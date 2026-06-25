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La
hora extra
es toda hora trabajada por encima de la jornada ordinaria pactada en contrato o convenio.
El precio se calcula dividiendo el
salario mensual entre las horas mensuales
y aplicando el recargo del convenio.
El recargo suele oscilar entre el
25 % y el 75 %
sobre el valor de la hora ordinaria.
El límite legal es de
80 horas extra al año
por trabajador (art. 35 del Estatuto de los Trabajadores).
Las horas extra cotizan a la Seguridad Social:
28,30 %
(estructurales) o
14 %
(fuerza mayor).
Pueden compensarse con
retribución económica o descanso
equivalente dentro de los 4 meses siguientes.
Calcular el precio de la hora extra correctamente es fundamental para cualquier empresa que quiera cumplir con la normativa laboral y evitar sanciones. En España, el
Estatuto de los Trabajadores
regula las condiciones bajo las cuales se realizan y compensan las horas extraordinarias, pero la fórmula concreta y el recargo aplicable dependen del convenio colectivo de cada sector.
Esta guía explica paso a paso cómo calcular el precio de una hora extra en España, qué tipos existen, cómo cotizan y qué límites legales se aplican en 2026. Tanto si gestionas una pyme como si eres responsable de RR. HH., aquí encontrarás toda la información necesaria para realizar el cálculo correctamente.
¿Qué es una hora extra y qué dice la ley?
Una hora extra es toda hora de trabajo que supera la duración máxima de la
jornada laboral ordinaria
, fijada por convenio o contrato. Según el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, la jornada máxima legal es de 40 horas semanales en cómputo anual, por lo que cualquier hora realizada por encima se considera extraordinaria.
¿Qué tipos de horas extra existen?
La legislación española distingue tres tipos de horas extraordinarias, cada uno con condiciones y compensaciones específicas:
Horas extra comunes:
responden al interés o conveniencia de la empresa. Su realización es voluntaria, salvo pacto en contrario.
Horas extra estructurales:
se deben a pedidos imprevistos, picos de producción o ausencias no previstas. Pueden pactarse como obligatorias en convenio.
Horas extra por fuerza mayor:
se realizan para prevenir o reparar siniestros y daños urgentes. Son obligatorias y no computan en el límite anual de 80 horas.
¿Cuál es el límite de horas extra al año?
El límite legal es de
80 horas extraordinarias al año
por trabajador. Las horas compensadas con descanso dentro de los 4 meses siguientes no cuentan en este cómputo, ni tampoco las de fuerza mayor. Superar este límite puede conllevar sanciones de entre 626 € y 6.250 €, según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
¿Cómo calcular el precio de la hora extra paso a paso?
Para calcular el precio de la hora extra en España, es necesario conocer el valor de la hora ordinaria y aplicar el recargo establecido en el convenio colectivo. A continuación te explicamos el proceso detallado:
¿Cuál es la fórmula para calcular el precio de la hora extra?
La fórmula general para calcular horas extras en España es:
Precio hora extra = (salario mensual ÷ horas mensuales trabajadas) × (1 + recargo del convenio)
Los pasos concretos son:
Determinar el salario mensual bruto
del trabajador, incluyendo los complementos salariales fijos.
Calcular las horas mensuales trabajadas
. Para una
jornada completa
de 40 h/semana, el cálculo habitual es: 40 h × 4,33 semanas = 173,33 h/mes.
Obtener el valor de la hora ordinaria
: salario mensual ÷ horas mensuales.
Aplicar el recargo del convenio
: habitualmente entre el 25 % y el 75 % sobre la hora ordinaria.
¿Cómo se aplica con un ejemplo práctico?
Veamos un ejemplo con datos concretos para un trabajador con un salario mensual de 1.800 € brutos y una jornada de 40 horas semanales:
Concepto
Cálculo
Salario mensual bruto
1.800 €
Horas mensuales (40 h × 4,33)
173,33 h
Hora ordinaria (1.800 € ÷ 173,33)
10,38 €
Hora extra con recargo del 75 %
18,17 €
5 horas extra realizadas
90,85 €
💡 Ejemplo:
si el convenio establece un recargo del 25 % en lugar del 75 %, la hora extra pasaría a valer 12,98 € (10,38 € × 1,25).
Según el Estatuto de los Trabajadores, las horas extra pueden compensarse de dos formas: mediante retribución económica o con tiempo de descanso equivalente. Lo pactado en el convenio colectivo o contrato individual determina cuál se aplica.
