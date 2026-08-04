Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
PROGRAMA DE NÓMINAS
La nómina de tu pyme hecha sin esfuerzo.
PayFit, tu programa de nóminas automatizado y en tiempo real, previene errores, libera tiempo y fortalece la confianza entre las empresas y sus empleados.
+22.000 centros ya confían en PayFit
PayFit, el programa de nóminas, está diseñado para adaptarse a las necesidades de tu empresa.
Una asesoría laboral digital completa: ausencias, vacaciones, fichaje, gastos profesionales e incluso seguimiento de objetivos.
- Olvídate de los errores en la nómina
- Reduce tu carga mental y de trabajo
- Céntrate en lo que realmente importa
No necesitas ser experto en nóminas ni gestión laboral. La plataforma de PayFit está siempre actualizada de forma automática.
Te acompañamos en el proceso de onboarding. Y después seguimos a tu lado para cualquier consulta que puedas tener.
Despreocúpate de las tareas manuales: con PayFit, las presentaciones son sencillas y siempre cumplirás la normativa.
- Más tranquilidad: reduce el riesgo de errores humanos
- Más tiempo: la gestión de nóminas automatizada
- Más control: accede a nóminas y datos siempre que quieras
La transición a PayFit desde tu antigua gestoría o proveedor será rápida y eficaz.
Vacaciones, fichaje, contratos, firma electrónica: todo bajo control.
Además de nuestros asesores, contarás con un asistente virtual las 24 horas del día.
- Gana autonomía y visibilidad
- Reduce el tiempo que dedicas a la gestión de nóminas
- Actualizaciones legales automáticas
La migración a PayFit es rápida y sencilla, siempre estarás acompañado de un experto.
+10 integraciones para una gestión 360 de tus RRHH.
Toma decisiones basadas en datos fiables y en tiempo real.
PayFit AI
El primer asistente de IA especializado en nómina y RR. HH. que te acompaña 24/7 con respuestas fiables y personalizadas
La migración a una asesoría laboral digital: paso a paso
Creación de tu cuenta
Estarás acompañado en todo momento de un miembro de nuestro equipo.
Entrega de documentos
Tendrás acceso a la plataforma, donde verás los pasos a seguir.
Primeras nóminas
Aprenderás a usar PayFit de forma autónoma y conocerás a tu asesor.
Te acompañamos en tu día a día
¿Tienes dudas sobre plataforma o algún tema legal? Estamos aquí.
Conecta PayFit con tus herramientas favoritas
Nos integramos con las soluciones líderes para una gestión 360º
Nóminas, gestión de vacaciones y ausencias, fichaje, gastos y evaluaciones de desempeño. ¡Nos encargamos de todo!
Somos una asesoría laboral 360º. ¿Por qué no centralizar también tus procesos administrativos y de RRHH?
Automatización de la nómina
Vacaciones y ausencias
Control horario y fichaje
Onboarding
Gastos profesionales
PayFit AI, tu asistente virtual
Evaluación y seguimiento
Generación automática de documentos
¿Qué opinan nuestros clientes?
La experiencia con Payfit es muy positiva. Estoy muy satisfecha trabajando con ellos. Llevamos haciéndolo 1 año y estamos muy contentos. Han ido implantando mejoras en la plataforma muy útiles por lo que están orientados a la mejora constante. La plataforma es sencilla y muy útil.
Vanessa Rojas
Estoy muy contento con mi experiencia en PayFit. He ahorrado mucho tiempo en la gestión de nómina mensual, ya que antes trabajaba con una gestoría tradicional y los procesos se alargaban. Además el software es muy intuitivo y me siento muy acompañado por mi asesor laboral. Lo recomendaría sin duda.
Sergio Torregrosa
La herramienta es bastante intuitiva, el chat con respuestas rápidas (y coherentes con las dudas!) y una atención excepcional por parte de la persona que nos lleva la cuenta.
Laura Cohendet
Excelente plataforma para gestión de equipos, la solución a la lentitud de las gestorías y además muy user friendly, y un un customer service de otro planeta.
Nicolas Campos
Buen trato, y agilidad en las respuestas de nuestra asesora. Por otro lado, la plataforma es sencilla de utilizar y el cambio reciente del modelo de nómina es un acierto, ayuda mucho a entender mejor los diferentes conceptos.
