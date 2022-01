19 Otros tributos fiscalmente deducibles

Este concepto comprende los tributos y recargos no estatales, las exacciones parafiscales, tasas, recargos, y contribuciones especiales estatales no repercutibles legalmente siempre que incidan sobre los rendimientos computados, no tengan carácter sancionador y correspondan al mismo ejercicio que los ingresos.

20 Dotaciones por amortización

Comprenden las cantidades contabilizadas que, en concepto de amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.

21 Dotaciones por amortización en estimación directa simplificada

Los elementos del inmovilizado material empezarán a amortizarse desde su puesta en condiciones de funcionamiento.

22 Pérdidas por insolvencias de deudores

Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores.

23 Incentivos al mecenazgo: gastos en actividades de interés general

Contempla los gastos realizados para los fines de interés general como por ejemplo:

Los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y los actos violentos.

de las víctimas del terrorismo y los actos violentos. Los de asistencia social e inclusión social.

Los cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales .

. Los de cooperación para el desarrollo.

Los de promoción del voluntariado y de promoción de la acción social.

y de promoción de la acción social. Los de defensa del medio ambiente.

24 Incentivos al mecenazgo: convenios de colaboración en actividades de interés general

Se limita al ámbito de aquellas actividades económicas que determinen el rendimiento neto de su actividad en régimen de estimación directa.

25 Otros conceptos fiscalmente deducibles.

Contempla gastos que teniendo el carácter de deducibles, no figuran expresamente recogidos en otras rúbricas. Como por ejemplo la adquisición de libros, suscripción de revistas profesionales y adquisición de instrumentos no amortizables.

26 Provisiones fiscalmente deducibles

Serán deducibles los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales cuando se corresponda con un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por la Administración tributaria.

Y tú, ¿cuánto tiempo dedicas a gestionar los gastos de tus empleados? La herramienta de gastos profesionales de PayFit te permite gestionarlos de manera eficiente y legal, además de ver su impacto en la nómina en tiempo real.

Digitaliza la gestión de gastos con PayFit. Descubre todo lo que te podemos ofrecer: