Existe la creencia de que los contratos laborales son rígidos y, una vez firmados, no se pueden modificar las condiciones pactadas en él al inicio. Sin embargo, hay mecanismos administrativos que permiten modificarlos y dotarlos de nuevas condiciones laborales que regirán la relación contractual.. Debes saber que son más frecuentes de lo que parece, pues el anexo al contrato de trabajo es una realidad.

Los anexos de los contratos de trabajo existen también en las relaciones laborales especiales . Para que lo conozcas en detalle, te explicaremos en qué consisten y para qué funcionan. También haremos referencia a una cuestión que se suele hacer habitualmente: ¿qué es un anexo de trabajo?¿hace falta un anexo para un aumento de sueldo?

¿Qué es un anexo al contrato de trabajo?

¿Qué es un anexo al contrato de trabajo?

Se trata de una ampliación del contrato que se hace, habitualmente, posteriormente a su firma inicial. Generalmente, consiste en uno o varios documentos que se incorporan para reflejar cambios o aplicar detalles que no habían quedado expuestos. De este modo, es posible modificar las condiciones contractuales que un empleado mantiene con su empresa.

Obviamente, esta adhesión debe hacerse de mutuo acuerdo entre ambas partes. El anexo debe ser un pacto en el que las dos partes sean conocedoras de los derechos y obligaciones a las que se dará lugar tras la firma del documento , la cual es muy importante en relación con la protección de datos. En sí, no existe un formato unívoco ni oficial. En cualquier caso, un modelo al anexo de contrato de trabajo en Word, por ejemplo, ha de certificar por escrito que se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes firmantes.

💡¿Sabías qué? Existen diferentes tipos de jornada laboral y como bien sabemos, cada una de ellas cuenta con su propio horario y por lo tanto el tiempo que se destina al trabajo. En ese sentido, un anexo de contrato por cambio horario también puede modificar este aspecto, ya sea alargando o reduciendo las horas semanales.

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¿Cuándo es necesario firmar un anexo al contrato de trabajo?

Cabe destacar, en primer lugar, que un anexo no siempre invalida términos expuestos en el contrato laboral. Por lo general, solo aplica modificaciones, aunque puede firmarse como anexo para cláusulas adicionales al contrato de trabajo. Sea cual sea la opción, el empleado debe estar informado de los cambios que el anexo del contrato de trabajo provocará en su prestación de funciones, y firmarlo estando de acuerdo con los mismo.

Hay numerosas situaciones que exigen la activación de este mecanismo. Estas son las más comunes:

Modificación del sueldo bruto anual.

Incorporación de nuevos incentivos en nómina.

¿Hay que hacer un anexo al contrato de trabajo por un aumento de sueldo?

Una situación común se produce cuando el empleado modifica, de mutuo acuerdo, sus condiciones de trabajo . Un claro ejemplo sería un cambio de categoría profesional, por el cual el trabajador pacta tras la firma del anexo realizar funciones distintas a las concertadas en el contrato de trabajo inicial.

Otro claro ejemplo de anexo de contrato de trabajo sería el acuerdo que se firma en el anexo de trabajo tras la modificación del salario bruto anual del empleado. Esta modificación, que suele ser por aumento, puede verse afectada tras el cambio de las funciones o modificación de la jornada del trabajador.

Generalmente, este proceso comienza con una petición por parte del trabajador en la que se detallan los motivos que le llevan a solicitar un aumento de sueldo. Posteriormente, el empresario puede aceptar su propuesta y, de manera bilateral, suscriben un anexo a un contrato de trabajo para detallar los cambios.

¿Qué condiciones para firmar un anexo al contrato de trabajo?

Independientemente de la circunstancia, debes saber que el empleado tiene la posibilidad de exigir cambios en el nuevo texto. En este sentido, partimos de la base de que tiene la potestad de rechazar el anexo al contrato de trabajo si lo considera abusivo.

Frecuentemente, este mecanismo comienza con la voluntad de una de las partes para iniciar una modificación. Si es de los trabajadores, comenzará mediante la carta enviada al departamento de RR.HH. Si es del empresario, lo más habitual es que se convoque al comité de empresa a una reunión si la afectación es colectiva, o que se notifique con antelación si afecta de forma individual.

Una vez que ambas partes estén informadas de la situación, cada una puede emitir su voluntad. De este modo, tendrán lugar una serie de negociaciones para llegar a un pacto. Si se alcanza, se procederá a elaborar y firmar el anexo al contrato de trabajo.

Concluir un anexo de contrato de trabajo es una práctica común en la gestión de recursos humanos que permite adaptar los términos de empleo a las circunstancias cambiantes de la empresa o del empleado. Es esencial que estos anexos se redacten con claridad y precisión, especificando claramente los cambios acordados y asegurando que ambos, empleador y empleado, comprendan y consientan estas modificaciones. Además, debe estar en pleno cumplimiento con la legislación laboral vigente para evitar posibles disputas legales. En definitiva, un anexo bien formulado no solo refuerza la relación laboral, sino que también garantiza la flexibilidad y adaptabilidad necesarias en un entorno empresarial dinámico. Por ello y gracias a PayFit, la gestión de recursos humanos y de todos los trámites es automática y rápida ayudándote a hacer más fácil tú día a día.

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