Mateo González
El equipo que forma PayFit es muy profesional y amable. Yo creía que íbamos a contratar una especie de “robot” con poco soporte, pero no es así. Lo que puedas o sepas hacer, lo haces tú. Lo que no, tienes soporte para guiarte. Además la herramienta está en continua evolución, ofreciendo mejoras casi todos los meses.
Enrique Saura Garcia
Es fácil de usar, intuitivo, eficiente, puedes contactar con ellos de forma online por diversos canales y responden rápido, dan siempre apoyo y asistencia en todo lo que necesitas y de manera profesional y certera.
Soraya González Pérez
La plataforma es muy fácil de usar y el personal es excepcional, preparados y siempre dispuestos a resolverte cualquier duda.
Mª Carmen García Crespo
Gran sistema de gestión de personal con plataforma –dashboard– muy intuitiva y práctica para trabajar la gestión del personal de la empresa en régimen general.
Xavier Bermudez
Rápidos, eficaces, plataforma súper intuitiva. ¡Un gusto!
Leticia Cotelo
Equipo muy profesional y competente!! 100% recomendable para la gestión de nóminas.
Alejandro Montenegro Rubio
Empezamos utilizando PayFit para gestionar las nóminas pero recientemente hemos incorporado otros módulos (vacaciones, control horario y gastos) para agilizar otras tareas del departamento. La plataforma es muy intuitiva y sencilla.
Judit Vergés Costa
Aplicativo muy intuitivo. Atención personalizada con un asesor atento a nuestras solicitudes, ágil y resolutivo. Pay Fit es una herramienta indispensable para nuestro departamento de RRHH.
Mònica Vidal
PayFit nos ayuda a gestionar el equipo de forma rápida y eficiente, tenemos control total de la operativa de Recursos Humanos y además, no dependemos de horarios, personas, o cualquier otro factor para consultar información o tramitar cualquier cosa.
Daniel Planas
La plataforma de Payfit es más que una asesoría laboral: me ayuda mucho en el día a día, sobre todo a ahorrar tiempo en el cierre de nóminas a final de mes. Destaco la buena atención al cliente recibida.
Sofia Aguilar Ortiz
Preguntas frecuentes
Una asesoría laboral digital como PayFit, utiliza tecnología avanzada para optimizar la gestión de nóminas y asegurar el cumplimiento normativo, facilitando procesos eficientes y seguros para las empresas españolas.
En PayFit, el asesor laboral brinda soporte especializado a nuestros clientes, asegurando que la gestión de nóminas y las prácticas laborales cumplan con la legislación vigente. Ofrecemos acompañamiento continuo y experto, resolviendo dudas y guiando a las empresas en cada paso del proceso.
¡No! Una persona de nuestro equipo te guiará durante toda la migración desde tu antigua gestoría y aprenderás rápidamente a usar la plataforma de manera autónoma. Una vez que todo esté configurado podrás olvidarte de los largos y complejos trámites habituales. Nosotros pasaremos a ocuparnos de tus trámites administrativos.
Nuestro precio consiste en un precio base por empresa y una tarifa plana por empleado. Tenemos dos planes distintos: Estándar y Avanzado.
El precio total dependerá de el total de módulos que decidas contratar. Te invitamos a solicitar una demostración gratuita sin compromiso con nuestros expertos para recibir asesoramiento al respecto.
No. Con PayFit se incluyen todos los servicios, como el servicio de atención al cliente y asesoramiento laboral. Trabajamos con distintas tarifas planas y ofrecemos total transparencia sobre las funciones y servicios de PayFit ofrecidas en casa una de ellas.
Uno de nuestros expertos laborales te ayudará a configurar tu cuenta y a realizar tus primeras nóminas en PayFit. Después de eso y durante toda tu experiencia con nosotros, un asesor laboral estará disponible para cualquier consulta que puedas tener, sea a nivel laboral o de uso de la plataforma. También encontrarás información útil a tus preguntas en nuestro Centro de ayuda y asistencia 24/7 con nuestro asistente virtual.
Algunos convenios colectivos no están integrados en nuestra solución PayFit. Entre ellos figuran el sector de la construcción y las obras públicas, empresas en régimen agrario, empresas públicas, autónomos... Nuestra solución es perfecta para empresas syntech de sectores como la comunicación, finanzas, tecnología, consultoría, servicios, etc.