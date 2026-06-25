Puntos clave sobre el cálculo del pago de vacaciones no disfrutadas El cálculo del pago de vacaciones no disfrutadas se basa en el salario del empleado, incluyendo complementos y antigüedad.

Se aplican las normativas del Estatuto de los Trabajadores y convenios colectivos específicos.

Las vacaciones no disfrutadas deben ser compensadas económicamente al finalizar la relación laboral o al cierre del período de vacaciones.

Existen herramientas de cálculo que facilitan estimar el pago de manera rápida y precisa.

Es importante conocer la base de cálculo para pagar vacaciones no disfrutadas y qué elementos del salario se incluyen.

En el ámbito laboral, es común que los empleados no puedan disfrutar de todas sus vacaciones por diversas circunstancias, como proyectos urgentes, bajas laborales o cierres de empresa. Por ello, saber cómo calcular el pago de las vacaciones no disfrutadas se vuelve esencial para garantizar que se reciba la compensación adecuada.

Este artículo te guiará paso a paso sobre el cálculo del pago de vacaciones no disfrutadas, la b ase de cálculo utilizada y cómo aplicar correctamente la normativa vigente , asegurando que tu remuneración sea justa.

¿Cómo calcular el pago de vacaciones no disfrutadas?

¿Cómo calcular el pago de vacaciones no disfrutadas?

Para calcular correctamente el pago de vacaciones no disfrutadas , es necesario seguir una serie de pasos:

Determinar los días de vacaciones que no se han disfrutado. Puedes revisar el cómputo de días de vacaciones por mes trabajado . Identificar la base salarial. Esto incluye el salario base, pluses, complementos y antigüedad. Aplicar la fórmula correspondiente: salario diario × días de vacaciones pendientes . Para calcular el salario diario, divide tu salario mensual entre los días laborables del mes, según el convenio aplicable. Revisar la normativa específica en casos de bajas laborales o situaciones especiales que puedan afectar el cálculo. Verificar si existe acuerdo con la empresa sobre la modificación de fechas de vacaciones que podría impactar el pago final.

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Herramientas y recursos para calcular el pago de vacaciones

Existen calculadoras y guías que facilitan el proceso de cómo calcular el pago de vacaciones no disfrutadas . Estos recursos permiten:

Determinar rápidamente el monto correspondiente a días pendientes.

Comprobar la distinción entre días naturales y días laborables para un cálculo preciso.

Evitar errores en la nómina o discrepancias con el departamento de Recursos Humanos.

Complementar la información sobre salarios y complementos que se consideran para el cálculo de vacaciones.

El módulo de ausencias y vacaciones de PayFit simplifica la gestión de las solicitudes de descanso de los empleados, permitiendo un manejo eficiente y automático de las vacaciones y otras ausencias. Los empleados pueden fácilmente solicitar días libres y revisar sus balances, mientras que los responsables de RR. HH. pueden aprobar o rechazar peticiones con rapidez.

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