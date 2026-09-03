En el Estatuto de los Trabajadores se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores. Algunos de los derechos de los trabajadores que se mencionan en el Estatuto de los Trabajadores incluyen: el derecho a no ser discriminado, el derecho a la ocupación efectiva, el derecho a la formación de los empleados entre otros.

¿Qué es el derecho a la formación de los trabajadores? ¿Cómo se regula el derecho a la formación de los trabajadores? ¿Qué dice la última reforma laboral sobre este derecho? En este post, nos dirigimos a los empresarios y a los departamentos de RRHH para hablar sobre el derecho a la formación de los trabajadores y así, os convertireis en unos expertos.

¿Qué es el derecho a la formación de los trabajadores?

¿Qué es el derecho a la formación de los trabajadores?

El derecho a la formación de los trabajadores es un principio que reconoce y garantiza que los empleados tengan acceso a oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional dentro del entorno laboral. Este derecho implica que los trabajadores tienen la posibilidad de adquirir nuevas habilidades, conocimientos y competencias que les permitan mejorar su desempeño en el trabajo, avanzar en sus carreras y alcanzar sus metas personales y profesionales.

Además, como ya hemos mencionado anteriormente, en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores se han establecido una serie de derechos que permiten a los trabajadores mantener su empleo mientras participan en diversos cursos de formación.

Podemos exponer que, dicho derecho se divide en dos categorías:

Cursos de formación voluntarios para mejorar la cualificación profesional como el derecho a disfrutar de permisos necesarios para asistir a exámenes, así como la posibilidad de preferencia para elegir turno de trabajo, la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo. Así como también la concesión de permisos de formación o perfeccionamiento profesional.

Cursos obligatorios impartidos por la empresa debido a cambios en el puesto de trabajo o relacionados con la prevención de riesgos laborales. Es importante destacar que la empresa debe asumir el coste de la formación y que, en la medida de lo posible, dicha formación debe realizarse dentro de la jornada laboral .

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¿Qué es el permiso retribuido de 20 horas anuales de formación?

Podemos definir el permiso retribuido de veinte horas anuales de formación como un permiso remunerado en el cual los trabajadores pueden dedicar tiempo de trabajo a recibir formación sin que su salario se vea afectado.

El derecho al permiso retribuido de 20 horas al año de formación no es obligatorio; más bien, es opcional y queda a discreción del empleado, mientras que el empleador está en la obligación de ofrecerlo.

Características del permiso retribuido de 20 horas al año

La formación debe estar relacionada con la actividad de la empresa , pero no necesariamente con el puesto de trabajo o el grupo profesional del trabajador.

Todos los empleados con al menos doce meses de antigüedad en la empresa pueden solicitarlo.

Si la empresa ofrece oportunidades de formación a los trabajadores, se considera que estas horas están cubiertas, ya sea que participen o no en dicha formación.

Para que se considere un remunerado, la formación debe impartirse durante el horario laboral .

Es un derecho individual del trabajador que la empresa no puede denegar . El convenio colectivo aplicable en la empresa debe establecer cómo se debe disfrutar. Si el convenio no lo regula, se determinará mediante un acuerdo entre el empleado y la empresa, y si no se llega a un acuerdo, se puede recurrir a la jurisdicción social.

El trabajador dispone de 20 horas de formación anuales pagadas por su empresa. Además, la empresa podrá beneficiarse de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Requisito del permiso retribuido de 20 horas anuales

Se permiten 20 horas anuales de formación, que se pueden acumular durante un máximo de 5 años, es decir, 100 horas en total.

¿Qué es el permiso individual de formación?

El permiso individual de formación, también llamado PIF, es una autorización otorgada por la empresa a un trabajador para realizar una acción formativa reconocida mediante una titulación oficial, incluyendo títulos de formación profesional o títulos universitarios propios.

Su objetivo es fomentar el desarrollo profesional y personal del trabajador, siempre y cuando no sea una formación obligatoria para el empleador.

Características del permiso individual de formación

La formación debe coincidir, total o parcialmente, con el horario laboral del trabajador . También se pueden incluir las horas de desplazamiento a clase y las horas de descanso de las personas con trabajo nocturno.

La duración máxima del permiso es de 200 horas laborales por curso académico o año natural .

El PIF cubre los costos salariales del empleado durante su ausencia del puesto de trabajo, así como las cotizaciones a la Seguridad Social durante el período del permiso. No supone ningún costo para la empresa.

No existe un número máximo de PIF por empresa. Hay un importe destinado a financiarlo equivalente al 5% del crédito para formación de la empresa, y se dispone de una bolsa de horas adicional.

Requisitos del permiso individual de formación

La formación debe ser realizada en su totalidad de forma presencial , a menos que incluya clases, prácticas o tutorías presenciales obligatorias.

No puede ser objeto de bonificación dentro del plan de formación de la empresa.

No puede ser una formación obligatoria para la empresa, necesaria para que el empleado se adapte a cambios en su puesto de trabajo.

Diferencias entre el permiso retribuido de 20 horas anuales de formación y el permiso individual de formación

En este apartado te dejamos con un cuadro comparativo sobre ambos para que tengas una visión más clara y completa sobre sus principales diferencias.

CARACTERÍSTICAS PERMISO RETRIBUIDO 20H EN 12 MESES PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN Formación Relacionada con las actividades de la empresa Vinculada al crecimiento personal y profesional del empleado Bonificaciones/ Costes La empresa es responsable de cubrir todos los costes salariales La empresa recibe bonificaciones en los costes salariales Modalidad No exige que sean presenciales Deben de ser presenciales Oficialidad de estudios No requiere titulación oficial Requiere titulación oficial Antigüedad en la empresa Mínima de un año No requiere Persona solicitante Todas las personas asalariadas Trabajadores asalariados, exceptuando los de la Administración Pública Duración 20 horas anuales acumulables por un periodo de 5 años 200 horas por curso académico Denegación No pueden negarse a conceder el permiso Por causas organizativas o de producción

Es decir, el derecho a la formación de los trabajadores es fundamental para su desarrollo personal y profesional pero también para el crecimiento y éxito de las empresas. En definitiva, la formación de los empleados se configura como un pilar clave para el progreso personal y el desarrollo colectivo en el ámbito laboral.

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