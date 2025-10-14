En un mercado laboral en constante evolución, las bonificaciones a la contratación se presentan como una herramienta esencial para las empresas que buscan no solo optimizar sus recursos, sino también fomentar la inclusión y el desarrollo dentro del entorno de trabajo. Estos incentivos, ofrecidos por el gobierno y entidades reguladoras, tienen como objetivo principal facilitar la incorporación de colectivos específicos al mundo laboral, tales como jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad o aquellos que se encuentran en situación de desempleo de larga duración. Al aprovechar estas bonificaciones este 2025, las pequeñas y medianas empresas (pymes) pueden beneficiarse de una reducción significativa en los costes laborales, a la vez que contribuyen positivamente al tejido social y económico del país. ¿Qués una bonificación ? ¿Qué objetivos tienen las bonificaciones a la contratación ? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a una bonificación ? ¿Existen exclusiones en torno a las bonificaciones ? Las bonificaciones se definen como medidas económicas diseñadas para reducir los costos asociados con la contratación de nuevos empleados, haciendo que el proceso sea más atractivo para las empresas. El objetivo de estas bonificaciones es estimular la creación de empleo, promover la diversidad y mejorar la cohesión social y económica. Para acceder a estas bonificaciones, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, y existen exclusiones que limitan su aplicación a situaciones específicas. Entender cómo acceder y aplicar correctamente estas bonificaciones no solo es una oportunidad, sino una estrategia inteligente para el crecimiento y la sostenibilidad empresarial en España.

¿Qué son las bonificaciones a la contratación ? Se trata de reducciones en la cuota de la Seguridad Social que se consiguen al aplicar ciertos porcentajes a esta, con el objetivo de disminuir los gastos de Seguridad Social para las empresas y favorecer la incorporación de ciertos grupos al ámbito laboral. Las bonificaciones pueden variar según el tipo de contrato y el colectivo al que se dirigen, incluyendo contratos indefinidos, temporales o de formación. Para las empresas, es crucial no solo identificar qué contratos son elegibles para estas bonificaciones, sino también entender las condiciones específicas que determinan la aplicación efectiva de las mismas. Además, las bonificaciones no solo deben ser vistas como un ahorro económico, sino también como una inversión en capital humano , ya que al fomentar la integración de personas con discapacidad o de aquellos en situación de paro prolongado, las empresas enriquecen su capital humano diversificado, potenciando así la innovación y la creatividad. ¿Cuáles son los objetivos de las bonificaciones a la contratación ? Las bonificaciones a la contratación están diseñadas con varios objetivos clave que buscan beneficiar tanto a las empresas como a la sociedad en general. Estos objetivos incluyen : Fomentar la creación de empleo : Al reducir los costos asociados con la contratación de nuevos empleados, estas bonificaciones incentivan a las empresas a crear más puestos de trabajo. Promover la inclusión laboral de colectivos vulnerables : Se busca facilitar el acceso al mercado laboral de grupos que tradicionalmente enfrentan mayores dificultades para encontrar empleo, como los jóvenes, los mayores de 45 años, las personas con discapacidad y los desempleados de larga duración. Reducir los costes laborales para las empresas : Al disminuir las cuotas de la Seguridad Social que las empresas deben pagar por cada trabajador contratado, se ayuda a las organizaciones a gestionar mejor sus finanzas y potenciar su crecimiento. Estimular la economía : Al incentivar la contratación, estas medidas contribuyen al dinamismo del mercado laboral y, por ende, al crecimiento económico general. Incrementar la competitividad empresarial : Al reducir los costes laborales, las empresas pueden ser más competitivas en el mercado, lo que puede traducirse en mejoras en la calidad del empleo y en la innovación. Apoyar la transición hacia sectores económicos emergentes : Algunas bonificaciones están dirigidas específicamente a fomentar la contratación en sectores de alta demanda o en aquellos que son estratégicos para el desarrollo económico del país. Promover la estabilidad laboral : Además de incentivar la contratación, ciertas bonificaciones están enfocadas en promover la conversión de contratos temporales en indefinidos, buscando ofrecer mayor estabilidad a los trabajadores. En conjunto, estas bonificaciones a la contratación representan una política pública importante para mejorar el mercado laboral, fomentar la inclusión social y apoyar el desarrollo empresarial en España.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las bonificaciones ? Cumplir con las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social es crucial para asegurarse de que no hay deudas, incluso pequeñas, pendientes con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). El tipo de contrato también es un factor determinante, dado que las bonificaciones están muchas veces vinculadas a contratos indefinidos o a tiempo parcial en situaciones específicas. Además, respetar los plazos de mantenimiento de los contratos de los empleados beneficiados es clave, pues si se rompen estos acuerdos antes del periodo establecido, se pueden perder las bonificaciones concedidas.



Participar en programas de formación laboral puede ser un requisito adicional, especialmente cuando se trata de bonificaciones dirigidas a la contratación de jóvenes. La formación no solo mejora las habilidades del empleado, sino que también puede ser una condición para recibir ciertos incentivos. A continuación, te proporcionamos los requisitos para poder acceder a estas : Se aconseja verificar la situación financiera de la empresa antes de registrar un contrato de trabajo con bonificación para prevenir posibles problemas.

