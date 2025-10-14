¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
¿El parte de la noche, qué es ?
Si tu empresa cuenta con turnos nocturnos, probablemente ya utilices algún sistema para registrar la actividad de las personas que trabajan entre las 22 : 00 y las 06 : 00. Sin embargo, cuando bajamos al detalle operativo, aparecen preguntas muy concretas : ¿cómo documento correctamente el tiempo efectivo trabajado en la franja nocturna ? , ¿qué diferencia hay entre el registro de jornada y un parte de noche ? , ¿qué campos no pueden faltar para calcular el plus de nocturnidad o las horas extra nocturnas y evitar incidencias en nómina ?
El parte de noche (también buscado como "parte la noche" o "parte nocturno") es el documento o registro operativo que permite recoger, día a día, la información específica del trabajo nocturno : inicio y fin del turno, pausas, incidencias, horas efectivas en nocturnidad y validación por parte del responsable. No sustituye al registro de jornada obligatorio, pero lo complementa con el nivel de detalle necesario para sectores donde el trabajo a turnos es habitual (sanidad, seguridad, hostelería, retail 24/7, industria, logística, etc.).
En el artículo de hoy, te explicamos qué es, el marco legal de referencia y cómo rellenarlo paso a paso —ya sea en formato digital o papel— sin fricciones.
¿Qué es el parte de noche ?
El parte de noche es un documento operativo (papel o digital) que registra lo ocurrido durante un turno nocturno y, en particular :
Horas de inicio y fin del turno y sus pausas.
Tramos efectivamente trabajados dentro de la franja nocturna (habitualmente 22 : 00–06 : 00).
Incidencias y tareas relevantes del servicio.
Validación del trabajador y del responsable.
No es un formato legal "oficial", pero es la manera más eficaz de complementar el registro de jornada, calcular complementos salariales y reflejar correctamente (y con trazabilidad) lo trabajado por la noche.
¿Cuál es el marco legal de referencia sobre el parte de noche ?
El “parte de noche” no está regulado como documento específico en la normativa española. Es una herramienta interna (operativa) que ayuda a cumplir y evidenciar obligaciones legales vinculadas al trabajo nocturno, la jornada y la prevención de riesgos. Su marco de referencia es el siguiente :
Estatuto de los Trabajadores
Artículo 36 : nocturno = 22 : 00–06 : 00 (salvo ampliación por convenio); “trabajador nocturno” si trabaja ≥ 3 h en esa franja; límite 8 h de promedio; horas extra, solo por fuerza mayor; compensación por convenio (dinero o descansos).
Artículo 34 : reglas de jornada y descansos mínimos (diario y semanal).
Registro de jornada (RDL 8/2019) : registrar inicio y fin cada día; conservar 4 años; accesible para la plantilla, RLT e Inspección.
Convenio colectivo : concreta plus de nocturnidad, posibles ampliaciones de franja y reglas de turnos/solapes.
PRL (Ley 31/1995) y RD 1561/1995 : evaluación de riesgos y vigilancia de la salud en trabajo nocturno; límites sectoriales; prohibido el trabajo nocturno a menores de 18 años.
Implicación práctica : el parte debe mostrar horas reales, pausas y horas dentro de 22 : 00–06 : 00, con validación y archivo junto al registro horario.
¿Qué diferencia hay entre el registro de jornada y un parte de noche ?
En breve : el registro de jornada es la obligación legal mínima; el parte de noche es un documento operativo que añade el detalle específico del turno nocturno.
|Aspecto
|Registro de jornada
|Parte de noche
|Finalidad
|Cumplimiento legal: anotar inicio y fin de la jornada diaria.
|Operativa y nómina: detallar el turno nocturno para calcular pluses y asegurar trazabilidad.
|Contenido mínimo
|Fecha, hora de entrada y salida (diario).
|Inicio/fin, pausas (si computan o no), horas dentro de 22:00–06:00, incidencias, tareas, validaciones.
|Naturaleza legal
|Obligatorio (RDL 8/2019).
|No obligatorio; buena práctica que complementa el registro.
|Nocturnidad
|No identifica por sí solo horas nocturnas.
|Identifica y suma exactamente las horas en franja nocturna.
|Uso típico
|Inspección y cumplimiento.
|Cálculo de plus de nocturnidad/horas extra nocturnas, PRL y traspaso entre turnos.
|Conservación
|4 años; accesible a plantilla, RLT e Inspección.
|Recomendable archivarlo junto al registro para trazabilidad.
