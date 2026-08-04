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PROGRAMA DE NÓMINAS

La nómina de tu pyme hecha sin esfuerzo.

PayFit, tu programa de nóminas automatizado y en tiempo real, previene errores, libera tiempo y fortalece la confianza entre las empresas y sus empleados.

4.5/5 de 22.000+ clientes
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Logo empresa Heura
Logo empresa Yego
Logo empresa fever
Logo empresa Engel & Volkers
Logo radio Flaix FM
Logo Doctoralia B&N

+22.000 centros ya confían en PayFit

PayFit, el programa de nóminas, está diseñado para adaptarse a las necesidades de tu empresa.

Una asesoría laboral digital completa: ausencias, vacaciones, fichaje, gastos profesionales e incluso seguimiento de objetivos.

¿Tu empresa tiene hasta 9 empleados? Dedica menos de 1h a la gestión de nóminas.
  • Olvídate de los errores en la nómina
  • Reduce tu carga mental y de trabajo
  • Céntrate en lo que realmente importa
Empresas como la tuya que ya utilizan PayFit
Logo empresa MatiLogo empresa FleetLogo empresa Engel & Volkers
80%
Menos de tiempo dedicado a la gestión de nóminas
utilizando PayFit*
Imagen de convenio colectivo
Gestión laboral accesible  para todos

No necesitas ser experto en nóminas ni gestión laboral. La plataforma de PayFit está siempre actualizada de forma automática.

Imagen de onboarding en 10 dias
Pásate a PayFit en menos de 10 días

Te acompañamos en el proceso de onboarding. Y después seguimos a tu lado para cualquier consulta que puedas tener.

Logos de gestion laboral
Presentación digital de seguros y modelos

Despreocúpate de las tareas manuales: con PayFit, las presentaciones son sencillas y siempre cumplirás la normativa.

¿Entre 10 y 24 empleados? Gestión de nóminas y RRHH centralizada en una misma solución.
  • Más tranquilidad: reduce el riesgo de errores humanos
  • Más tiempo: la gestión de nóminas automatizada
  • Más control: accede a nóminas y datos siempre que quieras
Empresas como la tuya que ya utilizan PayFit:
Logo empresa FreshpertsLogo emprea Grupo BillinghamLogo empresa PS21
90%
de las tareas manuales automatizadas
utilizando PayFit*
Illustración de la duracion del onboarding del software de nomina en 15dias
Pásate a PayFit en menos de 15 días

La transición a PayFit desde tu antigua gestoría o proveedor será rápida y eficaz.

Ilustraciones de les funcionalidades del software de nómina
Gestión de nóminas y mucho más

Vacaciones, fichaje, contratos, firma electrónica: todo bajo control.

Ilustracion del chat del soporte al client del software de nóminas
Siempre a tu lado para darte soporte

Además de nuestros asesores, contarás con un asistente virtual las 24 horas del día.

¿Más de 25 empleados? Gana tiempo, control y autonomía automatizando la gestión de nóminas.
  • Gana autonomía y visibilidad
  • Reduce el tiempo que dedicas a la gestión de nóminas
  • Actualizaciones legales automáticas
Empresas como la tuya que ya utilizan PayFit:
Logo empresa HeuraLogo empresa YegoLogo empresa feverLogo Doctoralia B&N
Solo 1 día
al mes dedicado a la  gestión de nóminas
utilizando PayFit*
Ilustración de la migración en 15 días con el software de nómina
Todo listo en 2 semanas

La migración a PayFit es rápida y sencilla, siempre estarás acompañado de un experto.

Logos de empresas con integración al software de nómina PayFit
Conéctate con tus herramientas favoritas

+10 integraciones para una gestión 360 de tus RRHH.

Gráfico de los indicadores disponibles en el software de nómina
Indicadores y gráficos

Toma decisiones basadas en datos fiables y en tiempo real.

Cómo será tu día a día con una asesoría laboral digital
¿Nuestra misión? Simplificar tu trabajo para que puedas centrarte en potenciar lo que realmente importa: tu equipo.
Tiempo
Tiempo
Automatización de nóminas: los cambios impactan en tiempo real
80%
menos tiempo dedicado a las nóminas*
Control
Control
Acceso a todos los datos de tu empresa en cualquier momento
100%
de los datos accesibles y centralizados
Fiabilidad
Fiabilidad
Los cambios normativos siempre actualizados en plataforma
+200
de los convenios colectivos nacionales codificados

PayFit AI

El primer asistente de IA especializado en nómina y RR.  HH. que te acompaña 24/7 con respuestas fiables y personalizadas

Descubrir más
PayFit AIPayFit Copilot - logo

La migración a una asesoría laboral digital: paso a paso

1

Creación de tu cuenta

Estarás acompañado en todo momento de un miembro de nuestro equipo.

