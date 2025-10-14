¿Qué es la reducción de jornada ? ¿Qué requisitos tiene la reducción de jornada ? En el artículo de hoy, hablaremos sobre la reducción de jornada por cuidado de mayores para que, tanto empresarios como los departamentos de RRHH puedan ayudar a sus trabajadores a conciliar su vida laboral y familiar; esto implícitamente ayudará a incrementar su satisfacción laboral . También explicaremos la diferencia entre esta figura y la excedencia por cuidado de familiares, así como los días de permiso a los que se tiene derecho según la situación de dependencia.

Este derecho nace con la intención de conciliar la vida laboral y familiar. Este concretamente, se da para poder atender a un familiar cercano de hasta segundo grado, ya sea por consanguinidad o afinidad. Básicamente, proporciona al trabajador la reducción de jornada con la intención de cuidar a estos familiares.

¿Qué es la reducción de jornada por cuidado de mayores ? ¿Cuándo se puede solicitar una reducción de la jornada laboral ? ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la reducción de jornada por cuidado de mayores ?

En España, el derecho a una jornada laboral reducida está establecido en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores y se aplica tanto a los empleados como a los empleadores. Esto significa que ambas partes tienen la posibilidad de solicitarla. Según este artículo, la reducción de jornada implica "una reducción temporal que puede oscilar entre el 10% y el 70% de la jornada de trabajo, calculada en función de una jornada diaria, semanal, mensual o anual". Es importante diferenciar esta figura de la excedencia por cuidado de familiares, ya que mientras la reducción permite mantener el puesto de trabajo con menos horas, la excedencia supone una suspensión temporal del contrato. La trabajadora o trabajador que solicite la excedencia por dependencia de un familiar tendrá derecho a un periodo máximo de dos años, con reserva de su puesto durante los primeros doce meses. La documentación necesaria para ambos trámites debe acreditar la situación de dependencia del familiar.

La reducción de la jornada laboral por cuidado de mayores , tal como su nombre sugiere, implica la disminución de las horas de trabajo diarias . Por lo general, se solicita cuando una persona necesita cuidar a familiares adultos que requieren asistencia debido a diversas circunstancias.

¿Cuándo se puede solicitar una reducción de la jornada laboral ?

Uno de los derechos de los trabajadores es el derecho de solicitar una disminución en su horario de trabajo en varias situaciones específicas, las cuales están establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y, por lo tanto, cuentan con una regulación legal. La solicitud debe presentarse con la documentación que acredite la situación de dependencia, y la empresa tiene un plazo de 30 días para responder. En caso de excedencia, los plazos y requisitos son diferentes, pudiendo extenderse hasta dos años en función de las circunstancias.

Estas situaciones en las que un trabajador puede requerir una reducción de su jornada laboral son las siguientes :

1️⃣ Reducción de la jornada laboral por motivo de maternidad o para el cuidado de hijos menores de 12 años. Además, se permite la reducción en caso de tener un recién nacido hospitalizado o la custodia legal de un menor.

2️⃣ Reducción de la jornada laboral para el cuidado de un familiar dependiente, ya sea por discapacidad o debido a un grave accidente. Esta reducción también se aplica a familiares menores en el caso de enfermedades graves como, por ejemplo, el cáncer. Además, existe la posibilidad de solicitar una excedencia por cuidado de familiares cuando la situación de dependencia requiere una dedicación a tiempo completo. La trabajadora o trabajador que opte por la excedencia tendrá derecho a un periodo de hasta dos años, durante los cuales no recibirá salario pero mantendrá la reserva de su puesto de trabajo durante los primeros doce meses. La documentación necesaria para tramitar tanto la reducción como la excedencia debe incluir certificados médicos que acrediten la situación de dependencia y, en algunos casos, el libro de familia para verificar el parentesco.

En resumen, los casos que permiten la reducción de la jornada laboral incluyen el cuidado de hijos menores de 12 años, la asistencia a familiares con discapacidad o accidente grave que no desempeñen una actividad remunerada, y también se extiende a familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que, debido a su edad, accidente o enfermedad, no puedan valerse por sí mismos y no estén empleados en una actividad remunerada. En todos estos casos, es necesario proporcionar la documentación requerida para demostrar la situación específica que justifica la solicitud de reducción de jornada.

Es importante señalar que tanto la reducción de jornada como la excedencia por cuidado de familiares son derechos reconocidos para situaciones de dependencia. La trabajadora o trabajador debe evaluar cuál se adapta mejor a sus necesidades según la gravedad de la situación. En ambos casos, la solicitud debe presentarse con al menos 15 días de antelación, especificando la fecha de inicio y la duración prevista. La documentación necesaria incluirá certificados médicos, informes de dependencia y, en algunos casos, declaración jurada de ser la persona encargada del cuidado. Los días de permiso retribuido para situaciones puntuales (como hospitalización) son diferentes y están regulados en otro artículo del Estatuto de los Trabajadores.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la reducción de jornada por cuidado de mayores ?

Como ya sabemos, todo derecho requiere de una serie de requisitos. Por ello, para poder solicitar la reducción de jornada por cuidado de un familiar, los requisitos para dicha reducción de jornada son los siguientes :

Por ello, los requisitos para la reducción de jornada por cuidado de mayores según el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores son los siguientes :

1️⃣ Cuidado de una familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Ten en cuenta que se concederá cuando el familiar ingresado sea :

Primer grado : Pareja de hecho, padres, suegros, hijos, cónyuge, yernos y nueras.

Segundo grado : Hermanos, abuelos, abuelos políticos, nietos y cuñados.

2️⃣ Los familiares que necesiten estos cuidados no podrán desempeñar ninguna actividad retribuida. Por lo tanto, dichos familiares no pueden trabajar pero sí pueden ser pensionistas.

3️⃣ Así mismo, estos familiares tienen que ser dependientes. En otras palabras, no pueden valerse por sí mismos en sus actividades y tareas del día a día (como comer, levantarse, moverse, entre otros).

4️⃣ La persona que solicita el permiso tiene que ser, obligatoriamente, la encargada del cuidado del familiar.

Cabe destacar que estos requisitos difieren de los necesarios para solicitar una excedencia por cuidado de familiares, aunque ambas figuras están diseñadas para situaciones de dependencia. La trabajadora que opte por la excedencia debe presentar una solicitud formal con al menos 15 días de antelación, adjuntando toda la documentación que acredite la situación. Los años de antigüedad en la empresa pueden influir en algunos beneficios adicionales según el convenio colectivo aplicable.

En resumen, la reducción de jornada por cuidado de mayores no solo beneficia a los trabajadores y a sus familiares, sino que también puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de las personas mayores al permitirles recibir el apoyo y la atención necesarios de sus seres queridos. Esta medida refleja la importancia de reconocer la diversidad de responsabilidades familiares que enfrentan los trabajadores y promueve un equilibrio más saludable entre la vida laboral y la vida personal. Al brindar este apoyo, las empresas demuestran su compromiso con el bienestar de sus empleados y contribuyen a crear un entorno laboral más comprensivo y flexible.

La correcta gestión de estas solicitudes, tanto de reducción como de excedencia, requiere una documentación adecuada que acredite la situación de dependencia y el parentesco. Los días de permiso retribuido para situaciones puntuales son complementarios a estas medidas y están diseñados para circunstancias específicas. Al brindar este apoyo, las empresas demuestran su compromiso con el bienestar de sus empleados y contribuyen a crear un entorno laboral más comprensivo y flexible, especialmente para aquellas trabajadoras y trabajadores que enfrentan situaciones familiares complejas durante años.

