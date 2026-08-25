El Número de Identificación de Extranjero, o NIE, es un documento fundamental en España para cualquier persona no residente que desee llevar a cabo trámites legales, financieros o laborales en el país. En el contexto de la contratación, el NIE adquiere una relevancia significativa, ya que constituye una identificación fiscal necesaria tanto para empleadores como para empleados extranjeros. Este número único permite a las autoridades y a las empresas llevar un registro preciso de las transacciones comerciales y laborales realizadas por individuos no residentes en territorio español.

¿Qué es el NIE? ¿Cómo de importante es en la contratación? ¿Cómo pueden conseguir el NIE nuestros trabajadores extranjeros? En este artículo, exploraremos la importancia del NIE en el proceso de contratación.

¿Qué es el NIE?

¿Qué es el NIE?

El NIE es el documento de identificación de extranjero asignado por la Oficina de Extranjería y permite la identificación con un número personal, único y exclusivo de carácter secuencial que sirve, de forma análoga al DNI de los ciudadanos españoles, para identificar al ciudadano extranjero sea o no comunitario. En otras palabras, este documento acredita la identidad del ciudadano ante las diferentes administraciones para realizar cualquier trámite habitual como, por ejemplo: abrir una cuenta bancaria, obtener el número de seguridad social, realizar transacciones económicas, pagar impuestos, entre otros.

El NIE, además, es necesario para cualquier extranjero domiciliado en territorio nacional que quiera desarrollar una actividad laboral. Por ello, es muy importante no confundir el NIE con el TIE, ya que el TIE es la tarjeta de Identidad del Extranjero que sirve para demostrar que el extranjero no comunitario reside en España de forma legal, temporal o permanentemente (a diferencia del NIE, que únicamente es un número de identificación). El TIE se obtiene junto con el permiso de residencia y trabajo.

📚 ¿En qué se diferencia el TIE del NIE? El Número de Identificación de Extranjero (NIE) es meramente un número utilizado para cuestiones administrativas que identifica a los ciudadanos extranjeros. En cambio, la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) es un documento físico que certifica la autorización para residir y/o trabajar en España, dependiendo de la autorización otorgada. Mientras que el TIE confirma la residencia legal, el NIE no lo hace y el TIE debe ser renovado según el tipo de permiso de residencia concedido. Aquellos extranjeros con visado o autorización para estar en España por más de tres meses dentro de un período de seis meses, que excede el período turístico, están obligados a solicitar el TIE. Esto implica que cualquier extranjero con una autorización para residir en España por más de seis meses necesitará obtener una TIE. Excluyendo a los ciudadanos de la Unión Europea y a los países con acuerdos de libre circulación y servicios en el territorio Schengen, quienes no necesitarán solicitarla.

Guía sobre contratos de trabajo Descargar la guía definitiva

¿Cuál es la importancia del NIE en la contratación?

Contratar a un trabajador sin número de identidad, NIE, nos impide realizar los trámites legales necesarios al inicio y fin de la relación laboral. Entre los requisitos de carácter obligatorio que no podríamos cursar:

Alta en Seguridad Social: dar de alta a un trabajador con su número de pasaporte solo supone una solución temporal a la ausencia del NIE, que será de información obligada a la Seguridad Social a la mayor brevedad posible. Se puede cursar el alta del extranjero en tesorería con su pasaporte, pero Seguridad Social nos requerirá al tiempo que notifiquemos su número de NIE (de forma que es indispensable tenerlo).

Comunicación de la Contratación - Contrat@ : Los empresarios están obligados a comunicar a los Servicios Públicos de Empleo, en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a su concertación, el contenido de los contratos de trabajo que celebren o las prórrogas de estos. Sin NIE no es posible realizar la comunicación.

Certificado de empresa: es un documento fundamental en el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo que sirve tanto para acreditar la situación legal de desempleo como para determinar su cuantía y pago. Sin NIE no es posible realizar la gestión.

A todas estas irregularidades habría que sumarle la propia contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de trabajo y/o número NIE. Este hecho constituye una infracción calificada como muy grave, incurriendo el empresario en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados en dicha situación irregular, pudiendo ascender cada multa desde 6.001 euros hasta 60.000 euros.