Grabacion de pantalla del proceso de compra del software de nóminas
2

Entrega de documentos

Tendrás acceso a la plataforma, donde verás los pasos a seguir.

Grabacion de pantalla de los documentos necesarios a la migración a la app PayFit
3

Primeras nóminas

Aprenderás a usar PayFit de forma autónoma y conocerás a tu asesor.

Ilustración del proceso de cierre de nómina del software de nóminas
4

Te acompañamos en tu día a día

¿Tienes dudas sobre plataforma o algún tema legal? Estamos aquí.

Grabación de pantalla de un correo electrónico dirigido al soporte de PayFit
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Logos de empresas integradas con PayFit (Fleet, Holded, Slack, Spendesk)
+10 integraciones

Conecta PayFit con tus herramientas favoritas

Nos integramos con las soluciones líderes  para una gestión 360º

Ver integraciones disponibles
Logos de empresas integradas con PayFit
Logos de empresas integradas con PayFit (Qonto, Rzilient, Ravio, Payflow)

Nóminas, gestión de vacaciones y ausencias, fichaje, gastos y evaluaciones de desempeño. ¡Nos encargamos de todo!

Somos una asesoría laboral 360º. ¿Por qué no centralizar también tus procesos administrativos y de RRHH?

Automatización de la nómina

Ausencias y vacaciones, bonificaciones, gastos profesionales: todas las variables impactan en tiempo real las nóminas de tus empleados.
Ilustración de una nómina generada con el software de nóminas

Vacaciones y ausencias

Los managers podrán aprobar las ausencias y vacaciones de su equipo en un solo clic, e impactarán en la nómina en tiempo real.
Ilustración de la application de gestión de vacaciones y ausencias del software de nóminas

Control horario y fichaje

Registra fácilmente la jornada laboral de tus trabajadores, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales.
Ilustración de la funcionalidad de control horario y de fichaje del software de nóminas

Onboarding

Configura tu cuenta fácilmente completando la información necesaria sobre tu empresa, asegurando el cumplimiento de las normativas de manera rápida y eficiente.

Gastos profesionales

Con PayFit, tus empleados suben los tickets directamente en la plataforma y tú los gestionas eficientemente, reflejando los cambios en la nómina en tiempo real.

PayFit AI, tu asistente virtual

Nuestro asistente está diseñado para proporcionarte respuestas rápidas y precisas, ayudándote a resolver todas las dudas que te surjan.

Evaluación y seguimiento

Refuerza la comunicación y la cohesión de tus equipos de trabajo con el módulo 1:1 y de seguimiento de objetivos, creados para fortalecer la comunicación con tus empleados, incentivar su motivación y mejorar su productividad.

Generación automática de documentos

¿No tienes tiempo para solicitar un documento? ¿Tu gestoría tarda mucho? Con nuestra biblioteca, genera los documentos legales y de recursos humanos que necesites y envíalos a firmar en menos de cinco minutos.
Ilustración de laurel
Testimonios verificados

¿Qué opinan nuestros clientes?

La experiencia con Payfit es muy positiva. Estoy muy satisfecha trabajando con ellos. Llevamos haciéndolo 1 año y estamos muy contentos. Han ido implantando mejoras en la plataforma muy útiles por lo que están orientados a la mejora constante. La plataforma es sencilla y muy útil.

Vanessa Rojas

5/5

Estoy muy contento con mi experiencia en PayFit. He ahorrado mucho tiempo en la gestión de nómina mensual, ya que antes trabajaba con una gestoría tradicional y los procesos se alargaban. Además el software es muy intuitivo y me siento muy acompañado por mi asesor laboral. Lo recomendaría sin duda.

Sergio Torregrosa

5/5

La herramienta es bastante intuitiva, el chat con respuestas rápidas (y coherentes con las dudas!) y una atención excepcional por parte de la persona que nos lleva la cuenta.

Laura Cohendet

5/5
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Foto de personas en motos de marca Yego
Yego
Servicios de movilidad ・60 Empleados

Excelente plataforma para gestión de equipos, la solución a la lentitud de las gestorías y además muy user friendly, y un un customer service de otro planeta.

Nicolas Campos

5/5

Buen trato, y agilidad en las respuestas de nuestra asesora. Por otro lado, la plataforma es sencilla de utilizar y el cambio reciente del modelo de nómina es un acierto, ayuda mucho a entender mejor los diferentes conceptos.

