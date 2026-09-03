¿Alguna vez has reflexionado sobre la última vez que procrastinaste o no lograste completar una tarea o un objetivo? Ya sea enfrentarte a tus declaraciones de impuestos o iniciar una práctica de meditación, es poco probable que hayas abandonado la tarea porque de repente la consideraste poco importante. La mayoría del tiempo y de las personas reconocería que no comenzaron o completaron la tarea debido a una falta de motivación en ese momento.

Entonces, ¿qué es exactamente la motivación? En el artículo de hoy, te explicamos qué es la motivación laboral y por qué influye en gran medida en el día a día de tus empleados así como también en su desempeño laboral.

¿Qué es la motivación laboral?

¿Qué es la motivación laboral?

La motivación es la fuerza impulsora que nos impulsa hacia algo que necesitamos o valoramos. Puede ser tan trivial como la sed que te motiva a tomar un vaso de agua o tan significativo como el compromiso con un amigo de realizar juntos un Ironman, motivándote a nadar en la playa todos los días antes del amanecer. Básicamente, la motivación es el impulso que nos lleva a la acción y nos impulsa a completar una tarea.

La motivación es el medio por el cual logramos objetivos que nos importan. Aunque esto puede parecer sencillo, somos hábiles perdiendo la motivación incluso cuando reconocemos su necesidad. Entonces, la motivación en el trabajo se refiere al anhelo o la disposición que posee una persona para dedicarse y esforzarse en sus labores o en su campo profesional.

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¿Qué tipos de motivación laboral existen?

Es decir, los tipos de motivación generalmente se dividen en dos categorías: motivación intrínseca y motivación extrínseca.

La motivación extrínseca , también conocida por la teoría de la motivación de "la zanahoria y el palo" , implica motivadores externos como recompensas monetarias o evitar consecuencias negativas como la pérdida de empleo . Con la motivación extrínseca, tenemos poco o ningún control sobre las consecuencias positivas o negativas en sí mismas. Pero estamos motivados para gestionar las áreas que sí podemos controlar para obtener o evitar esas consecuencias.

La motivación intrínseca implica completar una tarea por el disfrute inherente o la satisfacción que obtenemos al hacerlo. A diferencia de los motivadores extrínsecos, este tipo de motivación no se ve recompensado por factores externos. Incorporar la motivación intrínseca en el lugar de trabajo lleva a una mayor satisfacción del empleado y a tasas de rotación más bajas.

📚 Recuerda qué… Es importante fomentar la motivación en las empresas ya que, no solo impulsa el rendimiento, sino que también construye equipos resilientes y cultiva un entorno donde cada logro es un paso hacia el éxito conjunto 🚀.

¿Por qué es importante la motivación en el lugar de trabajo?

Más allá de su impacto evidente en la efectividad de los equipos, la motivación es fundamental para fomentar la retención de empleados y mejorar la cultura empresarial. Una fuerza laboral motivada contribuye al logro y superación de los objetivos de la empresa, eleva la productividad, fomenta la satisfacción de los empleados y crea embajadores de marca. Además, los empleados motivados muestran un compromiso con la empresa, lo que lleva a una mejora en la calidad del trabajo y una reducción de la rotación de personal .

¿Cuáles son las ventajas de impulsar la motivación entre los empleados?

El diseño e implementación del plan de motivación laboral estimular la motivación en el ámbito laboral puede acarrear notables beneficios para una empresa. Entre estos, destacan:

1️⃣ Compromiso laboral: Una de las ventajas más significativas de emprender iniciativas para fomentar la motivación en el trabajo es el fortalecimiento del compromiso por parte de los empleados. Cuando la empresa proporciona incentivos que mejoran la calidad de vida y la trayectoria profesional de los colaboradores, se incrementa su vínculo y compromiso con la empresa.

2️⃣ Reducción del absentismo laboral : Los empleados motivados experimentan satisfacción en sus labores diarias y se comprometen con el logro de sus metas, lo que disminuye la probabilidad de ausencias no justificadas que podrían afectar la productividad.

3️⃣ Retención y atracción de talento : La retención de empleados comprometidos reviste gran importancia, ya que los costos asociados con la contratación y formación de nuevo personal pueden resultar onerosos. La permanencia de profesionales con experiencia no solo elimina estos costos, sino que también facilita los procesos internos y conserva el conocimiento organizacional.

