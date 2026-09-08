Kimberlein Ríos
Redactora de contenidos de RR. HH. y derecho laboral @Payfit
Kimberlein Rios es especialista en contenidos en Payfit España, donde se especializa en derecho laboral y recursos humanos. Tras estudiar Derecho y vivir en China, orientó su carrera hacia la creación de contenidos jurídicos para empresas. Le interesa especialmente explicar la normativa laboral de forma clara y mantenerse al día de las últimas novedades en derecho laboral y del futuro del trabajo.
Calcular una nómina desde un ejemplo práctico
Calcular una nómina puede sonar difícil pero una nómina no es más que un documento legal que los empleados reciben.
Certificado de empresa: ¿para qué sirve?
El certificado de empresa es un documento de obligada tramitación para los empresarios cuando finaliza una relación laboral con uno de sus empleados.
Cómo hacer una nómina: paso a paso
Calcular una nómina implica comprender cómo se calculan los diferentes componentes, como las horas extras o el salario base.
Contrato por horas sueltas: derechos y obligaciones
Un contrato por horas sueltas es una modalidad de tiempo parcial en la que el trabajador presta un número de horas inferior a la jornada completa.
Fraude de nómina: qué es y cómo prevenirlo
El fraude de nómina es la manipulación intencionada de los pagos, cotizaciones o registros salariales para obtener un beneficio económico indebido.
Permiso para acompañar al médico a un familiar
El permiso para acompañar al médico a un familiar no es un derecho general del Estatuto de los Trabajadores: depende del convenio colectivo o la empresa.
Permiso por fallecimiento: días y tabla por parentesco
Permiso por fallecimiento: 2 días laborables retribuidos según el ET. Tabla por parentesco, cuándo empieza a contar y novedades 2026.
Mediación laboral: qué es, tipos y cómo funciona
La mediación laboral es un mecanismo extrajudicial para resolver conflictos entre empresa y trabajador. Tipos, proceso y cuándo es obligatoria.
¿Un despido objetivo estando de baja es legal en 2026?
El despido objetivo estando de baja es legal si la causa es ETOP y ajena a la enfermedad. Nulo, improcedente o procedente: claves para la empresa.
Horas extra en hostelería: ¿a cuánto se pagan?
Las horas extra en hostelería deben pagarse por encima de la hora ordinaria. Conoce tipos, límites, recargo por convenio y cotización para 2026.
Cambio de turno de trabajo: preaviso y derechos en 2026
El cambio de turno debe comunicarse con preaviso. Conoce qué dice el Estatuto de los Trabajadores, los plazos aplicables y los derechos del trabajador.
Turno partido: qué es, horario y regulación legal
El turno partido divide la jornada en dos bloques con pausa no retribuida. Conoce su definición, horarios habituales, derechos en hostelería para 2026.
¿Software de nóminas o asesor laboral?
Un asesor laboral gestiona nóminas con intermediarios. Un software las automatiza con cumplimiento legal y conexión directa con la Seguridad Social.
Software de nóminas vs. Excel: ¿cuál es mejor?
Excel no actualiza convenios ni conecta con la Seguridad Social. Un software de nóminas automatiza el cumplimiento legal y reduce errores en tu empresa.
Software de nóminas para pymes: funcionalidades en 2026
El software de nóminas para pymes automatiza cálculos, actualiza convenios y sincroniza bajas con la Seguridad Social. Descubre qué necesita tu empresa.
Mejor software de nóminas para empresas en 2026
El mejor software de nóminas automatiza cálculos, aplica cambios legales y reduce errores. Descubre cuál se adapta mejor a tu empresa en 2026.
Retribución fija y cómo calcularla en 2026
La retribución fija es el salario pactado en contrato que un empleado recibe con independencia de su rendimiento.
Plus de asistencia: qué es y cuándo se cotiza
El plus de asistencia es un complemento salarial por acudir al trabajo que aplica a tanto a tipos de contrato a tiempo parcial como a tiempo completo.
Plus de nocturnidad: qué es y cómo calcularlo en 2026
El plus de nocturnidad compensa el trabajo entre las 22:00 y las 6:00. Descubre cuánto es y si se paga en vacaciones.
Cesión ilegal de trabajadores: indicios y sanciones
La cesión ilegal de trabajadores ocurre cuando una empresa cede empleados a otra sin autorización. Conoce los indicios, consecuencias y sanciones.
Tabla de códigos de contratos para la Seguridad Social 2026
Los códigos de contratos de trabajo son identificadores de 3 dígitos asignados por la TGSS que clasifican cada modalidad contractual.
Organigrama funcional: estructura y ejemplos prácticos
El organigrama funcional representa las funciones y responsabilidades de cada departamento en la empresa, facilitando la especialización y coordinación.
KPI en Recursos Humanos, ¿qué son?
Los KPI en RRHH son indicadores que miden la eficacia y eficiencia de la gestión de personas, ayudando a alinear recursos humanos con los objetivos empresariales.
Organigrama horizontal, sus características y funcionamiento
El organigrama horizontal en las empresas para fomentar la participación activa y reducir la burocracia.
Seguro médico en nómina: cómo incluirlo en 2026
El seguro médico en nómina es retribución en especie exenta de IRPF hasta 500 €/año por persona asegurada. Descubre cómo contabilizarlo y sus ventajas.
Pensión contributiva: requisitos y tipos en 2026
La pensión contributiva es una prestación de la Seguridad Social que exige un mínimo de 15 años cotizados. En 2026 la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses.
Deducciones de IRPF este 2025
Novedades en las deducciones, autónomoes, inversiones en criptomonedas y ajustes en la normativa del IRPF destacan entre las novedades de 2025.
Contestar requerimiento de la AEAT, sin errores
Un requerimiento de la AEAT es una notificación que puede recibirse por vía postal o electrónica, y que contiene una petición de información o de documentación.
Kick-off meeting, ¿cuál es su importancia?
El kick-off meeting es una reunión que marca el comienzo oficial de un proyecto, campaña o iniciativa.
Transparencia salarial: qué es y normativa 2026
La transparencia salarial es la obligación de las empresas de informar sobre salarios para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.
Beneficio fiscal: qué es, tipos y cómo aprovecharlo
El beneficio fiscal es una ventaja legal que permite reducir, aplazar o eliminar impuestos a empresas y autónomos para fomentar su actividad económica.
Permiso por matrimonio: derechos laborales esenciales
El permiso por matrimonio es un derecho laboral retribuido que permite ausentarse 15 días naturales tras casarse o inscribirse como pareja de hecho.
Contrato de aprendizaje en 2026: requisitos y salario
El contrato de aprendizaje, ahora formación en alternancia, permite compatibilizar trabajo y formación con una duración de 3 meses a 2 años.
¿Qué es la jornada reducida de verano y cuándo empieza?
La jornada reducida de verano concentra el horario en turno continuo, de 8:00 a 15:00 horas. Te explicamos en qué casos es obligatoria su aplicación en 2026.
Tarjeta cheques gourmet: qué es, ventajas y fiscalidad en 2026
La tarjeta cheques gourmet es un vale de comida exento de IRPF hasta 11 €/día que las empresas ofrecen como retribución flexible a sus empleados.
Anticipo de nómina: todo lo que debes saber
El anticipo de nómina es una retribución salarial que se realiza al empleado en el que la empresa adelanta parte de su sueldo mensual previsto.
Cheque guardería de empresa: qué es y ventajas fiscales 2026
El cheque guardería de empresa es una retribución en especie exenta de IRPF que cubre los gastos de educación infantil de los hijos de los empleados.
Contrato de interinidad en 2026: qué es y derechos
El contrato de interinidad, ahora contrato de sustitución, permite cubrir temporalmente a un trabajador con reserva de puesto.
¿Cuántas horas se trabajan en media jornada en España?
La media jornada es un contrato a tiempo parcial en el que se trabaja menos de 40 horas semanales. Descubre cómo afecta al salario, cotización y vacaciones en 2026.
La factura electrónica, en España, es obligatoria
La factura electrónica es un equivalente digital a la tradicional en papel, diseñada para certificar transacciones de bienes o servicios entre vendedores y compradores.
Derechos y garantías laborales del trabajador en 2026
El artículo 35 de la Constitución Española establece que, todos los españoles tienen el deber de trabajar implicando sus derechos como trabajador.
Registro mercantil, todo lo que debes saber
El registro mercantil es el principal instrumento legal para dotar de seguridad al tráfico mercantil y para la formalización de negocios.
Cómo calcular correctamente las horas de trabajo diarias
Calcular bien las horas de trabajo diarias mejora la gestión de la jornada laboral y ayuda a cumplir la normativa laboral vigente.
Despido procedente: qué es, causas y requisitos
El despido procedente es la calificación judicial que confirma que un despido se ha realizado conforme a la ley. Conoce causas, requisitos e indemnización.
El acto de conciliación o SMAC, todo lo que debes saber
La conciliación laboral es un proceso que busca un acuerdo entre empleado y empresa para evitar llegar a un juicio.
Accidente laboral in itinere, todo lo que debes saber
El accidente laboral in itinere se produce en el transcurso en el que el trabajador se está desplazando desde su hogar hasta el puesto de trabajo.
Software de nóminas vs. externalización
Externalizar nóminas delega el control a un tercero. Descubre cómo el software las automatiza internamente con cumplimiento legal y plazos integrados.
Calcular la liquidación de un contrato, todas las claves
Calcular la liquidación de un contrato es un proceso esencial al finalizar la relación laboral entre un empleado y una empresa.
Modelo 296: qué es, instrucciones y plazos AEAT 2026
El modelo 296 es la declaración informativa anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRNR para rentas pagadas a no residentes sin establecimiento permanente.
El nuevo permiso por fuerza mayor
El permiso por causa de fuerza mayor es el derecho a ausentarse del trabajo a causa de situaciones de fuerza mayor, en caso de motivos familiares urgentes.
Encadenamiento de contratos temporales en 2026
El encadenamiento de contratos temporales se produce al sumar más de 18 meses en 24 con dos o más contratos, convirtiendo la relación en indefinida.
¿Cómo se calcula el precio de la hora extra para 2026?
Calcular el precio de la hora extra requiere dividir el salario mensual entre las horas trabajadas y aplicar el recargo del convenio. Descúbrelo paso a paso.
Modelo registro salarial Excel gratis: plantilla y guía 2026
El modelo de registro salarial en Excel es una herramienta para cumplir el RD 902/2020.
Contrato de confidencialidad: ¿cómo proteger la información?
El contrato de confidencialidad es un documento legal que sirve para proteger información sensible y para que los datos de la empresa no sean divulgados
Calcular gastos de viaje para empresas: normativa 2026
Los gastos de viaje incluyen dietas, alojamiento y kilometraje. En 2026 el importe exento es de 0,26 €/km y hasta 53,34 €/día en dietas con pernocta.
