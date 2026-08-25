Puntos clave sobre las nóminas La nómina acredita el pago del salario al trabajador.

Se compone de devengos, deducciones y líquido a percibir .

La empresa debe entregar la nómina correctamente y dentro de plazo .

Los errores en nómina pueden generar sanciones según la LISOS .

Automatizar la gestión de nóminas ayuda a reducir errores y ahorrar tiempo.

Las nóminas son uno de los documentos laborales más importantes de cualquier empresa. En ellas se acredita el recibo de salarios del trabajador y, por ello, el empresario está obligado a elaborarlas y entregarlas, normalmente cada mes. Aunque gestionar y calcular nóminas en España puede resultar complejo, conocer bien sus elementos te permitirá hacerlo con seguridad y evitar sanciones.

En este artículo te explicamos qué es una nómina, cuáles son sus partes, cómo funciona el pago de nóminas, qué infracciones pueden derivarse de su incorrecta gestión y cómo PayFit puede simplificar todo el proceso.

¿Qué es una nómina?

¿Qué es una nómina?

La nómina es el documento que acredita el pago del salario de un trabajador por los servicios prestados a una empresa. También recibe el nombre legal de recibo de salarios, según el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores.

Las nóminas de trabajo reflejan:

Salario bruto

Devengos

Deducciones

Cotizaciones

Líquido a percibir

Su formato está regulado por el BOE y debe incluir toda la información salarial y de cotización del trabajador. No debe confundirse con el certificado de empresa enviado al SEPE cuando un trabajador causa baja laboral.

💡 Recuerda que... "Nómina" y "recibo de salarios" son términos equivalentes. Sin embargo, el artículo 29 del ET utiliza oficialmente la denominación "recibo de salarios", que es la que debe aparecer en el encabezado del documento.

¿Cuáles son los conceptos de una nómina?

Los conceptos de la nómina retributivos no varían según el tipo de contrato: debe mantenerse la igualdad entre empleados fijos y temporales. Sí pueden variar según la categoría profesional, las funciones y el convenio colectivo aplicable.

¿Qué son los devengos en una nómina?

Los devengos son todos los conceptos retributivos que el trabajador ha generado durante el mes. Su suma constituye el salario bruto. Se dividen en:

Salariales: salario base, complementos salariales, pagas extraordinarias, salario en especie, horas extraordinarias y mejoras voluntarias.

No salariales: dietas, gastos de transporte, indemnizaciones y prestaciones de la Seguridad Social.

¿Qué son las deducciones en una nómina?

Las deducciones en la nómina son los importes que se restan del salario bruto: cotizaciones a la Seguridad Social (contingencias comunes y profesionales), retención de IRPF y otras deducciones (anticipos, retribución en especie, etc.). El resultado es el líquido a percibir o sueldo neto.

💡 Recuerda que... La baja laboral no es un concepto de nómina en sí, pero afecta al líquido a percibir según los días de baja y el tipo de contingencia.

¿Qué partes conforman una nómina?

El BOE regula el formato del recibo de salarios y los elementos que debe incluir. La estructura de la nómina se organiza en los siguientes bloques:

¿Cuáles son los bloques obligatorios de una nómina?

Cabecera o encabezado: datos identificativos de la empresa (nombre, CIF, CCC) y del trabajador (nombre, DNI/NIE, número de afiliación a la SS, categoría profesional, grupo de cotización y período de liquidación).

Devengos: percepciones salariales y no salariales que generan el salario bruto.

Deducciones: cotizaciones a la Seguridad Social, retención de IRPF y otras.

Líquido a percibir (A − B): resultado de restar las deducciones al total devengado.

Bases de cotización y aportación empresarial: apartado final (no obligatorio pero habitual) que refleja el coste total del trabajador para la empresa.

¿Cómo hacer una nómina paso a paso?

Para hacer una nómina correctamente, sigue estos pasos:

Recopilar los datos del encabezado: datos de empresa, trabajador, período de liquidación y convenio colectivo aplicable. Calcular los devengos: salario base, complementos, horas extra, pagas prorrateadas y retribuciones en especie. Calcular las deducciones: cotizaciones a la SS (contingencias comunes y profesionales) y retención de IRPF. Obtener las bases de cotización: base de contingencias comunes y base sujeta a retención de IRPF. Calcular el líquido a percibir: Total devengado − Total a deducir = Sueldo neto. Añadir el pie de nómina: lugar, fecha, firma y sello de la empresa.

Guía de nóminas Descargar la guía gratis

¿Es obligatorio elaborar y entregar nóminas?

Sí. La elaboración y entrega de nóminas es una obligación legal del empresario recogida en el artículo 29 del ET. La nómina suele generarse y entregarse cada mes, aunque el período de liquidación puede modificarse mediante convenio colectivo o acuerdo de empresa.

El pago se realiza normalmente mediante transferencia bancaria y la entrega puede hacerse en papel o por medios digitales (correo electrónico, intranet o portal del empleado). Para agilizar los pagos, muchas empresas utilizan el fichero SEPA, que permite ordenar múltiples transferencias de forma simultánea.

Una confección de nóminas incorrecta o la entrega fuera de plazo puede generar sanciones según la LISOS:

Infracción leve por no entregar el recibo de salarios

Infracción grave por consignar datos incorrectos

Infracción muy grave por impago o falsedad documental

Además, el retraso en el pago salarial genera un interés por mora del 10% sobre la cantidad adeudada (art. 29 ET).

¿Es posible modificar una nómina?

Sí, pero solo en determinados supuestos. Tanto la jurisprudencia como el Estatuto de los Trabajadores consideran que modificar la estructura salarial de una nómina supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo según el artículo 41 del ET.

La empresa únicamente puede hacerlo cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción debidamente justificadas.

Dependiendo del alcance de la medida:

Las modificaciones individuales requieren un preaviso mínimo de 15 días.

Las modificaciones colectivas exigen un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.

En cualquier caso, la empresa no puede modificar la nómina de forma unilateral sin seguir el procedimiento legal correspondiente.

Caso práctico: error en la nómina de un empleado

Carlos, responsable de RRHH de una empresa de 25 personas, detecta que la nómina de marzo de un empleado tiene un error en la aplicación del complemento de turnicidad. Al corregirlo retroactivamente, debe emitir una nómina de atrasos para el mes siguiente, reflejando la diferencia. Si el error hubiera supuesto el pago de menos de lo que correspondía, la empresa estaría incurriendo en una infracción grave según el art. 7 LISOS. Gracias a la automatización de PayFit, este tipo de errores se detectan antes del cierre de nóminas, evitando correcciones costosas.

Gestionar las nóminas en España de forma correcta es una de las tareas más exigentes para cualquier PYME. PayFit automatiza el cálculo, la generación y el envío de nóminas, garantizando el cumplimiento normativo y reduciendo errores.

Además, con su nómina interactiva, empleados y responsables de RR.HH. pueden consultar cada concepto de forma visual e intuitiva. Solicita una demostración gratuita y comprueba cómo puedes ahorrar tiempo y reducir errores en tu gestión de nóminas.