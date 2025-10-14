Si tu empresa cuenta con turnos nocturnos , probablemente ya utilices algún sistema para registrar la actividad de las personas que trabajan entre las 22 : 00 y las 06 : 00. Sin embargo, cuando bajamos al detalle operativo, aparecen preguntas muy concretas : ¿cómo documento correctamente el tiempo efectivo trabajado en la franja nocturna ? , ¿qué diferencia hay entre el registro de jornada y un parte de noche ? , ¿qué campos no pueden faltar para calcular el plus de nocturnidad o las horas extra nocturnas y evitar incidencias en nómina ? El parte de noche (también buscado como "parte la noche" o "parte nocturno") es el documento o registro operativo que permite recoger, día a día, la información específica del trabajo nocturno : inicio y fin del turno, pausas, incidencias, horas efectivas en nocturnidad y validación por parte del responsable. No sustituye al registro de jornada obligatorio, pero lo complementa con el nivel de detalle necesario para sectores donde el trabajo a turnos es habitual (sanidad, seguridad, hostelería, retail 24/7, industria, logística, etc.). En el artículo de hoy, te explicamos qué es, el marco legal de referencia y cómo rellenarlo paso a paso —ya sea en formato digital o papel— sin fricciones.

¿Qué es el parte de noche ? ¿Qué es el parte de noche ? ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de partir turnos de noche ? ¿Cómo rellenar el parte de noche paso a paso ?

¿Qué es el parte de noche ? El parte de noche es un documento operativo (papel o digital) que registra lo ocurrido durante un turno nocturno y, en particular : Horas de inicio y fin del turno y sus pausas.

Tramos efectivamente trabajados dentro de la franja nocturna (habitualmente 22 : 00–06 : 00).

Incidencias y tareas relevantes del servicio.

Validación del trabajador y del responsable. No es un formato legal "oficial", pero es la manera más eficaz de complementar el registro de jornada , calcular complementos salariales y reflejar correctamente (y con trazabilidad) lo trabajado por la noche. ¿Cuál es el marco legal de referencia sobre el parte de noche ? El “parte de noche” no está regulado como documento específico en la normativa española. Es una herramienta interna (operativa) que ayuda a cumplir y evidenciar obligaciones legales vinculadas al trabajo nocturno, la jornada y la prevención de riesgos. Su marco de referencia es el siguiente : Estatuto de los Trabajadores

Artículo 36 : nocturno = 22 : 00–06 : 00 (salvo ampliación por convenio); “trabajador nocturno” si trabaja ≥ 3 h en esa franja; límite 8 h de promedio; horas extra, solo por fuerza mayor; compensación por convenio (dinero o descansos).

Artículo 34 : reglas de jornada y descansos mínimos (diario y semanal).

Registro de jornada (RDL 8/2019) : registrar inicio y fin cada día; conservar 4 años; accesible para la plantilla, RLT e Inspección.

Convenio colectivo : concreta plus de nocturnidad, posibles ampliaciones de franja y reglas de turnos/solapes.

PRL (Ley 31/1995) y RD 1561/1995 : evaluación de riesgos y vigilancia de la salud en trabajo nocturno; límites sectoriales; prohibido el trabajo nocturno a menores de 18 años.

Implicación práctica : el parte debe mostrar horas reales, pausas y horas dentro de 22 : 00–06 : 00, con validación y archivo junto al registro horario. ¿Qué diferencia hay entre el registro de jornada y un parte de noche ? En breve : el registro de jornada es la obligación legal mínima; el parte de noche es un documento operativo que añade el detalle específico del turno nocturno.

Aspecto Registro de jornada Parte de noche Finalidad Cumplimiento legal: anotar inicio y fin de la jornada diaria. Operativa y nómina: detallar el turno nocturno para calcular pluses y asegurar trazabilidad. Contenido mínimo Fecha, hora de entrada y salida (diario). Inicio/fin, pausas (si computan o no), horas dentro de 22:00–06:00, incidencias, tareas, validaciones. Naturaleza legal Obligatorio (RDL 8/2019). No obligatorio; buena práctica que complementa el registro. Nocturnidad No identifica por sí solo horas nocturnas. Identifica y suma exactamente las horas en franja nocturna. Uso típico Inspección y cumplimiento. Cálculo de plus de nocturnidad/horas extra nocturnas, PRL y traspaso entre turnos. Conservación 4 años; accesible a plantilla, RLT e Inspección. Recomendable archivarlo junto al registro para trazabilidad.

