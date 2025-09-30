¿Quieres ser partner de Payfit ?

¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
Oportunidad de negocio
Únete a los socios de PayFit y benefíciate de una gran visibilidad ante nuestros clientes en tres países europeos.
Ofrecemos distintas maneras de trabajar juntos : la integración de producto en la plataforma de PayFit, la alianza comercial, distribución o co-creación de acciones de marca. De todos modos, siempre estamos abiertos a nuevas propuestas así que sea cual sea tu idea, puedes rellenar el formulario y la valoraremos.
¿Ofreces una solución complementaria a PayFit ? Puedes integrar tu solución a nuestro software para ahorrar tiempo a tus clientes y ofrecer una solución completa de RRHH.
¿Buscas una asociación comercial con PayFit ? Trabajamos en forma de referencias comerciales con las que tus clientes podrán obtener un precio preferencial para iniciarse en la plataforma de PayFit.
¿Quieres hacer una acción de marca con nosotros ? Estaremos encantados de escuchar tu propuesta : en PayFit hacemos eventos, webinars y podcasts en los que seguro tu empresa podría encajar.
¿Quieres ofrecer nuestros servicios a tus clientes ? Puedes actuar como nuestro distribuidor y recibir una comisión por referirnos clientes a los que podamos dar servicio.
Ofrecemos varias formas de trabajar, tenemos la manera adaptada para tu empresa. Si estás interesado, puedes echar un vistazo a las tres ofertas anteriores y rellenar el formulario.
Clientes más satisfechos
Buscamos socios que nos ayuden a cumplir nuestra misión ofreciendo soluciones cada vez más intuitivas para mejorar la satisfacción de nuestros clientes.
Equipos expertos
Hazte socio de la solución experta en nóminas para PYMES en Europa. Habla con nuestros equipos técnicos para construir una integración completa cambie mercado y digitalice los RRHH.