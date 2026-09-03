Uno de los objetivos de la protección de riesgos laborales es la prevención y reparación de los daños ocasionados por enfermedades y accidentes laborales que generan, en la mayoría de ocasiones, una baja laboral.

Estos dos supuestos, aunque suenen similares, están dotados de muchas diferencias y es muy importante determinarlas a los fines prácticos en tus relaciones laborales como responsable de RRHH.

El accidente de trabajo se produce en un momento puntual, mientras que la enfermedad laboral se va generando paulatinamente a consecuencia de la prestación constante y diaria de las funciones de trabajo.

¿Qué es un accidente de trabajo?

¿Qué es un accidente de trabajo?

Consideramos accidente de trabajo cuando un trabajador sufre una lesión corporal o funcional en el centro de trabajo mientras desarrolla sus funciones profesionales. También se considera accidente de trabajo el que se tenga de camino al centro de trabajo o de vuelta de éste al domicilio. Este tipo de accidente se llama accidente de trabajo in itinere.

Para empresa y trabajador, cumplir con la Ley de prevención de riesgos laborales es clave para evitar algún accidente de trabajo y enfermedad profesional. Los ejemplos más comunes de accidentes de trabajo son: darse golpes con estanterías y/o muebles, y sufrir algún corte o pinchazo.

Aunque es cierto que la mayoría de personas no suelen sufrir accidentes de trabajo, las consecuencias de malas prácticas anteriores pueden ocasionarlos. Que la Ley recoja unas regulaciones comunes permite proteger a los trabajadores y a las empresas.

¿Qué es una enfermedad profesional?

Se define el accidente de trabajo y enfermedad profesional en la Seguridad social, específicamente en el artículo 157, como la enfermedad profesional como aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por la Ley y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.

Podemos definir como enfermedades profesionales más frecuentes:

Dolor de espalda

Estrés

Fatiga visual

Así pues, podemos determinar que la enfermedad profesional es una dolencia que aparece de forma paulatina y se va agravando por diversos motivos.

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¿Cuál es la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional?

El accidente de trabajo y la enfermedad profesional se diferencian por el periodo de latencia. Es decir, el accidente de trabajo se produce en un momento puntual, mientras que la enfermedad laboral se va generando a lo largo del tiempo y siempre a consecuencia de la prestación de sus funciones de trabajo.

Existe un cuadro comparativo entre accidente de trabajo y enfermedad profesional que te resumimos a continuación:

Accidente de trabajo

Situación: Fenómeno que produzca una lesión funcional o corporal, permanente o temporal y que sea consecuencia de una acción determinada ocurrida durante el curso del trabajo con ocasión de la prestación del servicio.

Tiempo: Inmediato

Modo: Violento

Enfermedad profesional

Situación: Estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o por exposición al medio de trabajo en el que el trabajador está obligado a trabajar.

Tiempo: Generalmente duradero

Modo: Causas externas que penetran en el estado de salud del empleado.

Muchos trabajadores buscan también la diferencia entre enfermedad común, enfermedad profesional y accidente de trabajo. Recordemos que la baja por enfermedad común es la baja laboral más habitual, ya que es aquella que solicita el trabajador cuando se encuentra indispuesto.

¿Cuáles son las similitudes entre la enfermedad profesional y el accidente de trabajo?

No obstante, también es importante mencionar que tanto la enfermedad profesional como el accidente de trabajo tienen en común varios aspectos fundamentales, pese a sus diferencias. Es decir, ambos se originan en el contexto laboral y son tratados como contingencias profesionales bajo la ley, lo que conlleva ciertos derechos específicos.

Por ejemplo, la ley estipula que la prestación por incapacidad temporal se inicia el día después de un accidente laboral, en contraste con las contingencias comunes, donde la prestación empieza después del tercer día de baja.

La compensación por incapacidad es también más alta en los casos de contingencias profesionales.

Además, la legislación nos dice que el trabajador tiene que haber cumplido con un periodo de cotización para poder cubrir su prestación si se ve afectado por una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, algo que no ocurre con las contingencias comunes.

Por lo tanto, los trabajadores disfrutan de una protección más amplia por parte de la Seguridad Social en casos de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, en comparación con las enfermedades comunes o accidentes no relacionados con el trabajo.

¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional?

El concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional puede verse como algo incontrolable y repentino pero es cierto que existen una serie de praxis a seguir para que no ocurra, especialmente para evitar las enfermedades profesionales.

Estudiar el entorno laboral. Preparar un plan de acción en caso de que suceda alguno. Apuesta por la formación preventiva. Garantiza el orden y limpieza de las instalaciones. Mantén la motivación y el bienestar laboral de tus empleados.

Tus empleados podrán cometer errores trabajando (como todo el mundo). Enséñales cómo la organización del trabajo puede hacer de su puesto de trabajo un lugar seguro y proporcionales las herramientas necesarias para que así sea.

No hay nada más primordial que hacer de la seguridad y la salud el activo más importante de tu empresa. Además los trabajadores que se encuentran en situación de baja laboral, ya sea por una baja por accidente laboral o una baja por incapacidad temporal, suponen contar con menos manos para los procesos de tu día a día.

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