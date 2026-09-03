Una de las tareas más difíciles en todas las empresas es gestionar a los trabajadores y su jornada laboral. Cada uno de ellos tiene distintas peculiaridades: diferentes tipos de contrato, de jornada, de situación personal. En lo que se refiere a las jornadas laborales o horas a realizar por cada trabajador, existen diferentes tipos: jornada completa, jornada parcial, partida, entre otros.

¿Qué significa jornada completa? ¿Cuántas horas son una jornada completa? ¿Cuál es el salario mínimo a pagar y cuánto nos cuesta la Seguridad Social de un trabajador a jornada completa? ¿Qué modificaciones podemos hacer? En este artículo vamos a hablar de la más conocida y la que más dudas puede llegar a generar: la jornada completa.

¿Qué significa jornada completa y cuantas horas son?

¿Qué significa jornada completa y cuantas horas son?

En primer lugar, ¿qué es?: La jornada completa en España es aquella en la que el empleado trabaja 40 horas a la semana.

En segundo lugar ¿Cuánto es una jornada completa?: El total de horas mensuales en jornada completa son 160 horas, (esto en el caso de que hayan trabajado cuatro semanas completas en el mes).

Estas 40 horas semanales se pueden distribuir como se acuerde entre el empleador y el empleado, sin exceder el máximo legal pactado o lo que se establezca en su convenio colectivo.

En líneas generales, todas las empresas deberán respetar:

Que ningún trabajador exceda las 9 horas trabajadas al día.

El horario de descanso: si se realizan más de 6h de trabajo efectivo, debe haber al menos 15 minutos de descanso . El descanso entre jornada y jornada debe ser de al menos 12h.

Los días de descanso semanales: Un día y medio en caso de adultos y 2 para menores de edad.

Cuando hablamos de jornada completa, las horas son el valor determinante. Cuando un trabajador realice menos de las 40 horas semanales mencionadas, ya estaríamos hablando de una jornada parcial.

Existen muchos tipos de jornada laboral y todo empleador debe conocerlos para adaptar sus vacantes a las necesidades del volumen de trabajo.

📚 ¿Sabes cuántas horas son una jornada completa en otros países? En Francia, el máximo de horas semanales a realizar por semana son 35 horas. Mientras que las horas por jornada completa en Argentina se sitúan en 48 horas semanales. Otros países como Italia, Portugal o Grecia empatan con España en 40 horas semanales.

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¿Qué relación hay entre el salario mínimo y la Seguridad Social?

El salario mínimo interprofesional es la cantidad mínima económica que un trabajador va a recibir, como sueldo mínimo y digno, por su jornada laboral. El salario mínimo por jornada completa en España en 2025 se sitúa en 1.184€ brutos mensuales por 14 pagas. Esto equivale a un SMI diario de 39,47€ por día o un total de 16.576€ como salario mínimo interprofesional anual en el año 2025. Este salario es el mínimo legal, sin embargo la mayoría de convenios colectivos marcan otros salarios mínimos según el puesto de trabajo o categoría profesional.

Si como empleador te estás preguntando cuánto cuesta la Seguridad Social de un trabajador a jornada completa, tienes que saber que esto depende de varios factores. Uno de ellos es el tipo de contrato de trabajo, ya que un empleado podrá realizar una jornada completa independientemente de su tipo de contrato. También tendremos que tener en cuenta el salario bruto, ya que la deducción de IRPF varía según este: a mayor salario bruto, mayor porcentaje de IRPF.

Recuerda que una parte de las deducciones a Seguridad Social se restan al salario del empleado, pero otra parte la debe pagar la empresa: Cotización por contingencias comunes, la cotización por desempleo y la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cotización por formación profesional, cotización al Fondo de Garantía Salarial. Gracias a estas contribuciones a la Seguridad Social, se pueden cubrir la prestación por baja laboral temporal o la incapacidad permanente total, entre otras.

💡 ¿Sabías que? Una incapacidad permanente total y el trabajo a jornada completa son compatibles. Es decir, una incapacidad permanente total tiene lugar cuando una persona trabajadora no puede realizar las funciones propias de su profesión habitual. No obstante, si la persona afectada encuentra un trabajo que sea compatible con las lesiones podrá trabajar y sin dejar de cobrar la pensión necesariamente.

¿Qué es la modificación de la jornada?

Si te planteas modificar la jornada de trabajo de uno/a o más de tus empleados/as es importante tener en cuenta si la decisión es unilateral por parte de la Empresa, o si es por acuerdo entre las partes, y, asimismo, si esta modificación supondrá una mejora o una reducción en las condiciones de trabajo sin un perjuicio grave en sus condiciones de trabajo iniciales.

Generalmente, cuando sea por acuerdo expreso entre las partes, se podrá llevar a cabo el cambio de jornada. Esto quiere decir que aunque el empleado firme un contrato a jornada completa, este tendrá la opción de reducir su jornada. De la misma forma, una persona que realice una jornada parcial podrá solicitar una ampliación a jornada completa.

Es habitual que las personas con hijos menores a cargo reduzcan su trabajo a jornada completa por jornadas parciales, más compatibles con la conciliación de la vida laboral y familiar. En el caso de una reincorporación a jornada completa tras reducción por guarda legal o cuidado de hijos, el empleado deberá preavisar a la empresa con 15 días de antelación.

¿Se pueden tener dos trabajos a jornada completa?

La ley no lo impide y lo cierto es que se puede trabajar en dos empresas a jornada completa, no obstante, siempre se deberán respetar las cláusulas de exclusividad (en caso de tener) y los tiempos de descanso entre jornada y jornada, lo cual tiene una dificultad extra cuando hablamos de jornada a tiempo completo.

¿Es posible la jornada laboral de 4 días?

La respuesta corta es sí, la jornada laboral de 4 días es posible. De hecho, ya hay algunas empresas en España que la han adoptado con éxito. La respuesta larga es que la viabilidad de la jornada laboral de 4 días depende de una serie de factores, como el sector de actividad, el tipo de trabajo, la organización de la empresa y la actitud de los trabajadores.

En general, la jornada laboral de 4 días puede ser posible en empresas que tengan una alta flexibilidad y que puedan adaptarse a este nuevo modelo de trabajo. También es más probable que sea posible en sectores que no requieran una atención al cliente o una presencia física constante. En cuanto a la actitud de los trabajadores, es importante que estén motivados y comprometidos con este nuevo modelo. Si los trabajadores no están convencidos de los beneficios de la jornada laboral de 4 días, es posible que no sea exitosa.

En conclusión, la implementación de la jornada completa en el ámbito laboral ha demostrado ser tanto una ventaja como un desafío en diversos contextos. Si bien proporciona a los empleados mayores oportunidades de desarrollo profesional y una mayor estabilidad financiera, también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal. Es esencial abordar estas cuestiones mediante políticas laborales flexibles y programas que promuevan la salud mental y el bienestar de los trabajadores. La jornada completa puede ser un instrumento efectivo para fomentar la productividad y la dedicación, pero su éxito dependerá en gran medida de cómo se gestione y adapte a las necesidades cambiantes de la fuerza laboral.

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