Capital humano: qué es y por qué es clave para tu empresa
El capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades y experiencia de las personas que impulsan el valor y crecimiento de una empresa.
Contrato 389: qué es y qué tipo de contrato identifica
El contrato 389 es un contrato indefinido a tiempo parcial. Descubre qué significa este código y en qué se diferencia de otros tipos de contrato.
¿Cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas?
Descubre cómo se compensan las vacaciones no disfrutadas. ¡Infórmate y asegura tus derechos laborales!
Plus de convenio: descubre las características
El plus de convenio en una nómina consiste en una cantidad de dinero fija que se suma al salario base con la intención de incentivar a tus empleados.
Tipos de despido en España: guía completa 2026
Despido disciplinario, objetivo, colectivo, procedente, improcedente y nulo: conoce las causas, indemnizaciones y procedimientos actualizados a 2026.
Calcular pago vacaciones no disfrutadas
¿No tienes claro cómo calcular el pago de vacaciones no disfrutadas? ¡Descúbrelo aquí y asegura una compensación justa!
Reincorporación tras excedencia voluntaria, volver al trabajo
Reincorporarse tras una excedencia voluntaria ya sea por crecimiento y desarrollo personal o para cuidar de un familiar, no tiene que ser un proceso complejo.
IDC Seguridad Social: qué es y para qué sirve
El IDC Seguridad Social (Informe de Datos de Cotización) es un documento clave para conocer la situación laboral y de cotización de un trabajador.
Días laborables: claves para mejorar la productividad
Los días laborables son la base para una buena planificación laboral. Para 2026, disponemos de 252 días laborables.
Beneficios sociales, ventajas para empleado y empleador
Los beneficios sociales pueden transformar tu entorno laboral y la satisfacción de los trabajadores con las ventajas tanto económicas como de conciliación.
Horas complementarias: qué son y límites 2026
Horas complementarias: qué son, cuándo se pactan, límites legales y cómo cotizan en contratos a tiempo parcial en 2026.
Autoevaluación: qué es, para qué sirve y cómo aplicarla
La autoevaluación como herramienta para optimizar el rendimiento laboral, la autonomía y la responsabilidad individual.
Confidencialidad en las empresas: protección y normativa
La confidencialidad en las empresas es la obligación legal y contractual de no divulgar ni usar indebidamente información empresarial.
Los diferentes tipos de organigramas para las empresas
Los organigramas de las empresas son esenciales para adaptar la estructura organizativa a las distintas necesidades.
Pago de vacaciones: Igual que el sueldo, ¿Cómo funciona?
Descubre cómo se pagan las vacaciones igual que el sueldo. ¡Infórmate y asegúrate de tus derechos laborales!
Retraso en el pago de la nómina: definición y consecuencias
El retraso en el pago de la nómina es no abonar el salario en la fecha acordada. Te explicamos sus consecuencias legales y cómo evitarlo.
La extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo
La extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo es una de las causas de extinción del contrato de trabajo.
El preaviso en el despido: ¿Hay que darlo?
El preaviso del despido es la notificación previa al despido que realiza el empresario al trabajador con un mínimo de días de antelación.
El efecto Dunning-Kruger en las empresas
El efecto Dunning-Kruger describe cómo las personas con menos habilidades tienden a sobreestimar su competencia.
El finiquito: definición, cálculo, firma y cobro.
El finiquito es el documento que obligatoriamente la empresa tiene que entregar al trabajador cuando finaliza el contrato de trabajo.
Programa de nóminas gratis: sus ventajas e inconvenientes
Un programa de nóminas online se trata de una herramienta que te permite tener en orden todos los registros de pagos a final de mes para tus trabajadores.
El cambio de categoría profesional en nómina
El cambio de categoría profesional en nóminas es un proceso administrativo que se realiza cuando un empleado asciende a un nuevo puesto o cambia de rol.
¿Sabes cómo cambiar un día festivo por uno normal?
El concepto de días festivos recuperables se basa en la flexibilidad laboral para adaptar los días festivos según las necesidades de ambos.
Bases de cotización de la Seguridad Social en 2026
La base de cotización corresponde a la retribución bruta mensual del trabajador, que integra las pagas extraordinarias prorrateadas y las horas extraordinarias.
eNPS: la herramienta para medir la satisfacción de empleados
El eNPS (Employee Net Promoter Score) es una de las métricas para medir la satisfacción y compromiso de los empleados
Informe de datos de cotización, ¿en qué consiste?
Aprende dónde obtener el informe de datos de cotización, para qué sirve y qué tipo de información contiene.
Competencias profesionales, ¿qué tipos existen?
Las competencias profesionales son un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a una persona desempeñar eficazmente su rol.
Estrés financiero, todo lo que debes saber
El estrés financiero es hoy en día un tema clave que afecta a la calidad de vida en el trabajo, te contamos como puedes ayudar a tus empleados.
Tabla salarial, los salarios según cada convenio
Todo sobre la tabla salarial. Desde cómo aplicarla correctamente hasta los aspectos para garantizar tus derechos laborales.
Salario base: qué es y cómo calcularlo 2026
El salario base es la retribución fija que recibe un trabajador por su jornada laboral, sin incluir complementos ni pluses salariales.
Preaviso del contrato temporal, características
El preaviso consiste en una notificación previa que emite el trabajador o la empresa notificando así su deseo por extinguir su contrato de trabajo.
Contingencias comunes: qué son, cálculo y cotización 2026
Las contingencias comunes son enfermedades o accidentes no laborales que dan derecho a baja. Conoce cómo se calculan y qué porcentajes aplican en 2026.
El síndrome de burnout y los 10 síntomas más comunes
El síndrome de burnout, o desgaste profesional, es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés prolongado en el entorno laboral.
Causas de extinción del contrato de trabajo
Las causas de extinción del contrato de trabajo pueden ser muy diversas, desde el mutuo acuerdo entre las partes hasta un despido colectivo o casos de fuerza mayor.
El permiso por accidente o enfermedad grave de un familiar
El permiso por accidente o enfermedad grave de un familiar es un importante beneficio laboral diseñado para ayudar a los empleados en situaciones difíciles.
Cómo calcular la indemnización por despido en 2026
Calcular indemnización por despido: fórmula, salario diario, antigüedad y días aplicables según despido objetivo o improcedente.
13 tipos de reuniones de trabajo para la gestión de equipo
Los diferentes tipos de reuniones de trabajo son esenciales para la gestión y la dinámica de cualquier organización.
Indemnización por accidente laboral, ¿qué es?
La indemnización por accidente laboral, es un aspecto fundamental que todo empresario debe comprender para poder dar soporte a sus empleados
Duración del periodo de prueba, ¿cuánto dura?
La duración del periodo de prueba, no siempre es la misma. Desde los 6 meses hasta 15 días.
Gestión de cuentas empresariales: aprende a maximizarla
Una gestión de cuentas efectiva es fundamental para cualquier empresa que busque mejorar su salud financiera y asegurar un crecimiento sostenido.
Prejubilación, ¿qué es y cómo funciona?
La prejubilación es un acuerdo entre el empleado y la empresa en el que el trabajador se retira antes de alcanzar la edad legal de jubilación.
Las deducciones en la nómina y sus características
Las deducciones en nómina son los importes que se restan del salario bruto de un empleado antes de que se le pague su salario neto.
Baja por maternidad 2026: duración, coste y cálculo
La baja por maternidad es una prestación que recibe la madre para el descanso y cuidado del bebé recién nacido. Descubre duración, coste y cálculo.
La gestión de los recursos humanos de una empresa
La gestión de recursos humanos abarca la contratación, formación, desarrollo y retención de empleados, siendo clave para alinear el personal con los objetivos.
Ejemplos de nóminas con incapacidad temporal
La baja laboral puede deberse a diferentes tipos de contingencias, por ello calcular nóminas con IT pueden ser un quebradero de cabeza.
Modelo 347: ¿Para qué sirve?
El modelo 347 es una declaración anual que informa a Hacienda sobre las operaciones realizadas con terceros.
Diferencia entre enfermedad común y accidente no laboral
Explicamos la diferencia entre enfermedad común y accidente no laboral, qué implica cada baja y qué considerar para distinguir claramente las dos situaciones.
Software de RRHH: nómina, control horario y evaluaciones
El software de RRHH para automatizar nóminas, control horario, gastos y evaluación de desempeño en un solo lugar.
IRPF: Cómo se calcula en una nómina
Para calcular el IRPF en una nómina debemos tener en cuenta varios factores, como por ejemplo la comunidad autónoma, el salario base o los hijos a cargo.
Darse de alta en la Seguridad Social, ¿cómo hacerlo?
Darse de alta en la Seguridad Social es el trámite obligatorio que permite a un trabajador acceder a derechos laborales y cobertura sanitaria en España.
Base de cotización de contingencias profesionales
Las bases de cotización son uno de los elementos que encontramos dentro de los conceptos de nómina.
Cómo organizar las vacaciones de los empleados: puntos clave
Una de las tareas más complejas en los departamentos de recursos humanos es saber cómo organizar las vacaciones de los empleados.
El informe de la vida laboral: todo sobre este documento
El informe de vida laboral es el documento oficial en el que se recogen todos los periodos en los que una persona ha estado cotizando en la Seguridad Social.
Equivalente a tiempo completo (FTE): qué es en 2026
El equivalente a tiempo completo o FTE es un indicador de RR. HH. que mide cuántos empleados a jornada completa necesita una empresa según las horas trabajadas.
Rendimientos del trabajo: todo lo que debes saber
Descubre qué son los rendimientos del trabajo, cómo se calculan y su importancia en la gestión de nóminas y cumplimiento fiscal.
Prestación contributiva y su definición
La prestación contributiva por desempleo está destinada a aquellos trabajadores que han contribuido con sus cotizaciones a la Seguridad Social durante un periodo mínimo de tiempo.
Cómo hacer una evaluación de rendimiento: consejos prácticos
Realizar una buena evaluación de rendimiento es clave para detectar fortalezas, áreas de mejora y oportunidades de desarrollo profesional en los empleados.
Incapacidad permanente parcial, requisitos y derechos
La incapacidad permanente parcial es una reducción mínima del 33% en el rendimiento laboral que permite seguir trabajando y da derecho a una indemnización.
Gran invalidez: el grado máximo de incapacidad permanente
La gran invalidez es la incapacidad permanente que requiere la ayuda de otra persona para realizar los actos básicos de la vida diaria.
Período de prueba: contratos y tiempos
El período de prueba es el tiempo inicial del contrato en el que empresa y trabajador pueden evaluar la relación laboral y extinguirla sin indemnización.
