Evaluación y seguimiento
Motiva a tu equipo y mejora su rendimiento con el módulo de evaluación de desempeño.
Gestión de campañas de evaluación de desempeño
Creación de campañas de evaluación de desempeño
Crea tus campañas de evaluación de desempeño en pocos clics, seleccionando el tipo de evaluación, los empleados impactados y el periodo de tiempo.
Modelos personalizables
PayFit te guía en la identificación de las evaluaciones que debes realizar. Tienes acceso a plantillas y la posibilidad de adaptarlas a cada situación.
Actualización sobre el estado de tus campañas
Una vez que hayas seleccionado la plantilla, lanza tu campaña y sigue su progreso. Encuentra todas tus campañas completadas y en curso, las respuestas y el periodo de finalización.
Una solución simple y adaptada a tus necesidades
Haz que los encuentros con tus empleados sean fluido por parte de todos
Prepara tus encuentros de forma anticipada, envía notificaciones a tus empleados con tiempo, eficiencia y transparencia.
Acceso directo para empleados, managers y admins
Podrás acceder a toda la información de tus encuentros actualizada desde la sección de Evaluaciones y Seguimiento.
Conectado con el resto de módulos de RRHH
La información de recursos humanos de tus empleados (organigrama, remuneración, etc.) está disponible automáticamente, por lo que no es necesario introducirla dos veces cuando los empleados se incorporan o se marchan.
Fortalece la comunicación dentro de tus equipos gracias a reuniones recurrentes
Preparación previa
Podrás acceder a tu 1 : 1 en cualquier momento : prepara todas tus reuniones con antelación para ganar eficiencia en la organización del trabajo.
Reacciones y comentarios
Podrás añadir comentarios y emojis a las respuestas introducidas por tus empleados.
En remoto
Accede y edita tus reuniones 1 : 1 desde allá donde estés, no será necesaria la presencialidad ni la coincidencia horaria, ya que podrás responder de manera asicrónica.
Simplifica la definición y el seguimiento de los objetivos
Desarrolla las competencias de tus empleados
Tus empleados definen sus objetivos y controlan su progreso a lo largo del tiempo.
Ayuda a tus empleados a evolucionar
Supervisa el progreso de los objetivos de tus empleados con facilidad gracias a la visión general.
Supervisa el rendimiento de tus empleados
Integrar la gestión de objetivos en las evaluaciones de desempeño proporciona una imagen clara del rendimiento de los empleados.