El derecho a la ocupación efectiva es un principio fundamental dentro del ámbito del derecho laboral y los derechos humanos. Reconocido en numerosos tratados internacionales y legislaciones nacionales, este derecho garantiza a todas las personas el acceso a un trabajo digno, remunerado y en condiciones justas.

La ocupación efectiva implica no solo el mero hecho de tener un empleo, sino también la posibilidad de desarrollarse plenamente en el ámbito laboral, con igualdad de oportunidades, trato equitativo y protección frente a la discriminación,es decir, proteger el derecho a no ser discriminado del trabajador. Además, este derecho implica la seguridad en el empleo, la estabilidad laboral y la protección social adecuada.

¿Qué es el derecho a la ocupación efectiva? ¿Cuándo hay falta de ocupación efectiva?¿Qué puede reclamar un trabajador ante una falta de ocupación efectiva? ¿Sabes las diferencias entre mobbing, conflicto laboral y falta de ocupación efectiva? ¡No te preocupes! En el post de hoy, trataremos lo qué es el derecho a la ocupación efectiva para que los empresarios y departamentos de RRHH se conviertan en expertos.

¿Qué es el derecho a la ocupación efectiva?

La ocupación efectiva, es uno de los derechos del trabajador y además, es un derecho fundamental de todos los trabajadores que se encuentra establecido en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores.

Este derecho implica que el empresario está obligado a asignar al trabajador las labores correspondientes a su puesto de trabajo de manera adecuada, permitiendo así que el trabajador pueda desempeñar su labor de manera apropiada.

En otras palabras, la ocupación efectiva se refiere al "derecho al trabajo" de los trabajadores, asegurando que se les proporcionen las tareas y responsabilidades necesarias. Básicamente, el derecho a la ocupación efectiva es proporcionar a los trabajadores las tareas adecuadas designadas a su cargo durante la jornada de trabajo.

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¿Cuándo hay falta de ocupación efectiva?

La falta de ocupación efectiva se produce cuando el empleador asigna al empleado tareas que no se ajustan a su perfil profesional o capacidades, o cuando deja de proporcionar los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su labor.

Por está razón, podemos definir la falta de ocupación efectiva como una violación de los términos establecidos en el contrato de trabajo , en la cual el empleador descuida de manera consciente o inconsciente sus responsabilidades hacia el empleado, impidiendo así que este último pueda desempeñar su trabajo de manera adecuada y sin contratiempos.

¿Cuándo se considera falta de ocupación efectiva?

La conducta de la empresa se considerará grave y el trabajador afectado podrá solicitar la extinción del contrato de trabajo , con todo lo que conlleva, en los siguientes casos:

1. Si la empresa no proporciona al trabajador tareas significativas o le asigna tareas vacías de contenido sin una causa justificada, con el objetivo de que se desanime y finalmente decida renunciar voluntariamente.

2. Si la falta de ocupación tiene la intención de menospreciar al trabajador o atentar contra su dignidad o asignarle tareas simples con el propósito de humillarlo frente a sus compañeros. Esta conducta también puede considerarse acoso laboral.

Por ello, en estos casos específicos, la conducta de la empresa se considerará grave y el trabajador tendrá derecho a solicitar la extinción de su contrato de trabajo con la máxima indemnización, además de la posibilidad de reclamar una compensación adicional en caso de menosprecio o atentado contra su dignidad.

¿Cuándo no se considera falta de ocupación efectiva del trabajador?

En el caso que haya una reducción de pedidos y el empleador decida disminuir la carga de trabajo, esto no constituirá una falta de ocupación efectiva, siempre que se demuestre que la situación es temporal y que el salario del empleado se mantiene. Es decir, se tiene que acreditar que el empresario no tiene la intención de perjudicar al trabajador.

Además, en situaciones como el regreso de un empleado después de una incapacidad temporal, si se le incorpora gradualmente a sus funciones y durante los primeros días se le asigna una carga de trabajo inferior, esto tampoco será considerado como falta de ocupación efectiva.



En definitiva, en estas situaciones particulares mencionadas, no se considerará que existe falta de ocupación efectiva del trabajador, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y no exista una intención perjudicial por parte del emplead

La marginación de un empleado público no dotándole de ocupación efectiva es acoso laboral, aunque se produzca sin violencia. Á5 Ángel Arias Domínguez, en la Revista de Jurisprudencia Laboral Nº 5/2019.

¿Qué puede reclamar un trabajador ante una falta de ocupación efectiva?

