El convenio colectivo es un aspecto muy importante dentro de la gestión de empresa. Existen distintos tipos de convenios colectivos y cada uno regula unas materias determinadas. Es imprescindible que un empresario conozca los tipos de convenios colectivos que existen y cuál tiene que aplicar en su empresa. Por ello, en el artículo de hoy explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todas las claves sobre los tipos de convenios colectivos.

¿Qué es el convenio colectivo ? Antes de empezar con lo ¿qué es un convenio colectivo ? El convenio colectivo es el acuerdo entre empresarios y representantes de los trabajadores resultante de la negociación colectiva . En él se establecen las condiciones de trabajo y productividad y las remuneraciones de los trabajadores a los que se les aplique el convenio colectivo. En él también se definen las normas que se aplicarán en sus relaciones laborales. Hay distintos tipos de convenios colectivos de trabajo. Por ello,como empresario, es imprescindible saber el convenio colectivo que se tiene que aplicar en tu empresa. En otras palabras, el sector en que se desarrolla la actividad de la empresa y el área geográfica son los factores que determinarán qué convenio colectivo se aplicará. En caso de duda, siempre es posible consultar a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, aunque sus dictámenes no son vinculantes y no es un órgano que ofrezca respuestas inmediatas. Para la correcta aplicación del convenio colectivo tendrás consultar, en primer lugar, el ámbito funcional del mismo. En él se describe la actividad principal de las empresas que deben aplicar dicho convenio. Además, tendrás que revisar el ámbito territorial ya que indicará el ámbito geográfico de aplicación del convenio. Así como el ámbito personal, que delimitará en profundidad las empresas afectadas y las excluidas de la aplicación del convenio colectivo.

¿Cuál es el contenido mínimo del convenio colectivo ? En España encontramos distintos tipos de convenios colectivos pero dependiendo del tipo de convenio colectivo, las materias que se regulan varían. Sin embargo, el contenido mínimo del convenio colectivo siempre es el mismo : La determinación de las partes que lo conciertan.

El ámbito personal, funcional, territorial y temporal.

El procedimiento para solucionar discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo.

La forma y condiciones de denuncia del convenio, así como el plazo mínimo para la denuncia antes de que finalice su vigencia.

La designación de una comisión paritaria de representación de las partes negociadoras para entender las cuestiones establecidas en la ley, así establecer los procedimientos y plazos de actuación (incluyendo el sometimiento a sistemas no judiciales de solución de conflictos).

El deber de negociar planes de igualdad en supuestos en que no resulte obligatorio por el número de trabajadores de la plantilla. ¿Qué tipos de convenios colectivos existen ? Los convenios colectivos son acuerdos esenciales en el ámbito laboral, ya que establecen las condiciones de trabajo y los derechos de los empleados dentro de un sector o empresa. Por ello, los tipos de convenios en España son varios, clasificados según su ámbito de aplicación y las partes involucradas. Por ello, la primera clasificación entre convenios es la siguiente : estatutarios o de eficacia general y extraestatutarios o de eficacia limitada. Y la segunda clasificación puede hacerse entre convenios de : ámbito estatal o nacional, sectoriales, grupo de empresas y de empresa y ámbito inferior, En otras palabras, los tipos de convenios colectivos desempeñan un papel esencial en la definición de las condiciones de trabajo, agrupándolos principalmente en convenios colectivos sectoriales y convenios de empresa. Los convenios colectivos sectoriales abarcan a todos los trabajadores y empresas dentro de un sector específico, estableciendo un marco común que regula aspectos como salarios, horarios y condiciones laborales. Por otro lado, los convenios de empresa se centran en acuerdos más específicos, adaptados a las necesidades y particularidades de una empresa individual, ofreciendo así una flexibilidad que complementa los principios establecidos por los convenios sectoriales. Ambos tipos de convenios laborales son fundamentales para garantizar relaciones laborales equitativas, promoviendo un ambiente de trabajo justo y seguro, al tiempo que reconocen las necesidades específicas de cada sector y empresa. Los convenios estatutarios y extraestatutarios El Estatuto de los Trabajadores (ET) establece unos requisitos para que se negocie y firme un convenio colectivo , de manera que afecte a todos aquellos que se encuentren en su ámbito de aplicación. Los convenios colectivos se dividen en estatutarios (o eficacia general) o extraestatutarios (o eficacia limitada), según si se negocia o no bajo las exigencias del ET. Los convenios estatutarios (art. 82.3 ET) obligan a todas los empresarios y trabajadores de su ámbito funcional y territorial, mientras que el extraestatutario solo a las partes que lo hayan firmado. Los convenios colectivos estatutarios deben publicarse en el BOE (o en el boletín oficial de la comunidad autónoma o provincia), según el plazo de 20 días establecido en el ET.

Los convenios extraestatutarios no se publican en ningún lado y se llaman así porque no reúnen las condiciones para ser considerado como estatutario. Tienen un ámbito personal de aplicación, en el sentido de que solo aplican a la empresa y trabajadores que lo firmen o que se adhieran a dicho convenio posteriormente. Por su parte, ¿Cuáles son las circunstancias por las que no se puede considerar a un convenio como estatutario ? Son las siguientes : No existen representantes legitimados para su acuerdo y firma.