¿La solicitud por nacimiento y cuidado de menor, es fácil?
Te detallamos todo lo que necesitas entender: cuáles son los documentos requeridos, el período de duración y quiénes son los beneficiarios de esta prestación.
¿Cómo se automatiza el pago de nómina a los empleados?
Los programas de automatización de la nómina realizan una serie de tareas para simplificar y agilizar el proceso de pago de salarios,etc., a nuestros empleados.
La gestión del cambio, ¿qué implica?
La gestión del cambio es esencial para las empresas que buscan adaptarse y prosperar en mercados en constante evolución.
¿El convenio de trabajadores o convenio colectivo?
El convenio colectivo surge del diálogo entre representantes de trabajadores y empresarios.
La ley sobre fichar en el trabajo cambiará en 2026
La ley sobre el control horario en 2026 transformará la gestión del tiempo laboral en las empresas españolas.
Certificado de deudas de la Seguridad Social, ¿qué es?
Descubre cómo obtener tu certificado de deudas con la Seguridad Social: un paso esencial para confirmar la solvencia de tu empresa y cumplir con las normativas.
La prevención de riesgos laborales, todo sobre ello
La Prevención de Riesgos Laborales tiene como objeto la protección de los trabajadores respecto los riesgos derivados de su trabajo.
La novación de contrato y sus características
La novación de contrato laboral es la modificación acordada de términos, como tipo de contrato o salario, entre empleador y trabajador.
Prácticas curriculares: qué son y cómo gestionarlas en 2026
Prácticas curriculares: qué son, cómo se diferencian de las extracurriculares, el convenio de prácticas y la cotización a la Seguridad Social en 2026.
Mecanismo de Equidad Intergeneracional en 2026
El mecanismo de equidad intergeneracional una cotización social para dar respuesta a problemáticas relacionadas con el envejecimiento de la población.
Vacaciones laborales: cálculo y derechos en 2026
Vacaciones laborales en España: mínimo legal, cálculo en días naturales o laborables, coincidencia con bajas y gestión para empresas en 2026.
Jornada laboral: qué es, tipos y preguntas frecuentes
La jornada laboral es el tiempo que un trabajador dedica a sus tareas, generalmente 8 horas diarias, de lunes a viernes. ¡Payfit te lo explica!
Grupos de cotización de la Seguridad Social 2026
Los grupos de cotización de la Seguridad Social son categorías que determinan la base de cotización según el puesto y funciones del trabajador.
Departamentos de una empresa: 6 departamentos esenciales
Departamentos de una empresa: cada uno juega un papel fundamental en su estructura y éxito. Desde Recursos Humanos hasta Tecnología de la Información.
Asesor fiscal, un aliado para los emprendedores
Un asesor fiscal es el profesional que te ayuda a cumplir con tus obligaciones tributarias, optimiza tus impuestos y evita sanciones legales.
¿Cuántos días se puede faltar al trabajo sin justificar?
¿Cuántos días se puede faltar al trabajo sin justificar? Son preguntas que se hacen muchos trabajadores ante posibles sanciones o despido laboral.
Liderazgo situacional, ¿cómo aplicarlo en tu empresa?
El liderazgo situacional es un estilo que adapta la forma de dirigir según las necesidades, capacidades y nivel de desarrollo del equipo o situación.
Devengos: definición y características en nómina
La definición más extensa del término es el derecho a percibir el pago de una deuda, por un trabajo o servicio determinado. ¡Payfit te lo explica!
Los días por mudanza, ¿es posible?
Descubre tus derechos laborales sobre días por mudanza en España: cuántos días le corresponden a tus empleados y cómo solicitarlos.
Acuerdo de teletrabajo, ¿qué incluye?
El acuerdo de teletrabajo regula condiciones, horario, medios, gastos, control, protección de datos, PRL, desconexión digital y reversibilidad.
Firma por orden: ¿Es legal?
La firma por orden puede optimizar la gestión de documentos en tu empresa, facilitando la delegación de firmas en ausencia del firmante principal.
Las condiciones de trabajo, ¿cuál es su importancia?
Las condiciones laborales abarcan una extensa variedad de asuntos, que van desde los horarios laborales hasta el salario.
Preaviso en periodo de prueba: ¿es obligatorio?
El preaviso en el periodo de prueba no es obligatorio por ley: ni empresa ni trabajador deben avisar con antelación para extinguir el contrato.
¿Qué es el EBITDA en 2025?
Descubre qué es el EBITDA, una métrica financiera clave que mide las ganancias de una empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
Modelo 202: pagos fraccionados del IS
El modelo 202 es el formulario usado en España para declarar y pagar pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades tres veces al año.
Reuniones, ¿a favor o en contra?
Las reuniones con empleados permiten hacer un seguimiento detallado de proyectos, procesos y tareas que se desarrollan en la oficina.
La baja por depresión, todo lo que debes saber
La baja por depresión permite al trabajador ausentarse temporalmente del empleo por problemas de salud mental vinculados a la depresión.
Plan de prevención de riesgos laborales: guía completa
El plan de prevención de riesgos laborales es el documento que integra la actividad preventiva de la empresa para garantizar la seguridad y salud laboral.
Gratificaciones extraordinarias, lo que debes saber
Las gratificaciones extraordinarias se entregan en circunstancias específicas, como en Navidad y en verano.
Parte la noche: qué es y cómo rellenarlo
El parte de la noche consiste en registrar de forma detallada las horas, pausas e incidencias durante el turno nocturno para cumplir con la normativa laboral.
Una nota de gastos, ¿qué es y para qué sirve?
Las notas de gasto son documentos esenciales que permiten a los empleados registrar los gastos incurridos durante sus actividades laborales.
Salario flexible: concepto y preguntas frecuentes
Expertos laborales responden a las dudas frecuentes acerca del salario flexible y la aplicación del plan de retribución flexible en las empresas.
El perfil profesional, ¿cuáles tienen tus candidatos?
El perfil profesional es la descripción que hacemos del conjunto de capacidades y habilidades que nos identifican.
Gestoría online, todo lo que debes saber
Una gestoría online es una empresa que asesora y gestiona trámites laborales y de Seguridad Social para otras empresas y trabajadores.
Los conflictos laborales, el mal de los compañeros
Los conflictos laborales en el ámbito laboral son eventos comunes que pueden surgir debido a diversas razones.
Job shadowing: la tendencia en RRHH
El job shadowing es una técnica donde una persona acompaña a un profesional experimentado para observar y aprender de sus actividades y procesos diarios.
El contrato de trabajo indefinido, todo lo que debes saber
Un contrato de trabajo indefinido es un acuerdo laboral sin límite de tiempo, estableciendo una relación duradera entre empleado y empleador.
Los gastos fijos en tu empresa y su importancia
Los gastos fijos son aquellos que permanecen invariables y por lo tanto, no se alteran en relación a la cantidad de clientes ni a los niveles de producción.
La gestión del rendimiento, ¿en qué consiste?
La gestión del rendimiento es un proceso organizativo y estratégico que busca optimizar el desempeño de los empleados.
Obligaciones de la empresa con la Seguridad Social en 2026
Las obligaciones de la empresa con la Seguridad Social incluyen inscribirse, dar de alta a los empleados, cotizar mensualmente y comunicar cualquier cambio.
Parte la noche: qué es y cómo rellenarlo
El parte de la noche consiste en registrar de forma detallada las horas, pausas e incidencias durante el turno nocturno para cumplir con la normativa laboral.
Excedencia voluntaria en 2026: requisitos y duración
La excedencia voluntaria permite al empleado pausar su trabajo por un tiempo para dedicarse a otros intereses.
La nómina electrónica: pasos para realizarla
La nómina electrónica es una de las herramientas para gestionar nóminas más adecuadas. Con ella, consigues que tu empresa gane en eficiencia.
¿Quién paga la nómina de un trabajador de baja?
La nómina de un trabajador de baja la paga la empresa como pago delegado, pero el coste lo asume la Seguridad Social o la mutua según el caso.
Pagas extras prorrateadas: qué son y cómo funcionan
Se define como pagas extra prorrateadas a las pagas extras que se suman y dividen proporcionalmente a lo largo de los 12 meses del año.
Relaciones laborales especiales: qué son y cómo funcionan
Las relaciones laborales especiales son aquellas relaciones laborales que por razón de su especialidad cuentan con un régimen legal especial.
Sistema RED, ¿está transformando la gestión telemática?
El Sistema RED es la plataforma digital de la Seguridad Social que permite a empresas y autónomos realizar trámites online.
La brecha salarial entre hombres y mujeres en 2025
La brecha salarial entre hombres y mujeres este 2025, sigue siendo un tema importante al cuál debemos prestar atención.
¿TC1 o recibo de liquidación de cotizaciones?
El TC1 es un documento que la Seguridad Social envía a las empresas para ver lo que tienen que pagar de cotizaciones sociales por sus empleados.
Cómo calcular la nómina con baja por accidente laboral
El cálculo de la baja por accidente laboral se realiza en principio a la base reguladora del trabajador y la duración de la incapacidad temporal.
Calendario 2026 de gestión de RRHH y finanzas
Resumen de los momentos clave, acciones y declaraciones administrativas que, como empresario o responsable de RRHH tienes que tener en cuenta cada mes y trimestre.
Remuneraciones pendientes de pago, ¿cómo gestionarlas?
Las remuneraciones pendientes de pago se tratan de remuneraciones no abonadas a los trabajadores y forman parte del salario, vacaciones y más.
Cuenta de pérdidas y ganancias, su importancia en la empresa
La cuenta de pérdidas y ganancias es un estado financiero esencial que resume los ingresos, costos y gastos de una empresa durante un período específico.
Baja por recaída: qué es y duración 2026
Baja por recaída: qué es, cuándo se considera recaída laboral, cuánto puede durar y cómo pedirla según la Seguridad Social.
Retribución variable: qué es, tipos y cómo calcularla
La retribución variable es la parte del salario ligada a resultados medibles. Descubre sus tipos, cómo calcularla, cómo reflejarla en nómina y su impacto .
Precontrato de trabajo, todo lo que debes saber
Un precontrato de trabajo es un acuerdo jurídico que documenta la promesa de contratación de una empresa hacia un futuro empleado.
Indemnización por despido improcedente para 2026
La indemnización por despido es un derecho laboral que implica el pago de una cantidad de dinero al empleado por parte del empleador si se rescinde el contrato.
El finiquito por despido, ¿en qué consiste?
Finiquito por despido: cómo calcularlo y asegurar el cumplimiento legal.
Despido disciplinario: causas e indemnización 2026
Despido disciplinario: qué es, causas del art. 54 ET, audiencia previa, carta, finiquito, paro e indemnización en 2026.
