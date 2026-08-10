La baja por enfermedad común es la baja laboral más habitual, ya que es aquella que solicita el trabajador cuando se encuentra indispuesto por un motivo de salud. En cambio, hablamos de baja por accidente no laboral cuando el empleado padece una lesión física de forma ajena al trabajo desempeñado, y puede conllevar una baja cuando impide la normal realización de la actividad profesional.

Estos dos supuestos comparten la casuística de producirse fuera y de forma ajena al trabajo, es por eso que la diferencia entre accidente no laboral y enfermedad común es una duda frecuente entre nuestros lectores, pero hay que saber que están dotados de diferencias y es muy importante que sepas determinarlas como responsable de RR. HH..

En el artículo de hoy, te explicamos qué diferencia hay entre enfermedad común y accidente no laboral, qué implica cada una de estas bajas y qué has de tener en cuenta para diferenciar un caso de accidente no laboral o enfermedad común.

¿Cuál es la definición de la incapacidad temporal?

¿Cuál es la definición de la incapacidad temporal?

A menudo nos preguntan la diferencia entre accidente no laboral y enfermedad común. Esto es debido a que pese a ser dos tipos de baja distintos, comparten la peculiaridad de que son una baja por incapacidad temporal.

Por ello y de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, se entiende por incapacidad temporal a aquella situación en la que se encuentran los trabajadores impedidos temporalmente para trabajar debido a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo; siempre que reciban asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Así mismo, también tendrán consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos.

En otras palabras, una baja por IT es el estado en el que se encuentra un empleado imposibilitado para trabajar por una causa cuyo tratamiento requiere asistencia sanitaria. Existen 4 tipos de incapacidades temporales, destacando las siguientes:

Baja por enfermedad común

Baja por accidente no laboral

Baja por accidente laboral

Baja por enfermedad profesional

Así mismo, sabemos que generar una nómina con una baja laboral puede parecer complicado, pero…¡no te preocupes! En PayFit te facilitamos ejemplos de nóminas con incapacidad temporal para que puedas adaptarlo al caso particular de tu empresa.

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¿Cuál es la diferencia entre enfermedad común y accidente no laboral?

La distinción entre un accidente no laboral y una enfermedad común es fundamental en el ámbito de la seguridad social y el derecho laboral. Mientras que ambos pueden resultar en la incapacidad temporal o permanente de un individuo para trabajar, difieren en su origen y naturaleza.

Por esta razón, esta distinción es crucial para determinar los procedimientos y requisitos para obtener esa ayuda pueden ser muy diferentes según si la lesión o enfermedad está relacionada con el trabajo o no. A continuación y para entender la diferencia entre accidente no laboral y enfermedad común, es importante comprender bien ambos conceptos.

¿Qué es un accidente no laboral?

Un accidente no laboral es un fenómeno que provoca una lesión funcional o corporal, permanente o temporal y que se produce de forma ajena al trabajo realizado por cuenta propia o ajena, sin ocasión de la prestación del servicio.

Por ejemplo, un caso frecuente de baja por accidente no laboral son los accidentes de tráfico o domésticos, siempre que estos no tengan lugar durante la jornada laboral, ni en el trayecto hacia el centro de trabajo (llamado, accidente in itinere).

¿Qué es una enfermedad común?

La enfermedad común hace referencia a que este tipo de baja, como bien dice el nombre, aplica a bajas motivadas por enfermedades comunes. Una baja común, por ejemplo, sería una gripe.

La baja laboral es efectiva desde la fecha que consta en el parte de baja, este puede ser expedido por un médico de cabecera del Servicio Público de Salud o, por otro lado, por un médico de la Mutua correspondiente. Normalmente, la fecha de inicio es el primer día que no se puede prestar servicio debido a esta incapacidad.

Una vez definidos ambos conceptos, podemos resumir la diferencia entre accidente no laboral y enfermedad común de la siguiente forma:

“Un accidente no laboral es aquel que, según el artículo 156 del TRLGSS, no se considera un accidente de trabajo. De manera similar, una enfermedad común es cualquier problema de salud que no se clasifique como un accidente de trabajo ni como una enfermedad profesional, de acuerdo con las reglas establecidas en los apartados 2.e), f) y g) del artículo 156 y en el artículo 157 del TRLGSS.”

💡¿Sabías qué? La diferencia principal entre la incapacidad por accidente laboral y una enfermedad común radica en su origen y cómo afectan a una persona: 1️⃣ Accidente Laboral: Esto se refiere a una lesión o daño físico que ocurre en el lugar de trabajo o durante el desempeño de tareas laborales. Estas lesiones a menudo son el resultado de eventos repentinos, como caídas, choques, cortes, quemaduras o cualquier otro incidente traumático relacionado con el trabajo. 2️⃣ Enfermedad Común: Por otro lado, una enfermedad común es una dolencia de origen no traumático que se desarrolla gradualmente debido a factores diversos, como infecciones, trastornos crónicos, enfermedades degenerativas o problemas de salud que no están directamente relacionados con el trabajo.

¿Quién tiene derecho a la prestación?

Para poder cobrar la prestación de baja por enfermedad común o accidente no laboral, existen principalmente dos requisitos:

1️⃣ Estar afiliado y dado de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada a la de alta en el momento en que se produzca la baja.

2️⃣ Haber cotizado un periodo mínimo de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la baja médica (esto no es necesario en las bajas por accidente no laboral).

Aparte, será necesario el parte de baja emitido por un centro de salud autorizado, ya que este es el documento oficial que acredita la baja, y en cuanto a este requisito no hay diferencia entre accidente no laboral y enfermedad común.

⚠️ ¡Atención! En el caso de aquellos empleados que realicen trabajo a tiempo parcial no les serán requeridos 180 días, sino lo que resulte de aplicar el coeficiente global de parcialidad.

¿Cuáles son las cuantías de indemnización por bajas por enfermedad común o accidente no laboral?

A continuación encontrarás una tabla resumen con las cuantías de indemnización. Podrás ver que no hay diferencia entre accidente no laboral y enfermedad común, ya que aplican los mismos porcentajes.

¿Puede la empresa complementar económicamente la baja por accidente laboral o enfermedad común?

Si lo establece el convenio colectivo, la empresa deberá complementar la prestación de incapacidad temporal establecida por la Seguridad Social. Esta puede variar dependiendo del convenio colectivo de aplicación en la empresa.

Si el convenio no recoge o establece ningún complemento, las empresas pueden decidir abonar este complemento de mejora para los trabajadores de forma voluntaria.

El complemento de IT se abona directamente en nómina y tiene carácter temporal. Será el convenio el que nos indique tanto la cuantía como los periodos en los que deben complementarse las prestaciones por IT.

Es importante tener en cuenta que este "complemento de IT" abonado en la nómina del trabajador, es un concepto exento de cotización y, aunque veamos su importe sumado al bruto total de la nómina que va a percibir el empleado, dicha cuantía no será computable en la base de cotización de ese mes al considerarse una mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. En cuanto a estas particularidades del complemento de IT, tampoco hay diferencia entre enfermedad común y accidente no laboral, se abona y computa de la misma forma.

En definitiva, la incapacidad temporal es una situación que puede afectar tanto a empleados como a empleadores. Es esencial contar con políticas y procedimientos adecuados para manejarla de manera eficiente y justa. Al hacerlo, se promueve el bienestar de los trabajadores y se asegura la continuidad de las operaciones empresariales.

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