Ser becario es algo por lo que casi todos hemos pasado a lo largo de nuestra carrera profesional antes de llegar al ansiado contrato de trabajo .

Las prácticas son una buena forma de adquirir conocimientos y experiencia sobre la formación que se ha obtenido, incluso en algunas carreras universitarias o grados de formación profesional son una asignatura obligatoria para todos aquellos que los cursan.

¿Qué es un becario? ¿Qué tipo de prácticas existen? ¿Cuáles son las características principales? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre la figura del becario.

¿Cuáles son las características de los becarios?

¿Cuáles son las características de los becarios?

La figura del becario la componen alumnos que están interesados en compatibilizar sus estudios con una primera experiencia en el mundo laboral . Un becario es un estudiante que realiza prácticas formativas en una empresa para complementar su formación académica. Estas prácticas permiten al estudiante aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante su formación en un entorno laboral real, facilitando así su futura incorporación al mercado laboral una vez finalizada su etapa formativa.

A continuación, encontrarás las características más relevantes de la figura jurídica de los becarios:

1️⃣ No son trabajadores , puesto que no mantienen una relación laboral con la empresa, por lo que no se regulan mediante un contrato de trabajo, un mínimo de horas durante su jornada, ni un salario estipulado.

2️⃣ Su figura dentro de la empresa se regula a través de un Convenio , formado por 3 partes vinculantes en las que se ven representados Universidad, Empresa y Becario. Este convenio de prácticas establece el marco laboral en el que se desarrollará la actividad formativa del estudiante.

3️⃣ En el Convenio se regulan todos los puntos que definirán su relación con la empresa, por ejemplo:

Horario

Ayuda de Estudios

Tareas a desempeñar por el becario

Tutor

Duración máxima de la beca

Entrega del certificado de aprovechamiento a su finalización

Una vez finalizado este convenio, se puede prorrogar esta misma beca o firmar un nuevo convenio con otro estudiante.

4️⃣ En el momento de desempeñar sus tareas , éstas tienen que ir dirigidas a su propia formación y no al interés de las necesidades del empresario, pues en caso contrario se podría entender como una relación laboral encubierta y, por lo tanto, fraude de ley. El objetivo principal de las prácticas es siempre el aprendizaje y la formación del becario en un entorno laboral real.

5️⃣ A nivel de retenciones , a los becarios se les aplica un mínimo de un 2% de IRPF y cotizan una cuota mensual a la Seguridad Social .

Los becarios solo cotizan por contingencias comunes en la Seguridad Social, por lo tanto, no tienen derecho a prestación por desempleo (ya que no cotizan por dicha contingencia). Tampoco lo hacen por el Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. Esta situación diferencia claramente las prácticas formativas de una relación laboral convencional.

Asimismo, si se trata de becarios en prácticas curriculares, se aplica una bonificación del 100% en Seguridad Social, teniendo un coste para la empresa de 0 € en cotización.

6️⃣ Los becarios están incluidos en el Código Cuenta de Cotización (CCC) general de la empresa junto con el resto de los trabajadores, con las exclusiones de cotización especificas a su condición de becarios.

☝️No se debe confundir la figura del becario con un contrato en prácticas. El contrato para la obtención de la práctica profesional está orientado para aquellos que ya han cursado sus estudios, y poseen un título al respecto. Su duración se extiende de entre 6 meses y un año, y se regula en el Estatuto de los Trabajadores como cualquier otro contrato, habiendo así relación laboral entre la empresa y el empleado.

En cambio, las prácticas realizadas por los becarios, no se recogen en el Estatuto, ni existe un contrato de trabajo entre las partes. Además, el alumno que realiza dichas prácticas todavía no ha finalizado sus estudios ni está en posesión del título académico, encontrándose en pleno proceso de formación.

💡 ¿Sabías qué? Que no haya relación laboral en esta figura no quiere decir que no haya alta en Seguridad Social o que no se cotice, pero el documento que regirá la relación entre empresa y becario será un convenio con la entidad formativa.

Para analizar en detalle las diferencias que existen entre la figura del contrato para la obtención de la práctica profesional y el becario, te recomendamos que leas con atención el siguiente artículo , que detalla todo lo que debes saber al respecto. También existen figuras como el Becario de investigación, el cual sí que está regulado (aunque se refiere propiamente a investigadores).

Modelo de nómina de un becario Descárgate la plantilla

Q&A Más relevantes

1. ¿Qué tengo que hacer para ser un becario?

Es imprescindible estar matriculado en una Universidad o centro de estudios autorizado para la firma de convenios de prácticas con empresas.

Además, la actividad profesional desarrollada en las prácticas debe estar relacionada con la formación recibida en el centro de formación / Grado Universitario.

Se requiere haber superado un porcentaje de créditos del 50% necesarios para la obtención de la titulación, y no se puede tener ninguna relación contractual con la empresa o institución con la que se vayan a realizar las prácticas.

2. ¿Cuánto tiempo puede estar un becario en una empresa?

La duración del convenio de prácticas se regula en el mismo. El convenio firmado entre la entidad formativa, el becario y la empresa establece el total de horas a realizar, así como el reparto de la realización de estas (el horario se pacta en el convenio, según las necesidades de la empresa y el becario).

El período de prácticas tanto curriculares como extracurriculares no suele superar el año académico, aunque es la entidad formativa la que establece el máximo de horas a realizar. Este período formativo debe ser suficiente para complementar la formación teórica del estudiante sin convertirse en una relación laboral encubierta.

3. ¿Cuál es el sueldo de un becario?

Las empresas no están obligadas a remunerar las prácticas externas curriculares que realizan los estudiantes. Al no tratarse de relaciones laborales, no se establece esta figura en las tablas salariales del convenio. El pactar una “ayuda económica al estudio” durante el período de prácticas es opcional, a no ser que esta condición se incluya dentro del convenio de cooperación redactado junto al centro de formación o universidad.

4. ¿Se aplicar retención de IRPF a la nómina del becario?

Cuando el becario tanto de prácticas curriculares como extracurriculares tenga nómina por estar mensualmente remunerado, su importe bruto estará sujeto a IRPF.

El porcentaje de retención mínimo que se aplicará es del 2%, sin perjuicio de que pueda aplicarse una retención superior en función del bruto mensual abonado al becario (el cálculo del porcentaje seguirá las reglas establecidas por la AEAT, según el bruto anual pagado y la situación personal declarada en el Modelo 145).

5. ¿Cómo cotiza en los seguros sociales el becario?

Actualmente la obligatoriedad del alta en Seguridad Social únicamente existe para becarios de prácticas curriculares o extracurriculares remuneradas.

Si la empresa remunera las prácticas curriculares externas tendrá una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad Social, de modo que el coste de Seguridad Social será 0€.

Para los becarios de prácticas extracurriculares remuneradas, en cambio, no disponen de ningún tipo de bonificación. La base de cotización mínima será la misma que para los contratos de de formación en alternancia, y la cuota total a pagar a la Seguridad Social para 2024 es de 10,18 € para el empleado y 51,06 € para el empresa, siendo una cuota fija, con independencia de la remuneración mensual abonada.

Los becarios representan una fuente vital de frescura, innovación y dinamismo para cualquier organización. Aportan una mirada nueva y están dispuestos a aprender y contribuir, mientras adquieren experiencia valiosa para su desarrollo profesional y complementan su formación académica. Su presencia en el equipo no solo favorece la transferencia de conocimiento sino que también brinda a las empresas la oportunidad de cultivar talentos potenciales desde una etapa temprana de su formación laboral, asegurando así una inversión a futuro en la calidad y el compromiso de su capital humano.

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