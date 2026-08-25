El contrato 300 es un contrato de trabajo indefinido de carácter fijo discontinuo. Se trata de un contrato que se emplea en empresas cuya actividad se realiza de forma inestable, es decir, no es igual durante todos los meses del año. El empleado tiene derecho a mantener su puesto de trabajo, siempre que la empresa continúe realizando la actividad que justifica el contrato.

Este tipo de contrato es beneficioso para ambas partes. Para la empresa, es una forma de adaptar la plantilla a la actividad que realiza. Para el trabajador, es una forma de tener un empleo estable, incluso si la actividad de la empresa es estacional o intermitente.

En este artículo trataremos todo lo necesario sobre el contrato 300 y daremos respuesta a una pregunta muy frecuente: ¿Qué es el llamamiento y qué sucede si no se produce? Entérate de qué es el contrato 300 así como sus características.

¿Qué es el contrato 300 para fijo discontinuo?

¿Qué es el contrato 300 para fijo discontinuo?

Como avanzábamos el contrato 300 se encarga de regular las relaciones laborales con carácter de fijo discontinuo. Es decir, las que son proyectadas en el tiempo (estables), pero no continuas. Lo más general es que se retome cada año en ciertos periodos y se rescinda al finalizarlos.

Pese a lo que se cree comúnmente, este no es un contrato temporal . En realidad, es indefinido, puesto que el empleado mantiene su derecho a ser llamado para ese mismo puesto y sigue formando parte de la plantilla. Dicho de otro modo, está en la empresa, pero no trabaja durante todo el año de manera continuada o ininterrumpida.

¿Qué sectores suelen recurrir al tipo de contrato 300?

Después de haber hecho una definición general, veremos el contrato de trabajo 300 con ejemplos. Este tipo de relación laboral se realiza cuando la empresa tiene un flujo de actividad no constante, es decir, interrumpido en ciertos momentos del año.

Por ello, en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores se establece las cuatro situaciones que permiten que una empresa en España firme un contrato 300:

Empleos que sean temporales o estén vinculados a actividades que varían según la temporada , como el sector de la hostelería o el turismo, cuyos negocios operan solo en el verano, o en el ámbito agrícola, donde se recoge fruta en épocas específicas del año.

Empleos que no son de naturaleza estacional, pero se realizan de manera intermitente, especialmente cuando los servicios se prestan como parte de contratos comerciales o administrativos y siempre en el contexto de las operaciones regulares de la empresa. Estos trabajos se aplican a empleados cedidos a una empresa de trabajo temporal (ETT) durante los periodos de inactividad.

Como puedes ver, hay diversos sectores que optan por el contrato 300 es muy amplio. Por ello y tras la reforma laboral de 2022 ha sido el modelo de contrato que más se ha potenciado y su regulación ha tenido importantes cambios.

💡 ¿Sabías que...? El contrato fijo discontinuo, o contrato 300, experimenta un notable incremento durante las épocas de mayor actividad económica, como el verano o la temporada navideña.

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¿Cuáles son las ventajas de firmar un contrato 300?

El contrato 300, también conocido como contrato fijo discontinuo, presenta ventajas tanto para la empresa como para el trabajador.

A continuación te dejamos un cuadro comparativo sobre las ventajas para la empresa y para el trabajador:

Para la empresa Para el trabajador Acceso a bonificaciones y reducciones al ser un contrato indefinido Derecho a recibir beneficios por desempleo durante los períodos de inactividad laboral Mantenimiento de un equipo experimentado, ahorrando costos Garantía de estabilidad en el empleo Reducción de los gastos asociados a procesos de contratación Condiciones laborales parecidas a las de un empleado permanente Ahorro de tiempo en formación y selección de personal Mayor compensación en caso de despido, considerando el tiempo de inactividad como parte del tiempo de servicio Procesos de integración más eficientes Exención de las contribuciones a la Seguridad Social durante los lapsos de inactividad Adaptabilidad a las fluctuaciones estacionales de la carga de trabajo Flexibilidad que facilita la conciliación laboral y familiar

¿Qué diferencias existen con otros contratos?

En el ámbito laboral y de cotización a la Seguridad Social, los contratos 100, 200 y 300 identifican distintas modalidades de contratación indefinida.

El contrato 100 es un contrato indefinido a jornada completa , sin límite de duración y con prestación de servicios a tiempo completo.

El contrato 200 también es indefinido, pero se realiza a tiempo parcial, con una jornada inferior a la ordinaria.

¿Cuáles son las características del contrato 300?

El contrato de trabajo 300 se caracteriza por los siguientes rasgos:

Un contrato 300 es un contrato de trabajo indefinido con periodos de actividad y de inactividad .

El empleado tiene derecho a mantener su puesto de trabajo , siempre que la empresa continúe realizando la actividad que justifica el contrato.

El trabajador cotiza a la Seguridad Social de forma común y tiene derecho a la prestación por desempleo si es despedido.

