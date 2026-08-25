Puntos clave sobre la flexibilidad horaria La flexibilidad horaria permite adaptar la jornada sin reducir salario ni horas trabajadas.

El artículo 34.8 del ET reconoce el derecho a solicitar adaptaciones de jornada por conciliación.

La empresa debe negociar la solicitud y responder en un máximo de 15 días naturales .

El registro de jornada sigue siendo obligatorio con cualquier modelo de horario flexible.

La flexibilidad horaria puede aplicarse mediante teletrabajo, horario flexible o trabajo híbrido.

Los estudios sobre satisfacción laboral demuestran de forma consistente que el bienestar de los empleados tiene un impacto directo en su rendimiento. Por eso, cada vez más empresas incorporan la flexibilidad horaria en el trabajo como parte de su estrategia de gestión de personas. Como consecuencia, los tipos de jornada laboral han evolucionado considerablemente en los últimos años, con modelos que priorizan la conciliación de la vida familiar y laboral frente a la presencia física.

La normativa de flexibilidad horaria en España nació con la reforma laboral de 2012 (Ley 3/2012) como medida para incentivar la flexibilidad interna en la empresa. Desde entonces, ha evolucionado con el Real Decreto-ley 6/2019 y la Ley de Usos de Tiempo, entre otras normas. En este artículo te explicamos qué es la jornada flexible, qué dice el Estatuto de los Trabajadores, cuáles son sus tipos y qué ventajas aporta a empresa y trabajador.

¿Qué es la flexibilidad horaria? Definición y marco legal

¿Qué es la flexibilidad horaria? Definición y marco legal

La flexibilidad horaria es un modelo de organización del horario de trabajo que permite adaptar la distribución de la jornada laboral dentro de unos márgenes pactados entre empresa y trabajador.

Su objetivo no es reducir horas ni salario, sino facilitar la conciliación y mejorar la organización del tiempo de trabajo.

El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de las personas trabajadoras a solicitar adaptaciones de jornada laboral, horario de trabajo y forma de prestación, incluido el trabajo a distancia, por motivos de conciliación familiar y laboral.

La empresa debe negociar la solicitud de buena fe y responder en un plazo máximo de 15 días naturales, aceptando, proponiendo una alternativa o justificando su denegación.

¿Cuáles son los tipos de horario flexible?

Existen distintas modalidades de trabajo flexible que se aplican en función de las necesidades de la empresa y del trabajador. La siguiente tabla recoge los principales modelos, incluyendo los que se han consolidado tras la pandemia:

Tipo Características Ejemplo práctico Horario fijo-variable El trabajador elige su hora de entrada y salida, pero la mantiene de forma estable. Un empleado entra siempre a las 8:00 h; otro, siempre a las 10:00 h. Horario flexible flotante El empleado puede compensar horas de un día a otro dentro del mismo período. Trabaja 7 h el lunes y 9 h el martes para compensar. Horario flexible libre No hay horario fijo. La empresa evalúa por objetivos, no por presencia. El empleado gestiona su agenda completa y rinde cuentas por resultados. Teletrabajo Prestación de servicios fuera del centro de trabajo, regulada por la Ley 10/2021 (RDL 28/2020). Trabajo desde casa a tiempo completo o en modalidad híbrida. Trabajo híbrido Combinación de días en oficina y en remoto, según necesidades del equipo. 3 días presenciales y 2 en teletrabajo a la semana. Jornada comprimida Las horas semanales se concentran en menos días laborables. Jornada de 4 días trabajando 10 h diarias en lugar de 5 x 8 h.

Para las empresas que aplican teletrabajo de forma regular (más del 30% de la jornada en un período de 3 meses), es obligatorio contar con un acuerdo de teletrabajo por escrito, conforme a la Ley 10/2021 (Real Decreto-ley 28/2020). Este acuerdo acompaña al contrato laboral y establece las condiciones concretas de la prestación a distancia.

💡 ¿Sabías que? El artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) reconoce el derecho a la flexibilidad horaria para funcionarios públicos con necesidades de conciliación y cuidados familiares. En 2026, una resolución del BOE amplió este derecho para las personas cuidadoras, permitiendo flexibilizar hasta una hora diaria del horario fijo.

