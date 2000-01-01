Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Tu compañero de nóminas y RRHH, cuando lo necesites.
PayFit AI se encarga de tus informes, tus variables de nómina y las solicitudes de permisos de tu equipo. Detecta anomalías antes del cierre, se anticipa a lo que necesitas y hace intervenir a un experto humano cuando la situación lo requiere.
65%
de nuestros clientes usan PayFit AI cada mes
82%
gestiona sus tareas con más facilidad
72%
ahorra tiempo cada día
Laseguridaddecumplirsiempreconlanormativa
10 años de experiencia en derecho laboral
Una IA que combina años de experiencia en la nómina española con la tecnología detrás de millones de nóminas.
Precisión sin precedentes
Convenios colectivos, indemnizaciones, declaraciones: PayFit AI responde con precisión y conoce tu empresa a fondo.
Un experto humano a tu lado
Cuando hace falta un experto humano, un especialista de PayFit se hace cargo. Conoce tu situación y sigues avanzando.
Tus datos protegidos
Alojada en Europa, ISO 27001 y conforme al RGPD. Tus conversaciones son confidenciales y no entrenan ningún modelo.
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Siempre un paso por delante
Te avisamos cuando algo necesita atención. Antes de cerrar la nómina, detectamos cualquier error y te decimos exactamente qué revisar.
Tus gestiones, en marcha
Informes de RRHH generados, variables de nómina enviadas, regularizaciones gestionadas: nosotros nos encargamos. Tú solo das el visto bueno.
Tu equipo, siempre atendido
Vacaciones, nóminas, dudas de RRHH: tus empleados lo resuelven solos en PayFit AI. Sin molestarte.
Tiempo recuperado
Con nuestros expertos y PayFit AI, te quitas la nómina de encima. Así tienes la cabeza libre para lo que más importa: tu equipo y tu crecimiento.
Lo que nuestros clientes valoran de PayFit AI
“Con PayFit AI, muchas veces evitamos tener que contactar con soporte. Eso nos ahorra entre una y dos horas por ciclo de nóminas.”
Isabel Peral
“Desde que descubrí PayFit AI, la uso a diario. Dudas sobre la herramienta o sobre normativa laboral: responde al segundo.”
Verónica Cordero
Preguntas frecuentes
¿Qué es PayFit AI?
PayFit AI es el agente de IA de PayFit, especializado en nóminas y RRHH. A diferencia de un asistente genérico, conoce tu empresa a fondo: tu convenio colectivo, tus acuerdos internos, tu estructura. Responde tus preguntas, gestiona tus tareas y conecta con un experto humano cuando hace falta. Incluido en todos los planes PayFit, sin coste adicional.
¿En qué se diferencia PayFit AI de un chatbot de RRHH?
Un chatbot de RRHH convencional te deriva a una base documental estática. PayFit AI va más allá: trabaja con los datos reales de tu empresa para darte respuestas siempre contextualizadas, actúa directamente: tramita vacaciones, genera informes e integra la garantía de cumplimiento normativo de PayFit en cada respuesta.
¿Están seguros mis datos con PayFit AI?
Sí. La seguridad de tus datos es nuestra prioridad.
Tres garantías clave:
Certificación ISO 27001: seguridad auditada y certificada.
Datos alojados en Europa: cumplimiento total del RGPD.
Confidencialidad absoluta: tus datos nunca se utilizan para entrenar la IA.
PayFit AI solo accede a la información estrictamente necesaria para responder a tus preguntas, respetando siempre la confidencialidad y la normativa europea.
¿Cómo me ayuda PayFit AI a gestionar mis tareas más rápido?
PayFit AI te permite resolver situaciones de nómina y recursos humanos de forma inmediata, sin esperar a que te atiendan. ¿Una duda a las 22h durante el cierre de nómina? ¿Una consulta sobre un bonus en sábado? PayFit AI responde en segundos, las 24 horas.
El resultado: el 72% de nuestros administradores completa sus tareas en menos tiempo, y el 82% las gestiona con más facilidad. Toma decisiones con seguridad cuando lo necesitas, no cuando el horario de atención lo permite.
¿Puede gestionar situaciones complejas de nómina?
Sí. PayFit AI se apoya en la experiencia de PayFit: el Centro de Ayuda, miles de casos reales resueltos por nuestro equipo y, próximamente, documentación legal oficial.
Cada respuesta se adapta a tu convenio colectivo, a tus contratos de trabajo y a tu estructura interna. No ofrece respuestas genéricas, sino soluciones ajustadas a tu realidad. El 81% de los administradores confía en sus respuestas.
¿Qué pasa si PayFit AI no puede responder a mi pregunta?
Si una consulta requiere un análisis más detallado, PayFit AI te redirige a los recursos más adecuados o a nuestro Servicio de Atención al Cliente. Nos comprometemos con la transparencia y la fiabilidad: siempre recibirás una respuesta clara, sin medias tintas.
¿Cómo accedo a PayFit AI?
Directamente desde tu espacio PayFit. Sin instalación ni configuración: inicia sesión y empieza a conversar. Disponible 24/7.
¿Mis empleados también pueden usar PayFit AI?
Sí. PayFit AI está disponible para todos los empleados directamente desde su Espacio Empleado. Pueden resolver sus dudas solos: nóminas, RRHH, permisos, beneficios o procedimientos internos. Sin tener que preguntarte a ti.
Puedes subir los documentos de tu empresa directamente a PayFit AI, para que cada respuesta refleje tu realidad. Nada de respuestas estándar.
Las conversaciones son 100% privadas. Ningún manager ni administrador tiene acceso. Más autonomía para ellos, menos interrupciones para ti. Todos salimos ganando.
¿Puedo usar PayFit AI sin ser cliente?
No. PayFit AI está disponible exclusivamente para clientes y está incluido en todos los planes, sin coste adicional.