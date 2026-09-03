El contrato 100 se ha convertido, con la reforma laboral de 2022, en uno de los más frecuentes. Establece una relación con la empresa de carácter indefinido, es decir, hasta que una de las partes decida rescindirlo por una causa justificada. De esta manera, el trabajador dispone de una mayor estabilidad, algo que, comúnmente, se alcanza con la antigüedad en la compañía.

Cabe destacar, eso sí, que las nuevas modificaciones en el ámbito laboral no han afectado directamente al contrato modelo 100. Esto es algo que veremos en el presente artículo, en el que profundizaremos en una de las relaciones laborales especiales. A su vez, haremos referencia a una pregunta muy frecuente: ¿cómo se convierte un contrato temporal en un contrato 100 o indefinido?

¿Qué tipo de contrato es el 100?

¿Qué tipo de contrato es el 100?

El contrato 100 es el que regula la modalidad indefinida en España. Desde este año, es el contrato de trabajo más habitual, puesto que los temporales pasan a quedar supeditados a la concurrencia de causas muy concretas. Eso sí, debes tener en cuenta que los contratos de trabajo indefinidos se regulan códigos distintos, de los cuales los 3 más comunes son:

Código de contrato 100: Jornada completa.

Código de contrato 200 : Tiempo parcial.

Código de contrato 300: Fijo discontinuo.



Estas son las tres modalidades que han ganado prioridad recientemente, y las tres forman parte del mismo ámbito. La que nos ocupa, obviamente, es la primera, es decir, el contrato 100 o de indefinido a jornada completa. Por su propia naturaleza, debe cumplir una serie de características y condiciones principales. Entre las que encontramos las siguientes:

¿Qué ofrece el tipo de contrato 100?

Los contratos de trabajo temporales se rescinden, principalmente, por la finalización del periodo por el que fueron suscritos. Entre ellas encontramos, sobre todo, el regreso de la persona a la que se estaba sustituyendo. El contrato 100, por su parte, otorga mayor estabilidad, ya que formaliza una relación laboral continuada en el tiempo sin previsión que finalice llegada una fecha. Además, entre los ejemplos más comunes de contrato temporal encontramos el contrato 402 el cual hace referencia al contrato por circunstancias de la producción o el contrato 502 que se refiere al contrato por las circunstancias de la producción a jornada parcial.

¿Cuál es la jornada en el contrato de trabajo 100?

Como decíamos, el código de contrato 100 especifica que el trabajo se desarrollará a jornada completa. En este sentido, esta no podrá superar las 40 horas semanales según la media anual y deberá respetar siempre la jornada anual prevista en el convenio colectivo de aplicación. ¿Qué significa esto? Que es posible que, en ciertas profesiones (especialmente, las esenciales) se supere en momentos del año y se compense a la baja en otros, ya que el cómputo de la jornada total es anual.

💡¿Sabías qué? Existe indemnización en el contrato tipo 100. Es decir, los trabajadores con contrato 100 tienen derecho a recibir una indemnización en caso de despido objetivo o improcedente.

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¿Cuándo se considera un contrato como contrato 100 o indefinido?

Como te podrás imaginar, el tipo de contrato 100 es un modelo registrado en el Ministerio de Trabajo. No obstante, hay circunstancias en las que una relación profesional con otra naturaleza (por ejemplo, temporal) acaba siendo reconocida automáticamente como indefinida. ¿Por qué sucede esto?

De acuerdo con la modificación de la legislación laboral en la reforma laboral, los contratos temporales deben especificar la causa que justifique que no sea indefinido. Esta puede estar relacionada con circunstancias de la producción o con la sustitución de un empleado.

En caso de que un contrato temporal no cumpla con lo anterior, inmediatamente se consideraría como indefinido. Por consiguiente, las autoridades obligarían a la compañía a formalizar el contrato correspondiente.

¿En qué consiste el encadenamiento? Otra circunstancia más frecuente

Lo anterior es una situación que se da en negocios que no han cumplido con los últimos cambios laborales. Sin embargo, hay otro caso más común que activa, de manera automática, el contrato 100 para trabajadores indefinidos a tiempo completo. Se denomina encadenamiento (o concatenación) de contratos temporales.

De acuerdo con lo anterior, este fenómeno se produce cuando un empleado ha estado trabajando para la empresa con esta modalidad durante un tiempo. En consecuencia, estaría encadenando contratos temporales cuando, en realidad, tendría derecho a uno indefinido (como el del contrato 100).

Para detallar lo anterior, te explicaremos la causa que lleva a convertir un contrato temporal en indefinido por encadenamiento: Que un empleado haya trabajado con contratos temporales por circunstancias de la producción durante 18 meses, en un periodo de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto.

¿Cuál es la diferencia entre el contrato 100 y el 189?

Con frecuencia, se dan casos de trabajadores que están en modalidad indefinida y a tiempo completo, pero con el contrato 189. Esto da lugar a numerosas confusiones. Por tanto, es primordial conocer la diferencia entre el contrato 100 y el 189. Lo más importante que debes saber es que este último es un indefinido que procede de un temporal.

Cuando un empleado haya estado encadenando contratos eventuales/temporales, se formalizará el contrato 189. Es decir, el código 189 es el contrato indefinido por transformación del contrato temporal. Este código también se da cuando, al finalizar el contrato temporal, no se quiere prescindir del empleado y se desea convertir su relación laboral (temporal de inicio) en una relación laboral indefinida, manteniendo su antigüedad. Por tanto, la principal diferencia es el origen de esta nueva modalidad laboral para el trabajador.

¿Y qué diferencia existe entre el contrato 100 y el 200?

El contrato 100 es un contrato de trabajo en modalidad indefinida y a jornada completa. Es decir, aquel que establece una relación laboral sin fecha de finalización. Si se trata de un acuerdo profesional indefinido, pero a jornada parcial, estamos ante el contrato 200.

Pues bien, como has podido ver, el contrato 100 es uno de los más habituales (y ansiados) en el mundo laboral. Además, lo más relevante es conocer sus características y que tengas en cuenta cuándo se formaliza automáticamente. Con PayFit puedes gestionar los recursos humanos de tu empresa de manera automática.

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