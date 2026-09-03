Antes de establecer el horario laboral para cualquier trabajador, es esencial comprender los diversos tipos de jornadas laborales que configuran el entorno profesional en España, ya que cada uno presenta características específicas. Es decir, la mayoría de las jornadas laborales se basan en el número de horas trabajadas a lo largo de la semana. Sin embargo, hay otros factores como la nocturnidad o la reducción de jornada por cuidado de mayores, por ejemplo, que afectan directamente a la hora de gestionar trabajadores y que se tienen en cuenta a la hora de establecer los tipos de jornada laboral.

¿Qué es la jornada laboral?

¿Qué es la jornada laboral?

La jornada laboral se refiere al periodo en el que un empleado dedica su tiempo a cumplir con las responsabilidades establecidas por su empleador. La jornada laboral estándar de ocho horas, originada en España en 1919, se convirtió en un modelo común en Europa. Desde entonces, han surgido diversas variantes de jornadas laborales, diferenciándose por su duración y la distribución de las horas a lo largo del día.

Así mismo y según el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores, la jornada laboral se define como el tiempo de servicios prestados por el trabajador como contraprestación a su actividad . Además, el apartado 5 del artículo 34 hace referencia al tiempo en el que el trabajador se encuentra en su lugar de trabajo.

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¿Cuáles son las características de los tipos de jornada laboral?

Antes de ponernos a fondo con cada uno de los tipos de jornadas laborales que existen en España. A continuación, te daremos una característica de cada una de ellas:

La jornada completa implica laborar 40 horas semanalmente distribuidas en 8 horas diarias.

La jornada parcial o media jornada se limita a un máximo de 30 horas semanales. La jornada parcial por horas implica una variabilidad diaria en el tiempo de trabajo. La jornada reducida puede solicitarse en circunstancias excepcionales.

La jornada partida consiste en una jornada completa con una interrupción de al menos una hora.

La jornada continua incluye una pausa de entre 15 y 30 minutos.

El trabajo nocturno se extiende desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.

El trabajo a turnos implica rotación entre turnos de mañana, tarde y noche.

El contrato para festivos implica laborar en días festivos y fines de semana.

¿Qué tipos de jornada laboral en España existen?

Una de las piezas fundamentales en la configuración de la estructura laboral es la jornada de trabajo. Aunque es probable que estés familiarizado con los tres tipos más habituales: jornada completa, media jornada y jornada parcial. Entonces… ¿Cuántos tipos de jornada laboral existen? Pues bien, en España existen más de seis tipos de jornada de trabajo. Por ello, a continuación, te detallamos los diversos tipos de jornada de trabajo que se pueden encontrar en el ámbito laboral español.

JORNADA LABORAL COMPLETA

Hablamos de jornada laboral completa cuando esta tiene más de 30 horas de trabajo semanales, siendo 40 horas semanales la norma que siguen la mayoría de las empresas. Por ende, esto se traduce en una media de 8 horas diarias trabajadas.

💡¿Sabías qué? España fue uno de los primeros países de Europa donde se adaptó la jornada laboral de 8 horas. Tras meses de huelgas por parte de los trabajadores se llegó a este acuerdo pionero en Europa que especificaba una jornada laboral de 8 horas como una jornada completa. En este tipo de jornada laboral los trabajadores tienen un descanso permitido de al menos 15 minutos. Sin embargo, es necesario tener presente que el tiempo de descanso podrá variar según el convenio colectivo o según lo establecido por el empleador. Como ya hemos dicho anteriormente, el descanso nunca podrá ser inferior a 15 minutos.

JORNADA LABORAL PARCIAL

Una jornada laboral parcial es aquella que no supera las 30 horas semanales trabajadas. Puede ser tanto con contrato temporal como indefinido. Se conoce coloquialmente como media jornada. Este es uno de los tipos de jornada laboral en los que se establece el número de horas semanales a trabajar a la hora de firmar el contrato.

