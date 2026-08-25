Todas las pequeñas y medianas empresas españolas comparten un aspecto en común: necesitan algún proveedor y/o empleado que organice la gestión de nóminas .

Es muy común que las empresas españolas contraten los servicios de un tercero para poder generar nóminas, la gestión de trámites administrativos y la presentación de seguros sociales.Cuando hablamos de terceros nos referimos o bien a un experto en nóminas y laboral que la empresa ha contratado única y exclusivamente para la gestión de nóminas, a una gestoría tradicional o a un programa para hacer nóminas.

¿Qué es una gestoría laboral online?

¿Qué es una gestoría laboral online?

En pocas palabras, una gestoría laboral online o asesoría laboral online es una empresa que presta sus servicios de gestión laboral a través de Internet.

Una gestoría laboral online integra servicios administrativos, contables, fiscales o laborales y los presta a través de la red. La gestoría laboral online, muchas veces conocida también como asesoría online, tiene una característica principal: permite el acceso a los servicios desde cualquier lugar, con solo tener un dispositivo adecuado y conexión a Internet.

¿Para qué sirve una asesoría laboral online?

La gestoría laboral online surge con un objetivo: digitalizar a las empresas y evitar desplazamientos innecesarios y correos de última hora con los clientes.

Las asesorías online pueden gestionar clientes independientemente de su ubicación geográfica ofreciendo la misma calidad en los servicios. Es por ello que, la digitalización ha hecho que las gestorías tradicionales se vean amenazadas por estas nuevas organizaciones, especialmente, de las que cuentan con una tecnología muy avanzada y que ofrecen herramientas que dan autonomía al cliente.

La competencia de las gestorías se ha llevado a niveles superiores, y hoy en día, una empresa que ofrece un programa de nóminas online no ofrece simplemente una herramienta digital para que puedas gestionar las nóminas y algunas funcionalidades de RRHH. También ofrece el asesoramiento de un gran equipo de expertos laborales y contables, parecido al que podría tener una gestoría tal y como la conocemos.

¿Cuáles son las características de una gestoría laboral online?

Las asesorías laborales en línea cuentan con una serie de ventajas que las diferencian del modelo tradicional.

Entre las principales características encontramos las siguientes:

Flexibilidad

Ahorro de tiempo y dinero

Asesoría experta

Seguridad de datos

Atención rápida y accesible.

A simple vista, pueden parecer el principal inconveniente, pero lo cierto es que los precios de la gestoría online no son mucho más elevados que los precios de la gestoría laboral tradicional.

💡¿Sabías que...? Una gestoría laboral online funciona en base al convenio colectivo al que tu empresa está adherido. Es decir, la generación de nóminas se hará en base a estos parámetros, como por ejemplo el sueldo mínimo o el total de días de vacaciones. Es por ello que no importa si hablamos de gestoría online en Barcelona o de gestoría online en Madrid, sólo se necesita el convenio colectivo para poder dar servicio adecuado a tu empresa.

¿Cómo escoger la mejor gestoría online?

Apostamos que el concepto del que más has oído hablar es el de la asesoría laboral online para autónomos.

Como hemos mencionado antes, la competencia en el mercado de las gestorías ha aumentado mucho con el avance tecnológico y hoy en día, las herramientas digitales de gestión están desbancando a las gestorías tradicionales y gestorías online. Aún así, algunos servicios son difíciles de desmaterializar.

¿Qué debe incluir una buena gestoría laboral online?

Actualmente, la mejor gestoria online es la que ofrece una herramienta digital de gestión como podría ser un software de nóminas, un software de contabilidad, un software de RRHH… Y te contamos por qué:

Puedes contar con herramientas de gestión específicas para tareas específicas.

Las herramientas digitales vienen acompañadas de un equipo de expertos y un departamento de atención al cliente.

La tecnología que ofrecen las herramientas de gestión hace que se eliminen los errores.

Automatizar tareas engorrosas te deja tiempo para dedicarte a tareas de mayor valor añadido.

Te olvidas de papeleo, correos y excel. Lo tienes todo centralizado en la nube.

A fin de cuentas, estas nuevas empresas que salen al mercado como alternativa a la asesoría online, resultan ser como “una gestoría online barata” que pone a disposición de sus clientes una herramienta digital tal y como sería una plataforma, programa o software para que estos puedan ganar autonomía en la gestión de sus empleados.

💡¿Sabías que...? Existe algún programa de nóminas gratis, pero como todo producto gratuito, las funcionalidades no se adaptan exactamente a las necesidades de una empresa, no está al día marco legal que está en constante evolución, ni se tiene el soporte de asesores expertos.

¿Por qué contratar una gestoría laboral online?

Hoy en día, el protagonismo entre las gestorías online se lo lleva la gestoría laboral online. ¿Por qué? Pues porque la calidad del asesoramiento y la gestión fiscal y laboral de una empresa o autónomo, depende de la preparación y experiencia de los profesionales que realizan el trabajo.

Si buscas una herramienta digital que te permita ganar autonomía en la gestión laboral de tu empresa pero seguir contando con un asesoramiento por parte de un equipo de profesionales, te recomendamos conocer en profundidad el producto de PayFit. En vez de preocuparte de cómo hacer una nómina , podrás dedicarle tiempo a las verdaderas necesidades de tu empresa.

Para implementar una gestoría laboral online en tu empresa, comienza evaluando las necesidades específicas de tu organización y seleccionando la gestoría que mejor se adapte a ellas. Realiza seguimientos y evaluaciones periódicas para garantizar que los servicios cumplen tus objetivos, y busca siempre oportunidades de mejora y adaptación a los cambios.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la gestión de nóminas? 1) Genera las nóminas de todos tus empleados Gestiona y automatiza las nóminas y los trámites con la Seguridad Social

Introduce, modifica y actualiza los datos en cualquier momento antes del cierre de nóminas y envía las nóminas automáticamente a cada empleado por email

Genera el fichero SEPA de forma automática 2) Gestiona los trámites administrativos Visión mensual de los gastos que asume tu empresa como impuestos, tasas, recaudaciones, etc.

Acceso y visibilidad de todos los documentos en un único espacio: informes personalizados, nóminas, contratos, certificados de baja laboral, etc.

Firma electrónica de documentos: nóminas, contratos, anexos, etc. 3) Te evita preocupaciones legales Plataforma configurada según el Convenio Colectivo de tu empresa y actualizada a las novedades legales

Asignación de un asesor laboral que te acompaña durante toda tu estancia en PayFit

Gran cantidad de recursos y contenido al que puedes recurrir en cualquier momento

💻 ¿Quieres saber más? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y…¡descubre lo que tiene PayFit para tu empresa!