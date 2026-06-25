Puntos clave para calcular horas extras La hora extra es toda hora trabajada por encima de la jornada ordinaria pactada en contrato o convenio.

El precio se calcula dividiendo el salario mensual entre las horas mensuales y aplicando el recargo del convenio.

El recargo suele oscilar entre el 25 % y el 75 % sobre el valor de la hora ordinaria.

El límite legal es de 80 horas extra al año por trabajador (art. 35 del Estatuto de los Trabajadores).

Las horas extra cotizan a la Seguridad Social: 28,30 % (estructurales) o 14 % (fuerza mayor).

Pueden compensarse con retribución económica o descanso equivalente dentro de los 4 meses siguientes.

Calcular el precio de la hora extra correctamente es fundamental para cualquier empresa que quiera cumplir con la normativa laboral y evitar sanciones. En España, el Estatuto de los Trabajadores regula las condiciones bajo las cuales se realizan y compensan las horas extraordinarias, pero la fórmula concreta y el recargo aplicable dependen del convenio colectivo de cada sector.

Esta guía explica paso a paso cómo calcular el precio de una hora extra en España, qué tipos existen, cómo cotizan y qué límites legales se aplican en 2026. Tanto si gestionas una pyme como si eres responsable de RR. HH., aquí encontrarás toda la información necesaria para realizar el cálculo correctamente.

¿Qué es una hora extra y qué dice la ley?

¿Qué es una hora extra y qué dice la ley?

Una hora extra es toda hora de trabajo que supera la duración máxima de la jornada laboral ordinaria , fijada por convenio o contrato. Según el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, la jornada máxima legal es de 40 horas semanales en cómputo anual, por lo que cualquier hora realizada por encima se considera extraordinaria.

¿Qué tipos de horas extra existen?

La legislación española distingue tres tipos de horas extraordinarias, cada uno con condiciones y compensaciones específicas:

Horas extra comunes: responden al interés o conveniencia de la empresa. Su realización es voluntaria, salvo pacto en contrario.

Horas extra estructurales: se deben a pedidos imprevistos, picos de producción o ausencias no previstas. Pueden pactarse como obligatorias en convenio.

Horas extra por fuerza mayor: se realizan para prevenir o reparar siniestros y daños urgentes. Son obligatorias y no computan en el límite anual de 80 horas.

¿Cuál es el límite de horas extra al año?

El límite legal es de 80 horas extraordinarias al año por trabajador. Las horas compensadas con descanso dentro de los 4 meses siguientes no cuentan en este cómputo, ni tampoco las de fuerza mayor. Superar este límite puede conllevar sanciones de entre 626 € y 6.250 €, según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

¿Cómo calcular el precio de la hora extra paso a paso?

Para calcular el precio de la hora extra en España, es necesario conocer el valor de la hora ordinaria y aplicar el recargo establecido en el convenio colectivo. A continuación te explicamos el proceso detallado:

¿Cuál es la fórmula para calcular el precio de la hora extra?

La fórmula general para calcular horas extras en España es:

Precio hora extra = (salario mensual ÷ horas mensuales trabajadas) × (1 + recargo del convenio)

Los pasos concretos son:

Determinar el salario mensual bruto del trabajador, incluyendo los complementos salariales fijos. Calcular las horas mensuales trabajadas . Para una jornada completa de 40 h/semana, el cálculo habitual es: 40 h × 4,33 semanas = 173,33 h/mes. Obtener el valor de la hora ordinaria : salario mensual ÷ horas mensuales. Aplicar el recargo del convenio : habitualmente entre el 25 % y el 75 % sobre la hora ordinaria.

¿Cómo se aplica con un ejemplo práctico?

Veamos un ejemplo con datos concretos para un trabajador con un salario mensual de 1.800 € brutos y una jornada de 40 horas semanales:

Concepto Cálculo Salario mensual bruto 1.800 € Horas mensuales (40 h × 4,33) 173,33 h Hora ordinaria (1.800 € ÷ 173,33) 10,38 € Hora extra con recargo del 75 % 18,17 € 5 horas extra realizadas 90,85 €

💡 Ejemplo: si el convenio establece un recargo del 25 % en lugar del 75 %, la hora extra pasaría a valer 12,98 € (10,38 € × 1,25).

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¿Cómo se pagan y compensan las horas extra?

Según el Estatuto de los Trabajadores, las horas extra pueden compensarse de dos formas: mediante retribución económica o con tiempo de descanso equivalente. Lo pactado en el convenio colectivo o contrato individual determina cuál se aplica.

¿Cuándo se pagan las horas extra?

Cuando se opta por la retribución económica, el importe de la hora extra nunca podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria. El recargo se determina según el convenio, y la hora extra debe aparecer desglosada en la nómina indicando: número de horas, tipo de recargo y total a percibir.

¿Y si se compensan con descanso?

Si no hay pacto expreso sobre la forma de compensación, la ley establece que las horas extra deben compensarse con descanso equivalente dentro de los 4 meses siguientes a su realización. Esta opción es habitual en empresas que prefieren gestionar el horario de trabajo con flexibilidad sin incrementar los costes salariales directos.

¿Cómo cotizan las horas extra a la Seguridad Social?

Las horas extraordinarias generan obligación de cotizar a la Seguridad Social, pero con particularidades. Es importante conocer los porcentajes para calcular correctamente el coste total de las horas extra para la empresa.

¿Qué porcentajes se aplican según el tipo de hora extra?

Tipo de hora extra Empresa Trabajador Total Estructurales / comunes 23,60 % 4,70 % 28,30 % Fuerza mayor 12,00 % 2,00 % 14,00 %

¿Aparecen las horas extra en la nómina?

Sí. Las horas extra retribuidas deben reflejarse en la nómina en el apartado de percepciones salariales (devengos). La base de cotización adicional por horas extraordinarias se incluye en el apartado de bases, y la cotización del trabajador en el de deducciones. Es importante señalar que las horas extra solo cotizan para contingencias profesionales , no para contingencias comunes ni para la prestación por desempleo.

¿Qué hay que tener en cuenta sobre el registro de horas extra?

Desde 2019, todas las empresas en España están obligadas a llevar un registro diario de la jornada laboral de cada trabajador. Este registro es la base para identificar y calcular correctamente las horas de trabajo diarias y las horas extraordinarias realizadas.

¿Es obligatorio el registro horario?

Sí. El artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, introducido por el Real Decreto-ley 8/2019, establece la obligación de registrar la jornada diaria. Este registro debe conservarse durante 4 años y estar disponible para los trabajadores, sus representantes y la Inspección de Trabajo. Además, el propio artículo 35.5 ya exigía que la jornada de cada trabajador se registrará día a día.

¿Qué métodos existen para registrar las horas extra?

Las empresas pueden utilizar distintos métodos para controlar el tiempo efectivo de trabajo : hojas de cálculo, registros manuales o software de control horario. Las soluciones digitales son las más fiables, ya que automatizan el fichaje, reducen errores y facilitan la generación de informes para la gestión de nóminas.

Gestionar correctamente las horas extra implica conocer la normativa, aplicar los recargos adecuados y llevar un registro fiable. Un software de nóminas permite automatizar el cálculo de las horas extraordinarias, reflejarlas correctamente en la nómina y garantizar el cumplimiento legal sin complicaciones.

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