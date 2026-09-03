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¿Qué es el trabajo a tiempo parcial y cuáles son sus características?
Puntos clave sobre el trabajo a tiempo parcial
La jornada parcial es inferior a la jornada completa comparable.
Los trabajadores a tiempo parcial tienen los mismos derechos que los de jornada completa.
Las horas complementarias tienen límites legales específicos.
El registro diario de jornada es obligatorio.
La cotización se calcula según las horas trabajadas y la remuneración percibida.
La jornada laboral ha evolucionado significativamente desde mediados del siglo XX. La reducción de jornada laboral en España ha sido una de las tendencias más relevantes del mercado de trabajo, con un objetivo claro: conciliar la vida personal y laboral. En este contexto, el trabajo a tiempo parcial se ha consolidado como una de las modalidades de empleo a tiempo parcial más utilizadas en España, tanto por empresas que necesitan flexibilidad operativa como por trabajadores que buscan compatibilizar el empleo con otras actividades.
En este artículo te explicamos qué significa el trabajo a tiempo parcial, cuáles son las características de este tipo de contrato, cómo funciona la cotización y el registro de jornada, y qué derechos tienen los trabajadores.
¿Qué es la jornada laboral?
La jornada laboral es el tiempo pactado para prestar servicios dentro del horario laboral establecido por la empresa, respetando los límites del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo aplicable.
La duración máxima ordinaria es de 40 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual.
La organización de la jornada y del horario puede fijarse mediante convenio colectivo o contrato de trabajo. Además, la empresa puede distribuir de forma irregular hasta un 10% de la jornada anual, salvo que el convenio disponga otra cosa.
Los principales tipos de jornada laboral en España son:
|Tipo de jornada
|Descripción
|Jornada completa
|40 horas semanales o el máximo de convenio, generalmente en 8 h diarias.
|Jornada parcial por horas
|Número de horas concreto, inferior a la jornada completa, que puede variar día a día.
|Jornada reducida
|Para trabajos con riesgos especiales o cuidado de personas dependientes.
|Jornada partida
|Con interrupción de al menos una hora, habitual en contratos a tiempo completo.
|Jornada continua
|Sin interrupción o con pausa de 15-30 minutos.
|Jornada nocturna
|Entre las 22:00 y las 06:00, con complemento salarial específico.
|Jornada a turnos
|Turnos rotativos de mañana, tarde y noche en empresas de actividad continua.
|Jornada de 4 días
|Semana laboral comprimida en 4 días, sin reducción de horas totales, en fase de implantación en España.
💡 ¿Sabías qué?
Un modelo en auge es la jornada laboral de 4 días, que concentra las horas semanales en cuatro jornadas sin reducir el total de horas anuales. En España se encuentra en fase piloto en algunas empresas.
¿Qué es trabajar a tiempo parcial? Definición y significado
El trabajo a tiempo parcial es aquel en el que la jornada pactada es inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable en la misma empresa, según el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. En la práctica, implica realizar una jornada reducida respecto a las 40 horas semanales ordinarias.
¿Qué características tiene el contrato a tiempo parcial?
El contrato a tiempo parcial se caracteriza por:
Una jornada inferior a la completa
Prohibición general de horas extraordinarias
Posibilidad de pactar horas complementarias
Compatibilidad con determinadas prestaciones
Aplicación proporcional de derechos laborales
El trabajador a tiempo parcial tiene los mismos derechos que uno a jornada completa, aplicados conforme al principio pro rata temporis.
¿Qué tipos de contrato de trabajo a tiempo parcial existen?
En España existen dos modalidades principales de contrato a tiempo parcial:
Contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial
Contrato temporal a tiempo parcial
En ambos casos, el contrato debe formalizarse por escrito e incluir la distribución de la jornada y el horario de trabajo.
¿Cuáles son los derechos del trabajador a tiempo parcial?
Los trabajadores a tiempo parcial tienen los mismos derechos que los trabajadores a jornada completa, aplicados de forma proporcional según las horas trabajadas.
¿Cómo se calculan las vacaciones de los trabajadores a tiempo parcial?
Tienen derecho al mismo número de días de vacaciones que los trabajadores a jornada completa: mínimo 30 días naturales al año o los establecidos por convenio. La diferencia está en la retribución, que se calcula proporcionalmente al salario y a la jornada realizada.
¿Cómo funciona la cotización a tiempo parcial?
La cotización a tiempo parcial se calcula según la remuneración efectivamente percibida y las horas trabajadas.
