Una de las mejores noticias para cualquier negocio es el crecimiento de su plantilla, ya que suele ser un reflejo directo de la evolución positiva de la empresa. Sin embargo, la incorporación de nuevo talento no solo implica un proceso de selección adecuado, sino también el cumplimiento de una serie de obligaciones legales, entre las que destaca la correcta elaboración del contrato de trabajo. Elegir el tipo de contrato adecuado es clave para garantizar la seguridad jurídica tanto de la empresa como de la persona trabajadora.

Todo reclutador o responsable de recursos humanos debe conocer que existen distintos tipos de contratos laborales, cada uno diseñado para responder a una necesidad concreta del negocio. En este contexto, el contrato de trabajo temporal se presenta como una solución eficaz cuando es necesario cubrir demandas puntuales o estacionales, afrontar picos de actividad, sustituir a empleados de forma temporal o atender proyectos con una duración determinada. Utilizar correctamente este tipo de contrato permite a la empresa adaptarse con agilidad al mercado, optimizar la gestión de recursos y cumplir con la normativa laboral vigente, evitando riesgos y posibles sanciones.

¿Cuáles son las características principales del contrato temporal? ¿Qué tipos de contrato temporal existen? ¿Cuál es el modelo de contrato de trabajo temporal? En PayFit, resolvemos todas tus dudas.

¿Qué es un contrato de trabajo temporal ?

¿Qué es un contrato de trabajo temporal ?

El contrato de trabajo temporal es aquel que tiene como objetivo establecer una relación laboral entre empresa y trabajador por un tiempo determinado.

La ventaja principal de este tipo de contratos es la flexibilidad. Este tipo de personal te permite hacer frente a las demandas y necesidades del mercado rápidamente y por el tiempo que duren.

💡 ¿Sabías qué? Los contratos temporales de duración menor a 5 días conllevan un recargo del 40% sobre la base de las contingencias comunes.

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¿Qué tipos de contratos de trabajo temporal existen?

Dentro de los contratos de trabajo temporal, encontramos distintos tipos de contratos de trabajo con sus características particulares. Los más utilizados son:

Contrato por obra y servicio

Este tipo de contrato de trabajo temporal es el más empleado, y se establece para la prestación por un servicio u obra concreta.

Sus principales características son:

Aspecto Detalle Tipo de contrato Contrato por obra y servicio Duración del contrato Se determina en función de la fecha de finalización del proyecto o servicio para el que ha sido contratado el empleado. La fecha final será estimada, pero no exacta. La duración nunca podrá superar los 3 años, o los 4 si así lo especifica el convenio colectivo de la empresa. Periodo de prueba En contratos temporales de duración no superior a seis meses, el período de prueba no podrá exceder de un mes (salvo que el convenio establezca otra duración). En contratos superiores a 6 meses, el período de prueba será de 6 meses para técnicos titulados y de 2 meses para el resto de trabajadores (3 meses en empresas de menos de 25 trabajadores). Prolongación del contrato No existe posibilidad de prórroga del contrato por obra y servicio. Si el trabajador continúa prestando servicios tras la finalización de la obra o servicio sin comunicación de ninguna de las partes, el contrato se considerará prorrogado por tiempo indefinido. Preaviso de finalización Cuando la duración del contrato sea superior a un año, existe obligación de notificar la terminación con una antelación mínima de 15 días. Si la duración es inferior a un año, no hay obligación de preaviso, salvo que el convenio colectivo disponga lo contrario. Indemnización por extinción del contrato Parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 12 días de salario por año de servicio, o la establecida por convenio. Bonificaciones de ayuda a la contratación No existen.

Contrato eventual por circunstancias de la producción

El tipo de contrato temporal de trabajo por circunstancias de la producción se establece para atender el crecimiento de actividad o tareas en la empresa durante un período de tiempo puntual.

