El pasado 4 de noviembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto del Estatuto de los Becarios , con vistas a su posterior aprobación y publicación en el BOE durante lo que queda de 2025.

La figura del becario representa a estudiantes interesados en compatibilizar sus estudios con un proceso de aprendizaje en las empresas. Las prácticas son una buena forma de adquirir conocimientos y experiencia sobre la formación que se ha obtenido. En algunas carreras universitarias o grados de formación profesional son una asignatura obligatoria para todos aquellos que los cursan.

¿Qué significa ser becario? ¿Quién no ha sido becario en los inicios de su carrera profesional? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre la figura del becario en una empresa.

¿Qué es el becario y su significado?

¿Qué es el becario y su significado?

Los famosos “ becarios ”, “ intern ” o “ trainee ” son, básicamente, los estudiantes en prácticas. Los becarios son aquellos alumnos que cursan alguna formación superior que compatibilizan sus estudios con una primera experiencia en el mundo laboral en el que se están formando.

Pero, ¿qué es exactamente un becario ? El significado de becario tiene origen en la palabra beca, que es una retribución dineraria o en especie orientada a posibilitar el estudio y formación del becario. Es importante entender que un becario no es un trabajador regular, ya que no posee un contrato de trabajo . Por lo tanto, sus condiciones se regulan mediante un convenio de prácticas, y no a través de un convenio colectivo ni del Estatuto de los Trabajadores.

Entonces…¿Quién puede ser un becario? Para definir y clasificar a un becario, es necesario distinguir entre prácticas curriculares y prácticas extracurriculares . La diferencia principal radica en que las primeras forman parte del Plan de Estudios del alumno, mientras que las segundas se realizan de manera voluntaria , sin estar incluidas en dicho plan.

En particular, las prácticas curriculares se consideran como una asignatura más, con créditos asignados que deben completarse para finalizar los estudios. No obstante, para ser considerado becario, el estudiante debe estar matriculado en una universidad o centro de estudios superiores, independientemente de que las prácticas sean curriculares o extracurriculares.

⚠️ Recuerda qué… Existe una diferencia entre becarios y prácticas. Por un lado, los becarios suelen estar vinculados a un programa educativo, realizando actividades en empresas que complementan su formación académica. En este caso, no existe necesariamente un contrato de trabajo ni remuneración, aunque pueden recibir una ayuda económica.Por otro lado, los contratos de prácticas están destinados a graduados o estudiantes que han finalizado recientemente sus estudios, con el objetivo de adquirir experiencia profesional directamente relacionada con su formación.

Modelo de nómina de un becario Descárgate la plantilla

¿Qué es un becario en España?

Actualmente, no existe una regulación legal específica para la figura del becario, aunque próximamente se publicará el Estatuto del Becario . Esta falta de normativa provoca que, en muchas ocasiones, se confunda al becario con un trabajador.

Sin embargo, se considera que existe una relación laboral - y no una beca - cuando se cumplen alguna de las siguientes condiciones: el becario realiza funciones propias de un empleado ; no se designa un tutor durante el proceso formativo ; o la contratación se extiende por períodos de tiempo excesivamente largos .

Como responsable de RRHH , probablemente te hayas preguntado: ¿cuánto tiempo puede permanecer un becario en la empresa? La respuesta depende del convenio de prácticas. El convenio firmado entre la entidad formativa, el becario y la empresa establece el total de horas a realizar y cómo se distribuirán, de acuerdo con las necesidades de ambas partes. Por lo general, el periodo de prácticas no suele superar un año académico , aunque la entidad formativa define el máximo de horas.

¿En qué consiste la remuneración de un becario?

En cuanto a la retribución , las prácticas curriculares pueden o no ser remuneradas, mientras que las extracurriculares suelen recibir una ayuda económica .

El importe de la beca no constituye una retribución de servicios . En contraste, un contrato laboral convencional retribuye los servicios prestados según lo establecido en el convenio colectivo o contrato individual.

Convenio de prácticas Contrato de prácticas / Otro tipo de contrato de trabajo Ayuda económica Salario

Es decir, el becario recibe una beca o ayuda económica y el trabajador recibe su salario . En este punto hay que diferenciar entre las prácticas curriculares y las extracurriculares. Como las prácticas curriculares son necesarias para la superación de créditos de los estudios del becario, normalmente no son remuneradas, por lo tanto no se recibe compensación económica. Un becario no recibe salario como tal ya que no existe relación laboral entre la empresa y el becario.

