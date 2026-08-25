Contratar a un extranjero en España es una estrategia empresarial clave que aporta diversidad, experiencia internacional y perspectivas únicas a los equipos de trabajo. Para llevar a cabo este proceso de forma efectiva, es fundamental conocer y cumplir los requisitos para contratar a un extranjero en España y los procedimientos legales y administrativos asociados.

Desde la publicación de una oferta de empleo hasta la obtención de la autorización de trabajo y el registro en la Seguridad Social, cada paso es esencial para asegurar una integración exitosa de los profesionales extranjeros en el entorno laboral español.

En este artículo, explicaremos de manera clara los pasos que las empresas deben seguir para contratar a un trabajador extranjero no residente en España, garantizando el cumplimiento de las regulaciones laborales y facilitando una transición fluida tanto para el empleador como para el empleado.

¿Cómo contratar a un extranjero en España?

¿Cómo contratar a un extranjero en España?

Es posible emplear a trabajadores extranjeros en España, ya sean originarios de la Unión Europea o de países fuera de esta comunidad. Es importante destacar que la contratación de un español o de un trabajador comunitario no genera complicaciones, ya que no requieren permisos laborales adicionales para trabajar en el país.

No obstante, contratar a un trabajador extranjero no residente en España implica un proceso más complejo. Por ello, es fundamental que el departamento de Recursos Humanos conozca detalladamente los trámites para contratar a un extranjero en España y los procedimientos específicos que deben cumplirse al incorporar a profesionales de este grupo.

🚨 Importante Contratar a extranjeros sin permiso de trabajo se considera una infracción grave, con multas que oscilan entre 10.000 y 100.000 euros. Por lo tanto, si el permiso del trabajador caduca, el empleador debe resolver el contrato laboral, indemnizando al trabajador de acuerdo con sus derechos correspondientes.

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¿Qué tipos de permiso de trabajo hay para los extranjeros?

Principalmente, existen cuatro categorías de permisos de trabajo para extranjeros, las cuales son las siguientes:

1️⃣ Permiso de residencia temporal con permiso de trabajo: Este permiso habilita a un extranjero a residir y trabajar temporalmente en España.

2️⃣ Permiso de residencia permanente: Contratar a extranjeros con este permiso les permite residir y trabajar indefinidamente en España, disfrutando de las mismas condiciones que un trabajador español. Para obtener este permiso, se requiere demostrar una residencia continua en España durante cinco años con un permiso de residencia temporal, cumpliendo con requisitos que incluyen no estar irregularmente en el territorio español, carecer de antecedentes penales en España y en países previos de residencia, no tener prohibida la entrada en España ni estar registrado como rechazado en otros países con los que España tenga acuerdos al respecto, y no estar sujeto al compromiso de no retorno a España asumido al regresar voluntariamente a su país de origen.

3️⃣ Permiso de trabajo por cuenta propia: Este permiso autoriza la residencia temporal y el derecho a trabajar para extranjeros no residentes que deseen establecer una actividad laboral por cuenta propia con fines lucrativos.

4️⃣ Permiso de trabajo por cuenta ajena: Otorga a extranjeros mayores de 16 años la residencia temporal, por un periodo superior a 90 días, para desempeñar una actividad laboral en España por cuenta ajena. El empleador o la empresa que planea contratar a extranjeros debe haber solicitado previamente la autorización de residencia y trabajo ante el órgano competente.

¿Cuáles son los trámites para contratar a un extranjero en España?

Los trámites para contratar a un extranjero en España varían en función de la situación del trabajador. En general, los trámites se pueden dividir en dos fases:

⏺️ Fase 1: Solicitud de autorización de residencia y trabajo

En esta fase, el trabajador extranjero debe solicitar una autorización de residencia y trabajo en España. La autorización puede ser de carácter temporal o indefinido.

Para solicitar la autorización, el trabajador extranjero debe presentar los siguientes documentos en la oficina de extranjería de la provincia donde vaya a residir:

Solicitud de autorización de residencia y trabajo

Pasaporte o documento de identidad válido

Documentación acreditativa de la titulación o cualificación profesional, en su caso, para el ejercicio de la profesión

Oferta de trabajo o contrato de trabajo

Justificación de los medios económicos, materiales y personales que se van a emplear para el proyecto empresarial, en su caso.