El trabajador que considere que el empresario ha incumplido su obligación de proporcionar una ocupación efectiva tiene diversas opciones:

1. Solicitar que se le asigne una ocupación efectiva por parte de la empresa, es decir, requerir que se le asignen tareas adecuadas a su puesto de trabajo y capacidades.

2. Solicitar la extinción del contrato de trabajo debido al incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empresario.

3. En caso de solicitar la extinción del contrato, el trabajador puede también pedir una indemnización por despido improcedente .

🛑 IMPORTANTE Para calcular la indemnización por despido improcedente, se debe comenzar considerando una fecha específica, el 12 de febrero de 2012. En el caso de una relación laboral que comenzó antes de esa fecha, la indemnización por despido improcedente será de 45 días de salario por cada año trabajado, con un límite máximo de 42 mensualidades.

Por otro lado, en el caso de una relación laboral iniciada el 12 de febrero de 2012 o después, la indemnización por despido improcedente corresponderá a 33 días de salario por cada año trabajado, con un límite máximo de 24 mensualidades.

En consecuencia, la falta de ocupación efectiva del trabajador es considerada un incumplimiento de la obligación del empresario y puede dar lugar a que el trabajador solicite la extinción del contrato de trabajo y una indemnización correspondiente al despido improcedente. Por ello, es fundamental evaluar las funciones y responsabilidades asignadas a cada trabajador para asegurar una ocupación efectiva de acuerdo con sus capacidades, así como lo establecido en el contrato de trabajo.

El derecho a la ocupación efectiva mediante ejemplos prácticos

El derecho a la ocupación efectiva implica que el empleador tiene la obligación de proporcionar al trabajador un trabajo adecuado, con tareas acordes a su perfil profesional y capacidades, garantizando así su pleno desarrollo y bienestar laboral.

Sin embargo, existen situaciones en las que este derecho es vulnerado, ya sea de manera intencionada o no intencionada, causando perjuicios al trabajador. La vulneración del derecho a la ocupación efectiva del trabajador es una problemática que puede manifestarse de diversas formas en el ámbito laboral. A través de los siguientes ejemplos esperamos que puedas absorber el concepto del derecho a la ocupación efectiva a la perfección.

Vulneración intencionada del derecho a la ocupación efectiva

Núria el 12 de marzo de 2023, cogió la baja por maternidad .

La fecha de reincorporación, después del período de baja por maternidad, es el día 20 de julio de 2023.

Durante su ausencia , se han producido cambios en el departamento de finanzas y por ello, el jefe del departamento considera que ya no es necesaria en su antiguo rol .

Sin embargo, en lugar de asignarle tareas acordes a su perfil y capacidades, la gerencia decide asignarle pocas o ninguna tarea significativa. Núria se encuentra aislada dentro de su equipo y se le deja a su suerte tras su reincorporación.

Estas acciones deliberadas tienen como objetivo desgastar psicológicamente a Núria y hacer que renuncie por su propia cuenta. Como resultado de esta falta de ocupación efectiva, Núria tiene la posibilidad de solicitar la extinción de su contrato laboral y reclamar una indemnización por parte del empleador.

Vulneración no intencionada del derecho a la ocupación efectiva

David , administrador de fincas en Fincas T&T , ha estado de baja por incapacidad temporal derivada de un accidente de trabajo al caerse por unas escaleras visitando uno de los edificios del cual es administrador.

David ha estado de baja seis meses. En este transcurso de tiempo, se ha producido una reestructuración en la empresa .

Se incorpora a su puesto de trabajo el lunes 10 de julio de 2023. Se ha dado cuenta de que, no hay un puesto específico en el que pueda desempeñarse debido a estas circunstancias ajenas a su control.

David solicita una reunión con su supervisor para discutir el alcance de sus funciones y encontrar una solución adecuada. Idealmente, esto debería resultar en una modificación de las condiciones de trabajo que le permita tener una ocupación efectiva.

Por ello, si no se logra llegar a un acuerdo satisfactorio, David puede tomar medidas legales para denunciar la situación y buscar una compensación por lo que considera una afectación a su dignidad personal y profesional. No obstante, es importante destacar que, aunque la falta de ocupación efectiva en este caso no sea intencionada, sigue siendo responsabilidad del empleador encontrar una solución para garantizar un trabajo adecuado para David.

En conclusión, los derechos laborales son de vital importancia, ya que no solo contribuyen a una gestión eficiente de las organizaciones, sino que también establecen un marco sólido para nuestras actividades y aseguran la protección del recurso más valioso en cualquier empresa: el capital humano.

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