¿Qué obligaciones tiene la empresa si aplica flexibilidad horaria?

Implantar un modelo de trabajo flexible conlleva una serie de obligaciones legales que la empresa debe cumplir, independientemente de la modalidad elegida:

¿Es obligatorio el registro de jornada en modelos de horario flexible?

Sí. El artículo 34.9 del ET establece la obligación de registro de la jornada laboral para todos los trabajadores, sin excepción. Esta obligación se mantiene con cualquier modelo de flexibilidad, ya sea presencial, híbrido o en teletrabajo. El registro debe:

Reflejar el horario de inicio y fin de cada jornada .

Conservarse durante al menos 4 años y estar disponible para la Inspección de Trabajo.

Ser accesible para los representantes legales de los trabajadores.

En el caso del teletrabajo, estar integrado en los sistemas de la empresa (art. 14 Ley 10/2021).

¿Qué otros requisitos legales debe cumplir la empresa?

Además del registro de jornada, la empresa que aplica flexibilidad horaria debe garantizar:

Salario mínimo interprofesional (SMI): todo trabajador debe percibir al menos el SMI vigente, independientemente del modelo de flexibilidad aplicado.

Igualdad de derechos: los trabajadores a distancia tienen los mismos derechos que los presenciales, salvo los pluses vinculados al desplazamiento físico al centro de trabajo (plus transporte, etc.).

Derecho a la desconexión digital: los empleados tienen derecho a no responder comunicaciones laborales fuera de su horario, reconocido en la Ley Orgánica 3/2018 y reforzado con los nuevos marcos de teletrabajo.

Negociación de buena fe: ante cualquier solicitud de adaptación de jornada (art. 34.8 ET), la empresa debe abrir un proceso de negociación real en un máximo de 15 días, sin poder denegar sin justificación objetiva.

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¿Qué ventajas tiene la flexibilidad horaria para empresa y trabajador?

La flexibilidad laboral genera beneficios tanto para el empleado como para la organización. La siguiente tabla resume las principales ventajas:

Ventaja Beneficio para la empresa Mejora la conciliación laboral y personal Mayor satisfacción y rendimiento del equipo. Reducción del estrés Las tareas se realizan de forma más efectiva y focalizada. Atracción y retención de talento Potente herramienta de employer branding. Aumento de la productividad Mayor energía y compromiso de los empleados. Disminución del absentismo Reducción de ausencias no planificadas.

Para los trabajadores, la flexibilidad horaria mejora la conciliación, el bienestar y la autonomía sobre el tiempo de trabajo. Para las empresas, contribuye a reducir la rotación, mejorar el clima laboral y aumentar la productividad.

La flexibilidad horaria también puede aplicarse a trabajadores con contrato a tiempo parcial, siempre respetando los límites de jornada y las reglas sobre horas complementarias.

Caso práctico: implantación de un modelo de horario flexible en una pyme

Ejemplo: Carmen dirige una empresa tecnológica de 18 personas. Quiere implantar un modelo de horario flexible flotante con opción de teletrabajo dos días a la semana. Estos son los pasos que sigue:

Revisa el convenio colectivo aplicable para comprobar si hay restricciones o condiciones específicas sobre flexibilidad. Redacta un acuerdo de teletrabajo para los empleados que trabajarán más de un 30% de su jornada en remoto. Define la franja horaria de presencia obligatoria (por ejemplo, de 10:00 a 13:00 h) y los rangos de entrada y salida variables. Activa el módulo de registro de jornada laboral, para que cada empleado fiche desde su dispositivo. Comunica el nuevo modelo a todo el equipo y establece un período de prueba de 3 meses con revisión posterior.

👉🏼 Resultado: los empleados mejoran su satisfacción y conciliación, el absentismo baja y Carmen cumple con todas las obligaciones legales de registro y teletrabajo.

Implantar un modelo de flexibilidad horaria es una decisión estratégica que requiere herramientas adecuadas para gestionar el registro de jornada, los acuerdos de teletrabajo y el cálculo de nóminas con distribución irregular. PayFit centraliza todo este proceso en una sola plataforma. Solicita una demostración gratuita y descubre cómo puedes ahorrar tiempo y garantizar el cumplimiento normativo.