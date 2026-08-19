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Gestión de nóminas

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre gestión de nóminas: Gastos, herramientas, IRPF y más.

Herramientas para gestionar nóminas

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre herramientas para gestionar las nóminas: ¿qué programa o asesoría se adapta mejor a tu empresa? Te lo explicamos.

Nóminas online: qué son y cómo funcionanPrograma de nóminas para pymes: cómo elegir el mejorOutsourcing de Nómina: Conoce la gestión del futuro
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Salario

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre el salario a percibir y cómo se compone: desde la fecha límite del pago de nómina, a qué es el salario en especie.

Recibo de Salarios: definición y modelo descargableFecha límite de pago de nómina: plazos y sancionesAnticipo de nómina: todo lo que debes saber
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Gestión de gastos

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre la gestión de gastos en la empresa: desde la importancia de la nota de gastos a la importancia de los gastos fijos.

Una nota de gastos, ¿qué es y para qué sirve?Los gastos profesionales en tu empresa, ¿qué son?Los gastos extraordinarios, ¿en qué consisten?
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Calcular una nómina

Encuentra aquí todos los elementos que debes conocer para realizar un buen cálculo de nómina y descubre cómo afectan en el líquido a percibir.

Calcular una nómina desde un ejemplo prácticoLíquido a percibir: definición y cálculoBase de cotización de la nómina: ¿qué es?
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IRPF en nómina

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre el IRPF en nómina: ¿Cómo se cálcula? ¿Qué deducciones afectan a la nómina? Te lo explicamos.

IRPF en nómina, ¿cómo se calcula?IRPF: Cómo se calcula en una nóminaRetenciones IRPF: Todo lo que necesitas saber este 2026
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Generación de nómina

¿Cómo se hace una nómina? En esta categoría te explicamos todo lo que debes saber del proceso de creación de la nómina.

Qué son las nóminas y cómo hacerlas en EspañaCómo hacer una nómina: paso a pasoExplorando la estructura de la nómina
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Más de 22.000 clientes ya han simplificado su gestión de nóminas

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