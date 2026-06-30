Cuando hablamos de bajas en el trabajo, muchos tienden a creer que los términos " baja médica " y " baja laboral " son distintos, pero es importante entender que se refieren a lo mismo. Es decir, una baja médica o una baja laboral ocurre cuando un empleado no puede asistir al trabajo debido a problemas de salud, necesitando tiempo para recuperarse.

A modo resumen:

Baja laboral : Relacionado con múltiples causas, no necesariamente relacionadas con la salud. Aquí se engloba la baja por maternidad o paternidad, por cuidado de familiares entre otros.

Baja médica : Relacionada con un problema de salud, ya sea por enfermedad o accidente.



Asimismo, una pregunta común entre los empleadores es “ ¿Quién paga la nómina de un trabajador de baja? ”; es decir, ¿Quién paga una baja laboral? especialmente cuando se trata de bajas prolongadas por incapacidad temporal. Aún así, en el artículo de hoy, exploraremos todas aquellas dudas que puedan surgir.

¿Qué es una baja laboral?

¿Qué es una baja laboral?

La incapacidad temporal , comúnmente conocida como baja laboral , es un derecho establecido en el Estatuto de los Trabajadores y regulado por el Real Decreto 625/2014 . Por ello y bajo términos jurídicos, ambos conceptos son equivalentes.

Entonces…¿a qué nos referimos exactamente con incapacidad temporal o baja laboral? Se define como la condición en la que un empleado se encuentra imposibilitado para llevar a cabo sus funciones laborales habituales debido a problemas de salud, y esta ausencia está justificada siempre que sea autorizada por un médico de atención primaria.

Por lo general, la duración de la baja por incapacidad temporal es controlada mediante partes médicos emitidos (dependiendo de la baja, podrá ser diario, semanal, bisemanal…), que deben ser renovados hasta que el empleado esté apto para volver a su trabajo.

Durante este periodo, el trabajador recibe un subsidio que reemplaza su salario habitual, asegurando que, aunque no esté trabajando, pueda continuar con sus cotizaciones y mantener un ingreso que le permita sostenerse económicamente.

De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, el pago de este subsidio comienza a partir del cuarto día de la baja médica. No obstante, muchos convenios laborales ofrecen compensaciones durante los primeros tres días de ausencia. Los términos especificados en estos documentos legales tienen prioridad.

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¿Qué diferencia hay entre baja laboral y baja médica?

Tal y como hemos dicho anteriormente, la baja médica y la baja laboral son términos que a menudo se utilizan de manera intercambiable y ambos se incluyen bajo el paraguas de “incapacidad temporal”. Por ende, nos podemos referir a baja laboral o baja médica indistintamente.

Sin embargo, si nos adentramos en detalles más específicos, encontramos que algunos expertos distinguen entre ambos términos. Por ejemplo, el término de "bajas médicas" suele aplicarse a las incapacidades temporales por contingencias comunes, que no están directamente relacionadas con el desempeño laboral del trabajador. Por otro lado, "baja laboral" se refiere específicamente a aquellas enfermedades profesionales o accidentes laborales que son directamente consecuencia de las actividades laborales del empleado.

Definición: Baja laboral

La baja laboral se refiere al período durante el cual un empleado está legalmente exento de acudir a su trabajo debido a razones de salud justificadas mediante un parte médico.

Durante la baja laboral, el trabajador puede estar sufriendo de una enfermedad común, un accidente (laboral o no laboral), o una enfermedad profesional. Este estado debe ser certificado por un profesional médico y es durante este tiempo que el empleado recibe asistencia sanitaria y puede tener derecho a una prestación económica de la Seguridad Social dependiendo de la legislación vigente y las circunstancias del caso.

Definición: Baja médica

La baja médica es un término utilizado habitualmente como sinónimo de baja laboral, aunque se centra más específicamente en el aspecto médico del proceso.

Refiere al documento oficial, comúnmente conocido como "parte de baja", emitido por un médico que certifica la incapacidad temporal de un empleado para realizar su trabajo debido a problemas de salud.

¿Qué tipo de bajas laborales existen?

Como hemos visto en artículos anteriores, existen varios tipos de bajas médicas que se pueden clasificar en dos grandes categorías:

Bajas médicas por contingencias comunes: La incapacidad temporal puede ocurrir debido a una enfermedad común , como un resfriado o una cirugía que requiera tiempo de recuperación y que no esté relacionada con el trabajo del empleado. También puede ser por un accidente común, como un accidente de tráfico que no ocurra in itinere (en el trayecto al trabajo) o una lesión durante actividades personales, como jugar al fútbol.

En estos casos, el trabajador recibe el 60% de su base reguladora desde el cuarto día de baja hasta el vigésimo, y el 75% a partir del vigésimo primer día, aunque los convenios laborales pueden establecer condiciones más favorables.

Baja laboral por contingencias profesionales: Estas se refieren a enfermedades o accidentes directamente relacionados con el trabajo. Por ejemplo, un minero que desarrolla bronquitis crónica debido a la inhalación de partículas minerales, o un albañil que sufre un accidente en el trabajo. Aquí, para el cálculo de la nómina para una baja por accidente laboral , el empleado recibirá un subsidio del 75% de su base reguladora desde el día después del accidente o diagnóstico, sin perjuicio de condiciones más favorables en el convenio laboral.

🚨 Recuerda qué… La principal diferencia entre un accidente no laboral y una enfermedad común radica en su origen y cómo afectan al trabajador. Un accidente no laboral es un evento súbito que ocurre fuera del entorno laboral, como un accidente doméstico o de tráfico durante el tiempo libre, que resulta en una lesión. Por otro lado, una enfermedad común se refiere a condiciones de salud que se desarrollan de manera gradual y no están relacionadas con el trabajo, como una gripe o una infección.

¿Cuáles son los requisitos de una baja laboral?

Es importante mencionar que, no todos los trabajadores tienen derecho a cobrar el subsidio por incapacidad temporal. Para recibir la prestación en una baja médica, deben estar dados de alta en la Seguridad Social, ya sea en el Régimen General o en el Especial. En el caso de contingencias comunes, es necesario haber cotizado al menos 180 días en los últimos cinco años.

Esta exigencia no aplica para las contingencias profesionales (como las enfermedades profesionales o los accidentes laborales ). Además, ante este tipo de baja, un médico de atención primaria debe certificar la incapacidad temporal del trabajador.

¿Cómo funcionan las bajas médicas? Pues bien, la clave para entender las bajas laborales radica en distinguir si la incapacidad es resultado de la actividad laboral del empleado o no. En conclusión, comprender las diferencias entre los distintos tipos de bajas laborales , como la baja por accidente laboral, baja por operación y baja por recaída , es esencial para manejar adecuadamente las ausencias en el entorno laboral. Cada una de estas situaciones requiere un enfoque específico y un entendimiento claro de las obligaciones legales y los derechos del empleado. Así, tanto empleadores como empleados pueden asegurar que se manejen de manera justa y conforme a la ley, minimizando el impacto en la productividad y manteniendo un ambiente de trabajo saludable y respetuoso.

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