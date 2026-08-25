¿Sabes si es correcto hablar de liquidación laboral? Pues bien, no, no es correcto. Aunque el término de liquidación laboral se use, su uso no es correcto. En este caso, el término idóneo es el de saldo y finiquito o finiquito y liquidación.

Tal y como hemos comentado anteriormente, el finiquito es el documento de liquidación que recibe el trabajador tras la extinción del contrato de trabajo . Cuando llega este momento, es sumamente importante ajustarse a la legalidad para que el empleado no tome represalias. En el artículo de hoy, explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre la liquidación laboral.

¿La liquidación laboral, qué es?

¿La liquidación laboral, qué es?

¿Qué es la liquidación laboral en España? Para empezar, veremos en qué consiste.

Una liquidación laboral, aunque su denominación correcta es finiquito y liquidación, son los devengos pendientes de pago hasta la fecha de la extinción contractual. Por ello, la empresa tiene el deber de expedir este documento, ya que cobrar la liquidación laboral es un derecho del trabajador cuando se termina la relación laboral.

Su función principal es servir como medio acreditativo; es decir, con la liquidación laboral, el empresario demuestra que ha rescindido la relación profesional con el empleado y que ha abonado las cantidades que se adeudaban. Por ello, podemos decir que la liquidación laboral es uno de los papeles de fin del contrato de trabajo.

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¿Cómo calcular una liquidación laboral?

Después de haber visto la liquidación laboral y qué es, es preciso analizar su contenido, encontrándonos ante dos situaciones. Por un lado, si no es correcta, el trabajador podría negarse a firmarla o argumentar que no se han liquidado todos los haberes o que son incorrectos.

Por esta sencilla razón, no es correcto hablar de carta de liquidación laboral; ya que lo que se elabora es una carta de despido y se confecciona un recibo de saldo y finiquito.

📚 Recuerda qué… Los términos de “liquidación laboral” y “carta de liquidación laboral” son incorrectos. Lo correcto es hablar de “saldo y finiquito” o “ finiquito y liquidación ” y “carta de despido”.

En ese mismo contexto, hay cuatro conceptos que deben aparecer en la liquidación laboral (siempre y cuando se den las situaciones correspondientes en cada caso). Encontramos los siguientes conceptos:

Salario no percibido en el momento de la extinción del contrato de trabajo .

Vacaciones devengadas y no disfrutadas.

Parte proporcional correspondiente de las pagas extraordinarias.

Indemnización por despido si la hubiera (sobre todo, en caso de despido por causas objetivas ).

Como decíamos antes, no siempre se aplican estos cuatro puntos en la liquidación laboral. Por ejemplo, las pagas extraordinarias pueden haber sido prorrateadas, en cuyo caso no deben figurar en el cálculo. Por otro lado, se deben incluir las deudas que pueda mantener la empresa con el trabajador. Más allá de lo anterior, hay que añadir un último punto en el pago de liquidación laboral. Este corresponde a los salarios pendientes de pago, que no siempre se tienen en cuenta.

Para ilustrar esto, haremos un pequeño ejemplo de recibo de liquidación laboral:

Calefactón, S.A., una empresa de calefacción, tiene un período de liquidaciones del 1 al 30 de cada mes. Uno de sus empleados, Jesús López, ha sido despedido el día 5 de junio, por lo que no cobrará el plazo completo. Sin embargo, ha generado un salario durante esos 5 días que ha acudido a su puesto de trabajo. Por ello, para calcular la liquidación laboral, se abonará la nómina de estos 5 días trabajados y por otro recibirá la liquidación de saldo y finiquito.

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¿Cómo reclamar una liquidación laboral?

Si, como empresa, no hemos expedido la correspondiente liquidación del contrato laboral, es posible que el trabajador la reclame. Por ello, debes conocer los mecanismos administrativos y legales que tiene a su disposición. Hay dos circunstancias principales que pueden darse en función de cómo hayas actuado como empresario.

1️⃣ Si has entregado el finiquito: En el caso de haberlo proporcionado y que el trabajador no esté de acuerdo, firmará como «No conforme». Como alternativa, tiene otras dos afirmaciones que pueden negar la aceptación de la carta de liquidación laboral:

«Cuantía no recibida» : Significa que no ha recibido liquidación laboral alguna.

«Pendiente de comprobación»: Implica que el documento no es claro en cuanto a las cantidades.

Asimismo, debes tener presente que la firma como «Conforme» no exime al empresario de responsabilidades. Si se ha incumplido la legislación respecto a los pagos (por ejemplo, una indemnización erróneamente calculada), se puede reclamar igualmente. Todo puede cambiar según las circunstancias, sobre todo, si se produce una renuncia voluntaria o una extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo.

2️⃣ Si no has entregado el finiquito: En caso de que, sea por el motivo que sea, no hayas expedido este documento, el trabajador puede actuar por dos vías. En primer lugar, está la opción extrajudicial, que es siempre el primer intento que realizan los abogados. Para ello, el empleado puede interponer una papeleta de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (o SMAC).

La institución anterior será la encargada de conocer la versión de ambas partes. Después, se intentará llegar a un acuerdo con respecto a la liquidación laboral, aunque puede tomar una decisión por sí misma. Esta equivale a una sentencia, por lo que es de obligado cumplimiento para la compañía.

Por otro lado, está la vía judicial, que es mucho más dilatada en el tiempo. De este modo, se tratará de llegar a un acuerdo en lo referente a la liquidación laboral ante el secretario judicial. Si no resulta posible, se acudirá a la jurisdicción laboral.

En definitiva, la liquidación laboral es un documento que se efectúa con motivo de alguna de las causas de extinción del contrato de trabajo . Su entrega debe ser correcta y ajustada al tiempo para evitar futuras reclamaciones. Con PayFit puedes gestionar la elaboración y entrega de finiquitos así como calcularlos en unos cuántos clics.

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