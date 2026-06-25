Puntos clave sobre el certificado negativo de Hacienda El certificado negativo de Hacienda es un documento emitido por la AEAT que acredita que el contribuyente no estaba obligado a presentar la declaración de la renta en un ejercicio fiscal determinado.

También se conoce como certificado negativo de renta o certificado de no declarante.

Se puede solicitar por internet o presencialmente en oficinas de Hacienda con cita previa.

Es gratuito y su emisión online es inmediata. Por la vía presencial puede tardar hasta 20 días.

Se utiliza habitualmente para solicitar subvenciones, becas, ayudas públicas, créditos bancarios o acreditar la situación fiscal ante terceros.

El certificado negativo de Hacienda es un documento esencial para aquellos contribuyentes que no están obligados a presentar la declaración de la renta, pero necesitan demostrar esta situación frente a terceros. Ya sea para solicitar una beca, tramitar una subvención o acreditar la situación fiscal de un empleado, este certificado es un trámite habitual en la gestión administrativa de cualquier empresa.

En este artículo te explicamos qué es el certificado negativo de renta, cómo obtenerlo paso a paso y qué relación tiene con otros documentos fiscales como el certificado de retenciones o la documentación necesaria para la declaración de la renta .

¿Qué es el certificado negativo de Hacienda?

¿Qué es el certificado negativo de Hacienda?

El certificado negativo de Hacienda, también denominado certificado negativo de renta , es un documento oficial que emite la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Confirma que un contribuyente no estaba obligado a presentar la declaración de la renta en un ejercicio fiscal concreto, según los datos que obran en poder de Hacienda.

Este certificado incluye, además, las imputaciones de renta que la AEAT tiene registradas para ese contribuyente (por ejemplo, rendimientos del trabajo comunicados por la empresa a través del modelo 190 o retenciones declaradas en el modelo 111 ). Si no constan rentas imputables, el certificado lo hará constar expresamente.

¿Para qué sirve el certificado negativo de renta?

Los certificados negativos de Hacienda tienen múltiples usos prácticos:

Acreditar la situación fiscal para solicitar subvenciones, becas o ayudas públicas .

Justificar ingresos (o la ausencia de ellos) ante entidades bancarias para créditos o hipotecas.

Demostrar el cumplimiento fiscal en procesos de contratación pública o licitaciones.

Verificar la situación de un trabajador cuando la empresa necesita acreditar datos fiscales ante un organismo.

¿Quién puede solicitar el certificado negativo de Hacienda?

Puede solicitar el certificado negativo de Hacienda cualquier persona física o jurídica que no haya presentado la declaración de la renta en el ejercicio correspondiente y que, según los datos de la AEAT, no estuviera obligada a hacerlo.

Importante Si el contribuyente estaba obligado a declarar pero no lo hizo, la AEAT no emitirá un certificado negativo, sino que indicará la obligación de regularizar la situación. Del mismo modo, si presentó la declaración, recibirá un certificado tributario de IRPF con los datos económicos y personales de su declaración, no un certificado negativo.

Paso a paso sobre la gestión del IRPF Descargar gratis

¿Cómo solicitar el certificado negativo de Hacienda?

Existen dos vías para obtener el certificado negativo de renta: por internet o presencialmente.

¿Cómo pedir el certificado negativo de Hacienda por internet?

Solicitar el certificado negativo de Hacienda online es la forma más rápida. Los pasos son:

Accede a la Sede Electrónica de la AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es).

Navega a la sección " Quiero un certificado de mi declaración de renta " dentro de Certificados tributarios.

Selecciona "Certificado de IRPF" y elige el ejercicio fiscal correspondiente.

Identifícate mediante Cl@ve PIN, DNI electrónico o número de referencia .

Si no estabas obligado a declarar, el sistema generará automáticamente el certificado negativo con las imputaciones que consten en la AEAT.

Descarga el documento en formato PDF. Incluye un código de verificación que permite a cualquier organismo comprobar su autenticidad.

La emisión es inmediata y gratuita . No necesitas certificado electrónico para este trámite si utilizas Cl@ve PIN o número de referencia.

¿Cómo obtener el certificado negativo de Hacienda presencialmente?

También puedes acudir a cualquier delegación de la Agencia Tributaria. En este caso:

Solicita cita previa a través de la web de la AEAT o llamando al teléfono de atención.

Lleva tu DNI y rellena el Modelo 01 de solicitud de certificados.

La entrega no es inmediata : la AEAT enviará el certificado al domicilio fiscal en un plazo aproximado de 20 días.

Por esta razón, la vía online es siempre la más recomendable cuando se necesita el documento con urgencia.

¿Qué diferencia hay entre el certificado negativo y otros certificados fiscales?

Es habitual confundir los distintos tipos de certificados que emite la AEAT. A continuación, aclaramos las diferencias.

Documento Qué acredita Quién lo solicita Certificado negativo de renta No obligación de declarar IRPF Contribuyentes no obligados a declarar Certificado tributario de IRPF Datos de la declaración presentada Contribuyentes que han declarado Certificado de retenciones Cantidades retenidas por IRPF en nóminas/facturas Trabajadores y profesionales Certificado de estar al corriente Ausencia de deudas tributarias Empresas y autónomos (licitaciones, subvenciones)

¿Qué relación tiene con la autoliquidación?

El certificado negativo de Hacienda y la autoliquidación son procedimientos diferentes. Si realizas una autoliquidación del IRPF (declaración de la renta), no necesitas solicitar un certificado negativo, ya que tu declaración acredita por sí misma tu situación fiscal. El certificado negativo está pensado precisamente para quienes no presentan la declaración .

¿Cómo afecta a la residencia fiscal?

El certificado negativo de renta no determina ni modifica la residencia fiscal del contribuyente. Sin embargo, es un documento que puede solicitarse como complemento para acreditar la situación fiscal en trámites relacionados con cambios de residencia o para demostrar la ausencia de obligaciones tributarias en España.

Conocer los certificados fiscales que pueden solicitar tus empleados y saber cómo gestionarlos es parte del día a día de un departamento de RR. HH. Un software de nóminas actualizado facilita la generación de documentación como el certificado de retenciones y el control de las obligaciones tributarias de la empresa.

¿Quieres simplificar la gestión fiscal y de nóminas de tu empresa? Solicita una demostración gratuita y descubre cómo automatizar estos procesos.