Incapacidad permanente absoluta: requisitos y cuantía
La incapacidad permanente absoluta protege a quienes, por enfermedad o accidente, no pueden realizar ningún tipo de trabajo de forma definitiva.
Falta de preaviso en la baja voluntaria: consecuencias 2026
La falta de preaviso del trabajador tiene consecuencias económicas. Te explicamos cómo se calcula el descuento y si cotiza y tributa.
Fecha límite de pago de nómina: plazos y sanciones
La fecha límite de pago de la nómina depende del convenio colectivo o del acuerdo con el trabajador, pero no puede exceder de un mes.
El nuevo impuesto en la nómina de 2026
El nuevo impuesto en las nóminas se aplica mediante el nombre de Mecanismo de Equidad Intergeneracional o la cuota de solidaridad.
La retroactividad del convenio colectivo
La retroactividad del convenio colectivo permite aplicar normas nuevas a situaciones pasadas si se establece claramente.
Retenciones en la nómina: qué son y cálculo 2026
Las retenciones en la nómina son deducciones del salario bruto para IRPF y Seguridad Social. Tabla de tramos IRPF y cotizaciones actualizadas a 2026.
El derecho a la promoción en el trabajo y su importancia
El derecho a la promoción permite a las personas avanzar en su carrera, accediendo a mayores responsabilidades y mejores condiciones laborales.
¿Qué es la inteligencia emocional en el trabajo?
La inteligencia emocional en el trabajo se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y manejar las propias emociones y las de los demás en el entorno laboral.
HR Analytics y su importancia en RRHH
El HR Analytics
Contrato 230, claves de contratación
El modelo de contrato 230 sirve para formalizar una relación laboral de carácter indefinido con una persona que presenta diversidad funcional.
Baja por paternidad en 2026: duración y prestación
La baja por paternidad en 2026 dura 19 semanas retribuidas al 100 %. Te explicamos quién paga, cómo se calcula y cómo solicitarla.
La importancia del control horario de trabajadores
El control horario de trabajadores es una obligación laboral con las que todas las empresas deben cumplir. Pero, ¿cómo hacerlo de manera fácil?
Convenio de Ingenierías y Oficinas Técnicas 2026: claves
Salario mínimo, tablas salariales, jornada, vacaciones y periodo de prueba actualizados con el XX Convenio Colectivo.
Base de cotización de la nómina: ¿qué es?
La base de cotización de la nómina se muestra en el pie de las nóminas.
Objetivos profesionales, ¿qué son?
Los objetivos profesionales son las metas y logros específicos que una persona se propone alcanzar en su carrera o ámbito laboral.
¿Finiquito en la baja voluntaria?
El finiquito por baja voluntaria es la liquidación que recibe un trabajador al irse de la empresa, incluyendo salario pendiente, vacaciones y pagas extras.
La cadena de valor y sus elementos
La cadena de valor optimiza procesos y mejora la competitividad al analizar actividades clave en empresas.
La diferencia entre baja médica y baja laboral, compréndelas
La diferencia entre baja médica y baja laboral: dos conceptos clave en el ámbito laboral.
Contrato laboral: qué es, tipos y aspectos legales
Un contrato laboral es un pacto entre empresa y empleado, donde este último ofrece servicios a cambio de salario.
Los tipos de convenios colectivos
Es imprescindible que un empresario conozca los tipos de convenios colectivos que existen y cuál tiene que aplicar en su empresa.
Tipos de baja laboral en España en 2026
Existen distintos tipos de baja laboral, como las incapacidades temporales o permanentes causadas por accidentes de trabajo, enfermedad común, entre otros.
Incapacidad permanente total, todo lo que debes saber
La incapacidad permanente total impide ejercer la profesión habitual, permite otros trabajos y da derecho a una pensión del 55% o 75% de la base reguladora.
Modelo 130, el artículo definitivo para empresarios
El Modelo 130 representa el formulario oficial utilizado para realizar la declaración y el pago parcial del IRPF para aquellos sujetos a estimación directa.
¿Puede la empresa cambiarme las vacaciones?
¿Puede la empresa cambiarme las vacaciones? La respuesta depende de varios factores, descúbrelos en el artículo de hoy.
Distribución irregular de la jornada, lo que debes saber
La distribución irregular de la jornada sirve para modificar la jornada laboral de un trabajador por causas de la producción.
¿El TC2 es importante para las empresas?
El TC2, o RNT (Relación Nominal de Trabajadores) es importante en la gestión detallada de las cotizaciones sociales de cada empleado.
¿El TC1 y el TC2 qué significa en las empresas?
El TC1 y TC2, ahora conocidos como RLC y RNT, fundamentales para la gestión de nóminas y cotizaciones sociales en España.
El pacto de horas complementarias, todo lo que debes saber
El pacto de horas complementarias es un acuerdo laboral específico en España que se aplica a los contratos a tiempo parcial.
El alta en la Seguridad Social, todo lo que necesitas saber
El alta en la Seguridad Social es esencial para garantizar la protección de los derechos laborales de los empleados.
Conciliación de la vida familiar y laboral y su importancia
La conciliación laboral y familiar son medidas que facilitan al trabajador compatibilizar su vida profesional con sus responsabilidades personales y familiares.
Plus de antigüedad: algunos aspectos que debes conocer
El plus de antigüedad es uno de los más conocidos y esperados por muchos trabajadores. ¡Conoce todo lo necesario sobre el plus de antigüedad!
Período de prueba del contrato indefinido: concepto y plazos
El periodo de prueba por contrato indefinido permite anticipar si la contratación será buena para las dos partes.
La matriz RACI, ¿qué es y cómo elaborarla?
La matriz RACI es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a clarificar las responsabilidades dentro de un equipo.
Días por operación familiar con hospitalización
El permiso por hospitalización familiar permite a empleados ausentarse del trabajo con salario cuando un pariente está hospitalizado.
¿El preaviso en un contrato indefinido es obligatorio?
El contrato indefinido no tiene fecha de término, requiriendo preaviso de alguna parte para su finalización.
Programa de nóminas: comparativa y por qué Payfit
Analizamos alternativas y te explicamos por qué Payfit es la mejor opción para tu empresa.
Descanso semanal obligatorio: duración y normativa en España
El descanso semanal obligatorio, según el Estatuto de los Trabajadores, es de día y medio ininterrumpido.
Base reguladora de la nómina: cómo se calcula en 2026
La base reguladora es el importe que usa la Seguridad Social para calcular prestaciones como desempleo, baja laboral o jubilación.
Flexibilidad horaria: qué es, tipos y normativa en España
La flexibilidad horaria permite adaptar la jornada a las necesidades del trabajador sin reducir horas ni salario. Descubre tipos, normativa y ventajas.
Notificaciones de la Seguridad Social, ¿cómo consultarlas?
Las notificaciones de la Seguridad Social ahora pueden consultarse online en la sede electrónica.
Declaración de la Renta o IRPF, ¿qué es?
El impuesto sobre las personas físicas se trata de un impuesto anual obligatorio, que se debe regularizar todos los años.
La paga extra de Navidad este 2024, un imprescindible
La paga extra de Navidad en 2024 es una de las dos pagas extraordinarias que se abonan a los trabajadores en España, junto con la de verano.
Proceso de onboarding: qué es, cómo hacerlo y ejemplos para empresas
El proceso de onboarding facilita la integración de nuevos empleados, mejora su adaptación y acelera su productividad desde el primer día.
Cómo hacer un contrato de trabajo: el paso a paso
Un contrato de trabajo es el acuerdo legal que regula la relación entre empresa y trabajador. Aprende paso a paso cómo elaborarlo correctamente.
Desplazamiento de un trabajador al extranjero: ¿qué es?
Desplazamiento temporal de un trabajador al extranjero manteniendo vínculo laboral con su empresa en España, con reglas específicas.
¿Qué es un cronograma?: El uso en las empresas
Descubre qué es un cronograma y aprende a planificar, organizar y monitorear actividades eficazmente para alcanzar tus objetivos de manera estructurada y eficiente.
El pago delegado, ¿qué es?
El pago delegado es cuando la empresa adelanta al trabajador una prestación de la Seguridad Social y luego la recupera en los seguros sociales.
Informar del salario: todo lo que hay que saber sobre ello
Informar del salario en ofertas de empleo será obligatorio en 2026: claves legales, transparencia retributiva y cómo afecta a empresas y candidatos.
Prórroga del contrato de trabajo: límites 2026
Prórroga del contrato de trabajo: cuándo puede hacerse, cuántas prórrogas permite la ley y cuándo pasa a indefinido en 2026.
El derecho a la remuneración, todo lo que debes saber
El derecho a la remuneración se basa en el principio de que todos los trabajadores tienen derecho a recibir un salario por el trabajo realizado.
Permiso de trabajo en España para extranjeros
El permiso de trabajo es la autorización para que extranjeros trabajen legalmente en España.
Entrevista de trabajo: importancia y ejemplos
La importancia de la entrevista de trabajo es clave para evaluar competencias, personalidad, motivación y encaje del candidato con los valores de la empresa.
Absentismo laboral: un reto empresarial
El absentismo laboral consiste en la ausencia injustificada o reiterada de un empleado a su trabajo durante la jornada laboral establecida.
Suspensión de empleo y sueldo: causas, plazos y efectos
Suspensión de empleo y sueldo: sanción que paraliza el contrato de trabajo. Causas, duración en días y efectos sobre la cotización y la Seguridad Social.
Trabajo a tiempo parcial: tipos y características
El trabajo a tiempo parcial es una jornada laboral inferior a la completa. Descubre su definición, características, cotización y registro de jornada en España.
Trabajo remoto, este año…¿desde dónde trabajamos?
El trabajo remoto se refiere a la capacidad de realizar tareas laborales desde una ubicación distinta a la oficina tradicional.
Qué son las nóminas y cómo hacerlas en España
Una nómina es el documento que acredita el pago del salario a un trabajador, desglosando devengos, deducciones y líquido a percibir. Aprende a gestionarlas.
El despido colectivo: causas, umbrales e indemnización.
El despido colectivo es una de las causas de extinción del contrato y afecta a muchos trabajadores.
El derecho a la formación de los trabajadores
El derecho a la formación de los trabajadores es un principio que les reconoce y garantiza que tengan acceso a oportunidades de aprendizaje.
Las prácticas extracurriculares de nuestros becarios
Las prácticas extracurriculares son una oportunidad invaluable para complementar la educación formal y adquirir experiencia práctica en un campo específico.
Plan de igualdad en las empresas y su importancia
Optimiza la igualdad en tu empresa con estrategias efectivas: impulsa la diversidad y el cumplimiento normativo. Descubre cómo implementarlo correctamente.