No tener sanciones que limiten el acceso a las bonificaciones : Es decir, la empresa no debe contar con sanciones previas ni haber sido excluida del sistema de bonificaciones por haber cometido infracciones consideradas graves o muy graves.

Evitar despidos improcedentes de contratos con bonificaciones en el año previo : Si en el año anterior al registro se ha efectuado algún despido improcedente de un contrato que se beneficiaba de una bonificación, esto puede restringir el acceso a futuras bonificaciones. Esta condición se aplica ahora a todas las bonificaciones de manera uniforme.

Obligación de mantener el empleo por un periodo de tres años : Para las contrataciones indefinidas nuevas y las transformaciones de contratos realizadas según el RD Ley 1/2023, se requiere un compromiso de conservar el empleo durante tres años. Este requisito se explicará en detalle más adelante, incluyendo las circunstancias que no afectan al periodo de mantenimiento del empleo.

Contar con un plan de igualdad registrado : Para aquellas empresas que, según la Ley Orgánica 3/2007, deben tener un plan de igualdad (normalmente las que cuentan con 50 o más empleados), es esencial tener un plan actual y correctamente registrado. Estas condiciones tienen como fin promover un entorno de responsabilidad y compromiso por parte de las empresas beneficiarias de las bonificaciones, impulsando así la generación de empleo de calidad y el apoyo a prácticas laborales justas y equitativas. ¿Existen exclusiones en torno a las bonificaciones ? Los beneficios e incentivos a la contratación no se podrán aplicar en los siguientes supuestos : Relaciones laborales de carácter especial : No se aplican los beneficios a este tipo de relaciones contractuales.

Contrataciones de familiares cercanos : Quedan excluidas las contrataciones que afecten a cónyuges, ascendientes, descendientes y demás parientes hasta el segundo grado del empresario o de quienes tengan el control de la sociedad.

Contratación de antiguos empleados : No se aplican beneficios a contrataciones de personas que hubieran prestado servicios en la misma empresa mediante contrato indefinido en los doce meses anteriores o mediante contrato temporal en los últimos seis meses.

Recientes bajas de contratos indefinidos : No se aplican incentivos a personas que hayan causado baja con un contrato indefinido en un plazo de tres meses previos a la nueva contratación bonificada.

Despidos improcedentes o colectivos : Empleadores que hayan realizado despidos reconocidos o declarados improcedentes o por despido colectivo de contratos incentivados quedan excluidos de recibir bonificaciones durante doce meses.

Contrataciones a tiempo parcial : No aplican las bonificaciones a contrataciones a tiempo parcial con jornada inferior al 50%.

Traslado de actividad fuera de la UE : Empresas que trasladen su actividad a países fuera de la Unión Europea deberán devolver las bonificaciones recibidas. Estas restricciones están diseñadas para asegurar que los incentivos se utilicen de manera justa y efectiva, favoreciendo la creación de empleo de calidad y estable. ¿Qué tipos de bonificaciones a la contratación hay en 2025 ? En 2025, las empresas en España pueden acceder a una variedad de bonificaciones a la contratación para apoyar la inclusión y el crecimiento económico. Estas incluyen las siguientes : Contratación de mujeres en sectores con baja representación femenina. Contratación de personas desempleadas de larga duración : Las empresas que contraten de forma indefinida a personas desempleadas durante al menos 12 meses en los últimos 18 pueden recibir bonificaciones. Este incentivo es mayor si la persona contratada es mujer. Transformación de contratos de formación en alternancia en indefinidos : La cuantía puede ser de 128 € al mes, y aumenta a 147 € si la persona contratada es mujer, durante un período de 3 años. Bonificaciones adicionales : Bonificación por tutoría : Se bonifica la tutoría de jóvenes en prácticas, con importes que varían según el tamaño de la empresa.

Bonificación por formación : Se cubre el 100% de la formación teórica asociada al contrato.

Bonificaciones para autónomos : Estas bonificaciones están destinadas a autónomos que contraten personal para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar.

Bonificaciones para personas mayores : Se incentiva la contratación de personas mayores de 45 años, con bonificaciones más altas para mujeres.

En conclusión, las bonificaciones para la contratación en el año 2025, junto con la subvención a la contratación indefinida, se perfilan como un recurso invaluable para las empresas en España. Estas medidas no solo fomentan un entorno laboral inclusivo y diverso, sino que también favorecen la sostenibilidad económica al incentivar la creación de empleo estable y de calidad. A través de estas bonificaciones, se busca reducir las barreras de acceso al mercado laboral para colectivos tradicionalmente desfavorecidos, promoviendo un equilibrio en las oportunidades de empleo. Asimismo, estas políticas brindan a las empresas la posibilidad de optimizar sus recursos humanos al contar con personal capacitado y motivado, beneficiándose de las ventajas económicas que ofrecen estas bonificaciones. Al ofrecer incentivos financieros para diversos tipos de contratos, estas bonificaciones no solo facilitan la expansión de los equipos de trabajo de manera coste-efectiva, sino que también promueven la inclusión y la estabilidad laboral. Al aprovechar estas ventajas, las empresas no solo pueden mejorar su competitividad en el mercado, sino también contribuir a la creación de un entorno laboral más justo y equitativo.

