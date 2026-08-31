Puntos clave sobre el fraude de nómina Qué es: la manipulación intencionada de pagos, cotizaciones o registros de nómina para obtener un beneficio ilícito.

Quién lo comete: puede partir de un empleado, de quien gestiona la nómina o de la propia empresa.

Riesgo legal: defraudar más de 50.000 € a la Seguridad Social en cuatro años puede constituir delito.

Riesgo digital: el phishing dirigido a RR. HH. es una de las vías más usadas para desviar nóminas.

La prevención es clave: establecer controles internos y contar con una gestión de nómina que aplique procesos seguros reduce el riesgo.

El fraude de nómina puede pasar desapercibido durante meses y, cuando se descubre, ya ha generado pérdidas económicas y un daño de confianza difícil de reparar. Puede originarse dentro de la empresa, por parte de un empleado o de quien gestiona los pagos, o venir de fuera, mediante técnicas de suplantación digital cada vez más sofisticadas.

En este artículo repasamos los tipos de fraude más comunes, sus consecuencias legales y las medidas más eficaces para prevenirlo.

¿Qué es el fraude de nómina y qué tipos existen?

¿Qué es el fraude de nómina y qué tipos existen?

El fraude de nómina es cualquier acción intencionada para obtener un beneficio económico indebido a través de los pagos a empleados, ya sea inflando horas, creando empleados ficticios o alterando conceptos salariales. Puede originarse tanto desde dentro de la empresa como desde fuera, y sus consecuencias van desde una pérdida económica puntual hasta responsabilidad penal.

¿Qué tipos de fraude cometen los empleados?

Los esquemas más habituales son el empleado fantasma (mantener de alta a una persona que ya no trabaja para desviar su salario), la manipulación de las horas trabajadas y el robo de identidad de un extrabajador para seguir cobrando sus beneficios. Un correcto proceso de confección de nóminas con revisiones cruzadas ayuda a detectar estas irregularidades antes de que se conviertan en un problema recurrente.

¿Qué tipos de fraude puede cometer la empresa?

La empresa también puede incurrir en fraude, por ejemplo, alterando las deducciones o el mínimo de IRPF aplicado en la nómina para retener menos de lo debido, o simulando altas y bajas para eludir cotizaciones. Estas prácticas, además de ilegales, exponen a la empresa a sanciones económicas y a un procedimiento penal si superan determinados umbrales.

La siguiente tabla resume los tipos de fraude más frecuentes y quién suele cometerlos:

Tipo de fraude Quién suele cometerlo Ejemplo habitual Empleado fantasma Un responsable de nómina con acceso al sistema Mantener de alta a un extrabajador para desviar su salario Fraude en horas trabajadas El propio empleado Fichar por un compañero o inflar las horas extra Manipulación de conceptos Empresa o gestor de nómina Alterar deducciones o el IRPF aplicado Desvío de pagos (phishing) Ciberdelincuente externo Suplantar a un empleado para cambiar su cuenta bancaria Fraude a la Seguridad Social La empresa Ocultar cotizaciones reales o simular altas ficticias

¿Qué consecuencias tiene el fraude continuado en las nóminas?

Un fraude continuado en las nóminas multiplica su impacto con el tiempo: cuanto más tarda en detectarse, mayor es la pérdida económica y más difícil resulta reconstruir la confianza dentro del equipo. Además, cuando el fraude afecta a las cotizaciones sociales, puede derivar en responsabilidad penal para la empresa.

¿Qué impacto económico y de confianza genera?

Más allá de la cantidad defraudada, la empresa debe asumir el coste de la investigación, la corrección de los registros y, en muchos casos, el deterioro del clima laboral cuando el fraude implica a varias personas. La reputación frente a clientes y proveedores también puede verse afectada si el caso trasciende.

¿Qué consecuencias tiene el fraude de un empresario a la Seguridad Social con la nómina?

El artículo 307 del Código Penal castiga con prisión de 1 a 5 años y multa cuando la empresa defrauda más de 50.000 € a la Seguridad Social en un periodo de cuatro años naturales, ya sea eludiendo cotizaciones o simulando datos en la nómina. Por debajo de esa cuantía, la infracción se sanciona por vía administrativa. La Ley 13/2012, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, reforzó los mecanismos de inspección para detectar estas conductas.

💡¿Sabías que...? Quien regularice su situación ante la Seguridad Social antes de que se le notifique una inspección o una denuncia queda exento de responsabilidad penal, según el artículo 307.3 del Código Penal.

¿Qué riesgos de fraude digital existen en el adelanto de nómina online?

Los fraudes financieros en el adelanto de nómina digital han crecido con la digitalización de los procesos de RR. HH. La técnica más habitual es el phishing dirigido: un ciberdelincuente suplanta a un empleado para solicitar un cambio de cuenta bancaria justo antes de un pago o un anticipo.

