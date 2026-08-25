El despido colectivo es la extinción del contrato de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que se produce en un período de 90 días y afecta a un número determinado de empleados. Esta forma de despido puede suscitar numerosas dudas en el empresario, que pueden transformarse en una fuente de sanciones y demandas. Por ello, resulta imprescindible conocer los derechos y deberes que se presentan en estos casos como, por ejemplo, el derecho a indemnización.

¿Cuándo se considera un despido colectivo? ¿Tiene el despido colectivo indemnización? ¿Cómo es el despido colectivo en empresas de menos de 10 trabajadores? En este artículo explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre el despido colectivo y su indemnización.

¿Qué es el despido colectivo?

¿Qué es el despido colectivo?

El despido colectivo es una de las causas de la extinción del contrato de trabajo . Para entender el despido colectivo y su indemnización, es primordial saber que la legislación considera que se trata de un despido colectivo cuando afecta, en un período de 90 días, a este umbral de trabajadores:

10 trabajadores en negocios con una plantilla inferior a los 100 empleados.

El 10 % del personal en empresas que tengan entre 100 y 300 trabajadores.

30 empleados en compañías con una plantilla superior a las 300 personas.

Además, las causas en las que se puede justificar este despido son:

Causas económicas : caída drástica de los ingresos o inexistencia de beneficios continuada en el tiempo.

Causas técnicas : cambios sustanciales en los medios de producción o en la metodología de trabajo.

Causas de producción : disminución de la demanda o su reorientación hacia otro departamento del negocio.

Causas organizativas: modificaciones significativas en los horarios, puestos o distribución del trabajo.

¿Conlleva el despido colectivo una indemnización?

Como paso previo, es importante que analices la situación que rodea a un despido colectivo y su indemnización. Cuando se produce, puede darse el caso de que la empresa tenga falta de liquidez. En otras situaciones, se puede deber a una circunstancia temporal.

Sea cual sea la causa, la empresa tendrá que abonar al trabajador el correspondiente finiquito, pues este siempre se abona, independientemente de que exista o no derecho a indemnización por despido.

De manera general, el Estatuto de los Trabajadores obliga a abonar una indemnización por despido colectivo. Debe ser el equivalente a cuando se produce un despido por causas objetivas . Es decir, es de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades (art. 53.1 b) ET).

El convenio colectivo puede mejorar la cuantía durante el período de consultas (es decir, la negociación del despido), pero el convenio no modifica nada., no puede establecer importes distintos.

Respecto a los períodos inferiores a un año, se prorratearán para calcular la indemnización por despido colectivo. Es decir, hay tener en cuenta también los meses por los que un trabajador ha generado ese derecho y que no llegan al año. Se trata de emitir una liquidación laboral correcta (junto con los demás papeles de fin de contrato ).

¿Se contempla la indemnización en un ERTE?

Durante estos últimos años, la pandemia obligó a formalizar numerosos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Esto generó numerosas dudas acerca de su categorización o su consideración legal. Cabe señalar que, en este caso, la relación laboral no se extingue (no es un despido colectivo). Por lo tanto, no hay derecho a indemnización de ningún tipo.

Modelo de carta de despido Descárgate el modelo gratis

¿Cuándo se puede producir un despido colectivo?

El despido colectivo es una modalidad de despido objetivo que involucra a un mínimo de 10 empleados en empresas de menos de 100 trabajadores, a 30 empleados en aquellas de más de 300, y al 10% del total de trabajadores en empresas de tamaño intermedio.

Este tipo de despido se fundamenta en causas externas al control del trabajador, las cuales impactan negativamente en la organización y requieren la eliminación de puestos de trabajo para enfrentar situaciones adversas. Estas causas se conocen como causas ETOP, abarcando aspectos económicos, técnicos, organizativos o de producción. Por otro lado, se diferencia del despido objetivo individual, que puede basarse en razones también objetivas pero personales al trabajador, como la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación a cambios en el puesto de trabajo.

¿Cómo se calcula la indemnización por despido colectivo?

¿Cómo calcular la indemnización por despido ? En el despido colectivo, lo primero que hay que hacer es concretar los años que cada empleado ha estado trabajando en el negocio. Tal y como hemos comentado anteriormente, el despido colectivo no sólo implica un proceso administrativo complejo, sino que también conlleva el cálculo y la contabilización de indemnizaciones para los empleados afectados ante un despido colectivo.

Por está razón, el poder judicial hace el siguiente cálculo para la indemnización por despido colectivo: salario diario * meses antigüedad * 20/12.

Para que puedas entender mejor cómo se calcula la indemnización por despido colectivo, te damos un ejemplo para una mejor absorción:

🧮 Ejemplo indemnización despido colectivo: Una empresa, Payroll S.A., debe rescindir el contrato de 15 empleados por causas justificadas como parte de un despido colectivo. Uno de ellos ha estado en el negocio durante los últimos siete años. Por ello y según la fórmula del poder judicial: 40 euros * 84,5 meses * 20 días /12 meses = 5.600 euros en concepto de indemnización por despido colectivo.

Como has podido ver, el despido colectivo y su indemnización son dos conceptos que van coordinados. Lo más importante es que sepas cómo calcularla y te bases siempre en causas justificables para efectuarlo.

Con PayFit puedes gestionar y automatizar los trámites relacionados con la extinción del contrato de trabajo como, por ejemplo, el certificado de empresa y el finiquito . ¿Quieres más información? Puedes solicitar gratis una demostración de nuestros servicios.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la extinción del contrato de trabajo? 1) Generación del finiquito y gestión de los papeles de fin del contrato La plataforma propone una simulación de liquidación de vacaciones y una propuesta de indemnización

Extingue el contrato a través de la plataforma de PayFit y genera automáticamente el finiquito y liquidación y el certificado de empresa

Notificación de la extinción al ex trabajador y tramitación de su baja en la Seguridad Social 2) Gestiona el fin de la contratación y los trámites administrativos Cálculo de todos los conceptos laborales: vacaciones, salario, jornada, bajas laborales, gastos adeudados, pagas extra, horas extraordinarias, indemnizaciones, etc.

Firma electrónica de documentos: carta de despido, finiquito, anexos, nóminas, etc.

Asignación de un asesor laboral que te acompaña durante toda tu estancia en PayFit y asesora sobre las novedades legales 3) Gestiona la última nómina del trabajador Gestiona y automatiza las nóminas y trámites con la Seguridad Social

Introduce, modifica y actualiza los datos en cualquier momento antes del cierre de nóminas y envía las nóminas automáticamente a cada empleado por email

Genera el fichero SEPA de forma automática