📅 El plazo de resolución de la solicitud es de tres meses .

⏺️ Fase 2: Formalización del contrato de trabajo

Una vez que el trabajador extranjero obtenga la autorización de residencia y trabajo, podrá firmar el contrato de trabajo con la empresa. El contrato de trabajo debe ser realizado por escrito y debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa laboral española. Además, el contrato de trabajo debe incluir la cláusula específica que acredite que el trabajador tiene permiso de residencia y trabajo en España.

¿Cuáles son los requisitos para contratar a un extranjero en España?

Por ello, las condiciones para contratar a extranjeros no residente variarán según su situación, que puede dividirse en tres categorías:

1️⃣ Extranjeros con permiso de residencia temporal para becas o estudios

Los estudiantes foráneos tienen la posibilidad de trabajar, ya sea a tiempo parcial o completo, siempre y cuando sus horarios laborales no interfieran con sus compromisos académicos. Estos permisos, generalmente con una vigencia no superior a tres meses, limitan la duración del empleo a ese período.

2️⃣ Extranjeros que llegan a España para trabajar sin permiso de residencia y trabajo

Es imperativo que aquellos que no pertenecen a la Unión Europea obtengan el permiso inicial de residencia temporal y de trabajo en España para trabajar, ya sea de forma autónoma o asalariada. Así mismo, la responsabilidad de gestionar este trámite recae en el empleador.

3️⃣ Extranjeros con permiso de residencia temporal y de trabajo vigente

El empleador debe verificar que el permiso de residencia temporal y de trabajo esté en vigor, dado que estos permisos tienen una duración anual y deben renovarse.

💡 Recuerda qué… Los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea, tienen derecho a trabajar, ya sea como asalariado o como autónomo, en cualquier país de la UE sin necesidad de permiso de trabajo.

¿Y los requisitos para contratar a un becario extranjero en España?

Los requisitos para contratar a un becario extranjero en España son los siguientes:

El becario debe ser estudiante de una universidad o centro de formación español o extranjero.

El becario debe contar con la aprobación de su universidad o centro de formación para firmar el convenio de prácticas.

El becario debe tener un permiso de residencia y trabajo en España.

El permiso de residencia y trabajo puede ser tramitado por el becario a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una vez que el becario obtenga el permiso de residencia y trabajo, podrá firmar el contrato de prácticas con la empresa.

Por otro lado, la empresa que contrata a un becario extranjero debe cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones:

¿Cómo es el modelo de contrato de trabajo de un extranjero?

El modelo de contrato de trabajo de un extranjero en España es el mismo que el de un trabajador español. La única diferencia es que el contrato debe incluir una cláusula específica que acredite que el trabajador tiene permiso de residencia y trabajo en España.

El modelo de contrato de trabajo está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, este establece los requisitos que debe cumplir un contrato de trabajo para ser válido.

El contrato de trabajo debe ser realizado por escrito y debe contener los siguientes datos:

Las partes contratantes: el trabajador y el empresario.

El objeto del contrato: el trabajo que el trabajador debe realizar.

La duración del contrato: si es temporal o indefinido.

La jornada laboral : el número de horas que el trabajador debe trabajar al día o a la semana.

El salario: la cantidad de dinero que el empresario debe pagar al trabajador.

Las demás condiciones de trabajo: como la antigüedad, los permisos y vacaciones, etc.

En el caso de un trabajador extranjero, el contrato debe incluir la siguiente cláusula:

☑️ El trabajador declara tener permiso de residencia y trabajo en España, en vigor, al menos por el periodo de duración del contrato.

☑️ Se deberá de cumplimentar con el anexo Mod. PE-217.

A continuación y a modo de ejemplo, te dejamos con una imagen del contrato para extranjeros así como también con el anexo a cumplimentar:

En conclusión, contratar a un extranjero en España puede ser un proceso complejo, pero también puede ser una oportunidad para la empresa de acceder a un talento diverso y con nuevas perspectivas. Contratar a un extranjero también es una oportunidad para la empresa de crear una cultura inclusiva y diversa.

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