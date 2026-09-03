El salario flexible es uno de los tipos de salarios que existen. Ofrecer un buen plan de retribución flexible para los empleados supone una ventaja competitiva para las empresas, ya que no solo incrementa la satisfacción de los empleados, sino que también atrae nuevo talento.

No obstante, poner en marcha un buen plan para ofrecer un salario flexible conlleva una buena organización y tener muy claro el procedimiento, sobre todo en lo que respecta a las limitaciones legales. Cada vez son más las empresas que apuestan por ofrecer un plan de retribución flexible a sus empleados, ya que este modelo no solo incrementa la satisfacción y el compromiso del personal, sino que también se convierte en un elemento.

¿Qué es el salario flexible?

¿Qué es el salario flexible?

El salario flexible o retribución flexible es una forma de retribuir a los empleados que consiste en darles la posibilidad de sustituir parte de su salario por salario en especie, a su elección, entre el conjunto de bienes y servicios que forman parte del plan de retribución flexible (PRF) o plan de compensación flexible que ofrece la empresa.

Salario flexible mediante un ejemplo

Algunos ejemplos de salario flexible son:

Tickets restaurante

Guardería

Seguro médico

Tarjeta de transporte

Formaciones

Acciones de la empresa

Planes de gimnasio (no gozan de ninguna deducción de IRPF).

¿Cuáles son las diferencias entre retribución flexible y retribución en especie?

Las retribuciones flexibles o remuneración flexible son uno de los complementos salariales que consisten en reducir el salario total del empleado para dárselo en otro concepto de nómina.

Por su parte, la retribución en especie consiste en un beneficio que le da la empresa al trabajador, aparte de su retribución total pactada. En ningún caso el salario en especie podrá superar el 30% de las percepciones salariales brutas, en términos anuales, del trabajador.

Es decir, la diferencia entre retribución en especie y flexible es que la primera se suma al salario total que recibe un trabajador, mientras que la segunda no aumenta la masa salarial total, sino que destina parte del bruto recibido al disfrute de un bien o servicio.

La retribución flexible es un mecanismo que permite sustituir rendimientos de carácter dinerario por rendimientos de trabajo en especie, a elección del trabajador. Por lo tanto, en ningún caso se aplica directamente sobre rendimientos dinerarios. En el caso de estar ligado al cumplimiento de objetivos, estaríamos ante las políticas de retribución variable vinculadas a objetivos comerciales, que se instrumentan a través de la percepción de bonus, incentivos o conceptos similares.

¿Cuáles son las desventajas de la retribución flexible?

La retribución flexible tiene tantas ventajas como desventajas. Por ejemplo, disponer de un salario flexible te permite disfrutar de tickets de restaurantes o descuentos en gimnasios, entre otros.

En términos económicos, seleccionando productos a los que se pueden aplicar las exenciones fiscales previstas en la normativa tributaria (tickets de comida, tickets de guardería, seguro médico, etc.), no hay desventajas para los empleados, puesto que se optimiza el líquido a percibir.

Sin embargo, siempre habrá algunos trabajadores que prefieran disponer del dinero directamente en su nómina e invertirlo en otros planes, y no exclusivamente en las opciones proporcionadas por la empresa.

Guía de retribución flexible Descargar la plantilla gratis

Es decir, el salario flexible se ha consolidado como una herramienta clave en las políticas de compensación de las empresas modernas. Permite a los empleados adaptar parte de su remuneración a sus necesidades personales, optimizando beneficios fiscales y mejorando su bienestar. Al mismo tiempo, ofrece a las empresas una ventaja competitiva, favoreciendo la retención de talento y aumentando la motivación del equipo.

No obstante, implementar un plan de retribución flexible requiere una planificación cuidadosa, conocimiento de la normativa laboral y tributaria, y un sistema eficiente de gestión de nóminas. Elegir correctamente los conceptos de retribución flexible y comunicar de manera clara las opciones a los empleados es fundamental para garantizar su éxito.

En definitiva, contar con un plan de salario flexible bien diseñado no solo mejora la satisfacción de los trabajadores, sino que también optimiza la gestión de recursos humanos y potencia la estrategia empresarial. Tanto empresas como empleados se benefician de un sistema que combina flexibilidad, ahorro fiscal y personalización, convirtiendo el salario flexible en una pieza clave dentro de la gestión del talent

💻 ¿Quieres información más detallada? Consulta nuestras funcionalidades o solicita una demostración gratuita para conocer en profundidad los servicios de PayFit para tu empresa.