En cuanto al descanso, al ser menos de 30 horas semanales, el empleador no está obligado a establecer un tiempo de descanso entre los empleados a no ser que lo establezca el convenio. Además, si hablamos de las horas extras, estas serán establecidas entre empleador y empleado y por ende, se pagarán según convenio o según lo establecido en el contrato de trabajo.

JORNADA DE TRABAJO PARTIDA

Este tipo de jornada laboral se da cuando hay una interrupción de más de 1 hora durante el trabajo. La jornada de trabajo partida suele ser una variación de la jornada laboral completa.

Este es uno de los tipos de jornada laboral más comunes cuando el empleado trabaja en comercios u otros negocios que cierran durante un periodo prolongado durante el día, siendo el mediodía el más común.

JORNADA DE TRABAJO NOCTURNA

Como bien dice su nombre, la jornada laboral nocturna es aquella que transcurre entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Por ello, la jornada de trabajo nocturna puede ser tanto a jornada completa como a jornada de trabajo parcial.

Una de las peculiaridades de la jornada laboral nocturna es que esta será remunerada de forma distinta a una jornada laboral diurna. Al trabajar por la noche, se aplicará un complemento de nocturnidad determinado por el convenio o el empleador.

JORNADA LABORAL A TURNOS

Una jornada laboral a turnos es aquella en la cual el empleado no tiene un horario fijo durante todas las semanas. El horario puede variar según el contrato o por la demanda de trabajo. Así mismo, una de las peculiaridades de esta jornada es que se suele realizar de forma continuada y siguiendo los descansos que marque el convenio.

En la jornada laboral a turnos solemos tener 3 turnos diferenciados:

Turno de mañana: Es aquel turno que transcurre entre 6 de la mañana y 14 de la tarde.

Turno de tarde: Es aquel que transcurre entre las 14 de la tarde y las 10 de la noche.

Turno de noche: Es aquel que transcurre entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.

JORNADA LABORAL REDUCIDA

Una jornada laboral reducida es aquella que se emplea en casos concretos con empleados que puedan tener algún riesgo realizando la totalidad de su jornada. Cuando hablamos de jornada laboral reducida no siempre hablamos de reducciones de jornada debido a razones médicas o de cuidados de hijos o personas dependientes. Hay tipos de reducción de jornada laboral que son necesarias por la naturaleza del trabajo a realizar por el empleado.

Por ejemplo, empleados del sector de la minería, construcción o industria pesada suelen tener una jornada reducida debido a las condiciones extremas de trabajo.

En conclusión, la diversidad de tipos de jornada laboral en España refleja la flexibilidad y adaptabilidad del mercado laboral a las distintas necesidades y circunstancias de los trabajadores y las empresas. Desde la tradicional jornada completa hasta las opciones más específicas como la jornada nocturna o por horas, la variedad de modelos busca adecuarse a las particularidades de cada sector y a las demandas individuales de los empleados. Este abanico de posibilidades no solo responde a la evolución de las dinámicas laborales, sino también a la importancia de equilibrar la productividad en el trabajo con el bienestar de los trabajadores, contribuyendo así a un entorno laboral más inclusivo y sostenible.

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Cuadro resumen

Tipo de jornada laboral Horas semanales / características principales Jornada completa 40 horas semanales, aproximadamente 8 horas diarias. Descanso mínimo de 15 minutos según convenio. Jornada parcial / media jornada Máximo 30 horas semanales, con flexibilidad en la distribución diaria. Descansos y horas extras según contrato o convenio. Jornada partida Jornada completa con interrupción de al menos una hora, común en comercios y hostelería. Jornada continua Jornada completa sin interrupciones largas, con pausas de 15 a 30 minutos. Jornada nocturna Entre las 22:00 y las 06:00, puede ser completa o parcial. Incluye complemento por nocturnidad. Jornada a turnos Horario rotativo entre mañana, tarde y noche según necesidades del trabajo. Jornada reducida Adaptada a circunstancias especiales (riesgo, cuidado de hijos o personas dependientes, condiciones extremas).