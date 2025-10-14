¿Cómo es la reincorporación tras la excedencia voluntaria ? ¿Se puede volver antes de una excedencia voluntaria ? En el artículo de hoy, trataremos de resolver todas las dudas que te puedan surgir como empleador en torno a la reincorporación de tus empleados tras una excedencia laboral .

Esta escena, más común de lo que se imagina, encapsula el momento crucial de la reincorporación después de una excedencia voluntaria . A pesar del entusiasmo del reencuentro, el proceso de reintegrarse plenamente en la dinámica laboral es un camino que precisa de preparación meticulosa y entendimiento mutuo entre empleado y empleador.

Andrés ha decidido volver de una excedencia laboral al cubículo de su oficina, en su horario laboral habitual después de haber estado un año viajando por el mundo. Su escritorio, aunque familiar, parece esperar lleno de nuevas oportunidades y desafíos.

¿Qué es una excedencia voluntaria ? ¿Cuáles son los derechos de un trabajador después de una excedencia voluntaria ? ¿Cómo solicitar la reincorporación tras la excedencia voluntaria ?

Durante el período de excedencia voluntaria, el contrato de trabajo no se extingue, sino que se suspende. Esto significa que, aunque el empleado no recibe salario ni presta servicios, se espera que regrese a su puesto una vez concluido el período acordado.

Este tipo de excedencia es solicitada por el propio trabajador y puede ser motivada por diversas razones personales, profesionales o familiares, como estudiar, cuidar de familiares , realizar un proyecto personal o simplemente tomar un descanso prolongado para reorientar su carrera profesional .

Una excedencia voluntaria es una disposición laboral que permite a los empleados ausentarse del trabajo durante un período determinado , manteniendo su vínculo con la empresa pero sin percibir salario .

Es decir, este derecho preferente no garantiza la recuperación del mismo puesto de trabajo, sino que asegura una oportunidad prioritaria para ocupar posiciones comparables dentro de la organización a medida que estas se dispongan.

Asimismo, el artículo 46.5 del Estatuto de los Trabajadores expone que el trabajador en excedencia voluntaria conserva únicamente un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa .

Aunque pedir una excedencia no es una tarea fácil, porque como trabajadores a menudo tememos recibir una negativa. Es por esa razón que, cuando un trabajador decide solicitar una excedencia voluntaria, debe hacerlo con un conocimiento sólido de la legislación laboral y de las políticas de su empresa. Esto no solo aumenta las posibilidades de que la solicitud sea aceptada, sino que también prepara al empleado para manejar cualquier respuesta por parte del empleador.

Aunque la excedencia voluntaria está disponible para todos, son principalmente las mujeres quienes la solicitan para dedicarse al cuidado de sus hijos .

¿Cuándo tiene que solicitar su reincorporación el trabajador ?

La solicitud de reincorporación debe realizarse antes de que finalice la excedencia voluntaria. Es importante entender que, aunque muchos convenios colectivos establecen un plazo de preaviso para esta solicitud, la jurisprudencia ha clarificado que el incumplimiento de este plazo no elimina el derecho preferente del trabajador a reincorporarse en una vacante de igual o similar categoría.

La sentencia del Tribunal Supremo 61/2022, de 25 de enero, expone claramente esta posición :

"(…) Suponer que el incumplimiento parcial del preaviso determina la pérdida del derecho al reingreso, cuando se interpreta una norma restrictiva de derechos, contradice el principio de que las normas limitativas de derechos deben ser objeto de interpretación restrictiva.”

De aquí se desprende que es obligatorio que el trabajador solicite la reincorporación antes de que termine el periodo de excedencia voluntaria. Si la empresa niega la reincorporación debido a un incumplimiento del plazo de preaviso, esto podría considerarse un despido improcedente . En tal caso, la empresa deberá optar entre pagar una indemnización por despido improcedente o readmitir al trabajador, con un plazo de 5 días para decidir tras la notificación de la sentencia.

Es importante notar que si no existen vacantes adecuadas en el momento de la solicitud, la empresa no está omitiendo sus obligaciones, simplemente no dispone de un puesto para ofrecer. No obstante, debe ofrecer una vacante adecuada tan pronto como esté disponible, ya que el derecho preferente del trabajador no caduca.

¿Puede reincorporarse el trabajador antes de finalizar la excedencia ?

Una vez concedida la excedencia voluntaria, el trabajador adquiere este estatus con todas sus implicaciones. En principio, la empresa no está obligada a permitir que el trabajador se reincorpore antes de la fecha acordada para el fin de la excedencia.

No obstante, existe la posibilidad de que el trabajador decida volver antes de tiempo y solicite su reincorporación anticipada. En estos casos, aunque no haya una obligación legal por parte de la empresa de aceptar esta solicitud, puede ocurrir que la empresa acceda a ella. Esto depende en gran medida de las necesidades operativas de la empresa y de la disponibilidad de un puesto adecuado en ese momento.

En resumen, aunque la reincorporación anticipada no es un derecho garantizado por la ley, las circunstancias particulares y las políticas internas de la empresa pueden permitir que esto suceda si ambas partes están de acuerdo.

¿El trabajador puede aceptar un puesto en una categoría menor al suyo ?

Sí, es posible que un trabajador que regresa de una excedencia voluntaria pueda aceptar un puesto en una categoría menor a la suya. Aunque el Estatuto de los Trabajadores establece que el derecho preferente al reingreso debe ser en puestos de igual o similar categoría, no siempre se garantiza que haya posiciones disponibles exactamente en la misma categoría que ocupaba antes.

En situaciones donde no existen vacantes en la categoría original o una superior, el trabajador puede considerar aceptar un puesto en una categoría inferior si eso significa una reincorporación más inmediata.

¿Cómo solicitar la reincorporación tras la excedencia voluntaria ?

El Estatuto de los Trabajadores no especifica cómo debe realizarse la solicitud de reincorporación tras una excedencia voluntaria.

No obstante, es importante seguir los mismos pasos que se siguen para solicitar una excedencia voluntaria. Es decir :

Tus trabajadores deben solicitar la reincorporación mediante medios que puedan dejar constancia de dicha solicitud (Correo electrónico, burofax…) Además, deberán enviar la solicitud antes de que finalice el período de excedencia. Y por último, pero no menos importante : Consultar el convenio colectivo aplicable puesto que este puede especificar cómo y cuándo solicitar la reincorporación, así como los plazos de preaviso.

En conclusión, la reincorporación tras una excedencia voluntaria puede ser un proceso fluido y exitoso si se gestiona adecuadamente. Por ello, tanto el trabajador como el empleador deben conocer sus derechos y responsabilidades.

Desde PayFit, te ayudamos a gestionar todo tipos de excedencia laboral y ausencia de tus empleados de manera óptima, ofreciendo asesoramiento a medida y una solución digital para no perder el control y acceso a la información en ningún momento.