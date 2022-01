¿Qué son las horas complementarias?

Las horas complementarias son aquellas horas de trabajo de más que se realizan sobre la duración máxima de la jornada para trabajadores con contrato a tiempo parcial.

Los trabajadores con contratos a tiempo parcial con jornadas ordinarias inferiores a 10 horas semanales no podrán realizar ningún tipo de horas complementarias.

Sobre las horas complementarias, el Estatuto de los Trabajadores especifica que debe existir un pacto entre la empresa y el trabajador para la realización de estas, y debe quedar siempre por escrito. Este pacto no presenta una forma específica, pero se deberá completar de manera escrita y quedar anexado al contrato laboral.

El pacto de horas complementarias puede realizarse:

En el momento de firma del contrato ;

; De manera posterior.

A menos que el convenio colectivo especifique lo contrario, la empresa deberá avisar al trabajador de la realización de horas complementarias con tres días de antelación.

El empleado podrá renunciar a su pacto de horas complementarias siempre que:

Haya pasado un año tras su formalización;

tras su formalización; Las horas complementarias le coincidan con estudios o formación ;

; El trabajador tenga otro contrato a tiempo parcial en otra empresa de manera simultánea;

en otra empresa de manera simultánea; Para ejercer cuidado de familiares.

Tipos de horas complementarias

Según su naturaleza, existen dos tipos de horas complementarias:

Horas complementarias pactadas ;

; Horas complementarias voluntarias.

Las horas complementarias pactadas son aquellas que han quedado recogidas en el pacto de horas complementarias, donde se establece un máximo de horas. No se podrán realizar más del 30% de una jornada ordinaria, aunque este porcentaje puede ampliarse en función del convenio colectivo. La empresa deberá preavisar al empleado con al menos 3 días de antelación.

Las horas complementarias voluntarias son aquellas que no entran dentro del pacto de horas complementarias, y como bien dice su nombre, son voluntarias para el trabajador, esto quiere decir que se pueden no realizar sin suponer una sanción. Solo tienen validez para contratos indefinidos. Las horas complementarias voluntarias no podrán suponer más del 15% de la jornada ordinaria, aunque este porcentaje puede ampliarse en función del convenio colectivo.