Mateo González

5/5

El equipo que forma PayFit es muy profesional y amable. Yo creía que íbamos a contratar una especie de “robot” con poco soporte, pero no es así. Lo que puedas o sepas hacer, lo haces tú. Lo que no, tienes soporte para guiarte. Además la herramienta está en continua evolución, ofreciendo mejoras casi todos los meses.

Enrique Saura Garcia

5/5

Es fácil de usar, intuitivo, eficiente, puedes contactar con ellos de forma online por diversos canales y responden rápido, dan siempre apoyo y asistencia en todo lo que necesitas y de manera profesional y certera.

Soraya González Pérez

5/5

La plataforma es muy fácil de usar y el personal es excepcional, preparados y siempre dispuestos a resolverte cualquier duda.

Mª Carmen García Crespo

5/5

Gran sistema de gestión de personal con plataforma –dashboard– muy intuitiva y práctica para trabajar la gestión del personal de la empresa en régimen general.

Xavier Bermudez

5/5

Rápidos, eficaces, plataforma súper intuitiva. ¡Un gusto!

Leticia Cotelo

5/5

Equipo muy profesional y competente!! 100% recomendable para la gestión de nóminas.

Alejandro Montenegro Rubio

5/5

Empezamos utilizando PayFit para gestionar las nóminas pero recientemente hemos incorporado otros módulos (vacaciones, control horario y gastos) para agilizar otras tareas del departamento. La plataforma es muy intuitiva y sencilla.

Judit Vergés Costa

5/5
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Foto del equipo de la empresa Arbolus
Logo de la empresa arbolus
Arbolus
Servicios de información・+200 Empleados

Aplicativo muy intuitivo. Atención personalizada con un asesor atento a nuestras solicitudes, ágil y resolutivo. Pay Fit es una herramienta indispensable para nuestro departamento de RRHH.

Mònica Vidal

5/5

PayFit nos ayuda a gestionar el equipo de forma rápida y eficiente, tenemos control total de la operativa de Recursos Humanos y además, no dependemos de horarios, personas, o cualquier otro factor para consultar información o tramitar cualquier cosa.

Daniel Planas

5/5

La plataforma de Payfit es más que una asesoría laboral: me ayuda mucho en el día a día, sobre todo a ahorrar tiempo en el cierre de nóminas a final de mes. Destaco la buena atención al cliente recibida.

Sofia Aguilar Ortiz

4/5

Preguntas frecuentes

Una asesoría laboral digital como PayFit, utiliza tecnología avanzada para optimizar la gestión de nóminas y asegurar el cumplimiento normativo, facilitando procesos eficientes y seguros para las empresas españolas.

En PayFit, el asesor laboral brinda soporte especializado a nuestros clientes, asegurando que la gestión de nóminas y las prácticas laborales cumplan con la legislación vigente. Ofrecemos acompañamiento continuo y experto, resolviendo dudas y guiando a las empresas en cada paso del proceso.

¡No! Una persona de nuestro equipo te guiará durante toda la migración desde tu antigua gestoría y aprenderás rápidamente a usar la plataforma de manera autónoma. Una vez que todo esté configurado podrás olvidarte de los largos y complejos trámites habituales. Nosotros pasaremos a ocuparnos de tus trámites administrativos.

Nuestro precio consiste en un precio base por empresa y una tarifa plana por empleado. Tenemos dos planes distintos: Estándar y Avanzado.
El precio total dependerá de el total de módulos que decidas contratar. Te invitamos a solicitar una demostración gratuita sin compromiso con nuestros expertos para recibir asesoramiento al respecto.

No. Con PayFit se incluyen todos los servicios, como el servicio de atención al cliente y asesoramiento laboral. Trabajamos con distintas tarifas planas y ofrecemos total transparencia sobre las funciones y servicios de PayFit ofrecidas en casa una de ellas.

Uno de nuestros expertos laborales te ayudará a configurar tu cuenta y a realizar tus primeras nóminas en PayFit. Después de eso y durante toda tu experiencia con nosotros, un asesor laboral estará disponible para cualquier consulta que puedas tener, sea a nivel laboral o de uso de la plataforma. También encontrarás información útil a tus preguntas en nuestro Centro de ayuda y asistencia 24/7 con nuestro asistente virtual.

Algunos convenios colectivos no están integrados en nuestra solución PayFit. Entre ellos figuran el sector de la construcción y las obras públicas, empresas en régimen agrario, empresas públicas, autónomos... Nuestra solución es perfecta para empresas syntech de sectores como la comunicación, finanzas, tecnología, consultoría, servicios, etc.

4.5/5 de 22.000+ clientes

Únete a más de 22 000 pymes que gestionan su nómina con confianza.

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