¿Cómo obtener el NIE?

Para conseguir la asignación del número NIE lo común es acudir a una Oficina de Extranjería de la Policía, ya que el proceso será más ágil. También se puede solicitar desde las Oficinas Consulares de España en el exterior (si el extranjero se encuentra fuera del país). Se realiza el trámite mediante la presentación del formulario EX 15. Junto a este documento, habrá que acreditar otros anexos como:

El pasaporte . Importante revisar que no se encuentre caducado.

Dirección en España en la que ser localizado .

Justificación del motivo de la solicitud por escrito . Acreditar intereses económicos, profesionales o sociales que justifican la petición.

Mostrar la fecha en la que entró en el país. Puede acreditarse con el título del viaje o la cédula de inscripción en vigor.

Para hacer efectivo el NIE habrá que abonar una tasa de 9,84 euros aproximadamente. En caso de pérdida o robo del NIE, se debe solicitar una copia (siempre previa denuncia ante la policía o Guardia Civil).

El NIE puede ser certificado con carácter permanente o temporal. Por norma general, su validez es solo de 3 meses, ya que se prevé para ciudadanos que no vayan a residir en España mucho tiempo. No obstante, en el caso de extranjeros que necesiten residir en España durante más de tres meses (por un contrato de trabajo, por estudios, etc.) se puede expedir el NIE con carácter permanente. Asimismo, en caso de permanecer más de 3 meses en territorio español el extranjero deberá inscribirse en el Registro Central de Extranjeros, donde, si no tiene NIE, le asignarán uno.

Es muy importante tener presente que, aunque la obtención y control sobre la vigencia de los documentos identificativos de los extranjeros (tanto el NIE como el TIE) son responsabilidad del ciudadano, resulta necesario que la empresa revise las fechas de caducidad de los permisos.

El derecho a trabajar de los extranjeros solo corresponde a aquellos en situación regular en España, por tanto, cuando los permisos de residencia o de trabajo caducan se pierde dicho derecho. Es por ello por lo que será considerado como infracción tener empleados extranjeros sin los permisos correspondientes en vigor y, en consecuencia, se sancionará a la empresa con el pago de multas muy cuantiosas.

¿Cuál es la diferencia entre NIE y residencia fiscal?

Es muy importante no confundir la expedición o posesión del Número de Identificación de Extranjero (NIE) con ser residente fiscal español. La Residencia Fiscal Española la adquiere toda persona física cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en el territorio español. Es decir, se considerará residente fiscal español aquel trabajador que durante 2021 haya residido 183 días naturales en el país. Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades económicas. Que resida habitualmente en España el cónyuge e hijos menores de edad que dependan de él.

En definitiva, que el extranjero tramite o tenga el NIE, no implica que sea residente fiscal español (si no concurre alguna de las anteriores circunstancias) y, por tanto, la tributación de IRPF de sus rentas del trabajo deberá incluirse en el Modelo 216 y 296, Modelos de retenciones e ingresos a cuenta de rentas de No Residentes.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la gestión de los RRHH? 1) Gestiona nóminas y trámites Gestiona y automatiza las nóminas y los trámites con la Seguridad Social y el fichero SEPA

Configuración de la plataforma según el Convenio Colectivo de tu empresa y las novedades legales

Firma digital y envío de nóminas y documentos a cada empleado por email 2) Centraliza la vida laboral de tus empleados Te proporciona acceso a todos los documentos relevantes de tu empresa en un único espacio: nóminas, contratos, certificados de baja laboral, etc.

Genera informes sobre los gastos de la empresa, impuestos y tasas, proyectos, fichaje de tus empleados, etc.

Control horario y fichaje, cálculo de vacaciones y control de gastos de empresa 3) Asesoramiento laboral Módulo de evaluación y seguimiento, reuniones 1:1

Asignación de un asesor laboral experto

Gran cantidad de recursos y contenido actualizado al que puedes recurrir en cualquier momento

💻 ¿Quieres información más detallada? Consulta nuestras funcionalidades o solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales para conocer en profundidad los servicios de PayFit para tu empresa.