Es más común que las prácticas extracurriculares sean remuneradas, pero esto depende de la empresa y los requisitos que solicitan las universidades. Por lo general, los estudiantes que realicen prácticas extracurriculares deben tener superado el 50% del plan de estudios para poder firmar un convenio con alguna empresa o institución, aunque esto no es siempre necesario. Recuerda que si el becario realiza unas prácticas remuneradas, deberás generar también sus nóminas .

📚 Recuerda qué… Las empresas no están obligadas a remunerar las prácticas externas curriculares que realizan los estudiantes. Al no tratarse de relaciones laborales, no se establece esta figura en las tablas salariales del convenio. El pactar una “ayuda económica al estudio” durante el período de prácticas es opcional, a no ser que esta condición se incluya dentro del convenio de cooperación redactado junto al centro de formación o universidad.

¿Qué es el becario en una empresa?

Se tiende a confundir a los becarios con los trabajadores con un contrato en prácticas . Hay que diferenciar el documento que formaliza la relación becario-empresa y trabajador-empresa:

Convenio de prácticas Contrato de prácticas Alumnos que cursen prácticas curriculares o extracurriculares Trabajadores con sus estudios ya finalizados y en posesión del título

⚠️ Recuerda qué… El contrato de becario no es en realidad un contrato, sino un convenio. Por ello, aunque coloquialmente se lo conoce como “contrato de becario”, es importante llamarlo por su nombre.

¿Cuáles son las condiciones para firmar un convenio de prácticas con un becario?

A diferencia de las prácticas curriculares y extracurriculares, el contrato en prácticas es uno de los tipos de contrato de trabajo . El trabajador con este tipo de contrato tiene un salario estipulado, un periodo de prueba a superar, vacaciones, indemnizaciones por despido, etc. Por lo tanto, el contrato en prácticas es distinto al convenio de becario.

Las características de un contrato de prácticas son:

Que el empleado tenga título universitario o de formación profesional de grado medio o superior.

Que no hayan transcurrido más de 3 años y, 5 en caso de personas con discapacidad, desde la terminación de los estudios.

Las características de un contrato de becario en 2025 son:

Encontrarse cursando unos estudios con los que se pueda compatibilizar la experiencia laboral.

Tener la posibilidad de poder realizar un convenio de prácticas con la universidad o centro de estudios.

Realizar prácticas curriculares o extracurriculares.

En otras palabras, un becario es aquel estudiante en prácticas que combina sus estudios con una experiencia laboral a través de un convenio de prácticas con la empresa .

Por ello, la incorporación de becarios en la plantilla es beneficioso para ambas partes, tanto para el becario como para el empresario. Además, la empresa reduce costes ya que el coste de la empresa en cuanto a cotización es 0 en prácticas curriculares y una cuota fija (muy reducida) en prácticas extracurriculares. Por su parte, el estudiante adquiere sus primeras experiencias laborales.

Desde el 01 de enero de 2024 , también es importante mencionar que cuando un estudiante realiza prácticas curriculares remuneradas o no remuneradas es necesario dar de alta en la Seguridad Social al estudiante y cotizar por él durante el periodo de prácticas . A nivel de retenciones, a los becarios se les aplica un mínimo de un 2% de IRPF y cotizan una cuota mensual a la Seguridad Social.

Los becarios sólo cotizan por contingencias comunes en la Seguridad Social, por lo tanto, no tienen derecho a prestación por desempleo (ya que no cotizan por dicha contingencia). Tampoco lo hacen por el Fondo de Garantía Salarial, formación profesional ni por el MEI. Asimismo, los becarios están incluidos en el Código Cuenta de Cotización (CCC) general de la empresa junto con el resto de los trabajadores, con las exclusiones de cotización específicas a su condición de becarios.

¿Quién puede establecer un convenio de prácticas con un becario?

Podrán establecerlo aquellas empresas, organismos o instituciones públicas y otras entidades que tengan como finalidad facilitar el estudio y la formación de los estudiantes.

Según la jurisprudencia, la clave para distinguir entre beca y contrato laboral es su finalidad:

Finalidad de la beca: facilitar el estudio y la formación del becario.

Finalidad del contrato de trabajo: apropiarse de los resultados o frutos del esfuerzo o estudio del trabajador, obteniendo de ellos una utilidad en beneficio propio.

En nuestro post sobre contrato de becario te explicamos todos los detalles de la contratación de la figura del becario.

En ese mismo sentido, hay que delimitar muy bien las funciones del becario para poder diferenciarlo con un empleado con contrato de trabajo. Las labores encomendadas al becario deben estar en consonancia con la finalidad de la beca y, si no es así y las tareas que se le ordena realizar integran los cometidos propios de una categoría profesional, la relación entre las partes será laboral.

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