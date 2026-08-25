Si trabajas en el área de recursos humanos, es probable que estés familiarizado con el procedimiento de reclutamiento y selección de personal, el cual implica formalizar la incorporación de un nuevo miembro al equipo a través del contrato de trabajo.

Puede que la incorporación de esta persona no sea inmediata o tenga lugar en una situación delicada, como por ejemplo, que implique la mudanza desde otro país del futuro empleado. En estas situaciones y con tal de asegurar formalmente que la incorporación se va a realizar, puedes recurrir al precontrato de trabajo.

¿Qué es un precontrato de trabajo? ¿Qué pasa si se incumple el precontrato de trabajo? ¿Cómo hacer un precontrato de trabajo? ¡No te preocupes! En este artículo, te explicaremos tanto a los empresarios como al departamento de RRHH todo lo necesario sobre el precontrato de trabajo.

¿Qué es un precontrato de trabajo en 2026?

¿Qué es un precontrato de trabajo en 2026?

Un precontrato de trabajo es un acuerdo jurídico que documenta la promesa de una empresa de contratar a un futuro empleado. Este documento es crucial, ya que establece las condiciones preliminares bajo las cuales se llevará a cabo la contratación, incluyendo detalles esenciales como la fecha de inicio prevista y el salario base que se ofrecerá al individuo. Este tipo de acuerdos proporciona un framework formal para las expectativas tanto del empleador como del empleado, asegurando que ambos están alineados antes de proceder con un contrato de trabajo definitivo.

Es importante entender que NO es un precontrato. A grosso modo, no se trata de un contrato de trabajo ordinario y, por tanto, su incumplimiento no conlleva las mismas consecuencias que la terminación de un contrato de trabajo, como podría ser el caso de un finiquito. Sin embargo, un precontrato sí establece un compromiso serio entre el empresario y el futuro empleado, el cual, de no cumplirse, podría tener implicaciones legales significativas.

Para que un precontrato de trabajo tenga validez legal, debe ser formalizado por escrito. Un acuerdo verbal entre las partes no es suficiente como prueba en caso de que surgieran disputas que requirieran la intervención legal para su resolución. La formalización escrita del precontrato ayuda a prevenir malentendidos y proporciona un respaldo documental que puede ser crucial en situaciones de incumplimiento.

Aunque no es una práctica común en España, los precontratos pueden ser extremadamente útiles en ciertas situaciones. Por ejemplo, pueden ser particularmente valiosos para extranjeros que necesitan asegurarse de que realmente obtendrán el puesto antes de comprometerse a cambiar su residencia o situación laboral actual. Igualmente, puede ser una opción prudente para aquellos que deben dejar un empleo estable para embarcarse en una nueva oportunidad, asegurándose así una transición sin riesgos.

En resumen, el precontrato de trabajo es una herramienta legal que sirve como un puente entre la oferta de empleo y el contrato de trabajo definitivo, asegurando claridad y compromiso previo entre las partes involucradas. Su correcta implementación puede proteger tanto a la empresa como al futuro empleado, facilitando una transición laboral armoniosa y conforme a lo acordado.

💡 ¿Sabías que? Existe un tipo de contrato, el contrato en diferido, que se firma antes de que empiecen las relaciones laborales. La diferencia con el precontrato es que este documento sí se regula como un contrato de trabajo ordinario, y a efectos legales, romperlo por parte de la empresa sería equiparable a un despido. A diferencia del precontrato, que documenta la promesa de una futura relación laboral sin constituirse como un contrato de trabajo en sí, el contrato en diferido sí se regula como un contrato de trabajo ordinario. Esto significa que tiene plena validez legal desde el momento de su firma, estableciendo una relación laboral formal, aunque el inicio de la actividad laboral se posponga hasta una fecha futura. La principal implicación de esta distinción es que, en caso de que la empresa decida terminar el contrato en diferido antes de que el empleado comience a trabajar, legalmente esto sería considerado un despido.

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¿Cuáles son los precontratos de trabajo más habituales?

Como mencionamos anteriormente, aunque no es común en España, hay sectores o circunstancias en los que la elaboración de un precontrato es más requerida que en otros.

No obstante, existen varios tipos de precontratos de trabajo que las empresas utilizan para asegurar la contratación de futuros empleados bajo ciertas condiciones. A continuación, te detallamos algunos de los precontratos más habituales:

Precontrato con condiciones suspensivas: Este tipo de precontrato establece que la formalización del contrato de trabajo definitivo está sujeta a la cumplimentación de ciertas condiciones previas. Por ejemplo, puede que el futuro empleado deba completar ciertos cursos de formación, obtener una licencia específica o pasar un período de prueba en otro puesto similar. Precontrato para extranjeros: Como mencionamos anteriormente, este precontrato es común cuando se trata de candidatos que están en el proceso de mudanza a otro país. Estos precontratos pueden incluir cláusulas que garanticen el empleo una vez que el candidato haya conseguido la autorización de trabajo o visado necesario para emplearse legalmente en el país. Precontrato con cláusula de exclusividad: Este acuerdo puede requerir que el candidato no negocie con otras empresas o acepte otras ofertas de empleo durante el período que precede a la firma del contrato de trabajo final. Es una forma de asegurar que el empleado potencial esté disponible y comprometido con la empresa una vez se cumplan todas las formalidades. Precontrato de confidencialidad: En sectores donde la información sensible o la propiedad intelectual son críticos, puede establecerse un precontrato que incluya cláusulas de confidencialidad. Esto asegura que el futuro empleado no divulgue información crítica de la empresa durante el proceso de negociación del contrato final. Precontrato con opción de compra para deportistas o artistas: En el mundo del deporte y el entretenimiento, es común que se usen precontratos que incluyan una opción de compra al final de un período determinado, basada en el rendimiento del atleta o artista.

