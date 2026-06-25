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☀️ JUNIO, REFERIDOS A DIARIO
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El
seguro médico en nómina
se considera
retribución en especie
y está
exento de IRPF hasta 500 €/año
por persona asegurada (1.500 € si hay discapacidad).
La empresa debe ser la
tomadora de la póliza
y pagar la prima directamente a la aseguradora para que aplique la exención.
La exención se extiende al
cónyuge y descendientes
del trabajador, cada uno con su propio límite de 500 €.
La
totalidad de la prima cotiza a la Seguridad Social
, aunque esté exenta de IRPF.
Para la empresa, las primas son
gasto deducible en el Impuesto de Sociedades
sin límite específico.
Incluir el seguro médico en la nómina es una de las fórmulas de
retribución en especie
más valoradas por los empleados en España y, al mismo tiempo, una de las que mayores ventajas fiscales ofrece tanto al trabajador como a la empresa. Sin embargo, su tratamiento en la nómina genera muchas dudas: ¿cómo se refleja?, ¿cuánto desgrava?, ¿qué ocurre si se supera el límite exento?
En este artículo te explicamos paso a paso cómo contabilizar el seguro médico en la nómina, qué ventajas tiene para pymes y cómo se diferencia según sea
retribución flexible
o retribución en especie directa.
¿Qué es el seguro médico en nómina y cómo funciona?
El seguro médico en nómina es un
beneficio que la empresa ofrece al trabajador
como parte de su paquete retributivo. La empresa contrata una póliza de salud colectiva con una aseguradora y asume el pago de las primas, que se reflejan en la nómina del empleado como retribución en especie.
Como retribución en especie directa:
la empresa asume el coste del seguro como un beneficio adicional al salario. No reduce el salario bruto del trabajador, sino que añade valor al paquete retributivo.
Dentro de un plan de retribución flexible:
el trabajador destina voluntariamente parte de su
salario flexible
al pago de la prima. Su salario bruto se reduce, pero su salario neto puede aumentar gracias a la exención fiscal.
En ambos casos, la
empresa debe ser la tomadora de la póliza
y pagar directamente a la aseguradora. Si es el empleado quien contrata el seguro y la empresa le reembolsa el coste, la Dirección General de Tributos lo considera
retribución dineraria
y no aplica la exención de IRPF.
¿Qué personas pueden estar cubiertas?
La exención fiscal se aplica al
propio trabajador, su cónyuge y sus descendientes
. Cada persona cubierta tiene su propio límite de
500 €/año
(o 1.500 € si tiene discapacidad). Si la póliza incluye a familiares que no cumplen los requisitos (no convivientes, mayores de 25 años, etc.), la prima correspondiente a esos familiares tributa como retribución en especie no exenta.
¿Cómo tributa el seguro médico en la nómina en 2026?
La tributación del seguro médico en nómina se rige por el
art. 42.3.c) de la Ley del IRPF
y el
art. 46 del Reglamento del IRPF
. El tratamiento fiscal depende del importe de la prima y de quién sea el tomador de la póliza.
¿Cuáles son los límites exentos de IRPF?
Situación
Tratamiento fiscal IRPF
Prima ≤ 500 €/persona/año
Exenta de IRPF (retribución en especie exenta)
Prima > 500 €/persona/año
Exenta hasta 500 €; exceso tributa como retribución en especie
Persona con discapacidad
Exenta hasta 1.500 €/persona/año
Cónyuge e hijos cubiertos
Exentos con límite individual de 500 € por persona
Empleado contrata y empresa reembolsa
No exento (retribución dineraria, según DGT)
Cotización Seguridad Social
Cotiza íntegramente (exenta + no exenta)
Impuesto de Sociedades (empresa)
100 % deducible como gasto de personal
Cualquier importe que supere estos límites se añade a la
base imponible del IRPF del trabajador
como retribución en especie no exenta.
¿El seguro médico cotiza a la Seguridad Social?
Sí. A diferencia del IRPF, el seguro médico
cotiza íntegramente a la Seguridad Social
, tanto la parte exenta como la no exenta. La totalidad de la prima se incluye en la
base de cotización
del trabajador. Esto es un punto que muchas pymes desconocen y que debe reflejarse correctamente en la nómina.
¿Cómo contabilizar el seguro médico en la nómina?
Contabilizar correctamente el seguro médico en la nómina exige distinguir la parte exenta de la no exenta y reflejar ambas de forma separada. Este es un aspecto clave para cumplir con las obligaciones ante la Agencia Tributaria.
¿Qué conceptos deben aparecer en la nómina?
La nómina debe incluir:
Retribución en especie exenta:
el importe del seguro médico hasta el límite de 500 € por persona asegurada. Este importe no se suma a la base del IRPF.
Retribución en especie no exenta (si aplica):
el exceso sobre 500 € por persona. Este importe sí se añade a la base sujeta a retención de IRPF.