4️⃣Mejora del ambiente laboral: La motivación laboral contribuye a la creación de un entorno de trabajo positivo, fomentando la participación, la camaradería y una cultura organizacional armoniosa que coadyuve al logro de metas globales.

5️⃣Aumento del rendimiento de los trabajadores: Los empleados motivados tienden a ser más proactivos, puntuales y enfocados en sus responsabilidades diarias. Esto puede traducirse en un aumento de la productividad en la empresa y un mejor rendimiento global.

En resumen, los empleados motivados no solo están más comprometidos con sus tareas diarias, sino que también contribuyen de manera significativa a la cohesión del equipo y al éxito general de la empresa. Su entusiasmo y dedicación se traducen en beneficios tangibles, como una mayor retención de talento, reducción de ausencias, mejora del rendimiento y un ambiente laboral más positivo. La motivación laboral no solo impacta en el bienestar individual de los empleados, sino que también se refleja en el éxito y la eficiencia global de la empresa.

¿Cómo aumentar la motivación en el trabajo?

Motivarse a uno mismo es todo un desafío pero, intentar motivar a los empleados y equipos es bastante diferente y requiere un conjunto específico de habilidades de liderazgo. En este apartado, te dejamos 5 técnicas de motivación laboral.

1. Lidera con visión

Todos quieren saber que sus esfuerzos están dirigidos hacia algo. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo se define el éxito para la empresa? Un destino ayuda a motivar el viaje, así que asegúrate de que la visión de la empresa sea clara.

2. Asegúrate de que todos comprendan el 'por qué'

Tus empleados sabrán qué hacer, pero necesitas explicar más a fondo; necesitas comunicar el 'por qué' de cada tarea. El por qué es la misión general de la empresa. Si todos saben cómo sus acciones individuales pueden contribuir personalmente al objetivo general de la empresa, se añade una motivación intrínseca necesaria incluso a la tarea más simple.

3. Establece objetivos claros y frecuentes

Obviamente, tienes grandes metas que deseas alcanzar como empresa, pero los objetivos más pequeños son la clave de la motivación. Todos los objetivos deben contribuir al objetivo general, pero dividirlos en partes más alcanzables se siente menos abrumador. Si los empleados están alcanzando objetivos con frecuencia, la sensación de satisfacción crece y actuará como un gran motivador para pasar al siguiente conjunto de metas.

4. Reconoce y recompensa el buen trabajo

Los empleados necesitan saber que sus gerentes aprecian su arduo trabajo. Dar un reconocimiento bien merecido no solo aumenta la autoestima, sino también el entusiasmo y la moral del equipo.

5. Da autonomía a tu equipo

El tiempo es valioso. Entonces, cuando no sentimos que tenemos control sobre nuestro tiempo y energía, los niveles de motivación pueden caer considerablemente. Permitir ciertos elementos de libertad en el lugar de trabajo, ya sea mediante horarios de trabajo flexibles o días libres ilimitados, demuestra la confianza de los líderes en sus empleados. Esto añade motivación, ya que la satisfacción laboral viene con la sensación de que estaban en control y lo hicieron a su manera.

💡Recuerda qué… Aunque a veces creemos que las frases de motivación laboral son extrañas. En diversas ocasiones, pueden ayudarnos a sentirnos pertenecientes y encontrar aquella motivación que nos falta. Por ello, tal y como decía Steve Jobs: “Tu trabajo ocupará gran parte de tu vida y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es haciendo lo que crees que es un gran trabajo”.

En conclusión, la motivación laboral se revela como un pilar fundamental para el éxito y la salud empresarial. A través de estrategias que van desde el reconocimiento y recompensa hasta la implementación de herramientas tecnológicas para evaluar la cultura laboral, las empresas pueden nutrir un entorno donde los empleados se sientan valorados y comprometidos. Comprender las necesidades individuales, fomentar un sentido de propósito y mantener una comunicación efectiva son elementos clave para cultivar una fuerza laboral motivada. Al invertir en estas prácticas, las empresas no solo mejoran la productividad y la retención de talento, sino que también crean un ambiente laboral donde la motivación es la fuerza impulsora que impulsa el crecimiento sostenible y el éxito a largo plazo. En última instancia, la motivación laboral no solo beneficia a los empleados en su desarrollo profesional y personal, sino que también contribuye al florecimiento y prosperidad de la empresa en su conjunto.

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