La reducción de jornada por cuidado de mayores este 2025
La reducción de la jornada laboral por cuidado de mayores, tal como su nombre sugiere, implica la disminución de las horas de trabajo diarias.
El uso del DNI en el trabajo: Marco legal y buenas prácticas
La empresa puede solicitar el DNI para trámites laborales y de seguridad, siempre que respete la protección de datos y la confidencialidad.
El horario de descanso en la jornada laboral
El horario de descanso durante la jornada laboral es fundamental para mantener un ambiente laboral saludable y productivo.
Convenio Colectivo: ¿Cómo aplicarlo a mis trabajadores?
Aplicar un convenio colectivo a tus trabajadores requiere una serie de pasos que garantizan la correcta implementación de las condiciones laborales.
Trabajar por objetivos: productividad y éxito laboral
Trabajar por objetivos es un enfoque en el ámbito laboral en el que los empleados y equipos se centran en la consecución de metas específicas y medibles.
La gestión por objetivos, todo lo que debes saber
La gestión por objetivos es un enfoque de gestión que se centra en el establecimiento y logro de objetivos específicos y medibles para cada nivel de la empresa.
La firma y la protección de datos personales
La firma y protección de datos en el entorno laboral es una cuestión cada vez más importante dentro de las empresas.
Baja por accidente laboral, todo lo que debes saber
Una baja por accidente laboral ocurre cuando el trabajador sufre un accidente en el trabajo y por consiguiente, puede solicitar la baja.
Baja voluntaria sin preaviso: consecuencias y finiquito
La baja voluntaria sin preaviso permite al trabajador dimitir sin avisar, pero la empresa puede descontar del finiquito los días incumplidos.
Jornada completa: características, salario y modificaciones
La jornada completa en España equivale a 40 horas semanales (160 mensuales), con un salario mínimo de 1.184 € brutos/mes en 2025 y descansos regulados.
Obligación de comunicar datos a la TGSS
Comunicación de datos por parte de personas autónomas que figuren de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.
La bolsa de horas, todo lo que debes saber
La bolsa de horas es una forma de gestión de tiempo que no se basa en la cantidad de días que el empleado trabaja, sino más bien se trata de un cómputo anual.
Contrato de trabajo para extranjeros, ¿qué es?
El contrato de trabajo para extranjeros: cómo tramitarlo en España cumpliendo la normativa legal y promoviendo la integración laboral.
La negociación colectiva, un análisis de sus aspectos clave
La negociación colectiva entre las partes tiene que ser libre, voluntaria e independiente. Es un proceso de diálogo y discusión.
Dietas en nómina: ¿Cómo aplicarla correctamente?
La dieta en la nómina puede estar regulada en el convenio colectivo aplicable o en la normativa interna de la empresa.
Contrato fijo discontinuo: qué es y derechos en 2026
El contrato fijo discontinuo es un contrato indefinido para actividades estacionales que tiene una serie de ventajas y derechos.
Despido por incapacidad permanente total: ¿existe?
El despido por incapacidad permanente total solo es posible si no hay adaptación viable, según la Ley 2/2025, priorizando la continuidad laboral.
Contrato de comisión: ¿Qué es y para qué sirve?
El contrato de comisión es un acuerdo entre dos empresas para realizar una serie de operaciones.
Contrato 300: ¿Tiene proceso de llamamiento?
El "contrato 300" se refiere a un tipo de contrato de trabajo en España, también conocido como contrato fijo discontinuo.
Bonificaciones a la contratación, este 2025
Descubre cómo las bonificaciones a la contratación en 2025 pueden ayudar a tu empresa a crecer y fomentar un entorno laboral inclusivo y estable.
La gestión horaria y sus 7 beneficios
La gestión horaria efectiva es una herramienta crucial para cualquier empresa que busca optimizar sus operaciones y mejorar el bienestar de sus empleados.
Trabajo a distancia: normativas y consideraciones
El trabajo a distancia ha transformado la manera en que las empresas y empleados interactúan, ofreciendo flexibilidad y eliminando las barreras geográficas.
Complemento IT nómina: Todo lo que necesitas saber
El complemento de IT en la nómina es una cantidad adicional que paga la empresa para mejorar la prestación por incapacidad temporal del trabajador.
La indemnización por despido objetivo: cálculo
El despido objetivo supone la extinción del contrato de trabajo y siempre da lugar a la indemnización por despido objetivo.
Cómo gestionar una baja laboral: plazos y obligaciones
Cómo gestionar una baja laboral paso a paso: tipos de IT, partes médicos, plazos de notificación y cálculo de nómina. Todo actualizado a 2026.
Cómo denunciar el acoso laboral: Payfit te lo explica
¿Cómo denunciar el acoso laboral? El trabajador debe informar a la empresa también acudir a la Inspección de Trabajo y finalmente, acudir a la vía judicial.
El plus de penosidad: definición y ejemplos
El plus de penosidad es un complemento salarial que se paga a los trabajadores que realizan labores en condiciones especialmente difíciles o incómodas.
Permiso de lactancia, lo que debes saber
El permiso de lactancia, el cuál se trata de un permiso retribuido, es el derecho del trabajador a ausentarse de su puesto de trabajo para el cuidado del bebé lactante.
Antigüedad en la empresa: cálculo y efectos en nómina 2026
La antigüedad en la empresa es el tiempo que un empleado lleva en una misma empresa. Aprende a calcularla en nómina, sus trienios y sus efectos legales.
Excedencia por cuidado de hijos: qué es y cómo solicitarla
Una excedencia por cuidado de hijos se solicita para cuidar a un hijo recién nacido hasta que el hijo cumpla 3 años.
¿Qué es un becario?, todo lo que necesitas saber
Los becarios son aquellos estudiantes en prácticas que compatibilizan sus estudios con una experiencia laboral.
Satisfacción laboral, la clave para conseguir objetivos
La satisfacción laboral es clave para el éxito organizacional, ya que influye directamente en la productividad y el bienestar de los empleados.
El balance de situación: ¿la salud de la empresa?
El balance de situación es un estado financiero fundamental que presenta la situación financiera de una empresa en un momento específico.
Certificado de retenciones: qué es y para qué sirve
El certificado de retenciones es el documento que acredita el IRPF retenido en tu nómina. Te explicamos qué es, para qué sirve y cuándo se entrega.
La productividad en el trabajo: 5 puntos clave para aumentarla
La productividad en el trabajo se refiere a la eficiencia y eficacia con la que se llevan a cabo las tareas laborales para lograr resultados óptimos en términos de cantidad y calidad.
Autónomo colaborador: Contrata a tus familiares
El autónomo colaborador es un familiar directo del trabajador autónomo titular que colabora en el negocio familiar,
Modelo 036: ¿Qué es y quién debe presentarlo?
El Modelo 036 se utiliza para la declaración censal de alta, baja o modificación de datos para empresarios, profesionales y retenedores.
Baja por enfermedad común: detalles 2026
La baja por enfermedad común es la situación de incapacidad temporal más habitual. Descubre qué es, cómo funciona y cuánto se cobra en 2026.
IRPF en nómina, ¿cómo se calcula?
El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es uno de los tributos protagonistas en toda nómina.
Preaviso de fin de contrato: ¿cuándo es obligatorio?
El preaviso de fin de contrato no siempre es obligatorio: depende del tipo de contrato y la causa de extinción. Te explicamos cuándo y cómo darlo.
Costes fijos de una empresa, la fórmula secreta del ahorro
Los costes fijos impactan la rentabilidad y ahorro de tu empresa con estrategias efectivas puedes gestionarlos adecuadamente.
La videovigilancia en el trabajo y su papel
La videovigilancia en el trabajo implica usar cámaras para supervisar y registrar las actividades laborales, mejorando la seguridad y el control interno.
La ciberseguridad y la importancia en la empresa
La ciberseguridad es fundamental en el mundo interconectado de hoy, donde la protección de la información es crítica tanto para individuos como para empresas.
Horas extraordinarias: tipos, cotización y cálculo
Horas extraordinarias: qué son, qué tipos existen, cómo se calculan en nómina y cuánto cotizan a la Seguridad Social en 2026.
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La RSC es el compromiso voluntario de las empresas de gestionar sus operaciones de forma ética y sostenible.
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Un análisis PESTEL es una herramienta esencial para analizar y monitorear los factores del entorno externo que impactan en una organización.
El salario: concepto, características y pago
El salario es la remuneración económica o en especie del trabajador por prestar sus servicios profesionales a una empresa.
La inteligencia artificial, la nueva era de los RRHH
La inteligencia artificial en los RRHH es
Aval genérico Seguridad Social: qué es y cómo solicitarlo
El aval genérico de la Seguridad Social cubre todas las deudas con la TGSS. Descubre qué es, cómo solicitarlo y en qué se diferencia del aval suficiente.
Las nuevas cotizaciones de la Seguridad Social en 2026
Las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social en 2026 aumentan por el MEI y la subida de bases máximas, elevando el coste laboral de empresas y trabajadores.
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Ley de Familias: protección económica y social, reconociendo diversas situaciones familiares.
Carta de presentación, ¿sabes cómo se hace?
La carta de presentación es un documento que acompaña al currículum y que explica de manera detallada y personalizada el interés del candidato.
PEO: ¿en qué consiste?
Una PEO es una Professional Employer Organization, una entidad que asume de manera conjunta la gestión de recursos humanos de una empresa.
Relaciones laborales: qué son y tipos 2026
Relaciones laborales: qué son, qué elementos las definen, qué normas las rigen y qué contratos formalizan la relación laboral.
¿Cómo interpretar una nómina?: Todo sobre ello
La nómina es un recibo en el que la empresa acredita el pago de las diferentes sumas de dinero que conforman el salario de un trabajador.
Calcular la paga extra en España 2026: guía completa
Las pagas extras son gratificaciones extraordinarias que se abonan a los trabajadores en España. Descubre cómo calcularlas paso a paso.
El salario medio en España, ¿cuál es?
El salario medio es el salario bruto anual promedio de los trabajadores por cuenta ajena que han estado dados de alta en la Seguridad Social.
Modelo 180, ¿quién está obligado a presentarlo?
El modelo 180 es una declaración informativa para comunicar pagos e ingresos por alquileres urbanos a Hacienda cada año.
Cómo se pagan los días festivos en España: derechos y cálculo
Los días festivos se pagan aunque no trabajes. Si trabajas en festivo, cobras un mínimo del 75% adicional o un día compensatorio. Descubre cómo calcular el plus de festivo.
La gestión del tiempo en el trabajo: aprende a ser eficiente
La gestión del tiempo en el trabajo es crucial para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y fomentar un ambiente laboral equilibrado.
Hard skills y soft skills: ¿Cuál es la diferencia?