Base de cotización:
la totalidad de la prima (exenta + no exenta) se incluye en la base de cotización a la Seguridad Social.
¿Cómo se contabiliza en la empresa?
Desde el punto de vista contable, la empresa registra las primas del seguro médico como
gasto de personal en la cuenta 649
(otros gastos sociales) del Plan General de Contabilidad. Este gasto es
deducible en el Impuesto de Sociedades
sin límite específico, siempre que esté vinculado a la política retributiva de la empresa y debidamente documentado.
¿Cuáles son las ventajas del seguro médico en nómina?
Incluir el seguro médico en la nómina genera beneficios tanto para el trabajador como para la empresa. Es uno de los
beneficios sociales
más demandados y con mayor retorno.
¿Qué ventajas tiene para el empleado?
Ahorro fiscal:
reduce su base imponible de IRPF hasta 500 € por persona asegurada, lo que incrementa su salario neto sin aumentar el bruto.
Mejor acceso sanitario:
consultas más rápidas con especialistas, pruebas diagnósticas ágiles y menor tiempo de espera que en la sanidad pública.
Cobertura familiar:
puede incluir a cónyuge e hijos, extendiendo la protección sanitaria a todo el núcleo familiar.
Mejor precio:
las pólizas colectivas contratadas por la empresa suelen tener tarifas más competitivas que las individuales.
¿Qué ventajas tiene para la empresa?
Deducción fiscal:
la totalidad de las primas es deducible en el Impuesto de Sociedades como gasto de personal.
Retención de talento:
el seguro médico es uno de los beneficios más valorados en los procesos de selección y fidelización.
Reducción del absentismo:
un acceso más rápido a la atención sanitaria reduce la duración de las bajas laborales.
Mejora del employer branding:
proyecta una imagen de empresa comprometida con el bienestar de sus equipos, diferenciándose en los distintos
tipos de salario
que ofrece.
Además, el seguro médico puede combinarse con otros beneficios dentro del plan de retribución flexible, como los
cheques guardería
o la
tarjeta de cheques gourmet
, para ofrecer un paquete retributivo completo y adaptado a las necesidades de cada empleado.
Ejemplo de nómina con retribución en especie de seguro médico
Veamos un caso práctico para entender cómo se refleja el seguro médico en la nómina de un empleado:
Situación:
un trabajador con un
salario bruto anual de 30.000 €
contrata, dentro del
plan de retribución flexible
de su empresa, un seguro médico que cubre al empleado, su cónyuge y un hijo. La prima anual total es de
1.800 €
(600 € por persona).
Cálculo fiscal:
Importe exento de IRPF:
500 € × 3 personas =
1.500 €
Importe no exento (exceso):
1.800 € – 1.500 € =
300 €
(tributa como retribución en especie)
Base de cotización SS:
30.000 € + 1.800 € (prima completa) =
31.800 €
Suponiendo un tipo de IRPF del 24 %, el ahorro anual del empleado sería de aproximadamente
360 €
respecto a cobrar los mismos 30.000 € sin seguro médico en nómina. Y la empresa puede deducir los
1.800 € íntegros
como gasto de personal en el Impuesto de Sociedades.
Gestionar correctamente la retribución en especie del seguro médico requiere distinguir importes exentos y no exentos, ajustar las bases de cotización y reflejar todo de forma precisa en cada nómina. Un
software de nóminas
automatiza estos cálculos y garantiza el cumplimiento normativo sin errores manuales.
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Preguntas frecuentes sobre el seguro médico en nómina
Sí, pero de forma indirecta. El importe exento (hasta
500 € por persona
) no se incluye en la base imponible del IRPF, por lo que el trabajador paga menos impuestos. No es una deducción como tal en la declaración, sino una
reducción directa de la base imponible
que se aplica mes a mes en la nómina.
En ese caso, la Dirección General de Tributos considera que se trata de
retribución dineraria
, no en especie, y
no aplica la exención
. Para beneficiarse del ahorro fiscal, la empresa debe ser la tomadora de la póliza y pagar la prima directamente a la aseguradora.
Sí. Si el seguro se ofrece dentro de un
plan de retribución flexible
, la adhesión es siempre
voluntaria
. El empleado decide si quiere destinar parte de su salario a este beneficio. Si se ofrece como retribución en especie directa (la empresa asume el coste), no afecta al salario del trabajador.
No de la misma forma. Los
territorios forales del País Vasco
tienen normativa fiscal propia y el tratamiento del seguro médico como retribución en especie puede diferir. Es recomendable consultar la normativa foral aplicable en cada caso.
El
art. 26.1 del Estatuto de los Trabajadores
establece que la retribución en especie no puede superar el
30 % del salario bruto anual
del trabajador. El seguro médico, junto con los demás beneficios del plan de retribución flexible, debe respetar este límite.