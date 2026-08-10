A raíz de la Reforma Laboral de 2022, el contrato de trabajo indefinido se ha consolidado como uno de los formatos laborales más valorados tanto por el legislador como por los empresarios en España. Esta modalidad contractual ha sido diseñada para ofrecer estabilidad y seguridad a los trabajadores, al mismo tiempo que permite a las empresas contar con empleados comprometidos a largo plazo, reduciendo la temporalidad y los costes asociados a la rotación de personal. Por ello, el contrato indefinido ordinario se ha convertido en una opción prioritaria a la hora de formalizar nuevas incorporaciones en cualquier sector laboral.

Actualmente, cuando un candidato busca empleo, uno de sus principales objetivos es conseguir un puesto bajo un contrato de trabajo indefinido, ya que este tipo de contrato ofrece ventajas claras en términos de estabilidad, derechos laborales y acceso a beneficios como créditos o planes de pensiones. Sin embargo, muchas veces surge la duda sobre cómo rellenar un contrato de trabajo indefinido, cómo hacer un contrato indefinido o qué condiciones debe incluir un contrato de este tipo, incluyendo aspectos como el salario en un contrato indefinido o las jornadas a tiempo parcial y completo.

En este artículo vamos a resolver todas estas cuestiones. Analizaremos con detalle qué es un contrato de trabajo indefinido, los tipos de contrato indefinido que contempla la ley, cómo llenar y formalizar un contrato indefinido correctamente, así como los requisitos legales y las mejores prácticas que deben seguir tanto empresarios como los departamentos de recursos humanos para garantizar que cada contratación se realice de forma segura y eficiente. De esta manera, tanto empleadores como trabajadores podrán entender mejor los beneficios y obligaciones de un contrato indefinido, convirtiéndose en verdaderos expertos en la materia.

¿Qué es un contrato de trabajo indefinido?

¿Qué es un contrato de trabajo indefinido?

Podemos definir un contrato de trabajo indefinido como aquel acuerdo laboral que se formaliza entre empleado y empleador, caracterizado por no tener un límite máximo de duración en la prestación de servicios. Esto significa que la relación laboral se mantiene vigente mientras ambas partes deseen continuar, ofreciendo al trabajador estabilidad y seguridad, y a la empresa, la posibilidad de contar con personal comprometido y motivado a largo plazo.

El contrato de trabajo indefinido surgió con el objetivo de frenar la alta temporalidad que históricamente afectaba al mercado laboral español, fomentando la contratación estable y reduciendo la precariedad laboral. Entre todos los tipos de contratos indefinidos existentes, el más común es el contrato indefinido ordinario, que constituye la base de la mayoría de las relaciones laborales estables en España.

Además, un contrato de trabajo indefinido puede formalizarse a jornada completa o jornada parcial, adaptándose a las necesidades tanto del trabajador como de la empresa. Una novedad destacable introducida tras la Reforma Laboral de 2022 es la posibilidad de acogerse a la modalidad de contrato indefinido fijo discontinuo, pensada para actividades que no requieren una prestación de servicios continua durante todo el año, como ocurre en sectores como el turismo, la hostelería o el comercio estacional. Esta flexibilidad permite que las empresas puedan contratar de manera indefinida sin perder la eficiencia operativa, y al mismo tiempo, garantiza a los trabajadores derechos laborales plenos, incluyendo salario, vacaciones, cotización a la Seguridad Social y protección frente a despidos.

En definitiva, entender qué es un contrato de trabajo indefinido y cómo se diferencia de otros contratos temporales es clave tanto para empleados que buscan estabilidad como para empresarios que desean formalizar sus relaciones laborales cumpliendo con la legalidad vigente y optimizando la gestión de sus recursos humanos.

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¿Cuáles son los requisitos del contrato indefinido?

Los requisitos principales del contrato indefinido son los siguientes:

1. Debe formalizarse por escrito pero también, puede ser verbal.

2. Indicar expresamente su forma indefinida.

3. En el momento que finalice el contrato, el trabajador debe recibir una indemnización.

4. En los contratos de obra y servicio que superen el máximo legal (es decir, si dura más de tres años) se convertirán de forma automática en indefinidos.

¿Cuál es el período de prueba de un contrato de trabajo indefinido?

Tener la opción de firmar un contrato de trabajo indefinido es una gran ventaja tanto para empleados como para empresas, ya que ofrece estabilidad y seguridad laboral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, como ocurre en muchos contratos laborales, existe un período de prueba en los contratos indefinidos, regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores. Este período permite a ambas partes evaluar si la relación laboral se ajusta a sus expectativas antes de consolidar la contratación de forma definitiva.

Cabe destacar que el período de prueba no es obligatorio, sino que la ley solo establece su duración máxima. Esto significa que un contrato indefinido puede firmarse sin período de prueba, aunque la práctica habitual en España es incluirlo para proteger tanto al trabajador como al empleador.

Los períodos de prueba según el tipo de contrato indefinido son los siguientes:

Para técnicos titulados , el período de prueba no podrá superar los 6 meses. Esto aplica generalmente a profesionales con formación universitaria o técnica que ocupan puestos de responsabilidad o cualificación media-alta.