Hard skills y soft skills son esenciales: las primeras son técnicas especializadas, las segundas son competencias sociales clave.
Sanciones al trabajador, todo lo que debes saber
Las sanciones al trabajador se aplican ante incumplimientos de normativas o estándares de conducta, variando desde amonestaciones hasta despidos.
La tributación del IRPF en nómina este 2026
La tributación del IRPF en nóminas: aprende a calcular las retenciones y su impacto en el salario neto para una gestión fiscal adecuada.
Periodo de prueba en contratos temporales
El periodo de prueba es un recurso esencial que tiene ventajas tanto para el empleado como para la empresa.
El profesiograma, la herramienta de RRHH
Un profesiograma es una herramienta detallada que permite delinear con precisión las calificaciones y competencias requeridas para un puesto específico.
Renuncia silenciosa: el gran reto de los RRHH
La renuncia silenciosa consiste en que un empleado reduce su implicación y solo cumple lo mínimo, sin abandonar oficialmente su puesto de trabajo.
Consecuencias de las bajas médicas que anula el INSS
Las consecuencias de las bajas médicas que anula el INSS son aquellas que anulan la baja médica de un trabajador.
Cálculo de una nómina con baja, todo lo que debes saber
El cálculo de una nómina con baja es más complejo, ya que implica ajustar días trabajados, bases de cotización y aplicar correctamente las deducciones legales.
Política retributiva: ¿qué es y por qué es importante?
La política retributiva de una empresa debe ser clara, igualitaria y satisfacer las necesidades de los trabajadores, sin que la empresa se vea perjudicada.
¿Cómo pedir una excedencia laboral en 2026? Tipos y requisitos
Pedir una excedencia supone suspender temporalmente el contrato de trabajo. Conoce los requisitos, tipos y consecuencias para gestionarla bien.
Diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional
El accidente de trabajo ocurre de forma repentina, mientras que la enfermedad laboral se desarrolla progresivamente por la actividad laboral continua.
Convenio de consultoría 2026: tablas y claves
Convenio colectivo de consultoría: vigencia 2025-2027, tablas salariales 2026, jornada, teletrabajo, permisos y dietas.
El contrato 410 y todo lo que necesitas saber
El contrato de interinidad es un tipo de contrato laboral que se utiliza para cubrir temporalmente la ausencia de un trabajador.
¿Faltas leves, graves y muy graves en el ET?
Las faltas en el ET se clasifican en tres tipos: leves, como retrasos ocasionales; graves, que incluyen ausencias injustificadas y muy graves, como el acoso.
¿Qué tipos de jornada laboral hay en España?
Tipos de jornada laboral: desde la completa hasta la nocturna, adaptándose a las necesidades y dinámicas del mercado laboral actual en España.
Gastos no deducibles: qué son y cómo contabilizarlos
Los gastos no deducibles no se pueden restar de los ingresos para calcular la base imponible. Descubre cuáles son y cómo registrarlos.
Incentivos para empleados: 7 razones
Los incentivos para empleados son recompensas que una empresa otorga para motivar, reconocer logros y estimular el buen desempeño de su personal.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es clave para dilucidar problemas laborales y relacionados con la Seguridad Social.
El pluriempleo: ¿qué es y cómo gestionarlo?
Pluriempleo se refiere a la condición en la que un empleado trabaja para dos o más empleadores diferentes, desempeñando sus servicios profesionales.
Año sabático: ¿Cómo lo gestionan los RRHH?
El año sabático es posible en muchas empresas, aunque su disponibilidad y las condiciones específicas dependen de la política de la empresa.
Renuncia voluntaria del trabajador a su puesto de trabajo
La renuncia voluntaria del trabajador a su puesto de trabajo es una de las causas de extinción del contrato. Todo sobre su procedimiento e indemnización.
Días de vacaciones por mes trabajado: cálculo 2026
Los días de vacaciones por mes trabajado son 2,5 días naturales o 1,8 laborables. Te explicamos cómo calcularlos con ejemplos.
La rescisión de contrato, hazlo correctamente
La rescisión de contrato es el acto formal mediante el cual se pone por escrito la finalización de un acuerdo contractual entre dos o más partes.
Paga prorrateada: qué es y cálculo en 2026
La paga prorrateada reparte las pagas extras entre los 12 meses del año. Fórmula y ejemplos aplicados al SMI 2026.
Modelo 216: qué es, para qué sirve y cómo presentarlo
El formulario fiscal modelo 216 para declarar los ingresos y retenciones de los no residentes en España.
Ley Beckham: requisitos, IRPF y cómo solicitarla en 2026
La ley Beckham permite a trabajadores desplazados a España tributar al 24% fijo de IRPF durante 6 años. Requisitos, tipos y cómo solicitarla en 2026.
Conceptos de la nómina: definición y ejemplos
Los conceptos de la nómina son los elementos clave que componen tu recibo de pago, incluyendo salario base, deducciones y bonificaciones.
Salario nominal, todo lo que debes saber
El salario nominal es el capital que un empleado recibe por la prestación de sus funciones laborales.
¿Qué gastos tiene una empresa con un trabajador de baja? Costes en 2026
¿Qué paga la empresa cuando un trabajador está de baja? Cotizaciones, IRPF, pago delegado y otros costes explicados con datos actualizados a 2026
Impuesto sobre actividades económicas, o IAE
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), es un tributo directo que grava la realización de actividades empresariales, profesionales o artísticas.
Contrato en prácticas: salario, requisitos y tipos 2026
El contrato formativo, antes llamado contrato en prácticas, permite a recién titulados adquirir experiencia laboral relacionada con sus estudios.
Contrato de trabajo temporal, lo que debes saber
Contrato de trabajo temporal: duración máxima, causas legales, derechos del trabajador e indemnización al finalizar el contrato.
Contrato 200, todo lo que debes saber
El contrato 200 es un contrato indefinido a tiempo completo, utilizado en España para relaciones laborales sin fecha de fin establecida ni limitación horaria.
Excedencia por cuidado de familiares: Requisitos
La excedencia es una situación de suspensión del contrato de trabajo motivada por el deber de cuidado de un familiar que no puede valerse por sí mismo.
El contrato de relevo en la jubilación parcial
El contrato de relevo reparte un empleo entre dos trabajadores: uno parcialmente jubilado y otro cubriendo el resto de la jornada.
Sobrecarga de trabajo: Cómo evitarla y mitigar sus efectos
La sobrecarga de trabajo es una situación en el ámbito laboral en la cual un empleado se ve enfrentado a una carga de responsabilidades.
Jubilación anticipada involuntaria 2025: ¿qué es y qué implica?
Aprende todo lo necesario sobre la jubilación anticipada involuntaria y las opciones que tienes para gestionarla de forma efectiva y segura.
Sindicatos de trabajadores: ¿cuál es su rol?
Un sindicato de trabajadores es una organización formada por empleados que se unen para defender sus derechos laborales y mejorar sus condiciones laborales.
Auditoría retributiva: qué es y cuándo es obligatoria
La auditoría retributiva es el análisis salarial obligatorio en empresas con plan de igualdad para detectar y corregir brechas de género.
Permiso parental de 8 semanas: qué es y novedades 2026
El permiso parental de 8 semanas permite ausentarse del trabajo para cuidar de un hijo menor de 8 años. 2 semanas son retribuidas desde 2026.
Tipos de excedencia laboral y cómo solicitarlas
Los tipos de excedencias laborales son la excedencia voluntaria, la excedencia forzosa y las excedencias por cuidado de familiares (hijos o familiares).
Amonestación laboral: la carta de amonestación y sanciones
La amonestación laboral es una herramienta del ámbito laboral para señalar y corregir conductas inapropiadas o incumplimientos por parte de un empleado.
Categorías de trabajo: grupos profesionales y cotización
Las categorías de trabajo agrupan a los empleados según sus funciones y nivel de cualificación. Conoce los grupos profesionales y de cotización en 2026.
Emprender en tiempos de crisis, consejos prácticos
Descubre cómo emprender en tiempos de crisis puede abrirte puertas a nuevas oportunidades y crecimiento. Aprende a navegar los desafíos y triunfar.
Externalizar la nómina, la realidad de muchas pymes
La externalización de nóminas, tarea necesaria para la disminución de la carga de trabajo del departamento de recursos humanos.
¿Renunciar al periodo de prueba en una empresa?
Renunciar el periodo de prueba en una empresa por parte del trabajador no requiere legalmente de preaviso.
Brecha salarial: El precio oculto de la desigualdad de género
La brecha salarial se define como la diferencia entre los salarios de diferentes grupos sociales ya sea por género, edad, nivel de estudios, entre otros.
Modelo 115: Qué es, para qué sirve y cómo se presenta
El modelo 115 es el formulario de la AEAT para declarar y pagar las retenciones IRPF por alquileres de inmuebles urbanos de empresas y autónomos.
Residencia fiscal en España: requisitos y certificado
Residencia fiscal en España: criterios para ser residente fiscal, cómo obtener el certificado y cómo afecta al IRPF en nómina de empleados extranjeros.
Baja por ansiedad: ¿Qué es y cómo ayudar a tus empleados?
La baja por ansiedad se refiere al periodo en que un empleado se ausenta del trabajo debido a trastornos de ansiedad.
Equipo de trabajo: ¿sabes cómo funciona el tuyo?
Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que trabajan juntas para lograr objetivos comunes.
Cómo dar feedback a un empleado de manera constructiva
Cómo ofrecer feedback constructivo a un empleado para impulsar su desarrollo, reconocer aciertos y abordar mejoras con claridad, respeto y enfoque profesional.
Certificado negativo de Hacienda, detalles para 2026
El certificado negativo de Hacienda acredita que no estabas obligado a declarar. Te explicamos cómo solicitarlo por internet o en la oficina.
Indemnización por despido: tipos y cómo calcularla en 2026
Indemnización por despido: cuándo corresponde, cuánto es según el tipo y cómo calcularla en improcedente, objetivo o colectivo.
Preaviso de baja voluntaria 2026: cuándo y cómo se da
El preaviso de baja voluntaria es la notificación que tiene que hacer el trabajador al empresario cuando tenga intención de extinguir el contrato laboral.
Movilidad geográfica en el trabajo y sus curiosidades
La movilidad geográfica se entiende como el cambio de lugar en la prestación de servicios del empleado.
Modelo 145: Retenciones sobre rendimientos del trabajo
El modelo 145 es un documento que recoge los datos personales y familiares del trabajador para calcular correctamente la retención de IRPF en nómina.
Proceso de reclutamiento de personal, ¿qué es?
El proceso de reclutamiento es el conjunto de acciones y etapas que realiza una empresa para atraer, identificar y seleccionar a los candidatos más adecuados para ocupar un puesto de trabajo.