¿Cuándo se pagan las horas extra?
Cuando se opta por la retribución económica, el importe de la hora extra nunca podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria. El recargo se determina según el convenio, y la hora extra debe aparecer desglosada en la nómina indicando: número de horas, tipo de recargo y total a percibir.
¿Y si se compensan con descanso?
Si no hay pacto expreso sobre la forma de compensación, la ley establece que las horas extra deben compensarse con
descanso equivalente dentro de los 4 meses siguientes
a su realización. Esta opción es habitual en empresas que prefieren gestionar el
horario de trabajo
con flexibilidad sin incrementar los costes salariales directos.
¿Cómo cotizan las horas extra a la Seguridad Social?
Las horas extraordinarias generan obligación de cotizar a la Seguridad Social, pero con particularidades. Es importante conocer los porcentajes para calcular correctamente el coste total de las horas extra para la empresa.
¿Qué porcentajes se aplican según el tipo de hora extra?
Tipo de hora extra
Empresa
Trabajador
Total
Estructurales / comunes
23,60 %
4,70 %
28,30 %
Fuerza mayor
12,00 %
2,00 %
14,00 %
¿Aparecen las horas extra en la nómina?
Sí. Las horas extra retribuidas deben reflejarse en la nómina en el apartado de
percepciones salariales
(devengos). La base de cotización adicional por horas extraordinarias se incluye en el apartado de bases, y la cotización del trabajador en el de deducciones. Es importante señalar que las horas extra solo cotizan para
contingencias profesionales
, no para contingencias comunes ni para la prestación por desempleo.
¿Qué hay que tener en cuenta sobre el registro de horas extra?
Desde 2019, todas las empresas en España están obligadas a llevar un registro diario de la
jornada laboral
de cada trabajador. Este registro es la base para identificar y calcular correctamente las
horas de trabajo diarias
y las horas extraordinarias realizadas.
¿Es obligatorio el registro horario?
Sí. El artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, introducido por el Real Decreto-ley 8/2019, establece la obligación de registrar la jornada diaria. Este registro debe conservarse durante
4 años
y estar disponible para los trabajadores, sus representantes y la Inspección de Trabajo. Además, el propio artículo 35.5 ya exigía que la jornada de cada trabajador se registrará día a día.
¿Qué métodos existen para registrar las horas extra?
Las empresas pueden utilizar distintos métodos para controlar el
tiempo efectivo de trabajo
: hojas de cálculo, registros manuales o software de control horario. Las soluciones digitales son las más fiables, ya que automatizan el fichaje, reducen errores y facilitan la generación de informes para la gestión de nóminas.
Gestionar correctamente las horas extra implica conocer la normativa, aplicar los recargos adecuados y llevar un registro fiable. Un software de nóminas permite automatizar el cálculo de las horas extraordinarias, reflejarlas correctamente en la nómina y garantizar el cumplimiento legal sin complicaciones.
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Preguntas frecuentes sobre cómo calcular el precio de la hora extra
No. El Estatuto de los Trabajadores establece que la retribución de la hora extra
nunca puede ser inferior al valor de la hora ordinaria
. El recargo concreto depende de lo pactado en el convenio colectivo o contrato individual.
Con carácter general,
la realización de horas extra es voluntaria
, salvo que se haya pactado lo contrario en convenio o contrato. La única excepción son las horas extra por
fuerza mayor
, que sí son obligatorias.
Las
horas complementarias
solo existen en los contratos a tiempo parcial y se pagan al mismo precio que la hora ordinaria, sin recargo. Las
horas extra
aplican a trabajadores a
jornada completa
y siempre conllevan un recargo o compensación con descanso.
Superar el límite de
80 horas extraordinarias al año
constituye una infracción que puede acarrear sanciones económicas para la empresa. La Inspección de Trabajo puede imponer multas de
626 € a 6.250 €
, dependiendo de la gravedad.
Sí. El trabajador tiene un plazo de
12 meses
desde que se devengaron las horas extra para reclamar su pago. El registro horario diario obligatorio sirve como prueba en caso de conflicto.
La ley prohíbe las horas extra a los
menores de 18 años
, a los trabajadores en
contratos de formación
y a quienes se encuentren en situación de
reducción de jornada
. La única excepción es la fuerza mayor.