La baja médica es un periodo en el que un empleado está legalmente excusado de trabajar debido a razones de salud , con el respaldo de un parte médico oficial. En otras palabras, la baja médica temporal se define como una forma de ausencia laboral que está regulada por las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores.

¿Qué es una baja médica? ¿Qué tipo de bajas médicas existen? ¿Qué diferencia hay entre baja médica y baja laboral? En este artículo, exploraremos cómo las empresas pueden manejar eficazmente las bajas médicas, asegurando el cumplimiento de la legislación laboral española.

¿Qué es una baja médica?

¿Qué es una baja médica?

La baja médica es una forma de ausencia justificada en España, reconocida bajo el Estatuto de los Trabajadores como baja laboral o incapacidad temporal. Sin embargo, es importante añadir que ambas denominaciones son aceptadas legalmente.

Por está razón, si uno de tus empleados no puede desempeñar sus funciones de manera normal debido a problemas de salud, la empresa debe otorgarle una baja laboral temporal, respaldada por la justificación de un médico. Asimismo, las bajas laborales por motivos de salud están sujetas a un periodo limitado que puede iniciar desde un solo día y se extiende hasta que el médico de atención primaria emita el alta, confirmando que el empleado está apto para retomar sus actividades laborales.

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¿Cuáles son las causas más habituales de baja médica?

Hay diversas razones por las cuales un empleado podría solicitar una baja médica en tu empresa. Además, existen muchos tipos de bajas laborales desde la perspectiva médica y laboral como las bajas por contingencias comunes o enfermedades profesionales.

Aún así, creemos necesario describir alguno de los tipos más comunes de bajas médicas, tales como:

Enfermedades musculares

Problemas de salud mental

Gripe y desde la pandemia, el COVID-19

Baja médica por motivos familiares

¿Cuál es la diferencia entre baja médica y baja laboral?

Baja médica y baja laboral son dos conceptos que a menudo se utilizan de manera intercambiable bajo el paraguas de " incapacidad temporal ", como hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, algunos expertos establecen una diferencia entre los dos, usando el término " baja médica " para referirse a las incapacidades temporales causadas por situaciones no laborales , es decir, aquellas que no tienen relación con las actividades profesionales del trabajador; aquellas consideradas bajas por enfermedad común o también aquellas enfermedades que se engloban bajo el término de baja por contingencias comunes . Por otro lado, la " baja laboral " se aplica a las enfermedades o accidentes que son consecuencia directa del desempeño laboral del empleado .

Aunque tanto la baja médica como la baja laboral resultan en una incapacidad temporal para trabajar, existen diferencias significativas entre ambas. A continuación, te presentamos un resumen de las principales diferencias entre baja médica y baja laboral:

BAJAS MÉDICAS Relacionada con afecciones de salud que no están conectadas con el trabajo.

BAJA LABORAL Se refiere a una enfermedad profesional causada directamente por las tareas desempeñadas en el empleo, así como a los accidentes que ocurran en el lugar de trabajo o en el trayecto hacia o desde este.

💡 ¿Sabías qué? La baja por acoso laboral o mobbing se considera por el Tribunal Supremo como una baja por contingencias profesionales.

¿En qué consiste las “autobajas” médicas?

La Ministra de Sanidad, Mónica García , propuso la autobaja de tres días lo que sería un “ salvavidas ” para los médicos de familia ante la saturación de los centros sanitarios. Por ello, la “ autobaja ” consistiría en un sistema que permitiría a los trabajadores autojustificar una baja laboral por enfermedad leve durante un máximo de tres días , sin la necesidad de presentar un justificante médico.

No obstante, la medida sugerida por el Ministerio no es legal, dado que no se ajusta a la normativa laboral vigente, según afirman los expertos y los sindicatos.

¿Quién asume el salario del trabajador mientras está de baja médica?

La forma en que un trabajador percibe su salario mientras está de baja médica depende de la naturaleza de la baja temporal. Veamos los escenarios más comunes:

1️⃣ Baja común por enfermedad o accidente no laboral: En casos donde el trabajador padezca una enfermedad, como por ejemplo una baja por depresión , o haya experimentado un accidente fuera del trabajo, no se le otorgará el subsidio por incapacidad temporal durante los primeros tres días de baja. Transcurridos estos días, recibirá un apoyo económico del 60% de la base reguladora hasta el día 15 de la baja temporal. Desde el día 16 en adelante, el pago del subsidio será responsabilidad de la mutua o la Seguridad Social, cubriendo el 60% hasta el día 21 y posteriormente el 75%.

2️⃣ Baja por accidente laboral o enfermedad profesional: Si tu empleado sufre un accidente dentro del entorno laboral o desarrolla una enfermedad relacionada con sus funciones, incluyendo los accidentes in itinere (en el trayecto hacia o desde el trabajo), la empresa deberá cubrir el subsidio por incapacidad temporal durante el primer día de baja. Durante este periodo, el trabajador recibirá el 75% de la base reguladora, pago que será realizado por la empresa. A partir del segundo día de baja, la mutua tomará la responsabilidad de continuar con el pago del subsidio.

⚠️ Recuerda qué… Ante una baja por paternidad y una baja por maternidad , el trabajador percibirá el 100% de la base reguladora que esté percibiendo en el momento del inicio de la baja.

Por ello, la correcta gestión de la baja médica no solo es una obligación legal, sino que también una práctica de gestión de recursos humanos que impacta directamente en el bienestar de los empleados y la eficiencia organizativa. Con la ayuda de herramientas como PayFit , las empresas pueden manejar estas situaciones con mayor facilidad, asegurando el cumplimiento legal y apoyando a sus empleados durante su recuperación.

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