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Las vacaciones no disfrutadas deben ser compensadas económicamente al finalizar la relación laboral o al cierre del período de vacaciones.
Existen herramientas de cálculo que facilitan estimar el pago de manera rápida y precisa.
Es importante conocer la base de cálculo para pagar vacaciones no disfrutadas y qué elementos del salario se incluyen.
En el ámbito laboral, es común que los empleados no puedan disfrutar de todas sus vacaciones por diversas circunstancias, como proyectos urgentes, bajas laborales o cierres de empresa. Por ello, saber
cómo calcular el pago de las vacaciones no disfrutadas
se vuelve esencial para garantizar que se reciba la compensación adecuada.
Este artículo te guiará paso a paso sobre el cálculo del pago de vacaciones no disfrutadas, la b
ase de cálculo utilizada
y cómo aplicar correctamente la
normativa vigente
, asegurando que tu remuneración sea justa.
¿Cómo calcular el pago de vacaciones no disfrutadas?
Para calcular correctamente el
pago de vacaciones no disfrutadas
, es necesario seguir una serie de pasos:
Identificar la base salarial. Esto incluye el salario base, pluses, complementos y antigüedad.
Aplicar la fórmula correspondiente:
salario diario × días de vacaciones pendientes
. Para calcular el salario diario, divide tu salario mensual entre los días laborables del mes, según el convenio aplicable.
Revisar la normativa específica en casos de
bajas laborales
o situaciones especiales que puedan afectar el cálculo.
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Preguntas frecuentes sobre el cálculo del pago de vacaciones no disfrutadas
Calcular el pago de vacaciones no disfrutadas implica determinar el monto que un empleado debe recibir por los días de vacaciones a los que tiene derecho, pero que no ha podido disfrutar. Este cálculo se basa en el salario del trabajador, incluyendo complementos, antigüedad y otros beneficios, asegurando que la compensación sea justa y conforme a la ley.
El pago de vacaciones no disfrutadas se realiza generalmente al finalizar la relación laboral o cuando no ha sido posible tomar los días dentro del año correspondiente. Esto está regulado por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, y garantiza que el empleado reciba la remuneración correspondiente por los días pendientes de disfrutar.
La base salarial incluye el salario base, pluses, antigüedad y otros complementos habituales. Se divide el salario mensual entre los días laborables del mes para obtener el salario diario, y luego se multiplica por los días de vacaciones pendientes. Existen herramientas decálculo automático que facilitan este proceso.
Si el trabajador está de baja laboral, los días de vacaciones no disfrutados se deben reprogramar o compensar económicamente al final del período. La normativa establece que las bajas no deben afectar negativamente al derecho de vacaciones, y el cálculo debe incluir los días pendientes, tomando como referencia la legislación aplicable.
Sí, existen calculadoras de pago de vacaciones no disfrutadas que permiten introducir el salario, los días pendientes y complementos, y obtener el monto exacto que corresponde al empleado. Estas herramientas son útiles para evitar errores y agilizar la gestión en Recursos Humanos.
Si la empresa no abona las vacaciones no disfrutadas, el trabajador puede presentar una reclamación formal ante Recursos Humanos o incluso acudir a la Inspección de Trabajo. Es fundamental tener registro de los días pendientes y del salario, para demostrar el derecho a la compensación.
El cálculo puede variar según se tomen en cuenta los días laborables o naturales. Es importante consultar la política de la empresa y la normativa aplicable para determinar la base correcta de cálculo, asegurando que el pago sea proporcional y conforme a la ley. Puedes revisar más sobre
días naturales y laborables
en nuestra guía.
Los convenios colectivos pueden establecer particularidades en el cálculo de pago de vacaciones no disfrutadas, como complementos adicionales o fórmulas específicas de cálculo. Es recomendable revisar el convenio aplicable para garantizar que el cálculo sea preciso y que el empleado reciba todos los beneficios a los que tiene derecho.
Sí, incluso durante el periodo de prueba, el empleado tiene derecho a la compensación por las vacaciones no disfrutadas. La única diferencia es que la cantidad de días proporcional se calcula según el tiempo trabajado dentro del periodo de prueba.
Planificar y organizar correctamente los días de vacaciones, revisando la política interna de la empresa y la cantidad de días disponibles, ayuda a evitar que queden pendientes de pago. Puedes consultar nuestra guía sobre
organización de vacaciones de empleados
para gestionar los días de manera efectiva.