Principales características:

Aspecto Detalle Duración Con carácter general se establece una duración máxima de 6 meses dentro de un período de 12 meses. En muchos convenios se contempla la posibilidad de prolongar la duración hasta los 12 meses dentro de un período de 18 meses. Se pueden encadenar varios contratos de esta modalidad, siempre que la suma no supere dicha duración. Prolongación del contrato En caso de que el contrato se hubiera indicado con una duración inferior a la máxima legal, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total pueda exceder de la duración máxima anteriormente indicada. Preaviso de finalización Cuando el contrato tenga una duración superior a un año, la parte que formule la finalización está obligada a notificar a la otra con una antelación mínima de 15 días. Si la duración es inferior a un año, no existe obligación de preaviso por ninguna de las partes. Indemnización por extinción del contrato Parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 12 días de salario por año de servicio, o la establecida por convenio. Bonificaciones de ayuda a la contratación Bonificación por primer empleo joven: las transformaciones de contrato eventual a contrato indefinido para una primera experiencia profesional (“primer empleo joven”) podrán acogerse a las bonificaciones reguladas en el art. 12 del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero.

Contrato de interinidad

Un contrato de interinidad es un tipo de contrato cuya finalidad es sustituir a un trabajador que de forma temporal se encuentra suspendido, pero con derecho a reserva de su puesto de trabajo.

El contrato de interinidad es uno de los tipos más usados del contrato de trabajo temporal.

Por ejemplo, el contrato de la sustitución por la vacante de un empleado se encuentra disfrutando de su permiso retribuido por paternidad se haría mediante un contrato de interinidad.

Características principales :

Aspecto Detalle Duración La duración del contrato será equivalente al periodo de suspensión del contrato de la persona a la que sustituye. El contrato de interinidad finalizará en el momento en que se produzca la reincorporación del trabajador sustituido a su puesto. Preaviso No existe obligación de preavisar al trabajador. El contrato finalizará cuando desaparezca la causa que dio lugar a su celebración. Prolongación del contrato Si el empleado sustituido se reincorpora y ninguna de las partes comunica el fin del contrato, este se considerará prorrogado de forma indefinida, convirtiéndose en contrato indefinido. Indemnización por extinción del contrato La finalización del contrato no genera derecho a indemnización a favor del trabajador. Bonificaciones de ayuda a la contratación En los casos de maternidad, paternidad, adopción, lactancia o riesgo durante el embarazo, la bonificación será del 100% de las cuotas de Seguridad Social correspondientes a la empresa, tanto del trabajador sustituido como del trabajador contratado en interinidad.

Modelo de contrato de trabajo temporal

Cada tipo de contrato laboral tiene su propio modelo. El contrato de trabajo temporal incluye información sobre:

Datos personales de la persona trabajadora;

Jornada que va a prestar;

Duración del período de prueba (si hay);

Salario a percibir;

Cálculo de las vacaciones;

Convenio colectivo;

Datos sobre lugar y puesto de trabajo a desempeñar;

Tipología de contrato temporal;

Cláusulas.

Recuerda que tu futuro empleado no debe preguntarse cómo rellenar un contrato de trabajo temporal; es una responsabilidad de la empresa.

Una vez tengas el contrato de trabajo temporal rellenado, ya podrás dar de alta a tu empleado en la Seguridad Social.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la contratación de empleados? 1) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente adaptados al rol del nuevo empleado y las cláusulas contractuales que correspondan.

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según el convenio colectivo aplicable.

Firma electrónica y envío automático del contrato, anexos, acuerdo de teletrabajo, nóminas, etc. 2) Automatiza las tareas de RRHH para la contratación de nuevos empleados Cálculo automático de todos los conceptos en función de cada contrato de trabajo: ausencias y vacaciones, jornada, bajas laborales, horas extraordinarias, etc.

Crea las nóminas de manera automatizada en función de los conceptos que se correspondan con cada contrato.

Digitaliza el onboarding y realiza reuniones de evaluación y seguimiento.

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