Con la nueva reforma laboral, el contrato de trabajo por defecto es el contrato indefinido. En este sentido, hay distintas tipologías y modelos de contrato indefinido que permiten formalizarlo en una empresa. Por ello, una de ellas es el contrato 230, este es el contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial para personas con diversidad funcional.

Este contrato forma parte de las relaciones laborales especiales por concertarse con un colectivo específico que lo conforma, el de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales de empleo.

Para que puedas conocerlo en profundidad, en este artículo te explicaremos en qué consiste y para qué sirve. Igualmente, te mostraremos cómo se formaliza y qué características tiene en comparación con otros de su misma tipología. Por último, haremos referencia a una cuestión primordial: ¿cuál es la bonificación que conlleva el contrato 230 para la empresa? Este artículo de hoy va dirigido a empresarios y a los departamentos de RRHH para qué sepáis todo sobre el contrato 230.

¿Qué es el contrato 230?

¿Qué es el contrato 230?

El modelo de contrato 230 sirve para formalizar una relación laboral de carácter indefinido con una persona que presenta diversidad funcional. Así mismo, gracias a esta contratación y de ayudar de alguna manera a la inclusión de estos colectivos, la empresa recibirá una bonificación, la cual será proporcionada por el Estado.

¿Qué tipos de contratos existen en torno a personas con discapacidad?

Aunque existen diversas modalidades entre las que podemos destacar las siguientes:

Código de contrato 130: Indefinido a jornada completa Código de contrato 230: Indefinido a jornada parcial Código de contrato 330: Fijo discontinuo

Pues bien, todas estas modalidades fomentan la contratación de personas pertenecientes a este colectivo, ya que estas bonificaciones empresariales en las cuotas a la Seguridad Social están igualmente a disposición de las empresas.

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¿Qué requisitos tiene este tipo de contrato para personas con discapacidad?

Pues como todo contrato, tenemos que tener en cuenta que para poder realizar dicha contratación, tanto el trabajador como la empresa tienen que cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales destacamos los siguientes:

Requisitos de los trabajadores

Ser trabajador con discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocido como tal por el Organismo competente,

Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo .

El trabajador no debe haber estado vinculado a la empresa en los veinticuatro meses anteriores a la contratación mediante un contrato para personas con discapacidad por tiempo indefinido.

Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato.

🚫 Restricciones: Por lo tanto, no se considerarán elegibles las situaciones de renuncia voluntaria, a menos que caigan en una de las siguientes categorías:

Individuos con parálisis cerebral, trastornos mentales o discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100.

Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.

Requisitos de las empresas

Las empresas que contraten trabajadores con discapacidad a tiempo completo o parcial por tiempo indefinido, así como las cooperativas de trabajo asociado que incorporen trabajadores con discapacidad como socios y cumplan los siguientes requisitos, podrán solicitar los beneficios que se detallan a continuación:

Deben estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social tanto en la fecha en que se den de alta a los trabajadores como durante la aplicación de las bonificaciones correspondientes. Si durante el período de bonificación se produce un incumplimiento en el plazo reglamentario para el pago de estas obligaciones, se perderán automáticamente las bonificaciones establecidas en este Programa, con respecto a las cuotas correspondientes a los períodos no pagados en dicho plazo. Además, se considerará que dicho período ha sido utilizado para el cálculo del tiempo máximo de bonificación. No deben haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo debido a la comisión de infracciones muy graves no prescritas.

¿Qué incentivos del tipo de contrato 230 para personas con discapacidad existen para las empresas?

Después de haber visto las condiciones, te mostramos ahora qué beneficios puede obtener tu negocio y a qué ayudas puede acceder; teniendo en cuenta que estas se conceden desde la Seguridad Social.

Por una parte, nos encontramos con la subvención única por cada contrato a tiempo completo se concederá una subvención única de 3.907 € por cada trabajador contratado a tiempo completo. En el caso de que sea a tiempo parcial, se determinará la parte proporcional en función del número de horas trabajadas. Esta bonificación se otorga cada vez que se formalice un nuevo contrato 230 con otra persona.

Y por otra, nos encontramos ante las bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social que son las siguientes:

¿Existen otro tipo de ayudas para el contrato 230?

La respuesta a esta pregunta es sí. Ya que también se concederá una subvención para la adaptación del puesto de trabajo, la eliminación de barreras y la evaluación de riesgos laborales de 901,52 euros.

Así mismo, las deducciones en la cuota íntegra son el en Impuesto de Sociedades, donde podrán deducirse:

9.000€ por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla con discapacitados con coeficiente entre 33% y 65%.

12.000€ con discapacitados en grado igual o superior al 65%.

En resumen, el contrato 230 regula las relaciones profesionales hacia personas con discapacidad. Por ello, formalizarlo supone un beneficio para la empresa, que recibe un incentivo al intentar incluir a las personas que tengan discapacidad en el mundo laboral. No obstante, la gestión de las persona s tiene que ser lo más importante para un departamento de RRHH por lo que hacerlo de la manera correcta ayudará en el ciclo de vida laboral de tus trabajadores.

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