El contrato 510, el contrato de interinidad
El contrato 510, o contrato de sustitución, gestiona ausencias y asegura la continuidad laboral y de SS con esta modalidad de sustitución temporal.
Cómo debe ser una nómina en 2026: requisitos legales
Descubre cómo detallar correctamente los conceptos de nómina en 2026 según la última doctrina del Tribunal Supremo.
Todo sobre el derecho a no ser discriminado en el trabajo
El derecho a no ser discriminado consiste en que todas las personas tenemos derecho a contar con las mismas oportunidades. ¡Aquí tienes puntos clave sobre este derecho!
El despido colectivo y su indemnización: todas las claves
El despido colectivo al afectar a un grupo de empleados; es importante conocer el tipo de indemnización que les pertoca.
Certificado de imputaciones IRPF: documento clave
Certificado de imputaciones IRPF: por qué es tan importante, dónde solicitarlo, para qué sirve y cómo utilizarlo correctamente en tu declaración
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La ley del trabajo a distancia nació con la intención de fijar parámetros para que todas las empresas puedan adoptar esta nueva modalidad de trabajo.
Convenio de un becario: condiciones y cotización
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El contrato 100, el indefinido a tiempo completo
¿El contrato 100 es un sueño para los trabajadores? Tener un contrato 100 significa trabajar para una empresa de forma indefinida.
¿Qué es el kit digital?: descúbrelo
Descubre el Kit Digital, una iniciativa del Gobierno español para impulsar la digitalización de pymes y autónomos, financiada por la UE.
Reclutamiento interno: el futuro para la captación del talento
Reclutamiento interno: optimiza la selección de talento dentro de tu empresa, mejorando la moral y la eficiencia de los procesos de incorporación.
Contratar a un extranjero en España: requisitos
Contratar talento extranjero no solo es una necesidad estratégica, sino también una oportunidad para crear un entorno de trabajo dinámico y multicultural.
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Explora la importancia del canal de denuncias en empresas para garantizar un entorno laboral seguro y transparente, respetando la legalidad.
Enfermedades para incapacidad permanente en 2024
Lista de enfermedades para incapacidad permanente: infórmate sobre las condiciones que pueden dar derecho a prestaciones a tus trabajadores.
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No superar el período de prueba es una circunstancia que puede ocurrir en cualquier relación laboral y no necesariamente implica una valoración negativa.
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La subida de nóminas en 2024 es un tema de actualidad, ya que la inflación está afectando a los salarios de los trabajadores.
Autoliquidación, todo lo que necesitas saber
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La tasa interna de retorno o TIR puede transformar tus decisiones de inversión.
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Descubre cómo la transformación digital optimiza procesos, mejora la eficiencia y revoluciona la gestión de talento en las empresas modernas.
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La digitalización de pymes y su importancia
Descubre cómo la digitalización transforma las PYMES, mejorando la eficiencia y competitividad con soluciones innovadoras como Payfit.
Nóminas online: qué son y cómo funcionan
El avance de la tecnología y la optimización de procesos que buscan las empresas ha dado lugar a nuevas formas de entrega de nóminas. ¡Conoce qué son las nóminas online!
Descubre la importancia de la retribución flexible
La retribución flexible o salario en especie es un sistema retributivo que brinda a los empleados la posibilidad de recibir parte de su salario en forma de servicios, derechos o bienes.
Días naturales de vacaciones: Lo que debes saber
Los días naturales de vacaciones están regulados en el Estatuto de los Trabajadores y expone el derecho a descansar 30 días naturales.
La calculadora del finiquito fin de contrato de Payfit
Mediante el uso de esta herramienta de cálculo, podrás determinar la cantidad total de finiquito que le corresponde a tus trabajadores.
Los indicadores de evaluación y su importancia
Descubre cómo crear indicadores de evaluación efectivos y la importancia de digitalizar estos procesos para optimizar el rendimiento organizacional.
Contratos de Alta Dirección: sus características
Un contrato de alta dirección es un acuerdo legal entre un ejecutivo y una empresa. En este caso, el ejecutivo desempeñará roles de liderazgo y tomará decisiones cruciales para el desarrollo de la empresa.
Medidas para garantizar la igualdad de género en tu empresa
Hacemos un resumen del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro tiene como objetivo garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
Las 7 técnicas de gestión del tiempo
Las técnicas de gestión del tiempo trascienden de la simple organización de tareas y calendarios.
Organización del trabajo: ¿cómo afecta a la empresa?
La organización del trabajo se refiere al proceso de planificar, estructurar y coordinar las actividades laborales dentro de una empresa.
El contrato 420 y sus principales características
El contrato 420 es un modelo contractual que tiene como objetivo otorgar práctica profesional a un trabajador de acuerdo con su nivel de estudios.
El plus de transporte, todo lo necesario
El plus de transporte tiene como objetivo compensar los gastos de desplazamiento que debe realizar el trabajador desde su domicilio al centro de trabajo.
Cotización por horas extras, ¿cómo funciona?
La cotización de horas extra en nómina hace referencia al tipo de cotización por cada hora extraordinaria realizada por un trabajador.
Modelo 111: ¿cómo presentarlo correctamente?
El modelo 111 se emplea para efectuar la declaración mensual de las retenciones e ingresos a cuenta aplicados a ganancias derivadas del trabajo entre otros.
Crecimiento orgánico, el desarrollo sostenible de tu empresa
El crecimiento orgánico implica expandir las operaciones internas y mejorar productos y servicios desde dentro de la empresa.
La fusión de empresas: Disney y Pixar lo hicieron
Fusión de empresas: descubre cómo fortalecen el mercado y optimizan recursos para un crecimiento estratégico y eficiente.
El contrato de inserción, este 2024
El contrato de inserción es una herramienta valiosa en España que ayuda a integrar a personas en situación de exclusión social al mercado laboral.
El derecho a la ocupación efectiva en el trabajo
La ocupación efectiva se refiere al "derecho al trabajo" de los trabajadores, asegurando que se les proporcionen las tareas y responsabilidades necesarias.
Crecimiento interno de una empresa: estrategias y beneficios
El crecimiento interno de una empresa es una estrategia esencial para fortalecer y expandir las operaciones sin depender de fusiones o adquisiciones externas.
Derecho a la desconexión digital laboral, ¿en qué consiste?
El derecho a la desconexión digital busca establecer límites entre la jornada laboral y el tiempo personal y libre, promoviendo un equilibrio entre ambos.
¿El aplazamiento en el pago de deudas a la SS, es posible?
Para el pago de una deuda con la Seguridad Social existe la posibilidad de solicitar un aplazamiento, que le será concedido siempre que se reúnan una serie de condiciones. Payfit, te lo explica todo.
El upskilling y su importancia en la empresa
La mejora de las cualificaciones es una inversión a largo plazo para aumentar los conocimientos, las habilidades y las competencias que ayudan a los empleados a avanzar en sus carreras.
La reducción de jornada laboral y sus curiosidades
Reducir la jornada laboral mejora la productividad, el bienestar y promueve un equilibrio saludable entre la vida personal y profesional.
La Protección de Datos en el ámbito laboral
Actualmente, la mayoría de empresas manejan datos de carácter personal de sus trabajadores. Por ello, están obligadas a cumplir con la normativa en materia de protección de datos. ¡Conoce todo sobre la protección de datos en el trabajo!
¿Por qué es importante la ética empresarial?
Qué es la ética empresarial: descubre cuáles son los principios clave y cómo influye en la integridad y éxito de una empresa.
Evaluación de competencias en la empresa
Las competencias laborales son el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a una persona desempeñarse eficazmente en un puesto de trabajo.
Tipos de salario, las opciones más beneficiosas para tu empresa
Los tipos de salario se adaptan a las necesidades de los trabajadores y de las empresas. ¡En este artículo descubrirás las clases más importantes y sus claves!
Trabajador autónomo económicamente dependiente, o TRADE
Los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) son aquellos trabajadores autónomos que facturan más de un 75% de sus ingresos al mismo cliente. ¡Descubre está figura!
La Seguridad Social en la empresa, todo lo que necesitas saber
Seguridad Social y empresa están muy relacionadas. Las empresas, entre otras entidades como las Mutuas, colaboran con el régimen de la Seguridad Social.
El micromanaging, el desafío de los managers
El micromanaging es un estilo de gestión que limita la autonomía y creatividad del equipo, afectando la moral y productividad.
Penetración de mercado: 7 estrategias para tu empresa
Penetración de mercado eficaz con Payfit: optimizamos la gestión global de nóminas y RRHH con soluciones ágiles y personalizadas.
Comité de empresa, todo lo que necesitas saber
El comité de empresa es un órgano representativo de los trabajadores en el ámbito laboral, fundamental en las relaciones laborales en España.
El error-técnico de la Ley de Paridad
Descubre cómo el error técnico en la Ley de Paridad puede afectar los despidos de empleados con permisos para cuidar a familiares.
¿Qué es la rentabilidad?: 6 puntos claves
¿Cómo calcular la rentabilidad? Pues bien, la rentabilidad indica que una empresa es capaz de generar más ingresos que gastos.
Excedencia: qué es, tipos y requisitos para solicitarla
La excedencia laboral es la suspensión temporal del contrato de trabajo a petición del empleado, permitiendo una "pausa" en la relación laboral.
Extinción del contrato de trabajo: guía completa
La extinción del contrato de trabajo puede producirse por diversas causas, de manera que cada situación requerirá un procedimiento específico y tendrá unas consecuencias determinadas.
Fin de contrato y vacaciones no disfrutadas: ¿cómo se pagan?
El fin de contrato y las vacaciones no disfrutadas tienen relación directa: si no las tomas antes, la empresa debe pagártelas en el finiquito.
Conoce a qué se dedican los de recursos humanos
Los RRHH en una empresa se dedican a gestionar integralmente el capital humano. ¡Descubre cómo los Recursos Humanos van más allá de la contratación y despido!
Liderazgo inclusivo, todo lo que debes saber
Descubre cómo el liderazgo inclusivo potencia la innovación y el compromiso al valorar la diversidad y promover la equidad dentro de equipos eficaces.
Negociación del salario: ¿Mejor en bruto o en neto?
En diversos casos, los empleados suelen preferir conocer su salario neto en lugar del bruto, ya que están interesados en saber la cantidad líquida que recibirán en sus cuentas a fin de mes. No obstante, ¡el bruto es importante!
El registro de salarios, todo lo que necesitas saber
Un registro de salario es un documento o sistema utilizado para registrar y mantener un registro de los salarios que reciben los empleados en una organización.
Sostenibilidad empresarial y futuro corporativo, ¿cómo será?
Impulsa tu negocio hacia el futuro con sostenibilidad empresarial: rentabilidad, responsabilidad y revolución verde. ¡Únete al cambio que marca la diferencia!
