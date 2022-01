Entender la estructura de una nómina es necesario para poder crear las nóminas de tus trabajadores correctamente. Además, el formato de una nómina es bastante sencillo. Todas las nóminas están desglosadas por partes, y constan de los bloques siguientes:

Encabezado;

Devengos;

Deducciones;

Liquido a percibir;

Bases de cotización.

Una vez entiendes los grandes bloques que conforman las nóminas, el cálculo de cada uno de los conceptos de la nómina que contienen resulta más sencillo.

¿Cómo calcular los conceptos de la nómina?

Dentro de una nómina, podemos encontrar conceptos que pueden resultar más fáciles o difíciles de comprender. Por ejemplo, el salario base resulta ser uno de los conceptos de nómina más fáciles de entender ya que representa la retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y se realiza mediante la negociación colectiva o a través del contrato individual de cada trabajador.

Pero otros, como el cálculo de las deducciones del IRPF, pueden resultar mucho más complicados.

Además, hay muchos otros conceptos que aparecen en la nómina y necesitan calcularse. ¡Veamos a continuación el ejemplo de cálculo de 4 elementos diferentes que aparecen en la nómina! Anticipar si calculo es clave, sobre todo antes de la fecha limite para el pago de la nomina.

Cálculo de los devengos en la nómina

En materia de gestión de nóminas, hacemos el cálculo de un devengo. El significado de este concepto es simple: se trata de todas las sumas que un empleado ha generado en un mes. Pueden ser devengos salariales o no salariales.

Calcular los devengos es fácil ya que es la suma de todos los pagos que recibe un trabajador, desde el salario base hasta una indemnización.

Como explicamos, los devengos vienen desglosados en devengos salariales o no salariales, los primeros son percepciones económicas que recibe un trabajador, ya sean dinero líquido o en especie o bien los pluses que le correspondan.

Salario base;

Complementos salariales;

Horas extraordinarias : las horas extraordinarias son las cantidades de tiempo adicionale s que un trabajador realiza además de su jornada de trabajo, que normalmente suele ser de ocho horas;

: las horas extraordinarias son las s que un trabajador realiza además de su jornada de trabajo, que normalmente suele ser de ocho horas; Pagas extra;

Mejoras voluntarias.

Los devengos no salariales son las percepciones que forman parte de los devengos de la nómina pero no se consideran estrictamente salario, como las dietas, los gastos de transporte o pluses por retribuciones en especie. Por lo tanto, no cotizan a la Seguridad Social. Se trata entre otros de :

Indemnizaciones o suplidos;

Prestaciones de la Seguridad Social;

Indemnizaciones por traslados;

Suspensiones o despidos.

En resumen, la suma de todos estos conceptos generará lo que se conoce como salario bruto, al que posteriormente tendremos que restar las deducciones para conseguir el sueldo neto que recibiremos en nuestra cuenta a fin de mes.

Cálculo de las bajas laborales en la nómina

En este segundo ejemplo, vemos rápidamente cómo calcular una baja laboral dentro de una nómina.

Lo primero, por básico que parezca, hay que entender que la baja laboral no aparecerá como un concepto en la nómina, sino que afecta principalmente al líquido a percibir. ¿Y cómo calcular este sueldo neto que aparece en la nómina?

En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la base reguladora. La base reguladora es la base de cotización del mes anterior al del hecho causante de la baja laboral. En contratos a tiempo parcial, es la media de los 3 meses anteriores. Dividimos entre 30 (días por mes) para saber el total por día. Realizamos el cálculo en función de los días que ha estado de baja y según el tipo de baja. Una vez hemos calculado los días que cobrará el trabajador por la baja, le tenemos que sumar los días restantes del mes, trabajados con normalidad, por los que cobrará su salario normal. Sumando lo que se percibe por los días trabajados con normalidad más los días de baja, sabemos que el empleado recibirá en su nómina un total en concreto por causa de la baja.

Cálculo de horas complementarias en la nómina

En este último ejemplo, repasamos el cálculo de las horas complementarias en una nómina.

Una hora complementaria se computa a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social, períodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones.

Las horas complementarias aparecen en el apartado de los devengos ya que representan un ingreso generado por el trabajador. Para calcular el importe que se deberá abonar por las horas complementarias, habrá que dividir el salario bruto anual entre las horas anuales de trabajo.

Calcular el sueldo neto

El sueldo neto se conoce también como líquido a percibir y representa la cantidad total de dinero que realiza la empresa a la cuenta bancaria del empleado, una vez restadas las retenciones y como las deducciones del IRPF correspondiente.

Saber cómo calcular el sueldo neto puede resultar más sencillo si entendemos los elementos de la siguiente fórmula.