El certificado de imputaciones IRPF es un documento clave dentro del sistema tributario español, especialmente relevante a la hora de preparar la documentación necesaria para hacer la declaración de la renta o justificar determinados ingresos ante la Agencia Tributaria. Aunque no es tan conocido como otros certificados, su utilidad es fundamental para muchas personas contribuyentes que necesitan acreditar rentas imputadas o rendimientos sujetos al IRPF.

Como ocurre con muchos de estos documentos fiscales y administrativos, a veces puedes sentirte abrumado con la información requerida. Por eso, entender qué es, para qué sirve y cómo se obtiene permite evitar errores en la declaración, cumplir con las obligaciones fiscales y presentar correctamente la documentación requerida en distintos trámites administrativos.

En este artículo te explicamos de forma clara y detallada todo lo que necesitas saber sobre el certificado de imputaciones IRPF, su relación con otros documentos fiscales y cómo utilizarlo correctamente.

¿Qué es el certificado de imputaciones del IRPF y para qué sirve?

¿Qué es el certificado de imputaciones del IRPF y para qué sirve?

El certificado de imputaciones del IRPF es un documento fiscal que refleja determinados ingresos o rentas que la Agencia Tributaria atribuye a una persona contribuyente, aunque no siempre se hayan percibido de forma directa en una nómina o pago habitual.

Cuando hablamos de certificado de imputaciones IRPF, nos referimos a rentas como:

Imputaciones inmobiliarias.

Rendimientos derivados de ayudas, subvenciones o prestaciones .

Ingresos comunicados por terceros a Hacienda.

Determinadas retribuciones en especie.

💡 ¿Sabías que…? Este certificado permite cruzar información con los datos que aparecen en la declaración de la renta, garantizando que todos los ingresos tributen correctamente según la normativa del IRPF.

¿Para qué sirve el certificado de imputaciones de IRPF?

El certificado de imputaciones de IRPF sirve principalmente para las funciones siguientes:

Verificar los datos fiscales antes de presentar la declaración.

Justificar ingresos ante la administración.

Comprobar discrepancias entre lo percibido y lo imputado fiscalmente.

Complementar otros documentos como el certificado de retenciones o el modelo 190.

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¿Cómo obtener el certificado de imputaciones IRPF y su relación con otros documentos fiscales?

El certificado de imputaciones del IRPF se puede obtener, en la mayoría de los casos, a través de:

La sede electrónica de la Agencia Tributaria.

El acceso a los datos fiscales durante la campaña de la renta.

Comunicaciones emitidas por entidades pagadoras o administraciones públicas.

Para acceder a él suele ser necesario contar con certificado digital, Cl@ve PIN o DNI electrónico. Este documento forma parte del conjunto de información que Hacienda utiliza para determinar si existe o no la obligación de presentar la declaración de la renta.

En definitiva, es muy importante no olvidar que el certificado de imputaciones IRPF es un documento esencial para entender cómo Hacienda atribuye determinados ingresos a las personas contribuyentes. Aunque no siempre implica un cobro directo, sí tiene efectos fiscales que pueden influir en el resultado de la declaración de la renta.

Conocer qué es el certificado de imputaciones del IRPF, cómo obtenerlo y cómo se diferencia de otros certificados fiscales permite evitar errores, cumplir con las obligaciones tributarias y presentar una declaración correcta y transparente. Especialmente en ejercicios recientes como el certificado de imputaciones del IRPF para 2026, revisar este documento se ha vuelto imprescindible.

Por ello, una correcta gestión de nóminas y de la tributación del IRPF en nómina, incluidas retribuciones en especie y retenciones, por parte de las empresas ayuda a que la información que llega a Hacienda sea coherente, lo que facilita que estos datos aparezcan correctamente reflejados en los certificados y datos fiscales de las personas trabajadoras, a través de declaraciones periódicas como el modelo 111.

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