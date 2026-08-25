El trabajo a distancia se ha convertido en una opción laboral cada vez más popular en los últimos años. Con la creciente demanda de flexibilidad por parte de los empleados y los avances tecnológicos que lo hacen posible, es esencial que los empleadores comprendan las implicaciones legales y las mejores prácticas relacionadas con el trabajo a distancia.

En este artículo, exploraremos la ley de trabajo a distancia y las diferencias clave entre el teletrabajo y el trabajo a distancia. ¡Sigue leyendo! Tanto empresarios como departamentos de RRHH os convertiréis en expertos en el trabajo a distancia y así, podréis aconsejar a vuestros empleados.

¿Qué es el trabajo a distancia?

¿Qué es el trabajo a distancia?

El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores anteriormente regulaba las condiciones del teletrabajo. Sin embargo, y a raíz de la pandemia, se ha establecido lo siguiente: "Las personas trabajadoras pueden realizar su labor de manera remota de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia."

De acuerdo con la ley mencionada anteriormente nos dice que esta solo será de aplicación: si el empleado, durante un período de tres meses, lleva a cabo el trabajo a distancia al menos el treinta por ciento de su jornada laboral, o el porcentaje proporcional equivalente según la duración que se especifique en su contrato de trabajo.

Así mismo y para poder continuar, creemos necesario diferenciar entre trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial:

🏠 Trabajo a distancia: se refiere a la forma en que se organiza el trabajo o se realiza la actividad laboral, en la que esta se lleva a cabo en el domicilio del empleado o en otro lugar elegido por él, de forma regular, durante toda su jornada laboral o parte de ella.

🖥️ Teletrabajo : es una forma específica de trabajo a distancia que se realiza principalmente o exclusivamente mediante el uso de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

🏢 Trabajo presencial: se refiere al trabajo que se realiza en las instalaciones de la empresa o en un lugar determinado por la misma.

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¿Qué formalidades exige el trabajo a distancia?

El acuerdo de trabajo a distancia debe ser documentado por escrito, y puede ser incorporado al contrato de trabajo inicial o ser establecido en un momento posterior, pero en cualquier caso, debe formalizarse antes de que comience el trabajo a distancia. Dicho acuerdo puede incluir detalles sobre la comunicación, la disponibilidad durante las horas de trabajo y el seguimiento del rendimiento. Es decir, un acuerdo de trabajo a distancia bien elaborado puede ayudar a evitar malentendidos y problemas en el futuro.

Por ello, así mismo si decidimos establecer un contrato de trabajo a distancia es esencial para formalizar los términos y condiciones del empleo a distancia. Este documento debe incluir detalles como el lugar de trabajo, las horas de trabajo, la compensación, la seguridad en el hogar y cualquier otra especificación relevante.

A continuación te dejamos los pasos a seguir para formalizar un contrato de trabajo a distancia:

1️⃣ Obligación de proporcionar a la representación legal de los trabajadores una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia, así como sus actualizaciones, excluyendo la información que pueda afectar a la privacidad personal.

2️⃣ La empresa deberá entregar la copia del acuerdo de trabajo a distancia a la representación legal de los trabajadores en un plazo no superior a diez días a partir de su formalización.

3️⃣ Posteriormente, se enviará una copia a la oficina de empleo.

4️⃣ La comunicación al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) de los Acuerdos de Trabajo a Distancia se realizará a través de Contrat@, utilizando la opción específicamente habilitada para este propósito, denominada "Acuerdo de Trabajo a Distancia".

¿Qué es la Ley de Trabajo a Distancia?

La legislación sobre trabajo a distancia en España está establecida por la Ley 10/2021, promulgada el 9 de julio del año 2021. Aunque tiene sus raíces en el artículo 4 del RD-Ley 8/2020, emitido el 17 de marzo en respuesta a la crisis del COVID-19, esta nueva ley reemplaza al Real Decreto-ley 28/2020 sobre trabajo a distancia.

La Ley 10/2021, vigente desde el 10 de julio de 2021, representa la más reciente regulación de esta modalidad laboral. En primer lugar, esta normativa establece que tanto el empleado como el empleador pueden optar por el trabajo a distancia, y pueden revertir esta modalidad en cualquier momento mediante un acuerdo mutuo.

Un aspecto fundamental es que la ley garantiza que los derechos de los trabajadores en modalidad de trabajo a distancia sean equivalentes a los de aquellos que trabajan presencialmente. También aborda temas como el derecho a la formación, el suministro de equipos, la prevención de riesgos laborales, la seguridad, la salud, la privacidad y el derecho a la desconexión digital , entre otros.

¿Qué diferencia hay entre el trabajo a distancia y el teletrabajo?

Es común que las personas utilicen los términos "teletrabajo" y "trabajo a distancia" de manera intercambiable, pero es importante comprender que existen diferencias sutiles.

El teletrabajo se refiere a una forma específica de trabajo a distancia en la que los empleados realizan sus tareas de manera remota de forma regular, a menudo en un lugar diferente al de la empresa. En cambio, el trabajo a distancia puede ser ocasional y no necesariamente implica una ubicación diferente. Los empleadores deben tener claro qué modalidad están ofreciendo y comunicarla claramente a sus empleados.

💡¿Sabías qué? El trabajo a distancia no es exclusivo del sector privado. Cada vez más, el trabajo a distancia para los funcionarios públicos también tienen la opción de trabajar a distancia. Sin embargo, la Ley de Trabajo a distancia no se aplica al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, ya que se está trabajando en una regulación específica para este colectivo. Por ahora, el teletrabajo de los funcionarios se regula a través del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la normativa del trabajo a distancia?

Desde octubre de 2022, la nueva Ley establece sanciones más severas para aquellos que no cumplan con sus disposiciones. Se ha incrementado la cuantía de las sanciones en la Ley de infracciones y sanciones sociales, específicamente en lo que respecta a las violaciones laborales relacionadas con el teletrabajo.

A continuación, te dejamos con un cuadro resumiendo las sanciones por incumplimiento de la ley de trabajo a distancia, incluyendo las relacionadas con la prevención de riesgos laborales:

Tipo de infracción Leves Graves Muy Graves Grado Mínimo 70 - 150 euros 751 - 1.500 euros 7.501 - 30.000 euros Grado Medio 151 - 370 euros 1.501 - 3.750 euros 30.001 - 120.005 euros Grado Máximo 371 - 750 euros 3.751 - 7.500 euros 120.006 - 225.018 euros

En cuanto a las sanciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en el trabajo a distancia:

Tipo de infracción Leves Graves Muy Graves Grado Mínimo 45 - 485 euros 2.451 - 9.830 euros 49.181 - 196.745euros Grado Medio 486 - 975 euros 9.831 - 24.585 euros 196.746 - 491.865 euros Grado Máximo 976 - 2.450 euros 24.586 - 49.180 euros 491.866 - 983.736 euros

Es importante tener en cuenta que la cuantía de las sanciones puede variar según el tipo de incumplimiento y las circunstancias específicas, y estas sanciones son aplicables desde octubre de 2022. Además, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se consideran diferentes aspectos, como la ubicación del trabajo a distancia, al evaluar las sanciones.

En resumen, el trabajo a distancia es una opción laboral que está aquí para quedarse. Los empleadores deben comprender las implicaciones legales y las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo a distancia. Al establecer contratos y acuerdos claros, pueden asegurarse de que tanto la empresa como sus empleados se beneficien de esta modalidad de trabajo flexible de manera efectiva y legal.

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