Vista de la función Evaluación y seguimiento
Completo y flexible
Simple e intuitiva
Una comunicación fuerte y fluida
Seguimiento de objetivos

Completo y flexible

Gestión de campañas de evaluación de desempeño

Creación de campañas de evaluación de desempeño

Crea tus campañas de evaluación de desempeño en pocos clics, seleccionando el tipo de evaluación, los empleados impactados y el periodo de tiempo.

Modelos personalizables

PayFit te guía en la identificación de las evaluaciones que debes realizar. Tienes acceso a plantillas y la posibilidad de adaptarlas a cada situación.

Actualización sobre el estado de tus campañas

Una vez que hayas seleccionado la plantilla, lanza tu campaña y sigue su progreso. Encuentra todas tus campañas completadas y en curso, las respuestas y el periodo de finalización.

Simple e intuitiva

Una solución simple y adaptada a tus necesidades

Haz que los encuentros con tus empleados sean fluido por parte de todos

Prepara tus encuentros de forma anticipada, envía notificaciones a tus empleados con tiempo, eficiencia y transparencia.

Acceso directo para empleados, managers y admins

Podrás acceder a toda la información de tus encuentros actualizada desde la sección de Evaluaciones y Seguimiento.

Conectado con el resto de módulos de RRHH

La información de recursos humanos de tus empleados (organigrama, remuneración, etc.) está disponible automáticamente, por lo que no es necesario introducirla dos veces cuando los empleados se incorporan o se marchan.

Una comunicación fuerte y fluida

Fortalece la comunicación dentro de tus equipos gracias a reuniones recurrentes

Preparación previa

Podrás acceder a tu 1 : 1 en cualquier momento : prepara todas tus reuniones con antelación para ganar eficiencia en la organización del trabajo.

Reacciones y comentarios

Podrás añadir comentarios y emojis a las respuestas introducidas por tus empleados.

En remoto

Accede y edita tus reuniones 1 : 1 desde allá donde estés, no será necesaria la presencialidad ni la coincidencia horaria, ya que podrás responder de manera asicrónica.

Seguimiento de objetivos

Simplifica la definición y el seguimiento de los objetivos

Desarrolla las competencias de tus empleados

Tus empleados definen sus objetivos y controlan su progreso a lo largo del tiempo.

Ayuda a tus empleados a evolucionar

Supervisa el progreso de los objetivos de tus empleados con facilidad gracias a la visión general.

Supervisa el rendimiento de tus empleados

Integrar la gestión de objetivos en las evaluaciones de desempeño proporciona una imagen clara del rendimiento de los empleados.