En una frase : el registro de jornada demuestra "cuándo entras y sales"; el parte de noche muestra "qué pasó en el turno y cuántas horas nocturnas reales hubo" para calcular los complementos salariales.
Por ello y para empleados con trabajo a tiempo parcial que realizan turnos nocturnos, es especialmente importante documentar correctamente las horas efectivas para el cálculo del plus de nocturnidad.
¿Cuáles son los beneficios y desventajas de partir turnos de noche ?
Partir un turno de noche significa dividir la cobertura nocturna en dos o más tramos (con uno o varios relevos). Puede mejorar la cobertura y el descanso, pero también añade complejidad operativa.
Beneficios : Partir los turnos de noche permite ajustar la cobertura a los picos de demanda sin sobredimensionar toda la franja nocturna, reduce la fatiga y mejora la seguridad al acortar tramos críticos, facilita la continuidad del servicio 24/7 con relevos planificados y ayuda a cumplir límites legales (promedio de 8 horas, descansos), además de aportar flexibilidad organizativa y opciones de conciliación que algunos perfiles valoran.
Desventajas : Añade complejidad de planificación (cuadrantes, solapes, autorizaciones), aumenta el riesgo de fallos en los relevos si no se documenta bien, puede elevar costes por solapes y pluses, fragmenta el descanso y puede incrementar la fatiga si los tramos están muy separados, y eleva el riesgo de incumplir descansos mínimos si no se controla. Para mitigarlo, conviene fijar solapes breves con checklist/parte de noche, programar pausas, usar rotaciones previsibles y alinear compensaciones con el convenio.
¿Cómo rellenar el parte de noche paso a paso ?
Para que el parte de noche sea realmente útil para nómina, PRL e inspecciones, debe recoger con precisión quién trabajó, cuándo, cuánto tiempo efectivo en franja nocturna y qué ocurrió durante el turno. Ten a mano el convenio aplicable y los fichajes : el objetivo es calcular correctamente las horas nocturnas efectivas, documentar pausas e incidencias y dejar trazabilidad con una validación final.
A continuación, te enseñamos ¿cómo rellenar el parte de noche paso a paso ?
1. Identifica el turno y a la persona 1.
Empresa/centro, fecha, convenio aplicable.
Nombre del/la trabajador/a, DNI/NIE, puesto/categoría.
2. Anota el horario real (no el teórico)
Hora de entrada y de salida del turno según fichaje.
Si hay tramos (turno partido), registra cada inicio/fin.
3. Registra las pausas
Inicio y fin de cada pausa.
Indica si computa o no como tiempo de trabajo (según convenio).
4. Calcula las horas efectivas
Horas efectivas del turno = (salida − entrada) − pausas no computables.
Distingue las horas dentro de la franja nocturna (22 : 00–06 : 00 o la del convenio).
Fórmula práctica : Horas nocturnas efectivas = solapes con 22 : 00–06 : 00 − pausas no computables dentro de esa franja.
5. Marca complementos y situaciones especiales
Plus de nocturnidad (según convenio).
Horas en festivo nocturno (si aplica).
Horas extra nocturnas : solo si procede y con autorización previa; deja constancia.
6. Describe tareas e incidencias : Resumen breve de actividades relevantes e incidencias (averías, refuerzos, emergencias, cambios de puesto), indicando duración/impacto si afecta a las horas.
7. Observaciones para PRL y nómina
Notas sobre fatiga/medidas preventivas.
Aclaraciones para nómina (p. ej., porcentaje de plus según convenio, descansos compensatorios).
8. Valida y archiva
Firma del/la trabajador/a y del responsable (o validación digital con sello horario).
Archiva junto con el registro de jornada y conserva según exigencias internas (recomendado 4 años).
El parte la noche (o parte de noche) convierte el turno nocturno en datos trazables para nómina y PRL : documenta entradas/salidas, pausas y horas efectivas dentro de la franja nocturna. Con PayFit hoy puedes centralizar el fichaje digital (entrada y salida), anotar pausas y además exportar la información para calcular el plus de nocturnidad y, si procede, horas extra nocturnas conforme a tu convenio (en muchos casos con reglas simples en nómina o con apoyo de una hoja de cálculo).