Estos precontratos son herramientas útiles para las empresas que desean asegurar una relación laboral con un candidato, mientras gestionan los aspectos logísticos o legales necesarios para la formalización definitiva del contrato de trabajo. Cada tipo de precontrato puede adaptarse a las necesidades específicas del sector, la normativa local y las particularidades del puesto a cubrir.

Asimismo, una de las situaciones más habituales es la firma de precontratos de trabajo para extranjeros o para empleados domésticos. Es importante destacar que no está permitido firmar un contrato con un extranjero en situación irregular, por lo que es posible que se solicite un precontrato laboral como medida provisional hasta que obtenga sus permisos de residencia.

En este caso, el modelo de precontrato de trabajo para extranjeros no debería diferenciarse del modelo de precontrato normal; solo habrá que tener en cuenta que los datos de la persona cambiarán a la hora de firmar el contrato regular en función de su identificación legal. En definitiva, podemos exponer que no existe un modelo único de precontrato; deberás elaborarlo en función de tu empresa y la vacante que ofreces.

¿Qué significa incumplimiento del precontrato de trabajo?

¿Cuáles son las implicaciones si alguna de las partes incumple con los términos acordados en el precontrato de trabajo? El incumplimiento de un precontrato de trabajo se refiere a la situación en la que una de las partes (ya sea el empleador o el futuro empleado) no cumple con las condiciones o compromisos establecidos en el acuerdo precontractual. Este incumplimiento puede tener diversas implicaciones y consecuencias, dependiendo de los términos específicos del precontrato y la legislación aplicable.

A continuación, te explicamos algunos aspectos clave relacionados con el incumplimiento de estos acuerdos:

No cumplir con las condiciones establecidas: Si el precontrato establece ciertas condiciones que deben cumplirse antes de formalizar el contrato definitivo, como la obtención de licencias específicas o la superación de pruebas, el no cumplimiento de estas puede constituir un incumplimiento. Retirada unilateral de la oferta: Si el empleador decide retirar la oferta de empleo sin justificación legítima o en contravención a lo acordado en el precontrato, esto se considera un incumplimiento. Rechazo del puesto por parte del empleado: Si el futuro trabajador, después de haber aceptado la oferta y firmado el precontrato, decide no unirse a la empresa o acepta otra oferta, esto también puede ser visto como un incumplimiento.

Por ello, las consecuencias del incumplimiento de un precontrato de trabajo pueden variar ampliamente y dependen en gran medida de lo estipulado en el acuerdo y de la legislación vigente. Algunas posibles consecuencias incluyen:

Reclamaciones por daños y perjuicios: La parte afectada por el incumplimiento puede reclamar compensación por los daños y perjuicios sufridos debido a la confianza depositada en el cumplimiento del acuerdo.

Resolución de disputas: Las partes pueden necesitar recurrir a mediación, arbitraje o procesos judiciales para resolver el conflicto surgido del incumplimiento.

Daño reputacional: Especialmente para las empresas, el incumplimiento de precontratos puede llevar a un daño en su reputación profesional, afectando su capacidad para atraer talento en el futuro.

Pérdida de oportunidades: Para el empleado, el incumplimiento podría significar la pérdida de oportunidades laborales alternativas que rechazó en expectativa del nuevo empleo.

Para minimizar los riesgos y las posibles consecuencias del incumplimiento de un precontrato, es importante que ambos, empleador y futuro trabajador, tengan claridad sobre los términos del acuerdo y sus implicaciones legales. Además, es recomendable que estos acuerdos sean revisados por asesores legales antes de su firma para asegurar que ambos lados entienden y están de acuerdo con sus responsabilidades y derechos.

En resumen, el incumplimiento de un precontrato de trabajo no solo puede resultar en problemas legales, sino también en pérdidas económicas y daños reputacionales, por lo que es esencial abordar estos acuerdos con seriedad y prudencia.

¿Cómo hacer un precontrato de trabajo?

Supongo que, al ser un término relativamente nuevo… ¿Te habrás preguntado qué elementos son necesarios para incluir en un precontrato? A pesar de que no existe un único modelo de precontrato, como norma general, el modelo de precontrato de trabajo comprende una serie de puntos que te listamos a continuación:

Fecha en la que se firmará el contrato real;

Especificación del tipo de contrato de trabajo que se firmará. Por ejemplo, un contrato indefinido o contrato temporal;

Condiciones que se deben cumplir para que se produzca el contrato de trabajo, como por ejemplo la obtención de residencia legal, autorización para trabajar o finalización de estudios;

El salario pactado y otros beneficios como salario en especie que se especificarán en la futura nómina;

El horario laboral pactado;

En el caso de haber cláusulas de exclusividad;

Puesto concreto y funciones a desempeñar;

Importe de la indemnización en caso de que se incumpla el precontrato por una de las dos partes;

Otras especificaciones del precontrato de trabajo.

Como responsable de recursos humanos, asegúrate de que estás haciendo una oferta real y que en la medida de lo posible cumplirás con lo pactado en el precontrato, en el caso de que no, tu empresa podría tener que enfrentarse a pagar la indemnización.

En conclusión, el precontrato de trabajo es un instrumento jurídico esencial que sirve como puente entre la oferta inicial y el contrato de trabajo definitivo, estableciendo un compromiso formal entre el futuro trabajador y el empleador.

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