No alcanza los porcentajes necesarios para la negociación.

No hay acuerdo mayoritario necesario para la aprobación del convenio.

La simple voluntad de las partes (tanto representantes de trabajadores como de empresarios) en el ámbito de una comunidad autónoma o inferior para librarse del convenio estatutario de ámbito superior.

💡 Recuerda qué… Todo convenio colectivo tiene una vigencia limitada en el tiempo, por lo que se debe ir actualizando periódicamente. Esta actualización puede consistir en una revisión completa del convenio o únicamente de tablas salariales ya que es habitual que los convenios incluyan las tablas salariales de varios años consecutivos. Esta actualización puede consistir en : Nuevas tablas salariales a aplicar. Aumento en un porcentaje determinado sobre las tablas del año anterior. Subida salarial en relación al IPC (Indice de Precios de Consumo).

Los convenios colectivos estatales Este tipo de convenios colectivos son de aplicación estatal y se publican en el BOE. Los convenios colectivos sectoriales La negociación se lleva a cabo entre empresas y representantes de los trabajadores del mismo ámbito productivo y de la misma actividad económica. Pueden ser : Sectoriales autonómicos : su ámbito de aplicación es un sector determinado en una una comunidad autónoma

Sectoriales provinciales : todas las provincias tienen convenios sectoriales provinciales.

Sectoriales interprovinciales : afectan solo a varias provincias (de la misma comunidad autónoma o no).

Sectoriales locales o comarcales : afectan a un menor número de trabajadores. En el caso del convenio autonómico, aquellos que tengan legitimación pueden negociar sobre determinados asuntos dispuestos los convenios de ámbito estatal siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exigidas. Nos referimos a los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma (más de 15% de delegados de los trabajadores en los comités de empresa). En el ámbito autonómico no se puede negociar sobre materias como las modalidades de contratación, el periodo de prueba , la jornada laboral máxima anual de trabajo, la clasificación profesional, el régimen disciplinario o las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica. Los convenios colectivos de grupos de empresas Se negocia para llegar a acuerdos que afecten a compañías individuales o a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas. Estos también aparecen en los niveles nacional, autonómico y local. Los convenios colectivos de empresa y ámbito inferior Estos convenios abarcan a un grupo específico de trabajadores o un centro de trabajo.

¿Cuáles son los convenios colectivos de trabajo ? Debido a que existen numerosos tipos de convenios colectivos en distintos ámbitos territoriales y funcionales, enumerarlos todos nos llevaría mucho tiempo. Por eso, vamos a comentar sólo algunos de ellos. Por ejemplo, el convenio colectivo de oficinas y despachos se aplica mayoritariamente a empresas cuya actividad esté relacionada con oficinas, despachos documentales, organizaciones, empresas y asociaciones relacionadas con el tratamiento documental. Las condiciones de este tipo de convenio colectivo dependen del ámbito funcional. A este convenio se pueden acoger un gran número de empresas, pues lo que importa es la actividad que realizan, que debe encuadrarse dentro del ámbito funcional del convenio. Por ejemplo, pueden adherirse a él un bufete de abogados, una asesoría fiscal o una empresa dedicada a la gestión de datos. Otro de los tipos de convenios colectivos son el convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública o el convenio de ingenierías y oficinas técnicas. El primero de ellos se aplica a empresas que se dedican principalmente a la consultoría, contabilidad, consultoría de selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización y dirección de empresas, auditoría, servicios de informática o investigación de mercados y de la opinión pública. Sobre el convenio de ingenierías y oficinas técnicas se puede destacar que se aplica a empresas que prestan servicios de asistencia técnica, estudios y proyectos de ingeniería civil y otras ingenierías, estudios y proyectos de arquitectura y urbanismo, de aeronáutica, de ingeniería agraria, química, electrónica… Los tipos de convenio colectivo, ya sean sectoriales o de empresa, incluyendo específicamente el convenio de trabajadores, constituyen una herramienta esencial en el ámbito de las relaciones laborales en España. Estos convenios crean un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las expectativas de los empleadores, regulando de manera exhaustiva las condiciones laborales, desde los aspectos salariales hasta las jornadas de trabajo, y abarcando también la seguridad en el empleo y las oportunidades de formación. Mientras los convenios sectoriales establecen las normas básicas aplicables a un sector en su conjunto, los convenios de empresa y los convenios colectivos (coloquialmente también conocidos como convenios de trabajadores ) ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias específicas de cada organización. Este entramado de acuerdos desempeña un papel crucial en la promoción de la justicia laboral, la productividad y el bienestar de los empleados, asegurando que el diálogo social sea el cimiento para construir relaciones laborales equitativas y duraderas. El software de PayFit se adapta a todos los tipos de convenios colectivos en función de cuál sea el que se aplique a tu empresa. Además, se actualiza automáticamente con todas las modificaciones legales que se realicen en el convenio.