La principal diferencia entre reskilling y upskilling
El upskilling implica mejorar las habilidades ya poseídas, mientras que el reskilling implica adquirir habilidades completamente nuevas. ¡Desde Payfit te lo explicamos!
El préstamo a empleados: ¿Existe la posibilidad?
Un empleado puede solicitar un préstamo a la empresa, o bien porque el convenio colectivo prevé esta posibilidad, o porque existe un acuerdo para ello.
Contrato de teletrabajo, hazlo correctamente
El contrato de teletrabajo se ha convertido en el instrumento que formaliza la relación laboral entre un individuo o entidad que requiere los servicios de uno o varios trabajadores y una persona que realiza una labor bajo su supervisión.
Conoce el plazo legal para entregar la nómina
Saber todo sobre el plazo legal para entregar la nómina en tus empleados es crucial para atraer y retener talento; así como también para evitar posibles sanciones administrativas. ¡Descubre todo sobre dicho plazo!
Registro retributivo: qué es y preguntas frecuentes
El registro retributivo es una medida de transparencia que las empresas están obligadas a realizar. ¡Descubre todo sobre el registro retributivo!
Los softs skills y su importancia
Las habilidades blandas son competencias que posee una persona para reaccionar a su medio y que no dependen de conocimientos específicos.
Trabajo nocturno: qué es y cómo funciona
Según el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajo nocturno es aquel que se lleva a cabo entre las diez de la noche y las seis de la mañana.
La nómina del autónomo...¿existe?
Nómina del autónomo: aprende a administrar y optimizar tus ingresos cumpliendo con todas las normativas fiscales y laborales.
Reskilling, la oportunidad para retener a tu mejor talento
Explora el impacto del reskilling en la adaptabilidad y crecimiento de tu empresa, preparando a empleados para nuevos desafíos y roles en un mercado cambiante.
Cómo calcular la rentabilidad: haz crecer tu empresa
¿Cómo calcular la rentabilidad? Pues bien, la rentabilidad indica que una empresa es capaz de generar más ingresos que gastos.
El delegado de personal y sus funciones
El delegado de personal es un representante elegido por los trabajadores de una empresa para defender sus intereses y derechos ante la dirección de la empresa.
La fundación tripartita y FUNDAE: ¿Qué bonificaciones hay?
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, o FUNDAE, es un organismo estatal financiado con fondos públicos. ¡Descubre su función y cómo potencia la formación profesional de las empresas españolas!
Networking: ¿qué es y por qué es importante?
Descubre el poder del networking: clave para el éxito profesional y empresarial, crea conexiones valiosas y abre puertas a nuevas oportunidades.
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Gestiona tus trámites con las Administraciones Públicas sin errores: conoce los plazos legales y asegura el cumplimiento eficiente con Payfit.
Outplacement, todo lo que necesitas saber
Outplacement: servicios que proporcionan apoyo profesional a empleados en transición, mejorando la búsqueda de empleo y beneficiando a las empresas.
Reducción de costes en pymes: estrategias y herramientas
Descubre estrategias efectivas y herramientas para la reducción de costos en tu empresa, mejorando la eficiencia y rentabilidad.
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Tipos de gastos existen en diversas formas e influyen en las operaciones diarias de las empresas.
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Estrategias de internacionalización: expande tu negocio globalmente y supera desafíos con nuestras soluciones efectivas.
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La comunicación organizacional se utiliza para transmitir los objetivos, metas y estrategias de la empresa a los empleados.
La baja médica, ¿es una baja laboral?
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La forma en la que se determina el importe que los trabajadores deben percibir por los complementos salariales varia en función del derecho conforme a lo previsto en los convenios colectivos, o en su defecto, en el contrato de trabajo.
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La reunión 1 a 1 emerge como una herramienta esencial para fomentar la comprensión, la colaboración y el crecimiento personal dentro de equipos y organizaciones.
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SIRH o sistema de información de recursos humanos nos ayudan a la mejora de la gestión de los recursos humanos para ser más efectivos
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En su forma más simple, people analytics es la aplicación estratégica de recopilar y examinar datos relacionados con el talento, con el propósito de tomar decisiones fundamentadas en el ámbito de recursos humanos.
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Si eres asesor y necesitas realizar trámites de tus clientes en la Seguridad Social, debes hacerte autorizado RED. ¡Payfit te explica todo!
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La compensación por riesgo durante el embarazo resguarda el lapso de interrupción del contrato laboral en situaciones en las cuales la empleada gestante desempeña un cargo que implica riesgos para su salud o la del feto.
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Optimiza procesos empresariales con Payfit: automatización de nóminas, gestión eficiente de ausencias y cumplimiento normativo para tu empresa.
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La selección de personal es todo el proceso que se lleva a cabo para captar al candidato adecuado para un puesto concreto de trabajo.
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El NIE es esencial para la contratación en España, facilitando la identificación fiscal de extranjeros y el cumplimiento legal.
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El pasado 14 de enero se aprobó la actualización de la CNAE-2025. ¡Se actualiza 16 años después!
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El apoderamiento otorgado mediante identificación electrónica en la web de la Agencia Tributaria permite que cualquier obligado tributario pueda apoderar a un tercero (persona física o jurídica).
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Contrato 130, todo lo que necesitas saber
Contrato 130: Descubre cómo esta modalidad facilita la gestión flexible de empleo, optimizando recursos y adaptándose a las necesidades empresariales.
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El crecimiento empresarial se refiere a la expansión de un negocio en múltiples aspectos. No hay una única métrica que determine su evolución.
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El encuadramiento de administradores y socios en la SS
El encuadramiento en la Seguridad Social es la categoría que determina cómo debes cotizar: como autónomo, empresario, trabajador o administrador.
El accidente de trabajo y los informes DELT@
La Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo, conocida como Sistema Delta, es una herramienta informática bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En virtud de esta aplicación, las empresas y asesorías están requeridas a notificar los accidentes laborales, ya sea con o sin baja, a la mutua y a la Seguridad Social.
Motivación laboral: aprende a motivar a tu equipo
Ir más allá de los programas de incentivos para empleados implica comprender que la motivación laboral es un concepto que abarca aspectos más amplios. ¡Explora las técnicas más destacadas para potenciar el rendimiento de tu equipo!
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Conoce los requisitos clave para realizar un contrato de trabajo a extranjeros en España de forma legal y efectiva.
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Descubre cómo implementar una política de vacaciones efectiva para mejorar la satisfacción y productividad laboral.
Despido por bajo rendimiento, el procedimiento más delicado
El despido por bajo rendimiento es una medida laboral cuando el trabajador no cumple con las expectativas de su puesto, tras una evaluación objetiva.
Calendario laboral 2026: festivos nacionales y autonómicos
Ya se se ha publicado en el BOE el calendario laboral de 2026. ¡Conoce la clave de todas las fechas!
Los perfiles IT, importantes en empresas tecnológicas
Perfiles IT: Claves para entender y seleccionar el talento tecnológico en tu empresa.
Diferencias entre TGSS y INSS
Descubre las diferencias clave entre TGSS y INSS: dos entidades esenciales en el sistema de seguridad social español, encargadas de gestión y prestaciones.
Regímenes forales tributarios: País Vasco y Navarra
Explora las particularidades de los regímenes forales tributarios en el País Vasco y Navarra, y cómo impactan en la gestión fiscal de tu empresa.
Todo sobre las incidencias de nómina
Las incidencias de nómina se refieren a situaciones especiales o cambios que requieren atención en el proceso de elaboración de salarios de los empleados. ¡Sigue leyendo! Payfit, te lo explica.
Las competencias digitales y su importancia
Descubre cómo las competencias digitales impulsan la competitividad y productividad en empresas, y por qué son esenciales en la era digital actual.
Base de cotización máxima 2026
La base máxima de cotización para 2026 se ha establecido en 5.101,20 €, te explicamos también qué tipos de cotización se aplican este año.
Diferencia entre gasto y coste, entiende estos conceptos
La diferencia clave entre gasto y coste en la gestión financiera es imprescindible para optimizar los recursos de tu empresa y mejorar la toma de decisiones estratégicas.
El empresario y su poder disciplinario
El poder disciplinario del empresario es clave en la gestión laboral y le permite mantener el orden y la eficiencia en el entorno de trabajo.
Reconocimiento médico laboral en 2024
El reconocimiento médico laboral, tal y como establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es un deber obligatorio del empresario.
Las nuevas habilidades y su importancia
¿Has escuchado qué son las nuevas habilidades? En el artículo de hoy aprenderemos sobre ellas. ¡Aprender nuevas habilidades es beneficioso tanto a nivel personal como profesional!
Organigrama empresarial: guía para estructuras eficientes
El organigrama empresarial muestra la estructura y jerarquía de una compañía, detallando las relaciones entre departamentos y roles.
¡Descubre los gastos deducibles y ahorra en impuestos!
Los gastos fiscalmente deducibles son aquellos gastos que se pueden restar de los ingresos brutos, lo que resulta en un menor importe total a pagar a la Agencia Tributaria.
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Descubre cómo el contrato de formación en alternancia beneficia a empresas y empleados, combinando trabajo y estudio efectivamente.
La visión de una empresa y su importancia
La visión de una empresa es el ideal futuro que guía y motiva su crecimiento.
Los gastos profesionales en tu empresa, ¿qué son?
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Recursos financieros de una empresa: claves para impulsar el crecimiento y maximizar la eficiencia operativa.
La reducción de la jornada de trabajo este 2026
La reducción de la jornada de trabajo influye en el sueldo y la gestión laboral. Aprende todo lo que necesitas saber sobre la reducción.
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El desarrollo profesional puede aumentar las habilidades de un empleado, lo que puede generar nuevas oportunidades y avances profesionales.
Horario laboral, todo lo que necesitas saber
El horario laboral establece el tiempo dedicado a las actividades profesionales diarias. Descubre todo lo necesario sobre el horario laboral.
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El modelo 190 representa una obligación fiscal para todas las empresas y autónomos que hayan efectuado pagos o retenciones a terceros durante el año anterior.
Cómo ser un buen jefe: aptitudes más valoradas
La aspiración de todo gerente es ser un buen jefe que guíe a su equipo de trabajo al cumplimiento de objetivos y la satisfacción laboral.
Paga por enfermedad crónica, ¿cómo se calcula?
¿Hay paga por enfermedad crónica? El Instituto Nacional de la Seguridad Social es el encargado de declarar la incapacidad permanente.
El mínimo de IRPF en nómina
El IRPF mínimo es la retención fiscal más baja aplicada a los ingresos, según tablas de tramos, para garantizar la equidad tributaria. ¡Payfit te lo explica!
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