El contrato debe formalizarse por escrito y puede ser individual o colectivo .

Este tipo de contrato es beneficioso para ambas partes, ya que permite a la empresa adaptar la plantilla a la actividad que realiza y al trabajador tener un empleo estable, incluso si la actividad de la empresa es estacional o intermitente.

El empleado tiene derecho a ser llamado para trabajar cuando la actividad se reanude y cotiza a la Seguridad Social de forma común.

¿Cuáles son las condiciones para celebrar un contrato 300 de fijo discontinuo?

El requisito primordial para formalizar el contrato 300 es que la actividad de la empresa lo justifique. Concertándose para realizar trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades de temporada, así como para aquellas prestaciones intermitentes con períodos de ejecución ciertos.

Sin embargo, la legislación laboral establece otras condiciones que debes tener en cuenta. Principalmente están relacionadas con la modalidad de celebración y la información que debe contener el acuerdo, destacando las siguientes condiciones:

Debe formalizarse siempre por escrito (para ello, está el contrato de modelo 300 ).

Hay que precisar la duración de la relación profesional (en semanas o meses), la jornada y su distribución horaria. Estos dos últimos elementos esenciales pueden figurar con carácter estimado, sin perjuicio de ser concretados en el momento del llamamiento.

¿Qué sucede con la jornada laboral en el contrato 300?

Las tres cuestiones anteriores son primordiales, puesto que el empleado debe saber cómo y cuándo va a trabajar. Sin embargo, habrás podido observar que no hemos hablado acerca de la jornada laboral . El único requisito, en este sentido, es que se refleje información de manera orientativa, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento.

Por norma general, el tipo de contrato 300 será de tiempo parcial o de jornada completa. Más allá de esto, solo es posible determinar un número de horas aproximadas en el caso de los fijos discontinuos. En el momento del llamamiento, se deberá concretar la jornada y distribución horaria del contrato (así como las horas extras que estarán incluidas).

¿Qué es el llamamiento en el contrato de trabajo 300?

Dentro del contrato 300 para fijo discontinuo hay un proceso que se conoce como el llamamiento. Se trata de la comunicación que la empresa realiza al trabajador para que se incorpore a su puesto de trabajo de nuevo. Por ejemplo, la que reciben los cocineros de comedores escolares en septiembre, al inicio del curso escolar.

En realidad, no hay ningún procedimiento estándar que indique cómo debe efectuarse. Lo único que la ley impone es que se haga de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo .

Por ello, el artículo 16.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que será el convenio colectivo o, en su defecto, el acuerdo de empresa, el que establezca los requisitos formales del llamamiento. En todo caso, deberá realizarse por escrito o mediante algún medio que permita dejar constancia de la notificación, indicando de forma precisa las condiciones de la incorporación del trabajador, con la antelación adecuada.

➡️ En caso de que lo necesites, te dejamos el modelo 192 - “Llamamientos para Fijos Discontinuos” ofrecido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Cabe destacar que siempre es posible que la compañía no ejecute el llamamiento. En este caso, se entenderá que es un despido, puesto que no contarán más con el empleado para el puesto de trabajo. Si fuese ese el caso, el trabajador tiene el derecho a interponer una papeleta de conciliación por despido improcedente .

📚 ¿Sabías qué? Como hemos dicho en otras ocasiones, los números de los contratos significan algo. Por ejemplo, encontramos el contrato 100 para contratos indefinidos a tiempo completo. También encontramos el contrato 130 para contratos indefinidos a tiempo completo pero para trabajadores con discapacidad.

¿Cuál es el modelo de contrato 300?

Como ya hemos dicho, para que un contrato 300 o fijo discontinuo tenga validez tiene que formalizarse por escrito. Dicho esto, aquí tienes una plantilla general para un contrato laboral indefinido en España (modalidad 300) que incluye los siguientes elementos:

Datos de la empresa como el CIF, razón social, domicilio social, país…entre otros.

Datos de la Cuenta de Cotización. Es decir, el régimen, el código y la actividad económica

Datos del centro de trabajo tales como el país y el municipio.

Datos del trabajador como el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento, el número de afiliación a la Seguridad Social, etc.

Y finalmente, cláusulas como el puesto de trabajo, la condición de fijo discontinuo, duración, jornada laboral, distribución horaria, llamamiento, jornada completa o parcial, contrato indefinido, retribución, vacaciones anuales, convenio colectivo…etc.



Aquí tienes el formulario de contrato de trabajo para fijos discontinuos que se ajusta a la modalidad 300 y que lo ofrece el SEPE.

El contrato 300 para fijos discontinuos ha ganado popularidad y utilidad en los últimos años. En resumen, el contrato 300 para trabajadores fijos discontinuos representa una opción laboral valiosa tanto para empleadores como para empleados, ya que permite una mayor flexibilidad en la contratación y proporciona a los trabajadores derechos laborales y estabilidad en sus empleos.

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