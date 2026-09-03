Saber qué piensan tus empleados es una clave para tener un equipo de trabajo motivado y productivo. Esta vez vamos un paso más allá de los métodos tradicionales de RRHH para conocer la satisfacción de tus empleados y vamos a hablar de una figura jurídica relacionada con el Comité de empresa : el delegado de personal.

Esta posición clave no solo actúa como puente entre la plantilla y la dirección, sino que también desempeña un papel crítico en la vigilancia de las condiciones laborales, asegurando que se cumplan las leyes y regulaciones pertinentes.

¿Qué es el delegado de personal? ¿Cuáles son las funciones del delegado de personal? ¿Qué diferencias existen con otras figuras similares? ¿Cúal es la diferencia entre delegado de personal y delegado sindical? A través de este artículo, profundizaremos en la función vital que el delegado de personal juega dentro de la empresa, destacando su importancia en la promoción de un ambiente de trabajo justo, seguro y conforme a la legislación vigente.

¿Qué es un delegado del personal?

¿Qué es un delegado del personal?

El derecho a la participación de la empresa tiene lugar a través de los comités de empresa y del delegado de personal. Los delegados de personal según su definición son:

El delegado de personal es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses.

Por ejemplo, esta figura actúa en representación de los empleados para defender aspectos como una bajada de salario o la modificación de la jornada laboral . Aunque por ley, no es obligatorio tener delegado de personal, si se permite contar con esta figura en empresas de entre 10 y 50 empleados siempre que así lo decidan por acuerdo los trabajadores. En el caso de tener 50 o más empleados, deberá formar un comité de empresa.

De todas formas, podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o centros que cuenten con entre 6 y 10 trabajadores, si así se decidiera por mayoría. No obstante, es importante mencionar que no existirá la figura del delegado de personal en empresas de menos de 6 trabajadores.

El delegado del personal es elegido por votación. Es decir, podrán votar todos los trabajadores nacionales o extranjeros de la empresa siempre que sean mayores de dieciséis años y tengan más de un mes de antigüedad. La duración del mandato es de un total de 4 años, pero siempre será posible la revocación del delegado de personal por parte de la Asamblea de Trabajadores. Así mismo, el delegado de personal también podrá presentar un modelo de renuncia de delegado de personal.

Finalmente, aunque los delegados de personal gozan de un protección especial; si existe el expediente contradictorio que permite la posibilidad de sancionar o despedir a un delegado de personal por razones disciplinarias.

💡¿Sabías que…? El delegado de personal no solo representa a los trabajadores ante la empresa, sino que también tiene derecho a asistir con voz pero sin voto a las reuniones del comité de empresa, si existe, proporcionando así un enlace vital entre los trabajadores y la dirección en empresas más grandes.

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¿El delegado de personal qué derechos y obligaciones tiene?

El delegado de personal es fundamental en empresas de 10 a 49 empleados, ejerciendo funciones de representación, vigilancia normativa y promoción de la seguridad laboral. Por ello, el delegado de personal tiene las siguientes funciones:

Vigilar en el cumplimiento de las normas laborales , de seguridad social y de empleo; condiciones de seguridad y salud en el trabajo; de vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con foco en igualdad salarial.

Participar en la gestión de obras sociales en beneficio de los trabajadores y sus familiares.

Colaborar cuando se determine por convenio colectivo, con la dirección de la empresa en el incremento de la productividad y en la puesta en marcha de medidas de conciliación .

Informar al resto del equipo de los temas y asuntos que repercutan en las relaciones laborales, cómo las nóminas o la baja laboral.

Además, aparte de las funciones que tiene un delegado de personal también podrá disfrutar de varias garantías laborales, entre otras:

Prioridad de permanencia en la empresa.

En situación de despido delegado de personal- No ser despedido ni sancionado si la sanción pretende basarse en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación.

Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas, a cada uno de los miembros del comité o delegados en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación.

¿Qué diferencia hay entre el delegado de personal y otras figuras?

Sindicatos, comités, delegados… es habitual confundir y mezclar los conceptos y competencias que corresponden a cada una de estas figuras representativas de los trabajadores. Aclaremos la confusión:

Diferencia entre delegado de personal y comité de empresa

La principal diferencia entre el delegado de personal y el comité de empresa reside en el número de empleados que tenga la empresa.

Menos de 50: Hablaremos de delegado de personal

Más de 50: Comité de empresa

La función de ambos organismos es la misma: defender los intereses de los trabajadores. No obstante, cabe destacar que puede haber más de un delegado de personal sin que se constituya un comité de empresa: Si la empresa tiene menos de 30 trabajadores, tendrá 1 delegado, si tienen más tendrá 3 delegados de personal.

Por lo tanto, la cantidad de trabajadores que conformen el comité de empresa también dependerá del número de empleados:

De 50 a 100 trabajadores: 5 miembros.

De 101 a 250 trabajadores: 9 miembros.

De 251 a 500 trabajadores: 13 miembros.

De 501 a 750 trabajadores: 17 miembros.

De 751 a 1.000 trabajadores: 21 miembros.

De 1.000 en adelante, 2 por cada 1000 con un máximo de 75.

Diferencia entre delegado sindical y delegado de personal

Es habitual que se confunda la figura del delegado de personal y del delegado sindical. La diferencia es sencilla y nos la revela el nombre: el delegado sindical representa al sindicato, mientras que el delegado de personal representa a los trabajadores. Además es importante mencionar que, el delegado sindical puede asistir a las reuniones del comité de empresa .

💡 ¿Qué es un delegado sindical? El delegado sindical es un trabajador que escogen los afiliados al sindicato. Se encarga de representar a una sección sindical asumiendo diferentes funciones de coordinación y representa el punto de contacto entre el sindicato y la empresa.

En conclusión, el delegado de personal desempeña un papel indispensable en la representación de los trabajadores en empresas de tamaño mediano. A través de sus funciones de representación, vigilancia y promoción de la seguridad y salud en el trabajo, esta figura contribuye significativamente a la creación de un ambiente laboral justo y seguro. Su presencia no solo garantiza el cumplimiento de las normativas laborales, sino que también fortalece la comunicación y el entendimiento entre empleados y dirección, siendo fundamental para la resolución de conflictos y la mejora continua de las condiciones de trabajo. La protección especial de la que gozan enfatiza la importancia de su función y la necesidad de procedimientos justos, como el expediente contradictorio, para asegurar un tratamiento equitativo.

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