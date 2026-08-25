Las bases de cotización son uno de los elementos que encontramos dentro de los conceptos de nómina.

Existen varios tipos de bases de cotización, pero en este artículo nos centraremos en la base de cotización de contingencias profesionales y su papel en la nómina.

¿Qué es la base de cotización por contingencias profesionales? ¿Para qué sirve la base de cotización por contingencias profesionales? ¿Cómo se calcula la base de cotización de contingencias profesionales?

¿Qué es la base de cotización por contingencias profesionales?

¿Qué es la base de cotización por contingencias profesionales?

Como decimos, este concepto de nómina, la base de cotización por contingencias profesionales, es aquel importe al cual aplicamos el porcentaje de cotización que trabajadores y empresa aportan a la Seguridad Social para cubrir, en caso necesario, los costes por: accidentes de trabajo (AT) o enfermedades profesionales (EP), desempleo o formación profesional, entre otras contingencias.

Una vez absorbido este concepto, es importante que tengas en cuenta que dentro de las bases de cotización existen dos categorías: las contingencias comunes y las contingencias profesionales.

Como ya hemos mencionado anteriormente, nos centraremos en las contingencias profesionales. Por lo tanto, la empresa como el empleado cotizan por contingencias profesionales, pero cubriendo contingencias distintas:

Contingencias profesionales que cotiza el empleado: cotización por desempleo , formación profesional y cotización por horas extra .

Contingencias profesionales que cotiza la empresa: accidentes y enfermedades profesionales, desempleo, formación profesional, FOGASA, horas extra.

¿Para qué sirve?

Este tipo de base desempeña un papel fundamental, ya que es sobre este valor que se aplica el porcentaje de cotización que tanto el empleado como el empleador deben pagar mensualmente.

Además, estos fondos son utilizados para cubrir los gastos de ciertos beneficios sociales a los que el trabajador tiene derecho, como en situaciones de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con su ocupación.

A continuación podrás ver los porcentajes de cotización que tanto la empresa como los trabajadores tienen que pagar:

Desempleo : para pagar las prestaciones por desempleo/ paro.

Formación profesional: Para la realización de cursos o formaciones.

Horas extraordinarias: Este tipo cotización por contingencias profesionales

para retribuir por la realización de horas extraordinarias.

Accidentes y enfermedades profesionales: para cubrir la baja por accidente o enfermedad laboral.

FOGASA: Para el fondo de garantía social.

Bases y tipos de cotización 2025

| Porcentajes cotización | Empresa | Trabajadores | |:——————————————————————-: |:——-: |:————: | | Desempleo tipo general | 5,50 | 1,55 | | Desempleo (contrato duración determinada tiempo completo y parcial) | 6,70 | 1,60 | | Formación profesional | 0,60 | 0,10 | | Horas extraordinarias fuerza mayor | 12% | 2% | | Horas extra restantes | 23,60% | 4,70% | | Accidentes y enfermedades profesionales | 5,50% | 1,55% | | FOGASA | 0,20 | - |

❗ ️DATO CLAVE Es importante destacar que los trabajadores autónomos están sujetos a una contribución del 1,3% en concepto de contingencias profesionales.

A diferencia de las contingencias comunes, que son los pagos a Seguridad Social que se destinan a pagar:

La prestación por nacimiento y cuidado de menor ,

La baja laboral ;

Las pensiones por distintos motivos: viudedad, jubilación, etc;

Asistencia médica y tratamiento.

💡 ¿Sabías qué? La palabra contingencia significa la posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. Por eso se aporta un porcentaje para cubrir los costes por accidentes, enfermedades o una situación de desempleo que podría o no pasar.

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¿Cómo se calcula la base de cotización de contingencias profesionales?

Según la Seguridad Social, la base de cotización para las contingencias profesionales se obtiene sumando el salario base, los complementos salariales, la prorrata de pagas extras y las horas extras.

El mínimo y el tope máximo de esta base de cotización será fijado cada año en las tablas de grupos de cotización de la Seguridad Social.

El porcentaje de la base de cotización por contingencias profesionales para la categoría de accidentes y enfermedades profesionales depende de la actividad económica a la que se encuentre asociada la empresa (CNAE), aunque lo habitual es que este porcentaje oscile entre un 1,5 a un 7,5%.

Las actividades más peligrosas o penosas, tendrán un gravamen superior, ya que el riesgo de padecer un accidente de trabajo o enfermedad profesional es mayor.

Se debe especificar la base de cotización de contingencias profesionales o de desempleo en las nóminas de tus empleados. Así como desglosarlo con otras contingencias como las horas extra.

🧮 Ejemplo para el cálculo de la base de cotización de contingencias profesionales Juan es un trabajador en PayFit con un salario base de 2,000 euros, recibe 300 euros en concepto de complementos salariales, tiene una prorrata de pagas extras de 150 euros y ha realizado 50 euros en horas extras durante el mes de junio. En este caso, la base de cotización por contingencias profesionales para Juan sería: Salario base = 2.000€

Complementos salariales = 300€

Prorrata de pagas extras = 150€

Horas extras Junio = 50€

Base de cotización por contingencias profesionales = SB + CS + PE + HE Base de cotización por contingencias profesionales = 2.000€ + 300€ + 150€ + 50€ Base de cotización por contingencias profesionales = 2,500 euros. Por lo tanto, la base de cotización por contingencias profesionales para Juan sería de 2.500€.

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