¿Cómo operan las empresas con fraudes en el adelanto de nóminas en línea?

El ataque suele comenzar con un correo que imita el estilo y el tono de un empleado real, solicitando con urgencia el cambio de los datos bancarios para el próximo adelanto o pago. Según INCIBE, más del 70 % de las empresas españolas reportaron intentos de este tipo de suplantación en los últimos años. No existe intrusión técnica en el sistema, solo ingeniería social, lo que lo hace difícil de detectar con herramientas antivirus convencionales.

¿Cómo pueden protegerse las empresas frente a estos fraudes online?

La formación del equipo es la primera barrera: reconocer señales como la urgencia injustificada o los dominios de correo casi idénticos al original evita muchos casos. Además, conviene verificar cualquier cambio de datos bancarios por un canal distinto al correo (una llamada al teléfono ya conocido de la empresa, no al que aparezca en el mensaje) y exigir doble validación interna antes de aplicar el cambio.

Contar con un sistema de nóminas online centralizado, con trazabilidad de cada modificación y alertas automáticas ante cambios sensibles, añade una capa extra de seguridad y reduce la ventana de oportunidad para este tipo de fraude.

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¿Cómo se puede detectar el fraude de nómina en una empresa?

Detectar el fraude de nómina a tiempo requiere combinar controles internos con una revisión periódica de los datos, ya que muchos esquemas solo se hacen visibles al comparar varios periodos o cruzar información entre departamentos.

¿Qué señales de alerta conviene vigilar?

Conviene prestar atención a empleados con horas extra recurrentes que nunca toman vacaciones, cuentas bancarias o direcciones repetidas entre varios trabajadores, y ajustes salariales sin documentación que los respalde. Saber cómo detallar cada concepto de la nómina facilita identificar de un vistazo qué partida se ha modificado y por qué, algo que puedes revisar con más detalle en cómo detallar los conceptos de la nómina.

¿Qué papel juega la auditoría interna?

Las auditorías periódicas, internas o externas, permiten cruzar los datos de nómina con los de recursos humanos y contabilidad para detectar duplicidades o pagos a personas inactivas. Dividir responsabilidades entre quien genera, aprueba y ejecuta los pagos evita que una sola persona tenga control total sobre el proceso, reduciendo drásticamente la oportunidad de fraude.

¿Cómo prevenir el fraude de nómina con las herramientas adecuadas?

Aunque no existe en España una ley de prevención contra el fraude de nóminas como tal, el marco legal vigente (Código Penal, normativa de Seguridad Social e inspección de trabajo) obliga a las empresas a mantener un control riguroso de sus procesos de pago. La tecnología es el aliado más eficaz para cumplir con esas exigencias sin multiplicar la carga de trabajo.

¿Qué papel juega un programa de nóminas automatizado?

Un programa de nóminas reduce la intervención manual en cada cálculo, lo que limita el margen de error humano y de manipulación deliberada. Apoyarse en la automatización de procesos también permite registrar de forma trazable cada cambio realizado, con fecha y usuario responsable.

¿Cuándo conviene externalizar la nómina o apoyarse en una gestoría?

Cuando la empresa no dispone de un equipo de RR. HH. dedicado, externalizar la gestión de la nómina en un servicio gestionado permite contar con supervisión experta y garantizar que los cálculos y el cumplimiento laboral se gestionan correctamente, o trabajar con una gestoría online añade una capa adicional de supervisión externa, ya que un tercero revisa los cálculos antes de su ejecución. Este modelo híbrido, software más asesoramiento profesional, combina agilidad y control.

Sin embargo, contar con un servicio gestionado permite que la empresa reduzca la carga administrativa y gane visibilidad a lo largo de todo el proceso.

Ejemplo práctico

Un responsable de RR. HH. recibe un correo, aparentemente de un empleado, solicitando cambiar la cuenta bancaria justo antes del próximo adelanto de nómina. El mensaje parece legítimo y se atiende sin verificar la identidad por otro canal.

Consecuencias:

El anticipo se transfiere a una cuenta fraudulenta sin posibilidad de recuperación inmediata.

El empleado real reclama un pago que nunca recibió, generando tensión y desconfianza.

La empresa debe asumir el pago correcto además de investigar internamente lo ocurrido.

Ayudamos a reducir el riesgo de fraude aplicando controles durante la gestión de la nómina, registramos los cambios relevantes y mantenemos la trazabilidad de cada proceso. Así, tu empresa cuenta con una gestión más segura, mayor visibilidad sobre la información y la tranquilidad de que cada modificación queda documentada.

Como hemos visto, prevenir el fraude de nómina requiere combinar procesos claros, controles internos y una gestión rigurosa. Gestionamos la nómina con mayor seguridad y mantenemos el cumplimiento laboral sin aumentar la carga administrativa.

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