En una frase : el registro de jornada demuestra "cuándo entras y sales"; el parte de noche muestra "qué pasó en el turno y cuántas horas nocturnas reales hubo" para calcular los complementos salariales . Por ello y para empleados con trabajo a tiempo parcial que realizan turnos nocturnos, es especialmente importante documentar correctamente las horas efectivas para el cálculo del plus de nocturnidad.

Guía sobre reducción y adaptación de la jornada Descargar la plantilla gratis

¿Cuáles son los beneficios y desventajas de partir turnos de noche ? Partir un turno de noche significa dividir la cobertura nocturna en dos o más tramos (con uno o varios relevos). Puede mejorar la cobertura y el descanso, pero también añade complejidad operativa. Beneficios : Partir los turnos de noche permite ajustar la cobertura a los picos de demanda sin sobredimensionar toda la franja nocturna , reduce la fatiga y mejora la seguridad al acortar tramos críticos , facilita la continuidad del servicio 24/7 con relevos planificados y ayuda a cumplir límites legales (promedio de 8 horas, descansos), además de aportar flexibilidad organizativa y opciones de conciliación que algunos perfiles valoran .

Desventajas : Añade complejidad de planificación (cuadrantes, solapes, autorizaciones), aumenta el riesgo de fallos en los relevos si no se documenta bien, puede elevar costes por solapes y pluses, fragmenta el descanso y puede incrementar la fatiga si los tramos están muy separados, y eleva el riesgo de incumplir descansos mínimos si no se controla. Para mitigarlo, conviene fijar solapes breves con checklist/parte de noche, programar pausas, usar rotaciones previsibles y alinear compensaciones con el convenio. ¿Cómo rellenar el parte de noche paso a paso ? Para que el parte de noche sea realmente útil para nómina, PRL e inspecciones, debe recoger con precisión quién trabajó, cuándo, cuánto tiempo efectivo en franja nocturna y qué ocurrió durante el turno. Ten a mano el convenio aplicable y los fichajes : el objetivo es calcular correctamente las horas nocturnas efectivas, documentar pausas e incidencias y dejar trazabilidad con una validación final. A continuación, te enseñamos ¿cómo rellenar el parte de noche paso a paso ? 1. Identifica el turno y a la persona 1. Empresa/centro, fecha, convenio aplicable.

Nombre del/la trabajador/a, DNI/NIE, puesto/categoría. 2. Anota el horario real (no el teórico) Hora de entrada y de salida del turno según fichaje.

Si hay tramos (turno partido), registra cada inicio/fin. 3. Registra las pausas Inicio y fin de cada pausa.

Indica si computa o no como tiempo de trabajo (según convenio). 4. Calcula las horas efectivas Horas efectivas del turno = (salida − entrada) − pausas no computables.

Distingue las horas dentro de la franja nocturna (22 : 00–06 : 00 o la del convenio).

Fórmula práctica : Horas nocturnas efectivas = solapes con 22 : 00–06 : 00 − pausas no computables dentro de esa franja. 5. Marca complementos y situaciones especiales Plus de nocturnidad (según convenio).

Horas en festivo nocturno (si aplica).

Horas extra nocturnas : solo si procede y con autorización previa; deja constancia. 6. Describe tareas e incidencias : Resumen breve de actividades relevantes e incidencias (averías, refuerzos, emergencias, cambios de puesto), indicando duración/impacto si afecta a las horas. 7. Observaciones para PRL y nómina Notas sobre fatiga/medidas preventivas.

Aclaraciones para nómina (p. ej., porcentaje de plus según convenio, descansos compensatorios). 8. Valida y archiva Firma del/la trabajador/a y del responsable (o validación digital con sello horario).

Archiva junto con el registro de jornada y conserva según exigencias internas (recomendado 4 años). El parte la noche (o parte de noche) convierte el turno nocturno en datos trazables para nómina y PRL : documenta entradas/salidas, pausas y horas efectivas dentro de la franja nocturna. Con PayFit hoy puedes centralizar el fichaje digital (entrada y salida), anotar pausas y además exportar la información para calcular el plus de nocturnidad y, si procede, horas extra nocturnas conforme a tu convenio (en muchos casos con reglas simples en nómina o con apoyo de una hoja de cálculo). 💻 Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y...¡Únete a las 20.000 empresas que ya han empezado con la transformación digital de su empresa !