La base de cotización incluye:
Salario ordinario
Horas complementarias
Pagas extraordinarias
Otros conceptos retributivos
La base máxima de cotización es la misma que para la jornada completa. Además, para el cálculo de prestaciones y pensiones, la cotización de los trabajadores a tiempo parcial se equipara progresivamente a la de jornada completa.
¿Qué son las horas complementarias en el trabajo a tiempo parcial?
Las horas complementarias son horas adicionales a las pactadas en un contrato a tiempo parcial, sin superar la jornada completa. A diferencia de las horas extraordinarias, están permitidas y reguladas por el artículo 12.5 del ET.
Para realizarlas deben cumplirse los siguientes requisitos:
Pacto escrito entre empresa y trabajador
Jornada mínima de 10 horas semanales en cómputo anual
Límite general del 30% de las horas ordinarias (ampliable al 60% por convenio colectivo)
Preaviso mínimo de 3 días, salvo previsión distinta del convenio
Las horas complementarias se retribuyen y cotizan igual que las horas ordinarias.
¿Por qué es obligatorio el registro diario de jornada en el trabajo a tiempo parcial?
El registro diario de jornada es una obligación legal establecida en el artículo 12.5 del ET.
La empresa debe registrar diariamente:
Horas de entrada y salida
Horas ordinarias y complementarias
Total mensual trabajado
Además, debe entregar al trabajador un resumen mensual junto con la nómina. El incumplimiento puede generar sanciones de la Inspección de Trabajo y reclamaciones salariales o de cotización.
Para simplificar esta gestión, muchas empresas utilizan herramientas digitales de control horario de los trabajadores que permiten registrar la jornada y generar automáticamente los resúmenes mensuales.
Caso práctico: gestión de un contrato a tiempo parcial en una pyme
Ejemplo: Laura gestiona el RRHH de una empresa de hostelería con 15 empleados. Incorpora a dos auxiliares con un contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial de 20 horas semanales. Para cubrir los picos de fin de semana, firma con ellos un pacto de horas complementarias por escrito que permite solicitar hasta 6 horas adicionales (el 30% de 20 h). Los pasos que sigue:
Formaliza el contrato por escrito con la distribución horaria detallada.
Incluye el pacto de horas complementarias como anexo al contrato.
Activa el módulo de control horario en PayFit para que ambos empleados fichen desde su móvil.
Cada mes, el sistema genera automáticamente el resumen de jornada, que se entrega con la nómina.
Las horas complementarias realizadas aparecen desglosadas en la nómina y cotizan como ordinarias.
👉🏼 Resultado: cumplimiento legal garantizado, sin papeles y sin riesgo de sanciones de la Inspección de Trabajo.
Gestionar contratos a tiempo parcial, registros de jornada y horas complementarias puede resultar complejo sin las herramientas adecuadas.
PayFit automatiza todo el proceso: desde el cálculo proporcional de salarios y vacaciones hasta el registro diario de jornada y la generación de nóminas. Solicita una demostración gratuita y comprueba cómo puedes ahorrar tiempo y reducir errores en la gestión de tu equipo.
Preguntas frecuentes sobre trabajo a tiempo parcial
Realizar una jornada laboral inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable en la misma empresa, según el artículo 12 del ET. Ofrece mayor flexibilidad y facilita la conciliación laboral y personal.
La jornada pactada es inferior a las 40 horas semanales o al máximo de convenio. El trabajador tiene los mismos derechos que uno a jornada completa, calculados de forma proporcional.
El número de días es el mismo que para la jornada completa (mínimo 30 días naturales), pero la retribución se calcula proporcionalmente al salario habitual por hora.
Se cotiza en razón de las horas trabajadas y la remuneración percibida. Para el cálculo de pensiones, los períodos cotizados a tiempo parcial se equiparan progresivamente a los de jornada completa (Orden PJC/297/2026).
Sí, según el art. 12.5 l) del ET. La empresa debe registrar la jornada diariamente, totalizarla mensualmente y entregar una copia con la nómina. El incumplimiento puede acarrear sanciones de la Inspección de Trabajo.
Desde hojas físicas hasta aplicaciones digitales. Las soluciones de control horario permiten fichar desde cualquier dispositivo y generar el resumen mensual automáticamente.
Contrato sin fecha de fin con jornada inferior a la completa. Es la modalidad más estable y puede incluir un pacto de horas complementarias por escrito.
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