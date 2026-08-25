¿Cómo funciona la cotización por horas extras?

Las horas extras son un concepto de nómina que vemos reflejado en nuestro sueldo a fin de mes de forma excepcional. Sin embargo, estas cotizan de una forma diferente a nuestro salario establecido en el contrato laboral.

Las cotización de las horas extra es un poco diferente al del resto de conceptos de la nómina ya que la Ley de la Seguridad Social incrementa el coste de estas con el objetivo de reducir el número de horas extra realizadas por los empleados.

Las horas extras son uno de los retos de fin de mes para los encargados de gestionar las nóminas de una empresa. Se deben tener en cuenta varios factores para saber con exactitud la cantidad de horas extras realizadas por los trabajadores así como la cotización de horas extra.

¿Qué es la cotización por horas extras? ¿En qué afecta a la base de cotización? ¿Cuánto es la cotización por horas extras en jornada completa? ¿Existe la cotización por horas extras en jornada parcial? ¿Las horas extras cotizan para jubilación? En este post explicamos a los empresarios y a los departamentos de RRHH todos los detalles necesarios sobre la cotización de horas extras.

¿Qué es la cotización por horas extras?

¿Qué es la cotización por horas extras?

La cotización de horas extras en nómina hace referencia al tipo de cotización por cada hora extraordinaria realizada por un trabajador.

Es decir, se considerará la hora que se realice por encima de la jornada de laboral máxima pactada en el convenio colectivo o contrato de trabajo, ya sea contrato de trabajo indefinido o contrato de trabajo temporal.

¿Qué es la cotización de horas extra no estructurales? Las horas extra no estructurales responden a imprevistos de la empresa como picos de trabajo, ausencias, etc. Se pueden realizar máximo 80 horas al año. Siempre tendrán carácter voluntario y se realizarán con el objetivo de que la empresa no contrate a más trabajadores.

¿Cuánto es la cotización por horas extras en jornada completa?

¿Sabes cómo se cotizan las horas extras? Todas las horas extraordinarias realizadas por empleados que trabajan a jornada completa cotizan en la Seguridad Social.

Por otra parte, es necesario saber que no se computarán en la base de cotización de horas extra por contingencias comunes . Solo afectarán a la base de cotización por contingencias profesionales.

Las horas extra se incluyen en la base de cotización por contingencias profesionales . En cuanto a las contingencias comunes, no se incluye directamente en la base porque se cotiza por una base independiente.

Ten claro que las horas extras se cotizan por contingencias profesionales y contingencias comunes.

Explicado de una manera más sencilla, aunque se cotice por contingencias comunes, si el empleado está en situación de incapacidad temporal, las horas extraordinarias únicamente afectarán al monto de la prestación si la incapacidad temporal deriva de contingencias profesionales.

Modelo de nómina con horas extraordinarias Descárgate la plantilla

¿Las horas extra cotizan para la jubilación? ¿Las horas extra cotizan para la jubilación? Es la pregunta que muchos se hacen. Para determinar la base reguladora para prestaciones, las horas extra no computan. Por lo que no, no cotizan para la jubilación.

¿Existe la cotización por horas extras en jornada parcial?

En la cotización por horas extra, la Seguridad Social tiene mucho que ver. Los empleados a tiempo parcial no pueden hacer horas extra, salvo las de fuerza mayor. Podrán realizar horas complementarias , solo si su jornada es de al menos 10 horas semanales.

La cotización por horas extra en nómina por fuerza mayor en empleados con jornada parcial cotizan de manera diferente a la de trabajadores a tiempo completo.

Por otra parte, si hablamos de la cotización por contingencias comunes de las horas extraordinarias por fuerza mayor que hagan los empleados a tiempo parcial se les computará a efectos de determinar las bases reguladoras de las prestaciones de incapacidad temporal.

La gestión de las bases de cotización es una de las tareas principales del día a día de los expertos en relaciones laborales. La presentación de las liquidaciones de seguridad social donde comunican estas bases, se deben realizar mes a mes, así mismo a este trabajo se añaden otro tipo de presentaciones de impuestos como puede ser el Modelo 111 (trimestral o mensual) y el Modelo 190 (anual). Lo que supone una gran organización al compaginar diferentes áreas.

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