Para el resto de trabajadores , el período de prueba máximo es de 2 meses, garantizando un tiempo suficiente para que el empleador evalúe habilidades y competencias.

En empresas con menos de 25 trabajadores , el período de prueba puede extenderse hasta 3 meses, reflejando la mayor flexibilidad que necesitan las pequeñas empresas para consolidar su plantilla.

Contrato de apoyo a emprendedores: el período de prueba puede alcanzar 1 año, dado que estas empresas buscan un período más amplio para evaluar la adaptación del trabajador a un proyecto en fase inicial o de crecimiento.

Es fundamental tener en cuenta que respetar el período de prueba en un contrato de trabajo indefinido no solo cumple con la normativa laboral, sino que también protege al trabajador frente a posibles abusos y garantiza al empresario la posibilidad de evaluar el rendimiento y la adecuación del empleado al puesto. Además, los períodos de prueba deben estar siempre alineados con lo reflejado en el convenio colectivo aplicable, ya que en algunos sectores pueden existir condiciones específicas que modifiquen la duración o las condiciones del período de prueba.

En conclusión, comprender cómo funciona el período de prueba en un contrato indefinido es clave para llenar un contrato de trabajo indefinido correctamente y asegurar que se cumplen todos los requisitos legales, aportando seguridad y claridad a ambas partes desde el inicio de la relación laboral.

¿Existe un preaviso para la finalización del contrato de trabajo?

En España, el mínimo de días de preaviso en un contrato indefinido varía dependiendo de la antigüedad del trabajador en la empresa. Por ello, en el Estatuto de los Trabajadores, los períodos mínimos de preaviso se establecen en los siguientes tiempos:

Menos de un año de antigüedad en la empresa: El trabajador debe recibir un preaviso; por lo tanto, se contempla un preaviso de 15 días en un contrato indefinido.

Entre uno y dos años de antigüedad en la empresa: El preaviso aumenta a 30 días.

A partir de dos años de antigüedad en la empresa: El preaviso será de 60 días.

Por ello, en respuesta a la pregunta podemos decir que sí. Aunque también es posible no dar preaviso en un contrato indefinido en los casos de despido disciplinario u objetivo.

¿Qué tipo de indemnización cobra un trabajador con un contrato indefinido?

Como ya hemos ido mencionando previamente, los trabajadores que cuenten con un contrato de trabajo indefinido tienen derecho a una indemnización. Es importante tener en cuenta que dicha indemnización puede variar en función de la causa del despido.

La indemnización por despido improcedente se calcula:

Para los contratos suscritos antes del 12 de febrero de 2012 y solo para el tiempo trabajado anterior a esa fecha, se indemniza a 45 días por año trabajado, con un límite de 42 mensualidades.

Para los contratos suscritos posteriores al 12 de febrero de 2012, se indemnizan a razón de 33 días por año, independientemente de la fecha de firma del contrato, con un límite de 24 mensualidades.

La indemnización por despido objetivo se calcula en base a 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

¿Qué tipos de contrato indefinido contempla la ley?

Pues bien, como hemos indicado a lo largo del artículo, este tipo de contrato se ha acabado de definir tras la reciente reforma laboral. Destacando, por un lado, su forma, ya que puede ser escrita como oral. Además, cuenta con una ausencia de un límite de duración temporal. Y también, este tipo de contrato se podrá celebrar a jornada completa, parcial o para la prestación de servicios fijos discontinuos.

🚨 IMPORTANTE Es necesario destacar que, anterior a la reforma laboral, el periodo máximo en que se pueden encadenar contratos de duración determinada era de 24 meses en un marco de 30. Tras la reforma laboral, este se ha limitado a un periodo de 18 meses en un espacio temporal de 24. Por ello, una vez cumplido este periodo cualquier contrato pasará a ser indefinido.

Tal y como hemos mencionado en el párrafo anterior, os explicaremos en qué consiste cada tipo de contrato indefinido.

¿En qué consiste un contrato indefinido a tiempo completo?

Este tipo de contrato consiste en establecer una jornada diaria completa. Por lo tanto, las tareas a desarrollar deben estar relacionadas con la actividad principal de la empresa y no deben tratarse de tareas más bien esporádicas. La contratación a tiempo completo supone trabajar durante toda la jornada semanal, normalmente 40 horas.

¿En qué consiste un contrato indefinido a tiempo parcial?

Por su parte, la duración del trabajo semanal de un contrato indefinido a tiempo parcial es, básicamente, inferior a la jornada completa. Es decir, se establecen equis horas diarias o semanales.

¿En qué consiste un contrato indefinido fijo discontinuo?

El contrato indefinido fijo discontinuo es una de las grandes novedades de la última reforma laboral en España. Básicamente, lo podemos definir como una relación contractual indefinida, pero no continua. A pesar de que, es un tema más extenso, podemos definirlo como la prestación de servicios por parte del trabajador en ciertos momentos del año. Se emplea en sectores como el del turismo, la hostelería, entre otros.

