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Puntos clave sobre el certificado negativo de Hacienda
El certificado negativo de Hacienda es un documento emitido por la
AEAT
que acredita que el contribuyente no estaba obligado a presentar la declaración de la renta en un ejercicio fiscal determinado.
También se conoce como
certificado negativo de renta
o certificado de no declarante.
Se puede solicitar
por internet
o
presencialmente
en oficinas de Hacienda con cita previa.
Es
gratuito
y su emisión online es inmediata. Por la vía presencial puede tardar hasta 20 días.
Se utiliza habitualmente para solicitar subvenciones, becas, ayudas públicas, créditos bancarios o acreditar la situación fiscal ante terceros.
El certificado negativo de Hacienda es un documento esencial para aquellos contribuyentes que no están obligados a presentar la declaración de la renta, pero necesitan demostrar esta situación frente a terceros. Ya sea para solicitar una beca, tramitar una subvención o acreditar la situación fiscal de un empleado, este certificado es un trámite habitual en la gestión administrativa de cualquier empresa.
El certificado negativo de Hacienda, también denominado
certificado negativo de renta
, es un documento oficial que emite la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Confirma que un contribuyente
no estaba obligado a presentar la declaración de la renta
en un ejercicio fiscal concreto, según los datos que obran en poder de Hacienda.
Este certificado incluye, además, las
imputaciones de renta
que la AEAT tiene registradas para ese contribuyente (por ejemplo, rendimientos del trabajo comunicados por la empresa a través del
modelo 190
o retenciones declaradas en el
modelo 111
). Si no constan rentas imputables, el certificado lo hará constar expresamente.
¿Para qué sirve el certificado negativo de renta?
Los certificados negativos de Hacienda tienen múltiples usos prácticos:
Acreditar la situación fiscal para solicitar
subvenciones, becas o ayudas públicas
.
Justificar ingresos (o la ausencia de ellos) ante
entidades bancarias
para créditos o hipotecas.
Demostrar el cumplimiento fiscal en procesos de
contratación pública
o licitaciones.
Verificar la situación de un trabajador cuando la empresa necesita acreditar datos fiscales ante un organismo.
¿Quién puede solicitar el certificado negativo de Hacienda?
Puede solicitar el certificado negativo de Hacienda cualquier
persona física o jurídica
que no haya presentado la declaración de la renta en el ejercicio correspondiente y que, según los datos de la AEAT, no estuviera obligada a hacerlo.
Importante
Si el contribuyente estaba obligado a declarar pero no lo hizo, la AEAT no emitirá un certificado negativo, sino que indicará la obligación de regularizar la situación. Del mismo modo, si presentó la declaración, recibirá un certificado tributario de IRPF con los datos económicos y personales de su declaración, no un certificado negativo.
Selecciona
"Certificado de IRPF"
y elige el ejercicio fiscal correspondiente.
Identifícate mediante
Cl@ve PIN, DNI electrónico o número de referencia
.
Si no estabas obligado a declarar, el sistema generará automáticamente el
certificado negativo
con las imputaciones que consten en la AEAT.
Descarga el documento en formato PDF. Incluye un
código de verificación
que permite a cualquier organismo comprobar su autenticidad.
La emisión es
inmediata y gratuita
. No necesitas certificado electrónico para este trámite si utilizas Cl@ve PIN o número de referencia.
¿Cómo obtener el certificado negativo de Hacienda presencialmente?
También puedes acudir a cualquier delegación de la Agencia Tributaria. En este caso:
Solicita
cita previa
a través de la web de la AEAT o llamando al teléfono de atención.
Lleva tu
DNI
y rellena el Modelo 01 de solicitud de certificados.
La entrega
no es inmediata
: la AEAT enviará el certificado al domicilio fiscal en un plazo aproximado de 20 días.
Por esta razón, la vía online es siempre la más recomendable cuando se necesita el documento con urgencia.
¿Qué diferencia hay entre el certificado negativo y otros certificados fiscales?
Es habitual confundir los distintos tipos de certificados que emite la AEAT. A continuación, aclaramos las diferencias.
Documento
Qué acredita
Quién lo solicita
Certificado negativo de renta
No obligación de declarar IRPF
Contribuyentes no obligados a declarar
Certificado tributario de IRPF
Datos de la declaración presentada
Contribuyentes que han declarado
Certificado de retenciones
Cantidades retenidas por IRPF en nóminas/facturas
Trabajadores y profesionales
Certificado de estar al corriente
Ausencia de deudas tributarias
Empresas y autónomos (licitaciones, subvenciones)
¿Qué relación tiene con la autoliquidación?
El certificado negativo de Hacienda y la
autoliquidación
son procedimientos diferentes. Si realizas una autoliquidación del IRPF (declaración de la renta), no necesitas solicitar un certificado negativo, ya que tu declaración acredita por sí misma tu situación fiscal. El certificado negativo está pensado precisamente para quienes
no presentan la declaración
.
¿Cómo afecta a la residencia fiscal?
El certificado negativo de renta no determina ni modifica la
residencia fiscal
del contribuyente. Sin embargo, es un documento que puede solicitarse como complemento para acreditar la situación fiscal en trámites relacionados con cambios de residencia o para demostrar la ausencia de obligaciones tributarias en España.
Conocer los certificados fiscales que pueden solicitar tus empleados y saber cómo gestionarlos es parte del día a día de un departamento de RR. HH. Un software de nóminas actualizado facilita la generación de documentación como el certificado de retenciones y el control de las obligaciones tributarias de la empresa.
Preguntas frecuentes sobre el certificado negativo de Hacienda
Sí. Tanto la solicitud online como la presencial son
completamente gratuitas
. No existe ningún coste asociado a la emisión de este certificado por parte de la AEAT.
No. Si estás obligado a presentar la declaración de la renta, la AEAT no emitirá un certificado negativo. En su lugar, deberás solicitar un
certificado tributario de IRPF
que refleje los datos de tu declaración.
Por internet, la emisión es
inmediata
. Si se solicita presencialmente en una oficina de Hacienda, el plazo medio es de
hasta 20 días
, ya que se envía por correo al domicilio fiscal.
No existe un modelo que el contribuyente deba cumplimentar. El certificado lo genera directamente la AEAT a partir de los datos fiscales que obran en su poder. Lo que sí necesitarás para la solicitud presencial es rellenar el
Modelo 01
de solicitud de certificados tributarios.
No directamente. El certificado negativo de Hacienda es un documento personal del contribuyente. La empresa puede solicitar al trabajador que lo aporte como parte de un trámite administrativo, pero no puede tramitarlo en su nombre sin autorización expresa.