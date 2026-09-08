Kimberlein Ríos

El accidente de trabajo y los informes DELT@

La Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo, conocida como Sistema Delta, es una herramienta informática bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En virtud de esta aplicación, las empresas y asesorías están requeridas a notificar los accidentes laborales, ya sea con o sin baja, a la mutua y a la Seguridad Social.