💡¿Sabías que? De acuerdo con el periódico OkDiario, los salarios de los trabajadores con contrato indefinido se han reducido hasta un 7,3% tras la reforma de Yolanda Díaz.

¿Existe un modelo de contrato de trabajo indefinido?

Básicamente, cuando nos referimos a modelos de contrato, hablamos de las plantillas o ejemplos de contrato que los responsables de Recursos Humanos utilizan para redactar este tipo de documentos, aunque siempre se adaptará a las necesidades de cada trabajador.

Por esta misma razón, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) nos ofrece una infinidad de modalidades de contratos de trabajo. A continuación, te dejamos con los enlaces a los PDF de los contratos indefinidos en los idiomas oficiales de España:

📋 Descarga el modelo de Contrato de trabajo indefinido (Castellano)

📋 Descarga el modelo de Contrato de trabajo indefinido (Catalán)

📋 Descarga el modelo de Contrato de trabajo indefinido (Gallego)

📋 Descarga el modelo de Contrato de trabajo indefinido (Vasco)

📋 Descarga el modelo de Contrato de trabajo indefinido (Valenciano)

Aquí te dejamos con un ejemplo visual de cómo se vería el documento oficial:

¿Cómo hacer un contrato de trabajo indefinido?

Por lo tanto, para realizar un contrato indefinido, es imprescindible incluir la siguiente información como:

Datos de la empresa, como CIF, razón social, domicilio, entre otros.

Datos del trabajador y la cuenta de cotización.

Categoría o grupo profesional.

Si el trabajador realiza funciones de teletrabajo, deberá aparecer en el contrato.

Fecha del inicio de la relación laboral, jornada y horario.

Convenio colectivo aplicable y duración de las vacaciones.

Causas de extinción del contrato, debidamente informados al trabajador.

Cláusulas específicas aplicables.

Firma de ambas partes para suscribir el contrato de trabajo.

Finalmente, una vez obtenidos todos estos datos, se tendrá que introducir el código según el tipo de contrato indefinido en la plataforma Contrat@, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y remitir la copia del contrato al SEPE para su registro en los 10 días posteriores. Así mismo, el trabajador deberá ser dado de alta en el sistema RED de la Seguridad Social.

Pues bien, una vez hemos obtenido la información necesaria para rellenar un contrato de trabajo indefinido. Entonces, ahora nuestra pregunta es… ¿Cómo llenar un contrato de trabajo indefinido? ¡Este es el proceso más sencillo de todo el proceso de contratación! Básicamente, cogemos toda la información de la que disponemos y la plasmamos en el modelo de contrato que hayamos descargado y ya estaría, nuestro trabajador ya estaría bajo un contrato de trabajo indefinido.

En definitiva, a pesar de que es un proceso bastante sencillo, desde PayFit queremos ofrecerte herramientas que te ayuden a despejar tu agenda laboral y que así puedas emplear este tiempo en otros proyectos o tareas pendientes. Con nuestro programa de nóminas, podrás modificar los contratos de tus trabajadores en un solo clic.

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Cuadro resumen de los tipos de contrato de trabajo indefinidos

Aspecto Descripción Notas clave Definición Acuerdo laboral entre empleado y empleador sin límite máximo de duración. Incluye estabilidad laboral, derechos plenos y beneficios sociales. Tipos principales - Contrato indefinido ordinario- Contrato indefinido a tiempo parcial- Contrato indefinido fijo discontinuo Cada tipo se adapta a jornada, sector y necesidades del trabajador y la empresa. Jornada Completa, parcial o fija discontinuo. Jornada parcial requiere especificar horas exactas; fijo discontinuo para servicios estacionales. Salario Debe respetar el convenio colectivo y el SMI, incluyendo complementos y pagas extraordinarias. Reflejar correctamente el salario es clave para cálculo de indemnizaciones. Periodo de prueba Opcional, máximo 6 meses para técnicos titulados, 2 meses para otros trabajadores, 3 meses en empresas <25 empleados, 1 año en contratos de apoyo a emprendedores. Durante este periodo, se puede rescindir el contrato sin indemnización. Indemnización Varía según el tipo de despido: improcedente (33-45 días por año trabajado), objetivo (20 días por año). Depende del salario reflejado en el contrato. Formalización / Registro Debe incluir datos de empresa y trabajador, categoría profesional, jornada, salario, convenio y cláusulas de extinción; registrar en Contrat@ y en RED de la Seguridad Social. Cumplimiento legal evita conflictos y garantiza derechos laborales. Ventajas para el trabajador Estabilidad, derechos plenos, acceso a beneficios sociales, motivación y seguridad. Contrato preferido por empleados que buscan empleo estable. Ventajas para la empresa Reducción de rotación, fidelización del personal, mayor compromiso y productividad. Especialmente útil en PYMES y sectores con alta demanda de personal cualificado. Errores comunes al rellenar un contrato Omitir datos, no indicar jornada o salario, olvidar registro en SEPE/Seguridad Social. Puede invalidar el contrato y afectar indemnizaciones.